Real Estate Property Transfers in Franklin for November 7, 2022

See property transfers in Franklin Tennessee for November 7-10, 2022.

Price Subdivision Address City Zipcode $1,580,000.00 2321 Henpeck Ln Franklin 37064 $390,000.00 Parkside @ Aspen Grove 3201 Aspen Grove Dr #b-5 Franklin 37067 $1,016,000.00 Villages @ Southbrooke Sec1 3007 Long Branch Cir Franklin 37064 $1,005,248.00 Lockwood Glen Sec15 336 Sherman Ct Franklin 37064 $444,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1801 Shadow Green Dr 304 Franklin 37064 $900,000.00 Montpier Farms Sec 3 1111 Montpier Dr Franklin 37069 $1,734,000.00 Simmons Ridge Sec11 1163 Sweetleaf Dr Franklin 37064 $536,500.00 Maplewood Sec 2 722 Shadycrest Ln Franklin 37064 $902,500.00 Oakwood Est Sec 2 2232 Bowman Rd Franklin 37064 $287,500.00 Indian Springs Condos 1011 Murfreesboro Rd #f-3 Franklin 37064 $325,000.00 Liberty Square Sec 4 105 Flintlock Ct Franklin 37064 $435,000.00 Through The Green Sec3 518 Vintage Green Ln Franklin 37064 $1,355,000.00 Redwing Farms Sec 4 Ph 1 1217 Ascot Ln Franklin 37064 $1,150,000.00 Scales Farmstead Ph1 1025 Lawson Ln Franklin 37069 $33,255.00 1416 Lewisburg Pk Franklin 37064 $48,245.00 1430 Lewisburg Pk Franklin 37064 $1,255,242.00 St Marlo Sec1 5509 Duquette Dr Franklin 37064 $675,000.00 Sullivan Farms Sec B 312 Braveheart Dr Franklin 37064 $914,750.00 Westhaven Sec 41 9147 Keats St Franklin 37064 $637,500.00 Moringside Sec 7 7061 Sunrise Cir Franklin 37067 $525,000.00 Fieldstone Farms Sec M 156 Cavalcade Dr Franklin 37067 $1,108,469.00 Highlands @ Ladd Park Sec37 1048 Cumberland Valley Dr Franklin 37064 $1,462,701.00 Westhaven Sec59 907 Jasper Ave Franklin 37064 $1,225,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec35 1021 Memorial Dr Franklin 37064 $1,260,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec42 125 Alfred Ladd Rd Franklin 37064