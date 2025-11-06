Real Estate Property Transfers in Franklin for Oct. 13, 2025

See property transfers in Franklin, Tennessee, for October 13-17, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$669,000
|Liberty Hills Sec 3 Pb 15 Pg 49
|608 Independence Dr E
|Franklin
|37067
|$630,000
|Falcon Creek Sec 1 Pb 19 Pg 10
|1077 Meandering Way
|Franklin
|37067
|$1,655,000
|Temple Hills Country Club Pb 47 Pg 111
|5008 Bentgrass Ct
|Franklin
|37069
|$240,000
|1763 W Main St
|Franklin
|37064
|$850,000
|Spencer Hall Sec 10 Pb 28 Pg 38
|3134 Friars Bridge Pass
|Franklin
|37064
|$777,165
|Whitman Condos Pb 9663 Pg 44
|6037 Whitman Rd 201
|Franklin
|37064
|$1,439,530
|Starnes Creek Sec3 Pb 82 Pg 150
|7408 Leelee Dr
|Franklin
|37064
|$750,000
|Ashton Park Sec 2 Pb 37 Pg 13
|1406 Burnside Dr
|Franklin
|37064
|$2,135,000
|Westhaven Sec 13 Pb 44 Pg 96
|609 Pearre Springs Way
|Franklin
|37064
|$820,000
|Temple Hills Sec 1 Pb 5 Pg 64
|101 Oakmont Dr
|Franklin
|37069
|$780,000
|Cheswicke Farm Sec 2 Pb 19 Pg 104
|636 Grange Hill Ct
|Franklin
|37067
|$320,000
|Shadow Green Sec2 Pb 74 Pg 108
|4000 Shadow Green Dr 301
|Franklin
|37064
|$1,359,000
|Westhaven Sec50 Pb 68 Pg 138
|1255 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$30,000,000
|Aspen Grove Sec T-5 Pb 49 Pg 123
|457 Duke Dr
|Franklin
|37067
|$875,000
|Hunters Ridge Sec 2 Pb 7 Pg 74
|1214 Hunters Trail Dr
|Franklin
|37069
|$645,000
|Fieldstone Farms Sec G-2 Pb 23 Pg 42
|455 Essex Park Cir
|Franklin
|37069
|$448,500
|Fieldstone Farms Sec J Pb 14 Pg 34
|306 Montrose Ct
|Franklin
|37069
|$1,650,000
|Garden Club Sec 1 Pb 38 Pg 73
|1013 Candytuft Ct
|Franklin
|37067
|$1,400,000
|Susan Hollow
|8010 Linda Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$1,375,000
|Westhaven Sec53 Pb 73 Pg 3
|1061 Calico St
|Franklin
|37064
|$1,000,000
|Highlands @ Ladd Park Sec36 Pb 69 Pg 35
|1092 Memorial Dr
|Franklin
|37064
|$560,000
|Generals Retreat Pb 4333 Pg 472
|153 Generals Retreat Pl
|Franklin
|37064
|$1,350,000
|Sneed Hills Pb 14 Pg 96
|2754 Broyles Ln
|Franklin
|37069
|$1,227,876
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1112 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$765,000
|Moores Landing Sec 2 Pb 41 Pg 36
|423 Meadowcrest Cir
|Franklin
|37064
|$820,000
|Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127
|3012 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$3,506,000
|Reeds Vale Sec4 Pb 85 Pg 65
|8066 Whitcroft Dr
|Franklin
|37064
|$747,390
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|7007 Chardon St
|Franklin
|37064
|$298,000
|Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C046
|703 Granville Rd
|Franklin
|37064
|$945,469
|Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105
|3168 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$773,367
|Whitman Condos Pb 9663 Pg 44
|6037 Whitman Rd 302
|Franklin
|37064
|$469,900
|Fieldstone Farms Sec K-1 Pb 18 Pg 47
|410 Newbary Ct
|Franklin
|37069
|$1,025,000
|Westhaven Sec 41 Pb 62 Pg 77
|9147 Keats St
|Franklin
|37064
|$919,170
|Cedarmont Farms Ph 6 Pb 11 Pg 109
|1020 Cedarview Ln
|Franklin
|37067
|$1,950,000
|Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92
|1037 William St
|Franklin
|37064
|$399,999
|Indian Springs Condos Pb 660 Pg 695 Block C017
|1011 Murfreesboro Rd #d-3
|Franklin
|37064
|$840,000
|Fieldstone Farms Sec A Pb 24 Pg 8
|1034 Carden Dr
|Franklin
|37069
|$247,000
|Southvale Sec2 Pb 85 Pg 115
|205 Equine St
|Franklin
|37064
|$2,434,986
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|5031 Congress Dr
|Franklin
|37064
|$1,404,253
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1100 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$1,191,560
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11
|7163 Bolton St
|Franklin
|37064
|$875,000
|Mckays Mill Sec 22 Pb 43 Pg 68
|3061 Oxford Glen Dr
|Franklin
|37067
|$535,000
|Prescott Place Ph 3
|96 Somerton Park
|Franklin
|37069
|$760,000
|Lincoln Square Condos Pb 2483 Pg 374
|3326 Aspen Grove Dr #260
|Franklin
|37067
