Real Estate Property Transfers in Franklin for November 6, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for November 6-9, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $1,750,000 Benelli Park Sec2 Pb 60 Pg 30 1011 Benelli Park Ct Franklin 37064 $1,238,567 St Marlo Sec3 Pb 80 Pg 21 6400 Paisley Ct Franklin 37064 $1,165,825 St Marlo Sec1 Pb 78 Pg 98 6109 St Marlo Dr Franklin 37064 $791,768 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 4018 Singing Creek Dr Franklin 37064 $606,300 Lockwood Glen Sec4 Pb 60 Pg 143 532 Sydenham Dr Franklin 37064 $655,000 Fieldstone Farms Sec W Pb 15 Pg 62 104 Ben Brush Cir Franklin 37069 $575,000 Idlewood Pb 5 Pg 33 4 Carver Ct Franklin 37064 $1,200,000 Chestnut Bend Sec 11 Pb 31 Pg 92 578 Ploughmans Bend Dr Franklin 37064 $1,000,000 Westhaven Section 03 Revision Pb 51 Pg 54 1018 State Blvd Franklin 37064 $1,860,000 Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 137 618 Rieves Cir Franklin 37064 $419,000 Carter Subdivision Pb 51 Pg 114 1220 Carter St Franklin 37064 $828,000 Highlands @ Ladd Park Sec 9 Pb 56 Pg 118 395 Irvine Ln Franklin 37064 $1,125,000 Westhaven Sec59 Pb 77 Pg 3 808 Horizon Dr Franklin 37064 $1,094,000 Sunny Side Est Pb 45 Pg 49 2086 Sunny Side Dr Franklin 37067 $600,000 5740 N Lick Creek Rd Franklin 37064 $1,106,168 Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127 3102 Long Branch Cir Franklin 37064 $494,170 Stream Valley Sec 18 Pb 79 Pg 88 3071 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $184,900 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 4018 Edwin Rd Franklin 37064 $184,900 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 4012 Edwin Rd Franklin 37064 $184,900 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 4006 Edwin Rd Franklin 37064 $184,900 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 4000 Edwin Rd Franklin 37064 $210,900 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 7043 Bolton St Franklin 37064 $719,000 Forrest Crossing Sec 12-b Pb 20 Pg 20 420 Royal Crossing Franklin 37064 $1,103,327 Terravista Sec2 Pb 79 Pg 74 5418 Stanley Ct Franklin 37064 $10 Franklin Green Sec 7 Pb 32 Pg 2 3129 Traviston Dr Franklin 37064 $1,191,622 Westhaven Sec60 Pb 80 Pg 146 1026 Conar St Franklin 37064 $1,000,000 Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 137 2043 General Martin Ln Franklin 37064 $604,900 Morningside Sec 4 Pb 29 Pg 30 8080 Sunrise Cir Franklin 37067 $827,865 Stream Valley Sec 18 Pb 79 Pg 88 4026 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $675,000 Sneed Forest Sec 1 Pb 4 Pg 76 2400 Mcintyre Ct Franklin 37069 $1,887,000 Trace View Est Pb 12 Pg 64 5312 Crown Dr Franklin 37064 $435,000 West Meade Sec 3 Pb 4 Pg 7 621 West Meade Blvd Franklin 37064 $599,990 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 9090 Headwaters Dr Franklin 37064 $888,353 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 4000 Singing Creek Dr Franklin 37064 $4,500,000 Laurelbrooke Sec 2 Pb 27 Pg 71 1212 Waterstone Blvd Franklin 37069 $5,430,000 Laurelbrooke Sec 10-b #10 Pb 32 Pg 7 1045 Vaughn Crest Dr Franklin 37069 $20,000,000 Murfreesboro Rd Franklin 37067 $854,000 Founders Pointe Sec 4 Pb 23 Pg 22 108 Wilshire Dr Franklin 37064 $875,000 Rizer Point Sec1 Pb 58 Pg 57 5015 Rizer Point Dr Franklin 37069 $902,000 3113 Blazer Rd Franklin 37064 $3,076,000 Bailey Rd Franklin 37064