Real Estate Property Transfers in Franklin for Oct. 20, 2025

By
Michael Carpenter
-

See property transfers in Franklin, Tennessee, for October 20-24, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$1,852,681Starnes Creek Sec4 Pb 84 Pg 867240 Murrel DrFranklin37064
$760,000Founders Pointe Sec 3 Pb 20 Pg 114310 Devonshire DrFranklin37064
$895,000Fieldstone Farms Sec T Pb 26 Pg 94200 Heathstone CirFranklin37069
$735,000Stream Valley Sec16 Pb 68 Pg 602012 Oglethorpe DrFranklin37064
$530,000Royal Oaks Sec 8 Pb 7 Pg 62412 Benton LnFranklin37067
$1,035,000Highlands @ Ladd Park Pb 46 Pg 78148 Worthy DrFranklin37067
$825,390Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1257043 Chardon StFranklin37067
$317,697Hunters Ridge Sec 2 Pb 7 Pg 741309 Sawyer Bend CirFranklin37069
$552,500Falcon Creek Sec 1 Pb 19 Pg 10306 Crooked Oak CtFranklin37067
$785,530Whitman Condos Pb 9663 Pg 446037 Whitman Rd 301Franklin37064
$460,000Simmons Ridge Sec11 Pb 75 Pg 1141127 Sweetleaf DrFranklin37064
$1,115,000Riverview Park Sec 7-a Pb 12 Pg 3552 Overview LnFranklin37064
$650,000Greenway Trace Ph 1 Pb 12 Pg 195930 Parham RdFranklin37064
$799,900Breckenridge So Sec 5 Pb 9 Pg 119709 Langford CtFranklin37067
$870,000Stream Valley Sec13 Pb 64 Pg 1244007 Fernshaw LnFranklin37064
$1,172,782Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1254018 Brightwood CtFranklin37067
$1,740,000Southern Preserve Sec2 Pb 64 Pg 1052117 Southern Preserve LnFranklin37064
$769,0004215 Pate RdFranklin37064
$620,000Reid Hill Commons Sec 1 Pb 45 Pg 51301 Connelley CtFranklin37064
$1,400,000Natures Landing Pb 68 Pg 1413006 Natures Landing DrFranklin37064
$585,000Berry Farms Town Center201 Swain Cir 104Franklin37064
$1,542,225Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311031 Championship BlvdFranklin37064
$390,000Cadet Homes Sec 2 Pb 4 Pg 84118 Brevet DrFranklin37064
$780,000Mckays Mill Sec 15 Pb 33 Pg 1441422 Marrimans CtFranklin37067
$500,000Westhaven Sec60 Pb 80 Pg 1461943 Eliot RdFranklin37064
$300,000Hardison Hills Sec 1 Pb 33 Pg 251101 Downs Blvd #h-102Franklin37064
$721,000Franklin Green Ph 1 Sec 1 Pb 25 Pg 1033230 Nolen LnFranklin37064
$1,300,0005285 Old Harding RdFranklin37064
$1,100,000Myles Manor Pb 1 Pg 100 Block B234 Myles Manor CtFranklin37064
$625,000Royal Oaks Sec 1 Pb 3 Pg 49221 London LnFranklin37067
$1,539,449Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311039 Championship BlvdFranklin37064
$1,388,764Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311106 Championship BlvdFranklin37064
$4,300,000Hopple John S Jr Pb 45 Pg 1214383 N Chapel RdFranklin37067
$1,619,000Southvale Sec1 Pb 82 Pg 1474036 Forestside DrFranklin37064
$1,959,000Bess Stephen F Pb 35 Pg 52210 Green RdFranklin37064
$915,000Montpier Farms Sec 5 Pb 4 Pg 961201 Natchez RdFranklin37069
$825,000Highland Gardens Pb 2 Pg 4 Block H312 Bel Aire DrFranklin37064
$717,500Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1257049 Chardon StFranklin37067
$644,900Morningside Sec 2 Pb 25 Pg 16041 Sunrise CirFranklin37067
$558,000Stream Valley Sec 18 Pb 79 Pg 883101 Oglethorpe DrFranklin37064
$879,800Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38128 Morris StFranklin37064
$1,180,000Timberline Sec 2 Pb 10 Pg 112416 Winchester DrFranklin37069
$710,000Maplewood Sec 1 Pb 8 Pg 13521 Shadycrest LnFranklin37064
$1,625,000Echo Est Pb 24 Pg 30105 Alpine CtFranklin37069
$2,804,895Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1396067 Congress DrFranklin37064
$960,000Sullivan Farms Sec F Pb 24 Pg 116206 Stillcreek DrFranklin37064
$2,098,100Laguna Pb 84 Pg 161007 Laguna DrFranklin37067
$587,599Hamilton Pb 84 Pg 812025 Hamilton WayFranklin37067
$1,300,0005756 Green Chapel RdFranklin37064
$648,500Westhaven Sec39 Pb 60 Pg 706000 Keats St 202Franklin37064
$925,000Highlands @ Ladd Park Sec23 Pb 62 Pg 142706 Fontwell LnFranklin37064

