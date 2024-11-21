Real Estate Property Transfers in Franklin for Oct. 28, 2024

By
Michael Carpenter
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See property transfers in Franklin Tennessee for October 28 to November 1, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Sales PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$875,970Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 143013 Canyon Echo DrFranklin37064
$397,000Mckays Mill Sec 34 Pb 4137 Pg 4251253 Park Run DrFranklin37067
$892,000Avalon Sec 7 Pb 47 Pg 84527 Pennystone DrFranklin37067
$850,000Stream Valley Sec8 Pb 61 Pg 1058028 Brookpark AveFranklin37064
$1,625,000Westhaven Sec 26 Rev 2 Pb 54 Pg 392003 Tabitha DrFranklin37064
$1,675,000Westhaven Sec25 Pb 72 Pg 94153 Front StFranklin37064
$921,322Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 362049 Cleaver StFranklin37064
$10Copenhaver Pb 79 Pg 1404440 Harpeth School RdFranklin37064
$250,688Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 1053133 Long Branch CirFranklin37064
$584,000Monticello Sec 3 Pb 4 Pg 40202 Revere LnFranklin37064
$945,889Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143274 Halswelle DrFranklin37064
$726,800Indian Meadows Sec 6 Pb 25 Pg 1341560 Indian Meadows DrFranklin37064
$413,000Hill Est Pb 4 Pg 2 Block E205 Cedar DrFranklin37064
$500,000Through The Green Sec3 Pb 62 Pg 126529 Vintage Green LnFranklin37064
$1,482,950Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 1051192 Southbrooke BlvdFranklin37064
$930,000Tap Root Hills Sec4 Pb 71 Pg 413008 Halenwool CirFranklin37067
$2,875,000Lookaway Farms Sec2 Pb 77 Pg 296112 Lookaway CirFranklin37067
$580,000Mckays Mill Sec 17 Pb 34 Pg 191223 Olympia PlFranklin37067
$600,000Maplewood Sec 1 Pb 8 Pg 13516 Sugartree LnFranklin37064
$410,000Mckays Mill Sec 34 Pb 4137 Pg 4251964 Turning Wheel LnFranklin37067
$395,000Prescott Place Ph 3309 Hanley LnFranklin37069
$720,0001117 Incinerator RdFranklin37064
$695,0001836 Carters Creek PkFranklin37064
$975,000Blue Grass Heights Pb 2 Pg 47114 Bluegrass DrFranklin37064
$762,200Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 1104020 Penfield DrFranklin37069
$660,000Monticello Sec 11200 Hillsboro RdFranklin37064
$2,950,000Laurelbrooke Sec 13 Pb 35 Pg 701191 Waterstone BlvdFranklin37069
$1,325,000Green Valley Sec 3 Pb 82 Pg 28404 Moss LnFranklin37064
$1,486,293Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 1053145 Long Branch CirFranklin37064
$664,000Dallas Downs Sec 16 Pb 20 Pg 74312 Claire CtFranklin37064
$954,330Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 1053192 Long Branch CirFranklin37064
$4,525,000Imac Ventures Inc Pb 74 Pg 1305310 Parker Branch RdFranklin37064
$1,895,000Westhaven Sec 24 Pb 50 Pg 191313 Jewell AveFranklin37064
$650,000Riverview Park Sec 5-b Pb 8 Pg 109738 Riverview DrFranklin37064
$1,200,000896 Sneed Rd WFranklin37069
$900,000Mckays Mill Sec 15 Pb 33 Pg 1441828 Charleston LnFranklin37067
$2,295,000Westhaven Sec33 Pb 64 Pg 6213 Cavanaugh LnFranklin37064
$775,000Sullivan Farms Sec C Pb 25 Pg 35601 Kiltie WayFranklin37064
$11,925,000Aureum Pb 84 Pg 1Aureum DrFranklin37067
$8,000,0004339 Columbia PkFranklin37064

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