Real Estate Property Transfers in Franklin for Oct. 6, 2025

See property transfers in Franklin, Tennessee, for October 6-10, 2025.
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$535,000
|Falcon Creek Sec 1 Pb 19 Pg 10
|2321 Surrey Ln
|Franklin
|37067
|$515,000
|Hill Est Pb 2 Pg 32 Block C
|222 Maple Dr
|Franklin
|37064
|$630,000
|Forrest Crossing Sec 4 Pb 11 Pg 34
|548 Ridgestone Dr
|Franklin
|37064
|$1,000,000
|Farmington Sec 2-a Pb 9 Pg 51
|2131 Hartland Rd
|Franklin
|37069
|$1,600,000
|Tirey Margie Pb 57 Pg 36
|906 Evans St
|Franklin
|37064
|$1,100,000
|Westhaven Sec 39 Pb 60 Pg 70
|1340 Porter St
|Franklin
|37064
|$4,018,750
|1624 West Main Pb 80 Pg 14
|1624 W Main St
|Franklin
|37064
|$1,099,554
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11
|7169 Bolton St
|Franklin
|37064
|$825,000
|406 Eddy Ln
|Franklin
|37064
|$645,000
|Liberty Hills Sec 1 Pb 10 Pg 164
|705 W Statue Ct
|Franklin
|37067
|$660,000
|Falcon Creek Sec 3 Pb 21 Pg 97
|2053 Upland Dr
|Franklin
|37067
|$770,000
|Moores Landing Sec 1 Pb 38 Pg 24
|110 Spring Cabin Ln
|Franklin
|37064
|$555,000
|Reid Hill Commons Sec 1 Pb 45 Pg 51
|211 Wrennewood Ln
|Franklin
|37064
|$3,650,000
|Preserve @ Echo Estates Sec2 Pb 62 Pg 110
|1420 Amesbury Ln
|Franklin
|37069
|$630,000
|Fieldstone Farms Sec E Pb 19 Pg 27
|2020 Belmont Cir
|Franklin
|37069
|$1,425,000
|Henley Sec 2 Pb 45 Pg 92
|635 Band Dr
|Franklin
|37064
|$3,360,000
|3285 Blazer Rd
|Franklin
|37064
|$1,158,700
|Barrington Pb 23 Pg 12
|4118 Oxford Glen Dr
|Franklin
|37064
|$645,000
|Moringside Sec 7 Pb 36 Pg 104
|7063 Sunrise Cir
|Franklin
|37069
|$2,200,000
|Beechwood Plantation Pb 46 Pg 1
|3522 Bailey Rd
|Franklin
|37064
|$950,000
|Harpeth School Rd Pb 73 Pg 69
|4520 Harpeth School Rd
|Franklin
|37064
|$690,000
|Dallas Downs Sec 6 Pb 15 Pg 78
|167 Heathersett Dr
|Franklin
|37064
|$530,000
|Shadow Green Sec1 Pb 75 Pg 98
|1042 Shady Stone Way
|Franklin
|37064
|$960,000
|Polk Place Sec 9 Pb 29 Pg 150
|118 Gallagher Dr
|Franklin
|37064
|$855,000
|Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105
|3174 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$650,000
|Franklin Green Ph 1 Sec 1 Pb 25 Pg 103
|3133 Winberry Dr
|Franklin
|37064
|$455,000
|Brentwood Pointe 3 Pb 37 Pg 147
|1816 Brentwood Pointe
|Franklin
|37067
|$540,000
|Forrest Crossing Sec 12 Pb 27 Pg 34
|1156 Culpepper Cir
|Franklin
|37064
|$43,124
|5311 Waddell Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$227,900
|York Rd
|Franklin
|37064
|$227,900
|York Rd
|Franklin
|37064
|$1,321,310
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1118 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$1,327,855
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1124 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$2,375,000
|Westhaven Sec 58 Pb 76 Pg 141
|5014 Kathryn Ave
|Franklin
|37064
|$2,499,900
|Legends Ridge Sec 8 Pb 28 Pg 62
|641 Legends Crest Dr
|Franklin
|37069
|$794,550
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|7019 Chardon St
|Franklin
|37067
|$872,420
|Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117
|1000 Wynn Cir
|Franklin
|37064
|$1,400,000
|Gardens At Old Natchez The Pb 33 Pg 31
|403 Butterfly Ct
|Franklin
|37069
|$844,900
|Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117
|1006 Wynn Cir
|Franklin
|37064
|$1,150,000
|Westhaven Sec51 Pb 69 Pg 120
|1085 Beckwith St
|Franklin
|37064
|$2,300,000
|Laurelbrooke Sec 3 Pb 28 Pg 30
|1426 Willowbrooke Cir
|Franklin
|37064
|$2,299,950
|Bonterra Pb 79 Pg 149
|7112 Bonterra Dr
|Franklin
|37064
|$829,900
|Founders Pointe Sec 9 Pb 27 Pg 15
|523 Antebellum Ct
|Franklin
|37064
|$359,000
|Indian Springs Condos Pb 660 Pg 695 Block C023
|1011 Murfreesboro Rd #e-5
|Franklin
|37064
|$824,500
|Cool Springs East Sec 3 Pb 23 Pg 59
|414 Parish Pl
|Franklin
|37067
|$728,100
|Echelon Sec2 Pb 64 Pg 130
|7040 Wenlock Ln
|Franklin
|37064
|$1,225,000
|2354 N Berrys Chapel Rd
|Franklin
|37069
|$998,000
|Echelon Sec1 Pb 66 Pg 101
|9003 Wenlock Ln
|Franklin
|37064
