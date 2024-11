Real Estate Property Transfers in Franklin for Oct. 28, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for October 28 to November 1, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Sales Price Subdivision Address City Zipcode $875,970 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 3013 Canyon Echo Dr Franklin 37064 $397,000 Mckays Mill Sec 34 Pb 4137 Pg 425 1253 Park Run Dr Franklin 37067 $892,000 Avalon Sec 7 Pb 47 Pg 84 527 Pennystone Dr Franklin 37067 $850,000 Stream Valley Sec8 Pb 61 Pg 105 8028 Brookpark Ave Franklin 37064 $1,625,000 Westhaven Sec 26 Rev 2 Pb 54 Pg 39 2003 Tabitha Dr Franklin 37064 $1,675,000 Westhaven Sec25 Pb 72 Pg 94 153 Front St Franklin 37064 $921,322 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 2049 Cleaver St Franklin 37064 $10 Copenhaver Pb 79 Pg 140 4440 Harpeth School Rd Franklin 37064 $250,688 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 3133 Long Branch Cir Franklin 37064 $584,000 Monticello Sec 3 Pb 4 Pg 40 202 Revere Ln Franklin 37064 $945,889 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 274 Halswelle Dr Franklin 37064 $726,800 Indian Meadows Sec 6 Pb 25 Pg 134 1560 Indian Meadows Dr Franklin 37064 $413,000 Hill Est Pb 4 Pg 2 Block E 205 Cedar Dr Franklin 37064 $500,000 Through The Green Sec3 Pb 62 Pg 126 529 Vintage Green Ln Franklin 37064 $1,482,950 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 1192 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $930,000 Tap Root Hills Sec4 Pb 71 Pg 41 3008 Halenwool Cir Franklin 37067 $2,875,000 Lookaway Farms Sec2 Pb 77 Pg 29 6112 Lookaway Cir Franklin 37067 $580,000 Mckays Mill Sec 17 Pb 34 Pg 19 1223 Olympia Pl Franklin 37067 $600,000 Maplewood Sec 1 Pb 8 Pg 13 516 Sugartree Ln Franklin 37064 $410,000 Mckays Mill Sec 34 Pb 4137 Pg 425 1964 Turning Wheel Ln Franklin 37067 $395,000 Prescott Place Ph 3 309 Hanley Ln Franklin 37069 $720,000 1117 Incinerator Rd Franklin 37064 $695,000 1836 Carters Creek Pk Franklin 37064 $975,000 Blue Grass Heights Pb 2 Pg 47 114 Bluegrass Dr Franklin 37064 $762,200 Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110 4020 Penfield Dr Franklin 37069 $660,000 Monticello Sec 1 1200 Hillsboro Rd Franklin 37064 $2,950,000 Laurelbrooke Sec 13 Pb 35 Pg 70 1191 Waterstone Blvd Franklin 37069 $1,325,000 Green Valley Sec 3 Pb 82 Pg 28 404 Moss Ln Franklin 37064 $1,486,293 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 3145 Long Branch Cir Franklin 37064 $664,000 Dallas Downs Sec 16 Pb 20 Pg 74 312 Claire Ct Franklin 37064 $954,330 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 3192 Long Branch Cir Franklin 37064 $4,525,000 Imac Ventures Inc Pb 74 Pg 130 5310 Parker Branch Rd Franklin 37064 $1,895,000 Westhaven Sec 24 Pb 50 Pg 19 1313 Jewell Ave Franklin 37064 $650,000 Riverview Park Sec 5-b Pb 8 Pg 109 738 Riverview Dr Franklin 37064 $1,200,000 896 Sneed Rd W Franklin 37069 $900,000 Mckays Mill Sec 15 Pb 33 Pg 144 1828 Charleston Ln Franklin 37067 $2,295,000 Westhaven Sec33 Pb 64 Pg 6 213 Cavanaugh Ln Franklin 37064 $775,000 Sullivan Farms Sec C Pb 25 Pg 35 601 Kiltie Way Franklin 37064 $11,925,000 Aureum Pb 84 Pg 1 Aureum Dr Franklin 37067 $8,000,000 4339 Columbia Pk Franklin 37064

