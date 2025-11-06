Real Estate Property Transfers in Franklin for Oct. 13, 2025

By
Michael Carpenter
-

See property transfers in Franklin, Tennessee, for October 13-17, 2025.

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$669,000Liberty Hills Sec 3 Pb 15 Pg 49608 Independence Dr EFranklin37067
$630,000Falcon Creek Sec 1 Pb 19 Pg 101077 Meandering WayFranklin37067
$1,655,000Temple Hills Country Club Pb 47 Pg 1115008 Bentgrass CtFranklin37069
$240,0001763 W Main StFranklin37064
$850,000Spencer Hall Sec 10 Pb 28 Pg 383134 Friars Bridge PassFranklin37064
$777,165Whitman Condos Pb 9663 Pg 446037 Whitman Rd 201Franklin37064
$1,439,530Starnes Creek Sec3 Pb 82 Pg 1507408 Leelee DrFranklin37064
$750,000Ashton Park Sec 2 Pb 37 Pg 131406 Burnside DrFranklin37064
$2,135,000Westhaven Sec 13 Pb 44 Pg 96609 Pearre Springs WayFranklin37064
$820,000Temple Hills Sec 1 Pb 5 Pg 64101 Oakmont DrFranklin37069
$780,000Cheswicke Farm Sec 2 Pb 19 Pg 104636 Grange Hill CtFranklin37067
$320,000Shadow Green Sec2 Pb 74 Pg 1084000 Shadow Green Dr 301Franklin37064
$1,359,000Westhaven Sec50 Pb 68 Pg 1381255 Championship BlvdFranklin37064
$30,000,000Aspen Grove Sec T-5 Pb 49 Pg 123457 Duke DrFranklin37067
$875,000Hunters Ridge Sec 2 Pb 7 Pg 741214 Hunters Trail DrFranklin37069
$645,000Fieldstone Farms Sec G-2 Pb 23 Pg 42455 Essex Park CirFranklin37069
$448,500Fieldstone Farms Sec J Pb 14 Pg 34306 Montrose CtFranklin37069
$1,650,000Garden Club Sec 1 Pb 38 Pg 731013 Candytuft CtFranklin37067
$1,400,000Susan Hollow8010 Linda Pvt LnFranklin37064
$1,375,000Westhaven Sec53 Pb 73 Pg 31061 Calico StFranklin37064
$1,000,000Highlands @ Ladd Park Sec36 Pb 69 Pg 351092 Memorial DrFranklin37064
$560,000Generals Retreat Pb 4333 Pg 472153 Generals Retreat PlFranklin37064
$1,350,000Sneed Hills Pb 14 Pg 962754 Broyles LnFranklin37069
$1,227,876Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311112 Championship BlvdFranklin37064
$765,000Moores Landing Sec 2 Pb 41 Pg 36423 Meadowcrest CirFranklin37064
$820,000Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 1273012 Long Branch CirFranklin37064
$3,506,000Reeds Vale Sec4 Pb 85 Pg 658066 Whitcroft DrFranklin37064
$747,390Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1257007 Chardon StFranklin37064
$298,000Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C046703 Granville RdFranklin37064
$945,469Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 1053168 Long Branch CirFranklin37064
$773,367Whitman Condos Pb 9663 Pg 446037 Whitman Rd 302Franklin37064
$469,900Fieldstone Farms Sec K-1 Pb 18 Pg 47410 Newbary CtFranklin37069
$1,025,000Westhaven Sec 41 Pb 62 Pg 779147 Keats StFranklin37064
$919,170Cedarmont Farms Ph 6 Pb 11 Pg 1091020 Cedarview LnFranklin37067
$1,950,000Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 921037 William StFranklin37064
$399,999Indian Springs Condos Pb 660 Pg 695 Block C0171011 Murfreesboro Rd #d-3Franklin37064
$840,000Fieldstone Farms Sec A Pb 24 Pg 81034 Carden DrFranklin37069
$247,000Southvale Sec2 Pb 85 Pg 115205 Equine StFranklin37064
$2,434,986Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1395031 Congress DrFranklin37064
$1,404,253Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311100 Championship BlvdFranklin37064
$1,191,560Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 117163 Bolton StFranklin37064
$875,000Mckays Mill Sec 22 Pb 43 Pg 683061 Oxford Glen DrFranklin37067
$535,000Prescott Place Ph 396 Somerton ParkFranklin37069
$760,000Lincoln Square Condos Pb 2483 Pg 3743326 Aspen Grove Dr #260Franklin37067

