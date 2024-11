Real Estate Property Transfers in Franklin for Oct. 14, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for October 14-18, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $605,000 6232 Ladd Rd Franklin 37067 $720,000 Greenbelt Center Condos Pb 16 Pg 125 Block C004 130 Seaboard Ln #a-4 Franklin 37067 $1,300,000 5440 Old Hwy 96 Franklin 37064 $837,650 Polk Place Sec 8 Pb 28 Pg 11 272 Noah Dr Franklin 37064 $649,110 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 3025 Canyon Echo Dr Franklin 37064 $3,900,000 Sonia John C Pb 80 Pg 54 2700 Mclemore Rd Franklin 37064 $2,650,000 Carolina Close Pb 47 Pg 113 105 Patricia Lee Ct Franklin 37069 $1,549,900 Westhaven Sec 11 Pb 40 Pg 21 116 Addison Ave Franklin 37064 $2,625,000 Troubadour Sec12a Pb 82 Pg 73 8402 Six String Pvt Dr Franklin 37069 $689,000 Hickory Ridge Pb 7 Pg 102 1000 Hickory Ridge Dr Franklin 37064 $855,000 Green Valley Sec 2 Pb 4 Pg 93 301 Green Valley Blvd Franklin 37064 $1,300,000 Westhaven Sec 13 Pb 44 Pg 96 503 Cheltenham Ave Franklin 37064 $1,860,000 Westhaven Sec 13 Pb 44 Pg 96 512 Cheltenham Ave Franklin 37064 $975,000 Westhaven Sec43 Pb 63 Pg 32 732 Shelley Ln Franklin 37064 $156,000 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 3021 Canyon Echo Dr Franklin 37067 $1,260,330 Westhaven Sec 41 Pb 62 Pg 77 9118 Keats St Franklin 37064 $1,075,000 Stonebridge Park Sec 2 Pb 32 Pg 100 1055 Stonebridge Park Dr Franklin 37069 $585,000 Hunters Chase Sec 2 Pb 10 Pg 59 1060 Huntsman Cir Franklin 37064 $2,915,875 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 1000 William St Franklin 37064 $950,000 Berry Farms Town Center Sec 1 Pb 55 Pg 123 1015 Rural Plains Cir Franklin 37064 $1,230,000 Stonebridge Park Sec 1 Pb 21 Pg 27 240 Bramerton Ct Franklin 37069 $1,180,000 St Marlo Sec2 Pb 79 Pg 22 5635 Winslet Dr Franklin 37064 $375,000 Cadet Homes Pb 78 Pg 67 105 Cadet Ln Franklin 37064 $1,515,000 Westhaven Sec 14 Pb 43 Pg 22 447 Pearre Springs Way Franklin 37064 $4,000,000 Moon Thomas William Pb 74 Pg 125 5101 Aberleigh Pvt Ln Franklin 37064 $525,500 Simmons Ridge Sec11 Pb 75 Pg 114 7138 Gracious Dr Franklin 37064 $300,000 Montpier Farms Sec 6 Pb 5 Pg 19 1110 Natchez Rd Franklin 37069 $504,000 West Meade Sec 1 Pb 2 Pg 58 1253 Chickering Dr Franklin 37064 $909,000 Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117 3000 Wynn Cir Franklin 37064 $750,000 Moores Landing Sec 2 Pb 41 Pg 36 305 Meadowglade Ln Franklin 37064 $1,080,000 Brienz Valley Sec 1 Pb 44 Pg 97 2208 Brienz Valley Dr Franklin 37064 $1,000,000 Highlands @ Ladd Park Sec36 Pb 69 Pg 35 2011 Memorial Dr Franklin 37064 $545,000 Morningside Sec 2 Pb 25 Pg 1 6028 Sunrise Cir Franklin 37067 $615,000 Morningside Sec 2 Pb 25 Pg 1 6019 Sunrise Cir Franklin 37067 $1,720,000 Southern Preserve Sec2 Pb 64 Pg 105 2127 Southern Preserve Ln Franklin 37064 $425,000 Hardison Hills Sec 6 Pb 45 Pg 72 1101 Downs Blvd #314 Franklin 37064 $332,320 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 939 Braidwood Ln Franklin 37064 $1,434,000 St Marlo Sec3 Pb 80 Pg 21 6401 Paisley Ct Franklin 37064 $289,900 Warren Park Condos Pb 10 Pg 15 Block C004 514 N Petway St #104 Franklin 37064 $315,900 Westhaven Sec64 Pb 82 Pg 129 6019 Congress Dr Franklin 37064

