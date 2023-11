Real Estate Property Transfers in Franklin for October 23, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for October 23-27, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $799,900 Lockwood Glen Sec4 Pb 60 Pg 143 525 Sydenham Dr Franklin 37064 $2,865,000 Westhaven Sec 7 Pb 43 Pg 69 316 Morning Mist Ln Franklin 37064 $3,946,853 Simmons Ridge Sec6 Pb 79 Pg 76 2019 Blueberry Ln Franklin 37064 $994,560 Westhaven Sec60 Pb 80 Pg 146 1014 Conar St Franklin 37064 $215,000 Hard Bargain Pb 1 Pg 122 621 Mt Hope St Franklin 37064 $350,000 Liberty Hills Sec 1 Pb 10 Pg 164 432 S Cardinal Ct Franklin 37067 $710,000 Mayberry Station Sec 1 Pb 15 Pg 64 1404 Mayberry Ln Franklin 37064 $592,990 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 9096 Headwaters Dr Franklin 37064 $1,372,000 Westhaven Sec46 Pb 68 Pg 8 1000 Cheltenham Ave Franklin 37064 $1,136,214 Terravista Sec2 Pb 79 Pg 74 5412 Stanley Ct Franklin 37064 $690,000 Stream Valley Sec7 Pb 60 Pg 44 8015 Brookpark Ave Franklin 37064 $260,000 Mckays Mill Sec 30 Pb 41 Pg 94 1308 Liberty Pk Franklin 37067 $1,695,000 Natures Landing Pb 68 Pg 141 1025 Cabell Dr Franklin 37064 $682,749 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 9120 Headwaters Dr Franklin 37064 $1,177,260 St Marlo Sec3 Pb 80 Pg 21 6313 Avonlea Dr Franklin 37064 $1,171,540 Daventry Sec5 Pb 79 Pg 137 3324 High Peak Way Franklin 37067 $1,150,000 Berry Farms Town Center Sec 1 Pb 55 Pg 123 96 Poplar St Franklin 37064 $3,353,000 Laurelbrooke Sec 11f Pb 38 Pg 120 5517 Iron Gate Dr Franklin 37069 $1,234,900 Westhaven Sec49 Pb 71 Pg 64 525 Rowan St Franklin 37064 $1,525,000 Stonebridge Park Sec 1 Pb 21 Pg 27 232 Bramerton Ct Franklin 37069 $388,122 Parkside @ Aspen Grove Pb 3466 Pg 86 3201 Aspen Grove Dr #j-4 Franklin 37067 $425,000 Mckays Mill Sec 34 Pb 4137 Pg 425 2030 Turning Wheel Ln Franklin 37067 $750,000 Westhaven Sec 3 Pb 35 Pg 67 110 Pearl St Franklin 37064 $1,100,000 Stream Valley Sec 1 Pb 46 Pg 101 121 Stream Valley Blvd Franklin 37064 $580,800 Battlewood Est Sec 1 Pb 3 Pg 28 326 Jeb Stuart Dr Franklin 37069 $670,000 Fieldstone Farms Sec J Pb 16 Pg 29 112 Crestfield Pl Franklin 37069 $550,990 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 9102 Headwaters Dr Franklin 37064 $340,900 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 1018 William St Franklin 37064 $340,900 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 1024 William St Franklin 37064 $700,000 Dallas Downs Sec 18 Pb 16 Pg 93 2316 Bryana Ct Franklin 37064 $1,494,222 Westhaven Sec60 Pb 77 Pg 145 1044 Conar St Franklin 37064 $998,757 Lockwood Glen Sec12 Pb 77 Pg 118 3006 Braidwood Ln Franklin 37064 $1,900,000 Legends Ridge Add Sec 2 Pb 40 Pg 4 412 Legends Park Cir Franklin 37069 $808,000 Mckays Mill Sec 15 Pb 33 Pg 144 1736 Liberty Pk Franklin 37067 $850,000 Redwing Farms Sec 4 Ph 1 Pb 10 Pg 127 1326 Holly Hill Dr Franklin 37064 $830,000 Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 25 140 Gardenia Way Franklin 37064 $599,900 Riverview Park Sec 8 Pb 12 Pg 57 232 Riverbend Dr Franklin 37064 $1,300,000 1504 Hillsboro Rd Franklin 37069