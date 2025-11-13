Real Estate Property Transfers in Franklin for Oct. 20, 2025

See property transfers in Franklin, Tennessee, for October 20-24, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$1,852,681
|Starnes Creek Sec4 Pb 84 Pg 86
|7240 Murrel Dr
|Franklin
|37064
|$760,000
|Founders Pointe Sec 3 Pb 20 Pg 114
|310 Devonshire Dr
|Franklin
|37064
|$895,000
|Fieldstone Farms Sec T Pb 26 Pg 94
|200 Heathstone Cir
|Franklin
|37069
|$735,000
|Stream Valley Sec16 Pb 68 Pg 60
|2012 Oglethorpe Dr
|Franklin
|37064
|$530,000
|Royal Oaks Sec 8 Pb 7 Pg 62
|412 Benton Ln
|Franklin
|37067
|$1,035,000
|Highlands @ Ladd Park Pb 46 Pg 78
|148 Worthy Dr
|Franklin
|37067
|$825,390
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|7043 Chardon St
|Franklin
|37067
|$317,697
|Hunters Ridge Sec 2 Pb 7 Pg 74
|1309 Sawyer Bend Cir
|Franklin
|37069
|$552,500
|Falcon Creek Sec 1 Pb 19 Pg 10
|306 Crooked Oak Ct
|Franklin
|37067
|$785,530
|Whitman Condos Pb 9663 Pg 44
|6037 Whitman Rd 301
|Franklin
|37064
|$460,000
|Simmons Ridge Sec11 Pb 75 Pg 114
|1127 Sweetleaf Dr
|Franklin
|37064
|$1,115,000
|Riverview Park Sec 7-a Pb 12 Pg 3
|552 Overview Ln
|Franklin
|37064
|$650,000
|Greenway Trace Ph 1 Pb 12 Pg 19
|5930 Parham Rd
|Franklin
|37064
|$799,900
|Breckenridge So Sec 5 Pb 9 Pg 119
|709 Langford Ct
|Franklin
|37067
|$870,000
|Stream Valley Sec13 Pb 64 Pg 124
|4007 Fernshaw Ln
|Franklin
|37064
|$1,172,782
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|4018 Brightwood Ct
|Franklin
|37067
|$1,740,000
|Southern Preserve Sec2 Pb 64 Pg 105
|2117 Southern Preserve Ln
|Franklin
|37064
|$769,000
|4215 Pate Rd
|Franklin
|37064
|$620,000
|Reid Hill Commons Sec 1 Pb 45 Pg 51
|301 Connelley Ct
|Franklin
|37064
|$1,400,000
|Natures Landing Pb 68 Pg 141
|3006 Natures Landing Dr
|Franklin
|37064
|$585,000
|Berry Farms Town Center
|201 Swain Cir 104
|Franklin
|37064
|$1,542,225
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1031 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$390,000
|Cadet Homes Sec 2 Pb 4 Pg 84
|118 Brevet Dr
|Franklin
|37064
|$780,000
|Mckays Mill Sec 15 Pb 33 Pg 144
|1422 Marrimans Ct
|Franklin
|37067
|$500,000
|Westhaven Sec60 Pb 80 Pg 146
|1943 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$300,000
|Hardison Hills Sec 1 Pb 33 Pg 25
|1101 Downs Blvd #h-102
|Franklin
|37064
|$721,000
|Franklin Green Ph 1 Sec 1 Pb 25 Pg 103
|3230 Nolen Ln
|Franklin
|37064
|$1,300,000
|5285 Old Harding Rd
|Franklin
|37064
|$1,100,000
|Myles Manor Pb 1 Pg 100 Block B
|234 Myles Manor Ct
|Franklin
|37064
|$625,000
|Royal Oaks Sec 1 Pb 3 Pg 49
|221 London Ln
|Franklin
|37067
|$1,539,449
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1039 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$1,388,764
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1106 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$4,300,000
|Hopple John S Jr Pb 45 Pg 121
|4383 N Chapel Rd
|Franklin
|37067
|$1,619,000
|Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147
|4036 Forestside Dr
|Franklin
|37064
|$1,959,000
|Bess Stephen F Pb 35 Pg 52
|210 Green Rd
|Franklin
|37064
|$915,000
|Montpier Farms Sec 5 Pb 4 Pg 96
|1201 Natchez Rd
|Franklin
|37069
|$825,000
|Highland Gardens Pb 2 Pg 4 Block H
|312 Bel Aire Dr
|Franklin
|37064
|$717,500
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|7049 Chardon St
|Franklin
|37067
|$644,900
|Morningside Sec 2 Pb 25 Pg 1
|6041 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$558,000
|Stream Valley Sec 18 Pb 79 Pg 88
|3101 Oglethorpe Dr
|Franklin
|37064
|$879,800
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38
|128 Morris St
|Franklin
|37064
|$1,180,000
|Timberline Sec 2 Pb 10 Pg 112
|416 Winchester Dr
|Franklin
|37069
|$710,000
|Maplewood Sec 1 Pb 8 Pg 13
|521 Shadycrest Ln
|Franklin
|37064
|$1,625,000
|Echo Est Pb 24 Pg 30
|105 Alpine Ct
|Franklin
|37069
|$2,804,895
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|6067 Congress Dr
|Franklin
|37064
|$960,000
|Sullivan Farms Sec F Pb 24 Pg 116
|206 Stillcreek Dr
|Franklin
|37064
|$2,098,100
|Laguna Pb 84 Pg 16
|1007 Laguna Dr
|Franklin
|37067
|$587,599
|Hamilton Pb 84 Pg 81
|2025 Hamilton Way
|Franklin
|37067
|$1,300,000
|5756 Green Chapel Rd
|Franklin
|37064
|$648,500
|Westhaven Sec39 Pb 60 Pg 70
|6000 Keats St 202
|Franklin
|37064
|$925,000
|Highlands @ Ladd Park Sec23 Pb 62 Pg 142
|706 Fontwell Ln
|Franklin
|37064
