Real Estate Property Transfers in Franklin for November 28, 2022

By
Michael Carpenter
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See property transfers in Franklin Tennessee for November 28 through December 2, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$1,172,502.00Westhaven Sec59808 Horizon DrFranklin37064
$1,450,000.00Ambergate Est Sec 14346 Ambergate CtFranklin37064
$1,140,000.00Watkins Creek Sec 53015 Cecil Lewis DrFranklin37067
$985,000.00Russell Ridge6021 Russell Ridge Pvt LnFranklin37064
$1,022,010.00Terravista Sec15223 Terra CtFranklin37064
$1,478,800.00Blazer RdFranklin37064
$1,168,052.00St Marlo Sec16020 Emma Victoria DrFranklin37064
$557,500.00Forrest Crossing Sec 21404 Southampton CtFranklin37064
$610,000.00Buckingham Park Sec 5617 Prince Charles WayFranklin37064
$1,461,500.00Albany Pointe Sec 22260 Avery CtFranklin37067
$600,000.00Morningside Sec 57020 Sunrise CirFranklin37067
$826,159.00Waters Edge Sec64094 Flowing Creek DrFranklin37064
$615,400.00Mckays Mill Sec 111102 Olde Cameron LnFranklin37067
$590,000.00Sullivan Farms Sec A507 Hollyhock WayFranklin37064
$555,000.00Riverview Park Sec 5-b727 Riverview DrFranklin37064
$770,000.00Cottonwood Est171 Riverwood DrFranklin37069
$3,350,000.00Mauldin Woods3510 Mauldin Woods TrlFranklin37064
$3,000,000.00South Park140 Southeast Pkwy CtFranklin37064
$810,000.00Mckays Mill Sec 351411 Leeds DrFranklin37067
$1,425,000.00Westhaven Sec49507 Rowan StFranklin37064
$3,800,000.00Sloan Farm3720 Panorama Valley LnFranklin37064
$660,000.00Buckingham Park Sec 41285 Buckingham CirFranklin37064
$799,900.00Cottonwood Est118 Cottonwood DrFranklin37069
$605,000.00Andover Sec 2312 Fletcher CtFranklin37067
$805,003.00Cottonwood Est712 Mockingbird DrFranklin37069
$1,427,307.00Natures Landing4031 Natures Landing DrFranklin37064
$1,734,377.00Westhaven Sec59531 Drummond StFranklin37064
$930,786.00Villages @ Southbrooke Sec11019 Southbrooke BlvdFranklin37064
$385,000.00Andover Sec 1643 Huffine Manor CirFranklin37067
$1,096,818.00St Marlo Sec16008 Emma Victoria DrFranklin37064
$2,425,000.00Chapelwood Sec 2225 Chapelwood DrFranklin37069
$1,240,000.00Westhaven Sec511000 Beckwith StFranklin37064
$493,639.00209 E Main StFranklin37064
$422,816.00Andover Sec 1701 Huffine Manor CirFranklin37067
$1,414,210.00Daventry Sec33125 Chase Point DrFranklin37067
$1,050,390.00Terravista Sec15211 Terra CtFranklin37064
$1,040,000.00Highlands @ Ladd Park Sec23754 Fontwell LnFranklin37064
$869,000.00Spencer Hall Sec 123136 Bruce Gardens CirFranklin37064
$14,000,000.004080 Wilson PkFranklin37064
$607,500.00Mckays Mill Sec 21160 Olde Cameron LnFranklin37067
$540,000.00Mckays Mill Sec 71221 Limerick LnFranklin37067
$547,500.00School Manor1502 Figuers DrFranklin37064
$801,000.00Mckays Mill Sec 141319 Liberty PkFranklin37067
$500,000.004270 Murfreesboro RdFranklin37064
$540,000.00Hill Addn1108 Parkview DrFranklin37064

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