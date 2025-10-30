Real Estate Property Transfers in Franklin for Oct. 6, 2025

See property transfers in Franklin, Tennessee, for October 6-10, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$535,000Falcon Creek Sec 1 Pb 19 Pg 102321 Surrey LnFranklin37067
$515,000Hill Est Pb 2 Pg 32 Block C222 Maple DrFranklin37064
$630,000Forrest Crossing Sec 4 Pb 11 Pg 34548 Ridgestone DrFranklin37064
$1,000,000Farmington Sec 2-a Pb 9 Pg 512131 Hartland RdFranklin37069
$1,600,000Tirey Margie Pb 57 Pg 36906 Evans StFranklin37064
$1,100,000Westhaven Sec 39 Pb 60 Pg 701340 Porter StFranklin37064
$4,018,7501624 West Main Pb 80 Pg 141624 W Main StFranklin37064
$1,099,554Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 117169 Bolton StFranklin37064
$825,000406 Eddy LnFranklin37064
$645,000Liberty Hills Sec 1 Pb 10 Pg 164705 W Statue CtFranklin37067
$660,000Falcon Creek Sec 3 Pb 21 Pg 972053 Upland DrFranklin37067
$770,000Moores Landing Sec 1 Pb 38 Pg 24110 Spring Cabin LnFranklin37064
$555,000Reid Hill Commons Sec 1 Pb 45 Pg 51211 Wrennewood LnFranklin37064
$3,650,000Preserve @ Echo Estates Sec2 Pb 62 Pg 1101420 Amesbury LnFranklin37069
$630,000Fieldstone Farms Sec E Pb 19 Pg 272020 Belmont CirFranklin37069
$1,425,000Henley Sec 2 Pb 45 Pg 92635 Band DrFranklin37064
$3,360,0003285 Blazer RdFranklin37064
$1,158,700Barrington Pb 23 Pg 124118 Oxford Glen DrFranklin37064
$645,000Moringside Sec 7 Pb 36 Pg 1047063 Sunrise CirFranklin37069
$2,200,000Beechwood Plantation Pb 46 Pg 13522 Bailey RdFranklin37064
$950,000Harpeth School Rd Pb 73 Pg 694520 Harpeth School RdFranklin37064
$690,000Dallas Downs Sec 6 Pb 15 Pg 78167 Heathersett DrFranklin37064
$530,000Shadow Green Sec1 Pb 75 Pg 981042 Shady Stone WayFranklin37064
$960,000Polk Place Sec 9 Pb 29 Pg 150118 Gallagher DrFranklin37064
$855,000Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 1053174 Long Branch CirFranklin37064
$650,000Franklin Green Ph 1 Sec 1 Pb 25 Pg 1033133 Winberry DrFranklin37064
$455,000Brentwood Pointe 3 Pb 37 Pg 1471816 Brentwood PointeFranklin37067
$540,000Forrest Crossing Sec 12 Pb 27 Pg 341156 Culpepper CirFranklin37064
$43,1245311 Waddell Hollow RdFranklin37064
$227,900York RdFranklin37064
$227,900York RdFranklin37064
$1,321,310Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311118 Championship BlvdFranklin37064
$1,327,855Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311124 Championship BlvdFranklin37064
$2,375,000Westhaven Sec 58 Pb 76 Pg 1415014 Kathryn AveFranklin37064
$2,499,900Legends Ridge Sec 8 Pb 28 Pg 62641 Legends Crest DrFranklin37069
$794,550Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1257019 Chardon StFranklin37067
$872,420Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 1171000 Wynn CirFranklin37064
$1,400,000Gardens At Old Natchez The Pb 33 Pg 31403 Butterfly CtFranklin37069
$844,900Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 1171006 Wynn CirFranklin37064
$1,150,000Westhaven Sec51 Pb 69 Pg 1201085 Beckwith StFranklin37064
$2,300,000Laurelbrooke Sec 3 Pb 28 Pg 301426 Willowbrooke CirFranklin37064
$2,299,950Bonterra Pb 79 Pg 1497112 Bonterra DrFranklin37064
$829,900Founders Pointe Sec 9 Pb 27 Pg 15523 Antebellum CtFranklin37064
$359,000Indian Springs Condos Pb 660 Pg 695 Block C0231011 Murfreesboro Rd #e-5Franklin37064
$824,500Cool Springs East Sec 3 Pb 23 Pg 59414 Parish PlFranklin37067
$728,100Echelon Sec2 Pb 64 Pg 1307040 Wenlock LnFranklin37064
$1,225,0002354 N Berrys Chapel RdFranklin37069
$998,000Echelon Sec1 Pb 66 Pg 1019003 Wenlock LnFranklin37064

