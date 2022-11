Real Estate Property Transfers in Franklin for October 24, 2022

See property transfers in Franklin Tennessee for October 24-28, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $2,063,176.00 Lookaway Farms Sec2 6108 Lookaway Cir Franklin 37067 $630,000.00 Dallas Downs Sec 20 2617 Link Dr Franklin 37064 $615,000.00 Meadowgreen Acres 307 Stable Rd Franklin 37069 $635,215.00 Waters Edge Sec6 4079 Flowing Creek Dr Franklin 37067 $1,330,000.00 Hurstbourne Park Sec 1 117 Hurstbourne Park Blvd Franklin 37067 $720,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec25 3048 Ryecroft Ln Franklin 37064 $2,739,210.00 Dunham Heather K 5370 Parker Branch Rd Franklin 37064 $360,000.00 1949 Lewisburg Pk Franklin 37064 $1,760,000.00 Laurelbrooke Sec 7 1449 Willowbrooke Cir Franklin 37069 $444,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1801 Shadow Green Dr #306 Franklin 37064 $1,082,533.00 Westhaven Sec59 6016 Camberley St Franklin 37064 $405,000.00 Villages @ Southbrooke Sec1 Hollydale Alley Franklin 37064 $459,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1801 Shadow Green Dr 204 Franklin 37064 $490,000.00 Brentwood Pointe 3 1871 Brentwood Pointe Franklin 37067 $670,000.00 Westhaven Vistas 991 Westhaven Blvd #23 Franklin 37064 $410,000.00 Mckays Mill Sec 34 2010 Turning Wheel Ln Franklin 37067 $642,500.00 Falcon Creek Sec 1 1077 Meandering Way Franklin 37067 $1,664,654.00 Westhaven Sec59 913 Jasper Ave Franklin 37064 $1,199,483.00 Westhaven Sec59 800 Horizon Dr Franklin 37064 $1,431,835.00 Westhaven Sec 14 517 Pearre Springs Way Franklin 37064 $780,000.00 Royal Oaks Sec 9 Ph 2 322 Sheffield Pl Franklin 37067 $447,500.00 Windsor Park Ph 1 @ Ff 41 Chadwell Ln Franklin 37069 $546,278.00 Waters Edge Sec6 140 Calm Waters St Franklin 37064 $1,695,000.00 Dallas Downs Sec 3 408 Melba Cir Franklin 37064 $755,000.00 Royal Oaks Sec 6 202 Sheffield Pl Franklin 37067 $812,500.00 Lockwood Glen Sec6 407 Courfield Dr Franklin 37064 $499,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1801 Shadow Green Dr 305 Franklin 37064 $1,675,000.00 Temple Hills Country Club Estates Sec 16 Ph B 6620 Hastings Ln Franklin 37069 $1,175,000.00 Westhaven Sec 14 219 Acadia Ave Franklin 37064 $1,852,071.00 Lookaway Farms Sec2 6124 Open Meadow Ln Franklin 37067 $439,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1801 Shadow Green Dr 303 Franklin 37064 $484,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1801 Shadow Green Dr 206 Franklin 37064 $3,800,000.00 Lula Ln Franklin 37064 $500,000.00 Wedgewood Place 305 Wedgewood Ct Franklin 37069 $535,000.00 Maplewood Sec 1 408 Shadycrest Ln Franklin 37064 $1,200,000.00 Richards Glen Sec 2 125 Richards Glen Dr Franklin 37067 $0.30 Tap Root Hills Sec1 Nolencrest Way Franklin 37067 $1,906,604.00 Lookaway Farms Sec2 6117 Open Meadow Ln Franklin 37067 $1,020,000.00 Jubilee Ridge 3000 Jubilee Ridge Rd Franklin 37069 $324,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1801 Shadow Green Dr 101 Franklin 37064 $24,000,000.00 Downs Boulevard Prop 500 Downs Blvd Franklin 37064 $825,000.00 Willowsprings Sec 1 804 Willowsprings Blvd Franklin 37064 $530,000.00 Forrest Crossing Sec 12 1303 River Ridge Pl Franklin 37064 $500,000.00 Falcon Creek Sec 2 2104 Melody Dr Franklin 37067 $770,000.00 Cannonwood Sec 2 249 Dandridge Dr Franklin 37067 $1,000,000.00 Franklin Hill Partners Llc 1192 Lula Ln Franklin 37064 $674,000.00 Founders Pointe Sec 8 312 Millhouse Dr Franklin 37064 $210,000.00 St Marlo Sec2 6145 St Marlo Dr Franklin 37064