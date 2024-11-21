Real Estate Property Transfers in Franklin for Oct. 28, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for October 28 to November 1, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Sales Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$875,970
|Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14
|3013 Canyon Echo Dr
|Franklin
|37064
|$397,000
|Mckays Mill Sec 34 Pb 4137 Pg 425
|1253 Park Run Dr
|Franklin
|37067
|$892,000
|Avalon Sec 7 Pb 47 Pg 84
|527 Pennystone Dr
|Franklin
|37067
|$850,000
|Stream Valley Sec8 Pb 61 Pg 105
|8028 Brookpark Ave
|Franklin
|37064
|$1,625,000
|Westhaven Sec 26 Rev 2 Pb 54 Pg 39
|2003 Tabitha Dr
|Franklin
|37064
|$1,675,000
|Westhaven Sec25 Pb 72 Pg 94
|153 Front St
|Franklin
|37064
|$921,322
|Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36
|2049 Cleaver St
|Franklin
|37064
|$10
|Copenhaver Pb 79 Pg 140
|4440 Harpeth School Rd
|Franklin
|37064
|$250,688
|Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105
|3133 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$584,000
|Monticello Sec 3 Pb 4 Pg 40
|202 Revere Ln
|Franklin
|37064
|$945,889
|Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143
|274 Halswelle Dr
|Franklin
|37064
|$726,800
|Indian Meadows Sec 6 Pb 25 Pg 134
|1560 Indian Meadows Dr
|Franklin
|37064
|$413,000
|Hill Est Pb 4 Pg 2 Block E
|205 Cedar Dr
|Franklin
|37064
|$500,000
|Through The Green Sec3 Pb 62 Pg 126
|529 Vintage Green Ln
|Franklin
|37064
|$1,482,950
|Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105
|1192 Southbrooke Blvd
|Franklin
|37064
|$930,000
|Tap Root Hills Sec4 Pb 71 Pg 41
|3008 Halenwool Cir
|Franklin
|37067
|$2,875,000
|Lookaway Farms Sec2 Pb 77 Pg 29
|6112 Lookaway Cir
|Franklin
|37067
|$580,000
|Mckays Mill Sec 17 Pb 34 Pg 19
|1223 Olympia Pl
|Franklin
|37067
|$600,000
|Maplewood Sec 1 Pb 8 Pg 13
|516 Sugartree Ln
|Franklin
|37064
|$410,000
|Mckays Mill Sec 34 Pb 4137 Pg 425
|1964 Turning Wheel Ln
|Franklin
|37067
|$395,000
|Prescott Place Ph 3
|309 Hanley Ln
|Franklin
|37069
|$720,000
|1117 Incinerator Rd
|Franklin
|37064
|$695,000
|1836 Carters Creek Pk
|Franklin
|37064
|$975,000
|Blue Grass Heights Pb 2 Pg 47
|114 Bluegrass Dr
|Franklin
|37064
|$762,200
|Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110
|4020 Penfield Dr
|Franklin
|37069
|$660,000
|Monticello Sec 1
|1200 Hillsboro Rd
|Franklin
|37064
|$2,950,000
|Laurelbrooke Sec 13 Pb 35 Pg 70
|1191 Waterstone Blvd
|Franklin
|37069
|$1,325,000
|Green Valley Sec 3 Pb 82 Pg 28
|404 Moss Ln
|Franklin
|37064
|$1,486,293
|Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105
|3145 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$664,000
|Dallas Downs Sec 16 Pb 20 Pg 74
|312 Claire Ct
|Franklin
|37064
|$954,330
|Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105
|3192 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$4,525,000
|Imac Ventures Inc Pb 74 Pg 130
|5310 Parker Branch Rd
|Franklin
|37064
|$1,895,000
|Westhaven Sec 24 Pb 50 Pg 19
|1313 Jewell Ave
|Franklin
|37064
|$650,000
|Riverview Park Sec 5-b Pb 8 Pg 109
|738 Riverview Dr
|Franklin
|37064
|$1,200,000
|896 Sneed Rd W
|Franklin
|37069
|$900,000
|Mckays Mill Sec 15 Pb 33 Pg 144
|1828 Charleston Ln
|Franklin
|37067
|$2,295,000
|Westhaven Sec33 Pb 64 Pg 6
|213 Cavanaugh Ln
|Franklin
|37064
|$775,000
|Sullivan Farms Sec C Pb 25 Pg 35
|601 Kiltie Way
|Franklin
|37064
|$11,925,000
|Aureum Pb 84 Pg 1
|Aureum Dr
|Franklin
|37067
|$8,000,000
|4339 Columbia Pk
|Franklin
|37064
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