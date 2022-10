Real Estate Property Transfers in Franklin for October 3, 2022

See property transfers in Franklin Tennessee for October 3-7, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $1,756,956.00 Lookaway Farms Sec2 6108 Open Meadow Ln Franklin 37067 $2,770,106.00 Hawthorne Trace 5019 Green Herron Pvt Ln Franklin 37064 $975,000.00 Avalon Sec 6 415 Wandering Trl Franklin 37069 $730,000.00 Harpeth Woods Sec 1 4119 Jensome Ln Franklin 37064 $1,399,000.00 Montpier Farms Sec 6 1000 Perkins Ln Franklin 37069 $324,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1901 Shadow Green Dr 101 Franklin 37064 $319,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1901 Shadow Green Dr 202 Franklin 37064 $486,000.00 Liberty Square Sec 3 128 Flintlock Dr Franklin 37064 $320,000.00 Franklin Bus Center Condo 119 Southeast Pkwy Ct #240 Franklin 37064 $1,843,700.00 Westhaven Sec 58 831 Stonewater Blvd Franklin 37064 $1,080,000.00 Westhaven Sec 11 444 Wire Grass Ln Franklin 37064 $875,000.00 Cottonwood Est 116 Riverwood Dr Franklin 37069 $400,000.00 Brentwood Pointe 3 1639 Brentwood Pointe Franklin 37067 $1,340,000.00 Fieldstone Farms Sec V 300 Rothwell Pl Franklin 37069 $1,670,806.00 Lookaway Farms Sec2 6109 Lookaway Cir Franklin 37067 $1,719,098.00 Lookaway Farms Sec2 6144 Lookaway Cir Franklin 37067 $875,000.00 Westhaven Sec 44 3049 Cheever St Franklin 37064 $799,900.00 Franklin Hill Partners Llc 1196 Lula Ln Franklin 37064 $1,700,000.00 Belle Vista Sec 3 318 Holcombe Ln Franklin 37064 $470,000.00 Riverview Park Sec 1 105 Pebblecreek Rd Franklin 37064 $625,000.00 1742 Lewisburg Pk Franklin 37064 $725,000.00 Lockwood Glen Sec4 508 Sydenham Dr Franklin 37064 $25,000.00 2141 Lewisburg Pk Franklin 37064 $580,000.00 Fieldstone Farms Sec E 2026 Belmont Cir Franklin 37067 $1,150,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec34 2013 Hornsby Dr Franklin 37064 $5,000,000.00 144 Southeast Pkwy Franklin 37064 $785,000.00 Mckays Mill Sec 5 1706 Liberty Pk Franklin 37067 $2,600,000.00 Ivan Creek 4448 Ivan Creek Dr Franklin 37064 $865,000.00 Clovercroft Preserve Sec1 9133 Barred Owl Dr Franklin 37067 $1,100,000.00 Mclemore Farms Add Sec 1 2960 Mclemore Cir Franklin 37064 $529,000.00 Through The Green Sec3 524 Vintage Green Ln Franklin 37064 $600,000.00 Liberty Hills Sec 4 304 Freedom Dr Franklin 37067 $995,000.00 Avalon Sec 4 115 Delta Blvd Franklin 37067 $600,000.00 Liberty Hills Sec 5 820 W Benjamin Ct Franklin 37067 $470,000.00 Windsor Park Ph 1 @ Ff 28 Holland Park Ln Franklin 37069 $687,000.00 Battlewood Est Sec 1 127 Featherstone Dr Franklin 37069 $326,000.00 Villages @ Southbrooke Sec3 Long Branch Cir Franklin 37064 $1,150,000.00 Walnut Winds Sec 5 526 Solomon Dr Franklin 37064 $35,551.00 1116 W Main St Franklin 37064 $666,874.00 Waters Edge Sec6 106 Leatherwood Dr Franklin 37064 $757,000.00 Redwing Meadows Sec 2 1230 Ascot Ln Franklin 37064 $799,000.00 Sullivan Farms Sec D 105 Turnberry Dr Franklin 37064 $892,000.00 Westhaven Sec 13 603 Cheltenham Ave Franklin 37064 $477,500.00 Prescott Place Ph 3 192 Stanton Hall Ln Franklin 37069 $375,000.00 Hardison Hills Sec 4 1101 Downs Blvd #239 Franklin 37064 $465,000.00 Royal Oaks Sec 1 104 Churchill Pl Franklin 37067 $410,000.00 Parkside @ Aspen Grove 3201 Aspen Grove Dr #a-2 Franklin 37067 $2,000,000.00 Westhaven Sec 58 837 Stonewater Blvd Franklin 37064 $875,000.00 Stags Leap Sec 1 6029 Stags Leap Way Franklin 37064 $530,000.00 Franklin Green Sec 10 3158 Langley Dr Franklin 37064 $530,000.00 Stream Valley Sec16 2073 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $900,000.00 Cottonwood Est 807 Shady Glen Ct Franklin 37069 $800,000.00 Franklin Green Sec 7 3125 Traviston Dr Franklin 37064 $2,650,000.00 Preserve @ Echo Estates Sec2 1525 Amesbury Ln Franklin 37069