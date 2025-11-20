Real Estate Property Transfers in Franklin for Oct. 27, 2025

By
Michael Carpenter
-

See property transfers in Franklin, Tennessee, for October 27-31, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$4,215,950Splendor Ridge Pb 75 Pg 145209 Splendor Ridge DrFranklin37064
$650,000Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 79006 Headwaters DrFranklin37064
$588,5004542 S Carothers RdFranklin37064
$1,125,000Jamison Station Condos Pb 4582 Pg 20320 Liberty Pk #205Franklin37064
$850,000Caldwell Est Sec 2 Pb 21 Pg 12333 Springhouse CirFranklin37067
$815,000Blythe Meadow Pb 84 Pg 1293005 Blythe Meadow Pvt LnFranklin37067
$2,372,500Legends Ridge Sec 7b Pb 30 Pg 128409 Lake Valley DrFranklin37069
$994,711Whitman Condos Pb 9663 Pg 446037 Whitman Rd 304Franklin37064
$462,000Shadow Green Condos Sec1 Pb 75 Pg 981901 Shadow Green Dr 303Franklin37064
$991,145Whitman Condos Pb 9663 Pg 446037 Whitman Rd 204Franklin37064
$1,104,222Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 117109 Bolton StFranklin37064
$319,500Hardison Hills Sec 2 Rev 1 Pb 37 Pg 1461101 Downs Blvd #160Franklin37064
$4,218,000Avalon Sec 3 Pb 40 Pg 98700 Pendragon CtFranklin37067
$1,147,980Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 117151 Bolton StFranklin37064
$1,025,000Garden Club Sec 2 Pb 44 Pg 23006 Coral Bell LnFranklin37067
$588,000Franklin Green Sec 9 Pb 28 Pg 1293141 Tristan DrFranklin37064
$1,140,000Westhaven Sec45 Pb 64 Pg 1261030 Clifton StFranklin37064
$305,550Rebel Meadows Sec 4 Pb 5 Pg 26821 Rebel CirFranklin37064
$535,000Forrest Crossing Sec 3-d Pb 19 Pg 1402077 Roderick CirFranklin37064
$1,658,460Starnes Creek Sec3 Pb 82 Pg 1507416 Leelee DrFranklin37064
$585,000Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 36427 Verandah LnFranklin37064
$575,000Vandalia Cottages Pb 58 Pg 94100 Cottage LnFranklin37064
$2,850,000Westhaven Sec 27 Pb 59 Pg 1171536 Championship BlvdFranklin37064
$2,335,000Shelton James W Pb 43 Pg 816238 Arno RdFranklin37064
$890,000Westhaven Sec 14 Pb 43 Pg 22608 Watermark WayFranklin37064
$1,895,000Dallas Downs Sec 3 Pb 57 Pg 94418 Melba CirFranklin37064
$1,225,000Westhaven Sec 24 Pb 50 Pg 191132 Jewell AveFranklin37064
$10,445,000Aspen Grove Sec Q Pb 85 Pg 831009 Windcross CtFranklin37067
$2,150,0001746 Lewisburg PkFranklin37064
$500,000Ridgemont Place Pb 9 Pg 53112 Ridgemont PlFranklin37064
$2,718,460Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1396079 Congress DrFranklin37064
$975,000Oakwood Est Sec 6 Pb 6 Pg 692204 Oakwood CtFranklin37064
$560,000Monticello Sec 4 Pb 4 Pg 40115 Poteat PlFranklin37064
$625,000Monticello Sec 4 Pb 4 Pg 40115 Poteat PlFranklin37064
$1,665,000Westhaven Sec 24 Pb 50 Pg 191318 Jewell AveFranklin37064
$1,250,021Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1254001 Poplar Farms DrFranklin37067
$762,500Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1257001 Chardon StFranklin37067
$667,000Fieldstone Farms Sec D-3 Pb 19 Pg 252012 Lundy PassFranklin37069
$1,334,520Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311027 Championship BlvdFranklin37064
$1,480,000Battlefield Pb 84 Pg 148102 Battlefield DrFranklin37064
$1,117,500Breezeway Sec 4 Pb 48 Pg 42109 Bayhill CirFranklin37067
$700,000Liberty Hills Sec 3 Pb 15 Pg 49701 Calloway CtFranklin37067
$1,362,500Cool Springs East Sec 19 Pb 27 Pg 111429 Autumn Lake TrlFranklin37067
$788,030Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1257031 Chardon StFranklin37067
$1,860,000Dallas Downs Sec 3 Pb 57 Pg 94426 Melba CirFranklin37064
$910,000Polk Place Sec 10 Pb 32 Pg 137263 Sontag DrFranklin37064
$780,000Highlands @ Ladd Park Sec28 Pb 64 Pg 9744 Newcomb StFranklin37064
$460,000Brentwood Pointe 3 Pb 37 Pg 1471815 Brentwood PointeFranklin37067
$789,900Whitman Condos Pb 9663 Pg 446037 Whitman Rd 101Franklin37064
$894,000Cheswicke Farm Sec 2 Pb 19 Pg 104769 Glen Oaks DrFranklin37067
$510,000Forrest Crossing Sec 3-d Pb 19 Pg 1402100 Roderick Pl WFranklin37064
$1,250,000Albany Pointe Sec 1 Pb 23 Pg 1132236 Avery Valley DrFranklin37067
$690,000782 High Point Ridge RdFranklin37069
$872,000Westhaven Sec51 Pb 69 Pg 1201055 Beckwith StFranklin37064
$1,155,896Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 117157 Bolton StFranklin37064
$756,390Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1252018 Poplar Farms DrFranklin37067
$3,800,000Perry William C Pb 69 Pg 16213 9th Ave SFranklin37064
$975,000Battle Ground Park Pb 32 Pg 230113 Battle AveFranklin37064
$1,240,000Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 76605 Janice CtFranklin37064
$1,489,018Starnes Creek Sec4 Pb 84 Pg 867259 Murrel DrFranklin37064
$270,000Hill Est Pb 4 Pg 11 Block H204 Ash DrFranklin37064

