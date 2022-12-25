Real Estate Property Transfers in Franklin for November 28, 2022

See property transfers in Franklin Tennessee for November 28 through December 2, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$1,172,502.00
|Westhaven Sec59
|808 Horizon Dr
|Franklin
|37064
|$1,450,000.00
|Ambergate Est Sec 1
|4346 Ambergate Ct
|Franklin
|37064
|$1,140,000.00
|Watkins Creek Sec 5
|3015 Cecil Lewis Dr
|Franklin
|37067
|$985,000.00
|Russell Ridge
|6021 Russell Ridge Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$1,022,010.00
|Terravista Sec1
|5223 Terra Ct
|Franklin
|37064
|$1,478,800.00
|Blazer Rd
|Franklin
|37064
|$1,168,052.00
|St Marlo Sec1
|6020 Emma Victoria Dr
|Franklin
|37064
|$557,500.00
|Forrest Crossing Sec 2
|1404 Southampton Ct
|Franklin
|37064
|$610,000.00
|Buckingham Park Sec 5
|617 Prince Charles Way
|Franklin
|37064
|$1,461,500.00
|Albany Pointe Sec 2
|2260 Avery Ct
|Franklin
|37067
|$600,000.00
|Morningside Sec 5
|7020 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$826,159.00
|Waters Edge Sec6
|4094 Flowing Creek Dr
|Franklin
|37064
|$615,400.00
|Mckays Mill Sec 11
|1102 Olde Cameron Ln
|Franklin
|37067
|$590,000.00
|Sullivan Farms Sec A
|507 Hollyhock Way
|Franklin
|37064
|$555,000.00
|Riverview Park Sec 5-b
|727 Riverview Dr
|Franklin
|37064
|$770,000.00
|Cottonwood Est
|171 Riverwood Dr
|Franklin
|37069
|$3,350,000.00
|Mauldin Woods
|3510 Mauldin Woods Trl
|Franklin
|37064
|$3,000,000.00
|South Park
|140 Southeast Pkwy Ct
|Franklin
|37064
|$810,000.00
|Mckays Mill Sec 35
|1411 Leeds Dr
|Franklin
|37067
|$1,425,000.00
|Westhaven Sec49
|507 Rowan St
|Franklin
|37064
|$3,800,000.00
|Sloan Farm
|3720 Panorama Valley Ln
|Franklin
|37064
|$660,000.00
|Buckingham Park Sec 4
|1285 Buckingham Cir
|Franklin
|37064
|$799,900.00
|Cottonwood Est
|118 Cottonwood Dr
|Franklin
|37069
|$605,000.00
|Andover Sec 2
|312 Fletcher Ct
|Franklin
|37067
|$805,003.00
|Cottonwood Est
|712 Mockingbird Dr
|Franklin
|37069
|$1,427,307.00
|Natures Landing
|4031 Natures Landing Dr
|Franklin
|37064
|$1,734,377.00
|Westhaven Sec59
|531 Drummond St
|Franklin
|37064
|$930,786.00
|Villages @ Southbrooke Sec1
|1019 Southbrooke Blvd
|Franklin
|37064
|$385,000.00
|Andover Sec 1
|643 Huffine Manor Cir
|Franklin
|37067
|$1,096,818.00
|St Marlo Sec1
|6008 Emma Victoria Dr
|Franklin
|37064
|$2,425,000.00
|Chapelwood Sec 2
|225 Chapelwood Dr
|Franklin
|37069
|$1,240,000.00
|Westhaven Sec51
|1000 Beckwith St
|Franklin
|37064
|$493,639.00
|209 E Main St
|Franklin
|37064
|$422,816.00
|Andover Sec 1
|701 Huffine Manor Cir
|Franklin
|37067
|$1,414,210.00
|Daventry Sec3
|3125 Chase Point Dr
|Franklin
|37067
|$1,050,390.00
|Terravista Sec1
|5211 Terra Ct
|Franklin
|37064
|$1,040,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec23
|754 Fontwell Ln
|Franklin
|37064
|$869,000.00
|Spencer Hall Sec 12
|3136 Bruce Gardens Cir
|Franklin
|37064
|$14,000,000.00
|4080 Wilson Pk
|Franklin
|37064
|$607,500.00
|Mckays Mill Sec 2
|1160 Olde Cameron Ln
|Franklin
|37067
|$540,000.00
|Mckays Mill Sec 7
|1221 Limerick Ln
|Franklin
|37067
|$547,500.00
|School Manor
|1502 Figuers Dr
|Franklin
|37064
|$801,000.00
|Mckays Mill Sec 14
|1319 Liberty Pk
|Franklin
|37067
|$500,000.00
|4270 Murfreesboro Rd
|Franklin
|37064
|$540,000.00
|Hill Addn
|1108 Parkview Dr
|Franklin
|37064