Real Estate Property Transfers in Franklin for Oct. 27, 2025

See property transfers in Franklin, Tennessee, for October 27-31, 2025.
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$4,215,950
|Splendor Ridge Pb 75 Pg 145
|209 Splendor Ridge Dr
|Franklin
|37064
|$650,000
|Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7
|9006 Headwaters Dr
|Franklin
|37064
|$588,500
|4542 S Carothers Rd
|Franklin
|37064
|$1,125,000
|Jamison Station Condos Pb 4582 Pg 20
|320 Liberty Pk #205
|Franklin
|37064
|$850,000
|Caldwell Est Sec 2 Pb 21 Pg 12
|333 Springhouse Cir
|Franklin
|37067
|$815,000
|Blythe Meadow Pb 84 Pg 129
|3005 Blythe Meadow Pvt Ln
|Franklin
|37067
|$2,372,500
|Legends Ridge Sec 7b Pb 30 Pg 128
|409 Lake Valley Dr
|Franklin
|37069
|$994,711
|Whitman Condos Pb 9663 Pg 44
|6037 Whitman Rd 304
|Franklin
|37064
|$462,000
|Shadow Green Condos Sec1 Pb 75 Pg 98
|1901 Shadow Green Dr 303
|Franklin
|37064
|$991,145
|Whitman Condos Pb 9663 Pg 44
|6037 Whitman Rd 204
|Franklin
|37064
|$1,104,222
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11
|7109 Bolton St
|Franklin
|37064
|$319,500
|Hardison Hills Sec 2 Rev 1 Pb 37 Pg 146
|1101 Downs Blvd #160
|Franklin
|37064
|$4,218,000
|Avalon Sec 3 Pb 40 Pg 98
|700 Pendragon Ct
|Franklin
|37067
|$1,147,980
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11
|7151 Bolton St
|Franklin
|37064
|$1,025,000
|Garden Club Sec 2 Pb 44 Pg 2
|3006 Coral Bell Ln
|Franklin
|37067
|$588,000
|Franklin Green Sec 9 Pb 28 Pg 129
|3141 Tristan Dr
|Franklin
|37064
|$1,140,000
|Westhaven Sec45 Pb 64 Pg 126
|1030 Clifton St
|Franklin
|37064
|$305,550
|Rebel Meadows Sec 4 Pb 5 Pg 26
|821 Rebel Cir
|Franklin
|37064
|$535,000
|Forrest Crossing Sec 3-d Pb 19 Pg 140
|2077 Roderick Cir
|Franklin
|37064
|$1,658,460
|Starnes Creek Sec3 Pb 82 Pg 150
|7416 Leelee Dr
|Franklin
|37064
|$585,000
|Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 36
|427 Verandah Ln
|Franklin
|37064
|$575,000
|Vandalia Cottages Pb 58 Pg 94
|100 Cottage Ln
|Franklin
|37064
|$2,850,000
|Westhaven Sec 27 Pb 59 Pg 117
|1536 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$2,335,000
|Shelton James W Pb 43 Pg 81
|6238 Arno Rd
|Franklin
|37064
|$890,000
|Westhaven Sec 14 Pb 43 Pg 22
|608 Watermark Way
|Franklin
|37064
|$1,895,000
|Dallas Downs Sec 3 Pb 57 Pg 94
|418 Melba Cir
|Franklin
|37064
|$1,225,000
|Westhaven Sec 24 Pb 50 Pg 19
|1132 Jewell Ave
|Franklin
|37064
|$10,445,000
|Aspen Grove Sec Q Pb 85 Pg 83
|1009 Windcross Ct
|Franklin
|37067
|$2,150,000
|1746 Lewisburg Pk
|Franklin
|37064
|$500,000
|Ridgemont Place Pb 9 Pg 53
|112 Ridgemont Pl
|Franklin
|37064
|$2,718,460
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|6079 Congress Dr
|Franklin
|37064
|$975,000
|Oakwood Est Sec 6 Pb 6 Pg 69
|2204 Oakwood Ct
|Franklin
|37064
|$560,000
|Monticello Sec 4 Pb 4 Pg 40
|115 Poteat Pl
|Franklin
|37064
|$625,000
|Monticello Sec 4 Pb 4 Pg 40
|115 Poteat Pl
|Franklin
|37064
|$1,665,000
|Westhaven Sec 24 Pb 50 Pg 19
|1318 Jewell Ave
|Franklin
|37064
|$1,250,021
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|4001 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$762,500
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|7001 Chardon St
|Franklin
|37067
|$667,000
|Fieldstone Farms Sec D-3 Pb 19 Pg 25
|2012 Lundy Pass
|Franklin
|37069
|$1,334,520
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1027 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$1,480,000
|Battlefield Pb 84 Pg 148
|102 Battlefield Dr
|Franklin
|37064
|$1,117,500
|Breezeway Sec 4 Pb 48 Pg 42
|109 Bayhill Cir
|Franklin
|37067
|$700,000
|Liberty Hills Sec 3 Pb 15 Pg 49
|701 Calloway Ct
|Franklin
|37067
|$1,362,500
|Cool Springs East Sec 19 Pb 27 Pg 111
|429 Autumn Lake Trl
|Franklin
|37067
|$788,030
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|7031 Chardon St
|Franklin
|37067
|$1,860,000
|Dallas Downs Sec 3 Pb 57 Pg 94
|426 Melba Cir
|Franklin
|37064
|$910,000
|Polk Place Sec 10 Pb 32 Pg 137
|263 Sontag Dr
|Franklin
|37064
|$780,000
|Highlands @ Ladd Park Sec28 Pb 64 Pg 9
|744 Newcomb St
|Franklin
|37064
|$460,000
|Brentwood Pointe 3 Pb 37 Pg 147
|1815 Brentwood Pointe
|Franklin
|37067
|$789,900
|Whitman Condos Pb 9663 Pg 44
|6037 Whitman Rd 101
|Franklin
|37064
|$894,000
|Cheswicke Farm Sec 2 Pb 19 Pg 104
|769 Glen Oaks Dr
|Franklin
|37067
|$510,000
|Forrest Crossing Sec 3-d Pb 19 Pg 140
|2100 Roderick Pl W
|Franklin
|37064
|$1,250,000
|Albany Pointe Sec 1 Pb 23 Pg 113
|2236 Avery Valley Dr
|Franklin
|37067
|$690,000
|782 High Point Ridge Rd
|Franklin
|37069
|$872,000
|Westhaven Sec51 Pb 69 Pg 120
|1055 Beckwith St
|Franklin
|37064
|$1,155,896
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11
|7157 Bolton St
|Franklin
|37064
|$756,390
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|2018 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$3,800,000
|Perry William C Pb 69 Pg 16
|213 9th Ave S
|Franklin
|37064
|$975,000
|Battle Ground Park Pb 32 Pg 230
|113 Battle Ave
|Franklin
|37064
|$1,240,000
|Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 76
|605 Janice Ct
|Franklin
|37064
|$1,489,018
|Starnes Creek Sec4 Pb 84 Pg 86
|7259 Murrel Dr
|Franklin
|37064
|$270,000
|Hill Est Pb 4 Pg 11 Block H
|204 Ash Dr
|Franklin
|37064
