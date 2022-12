Real Estate Property Transfers in Franklin for November 28, 2022

See property transfers in Franklin Tennessee for November 28 through December 2, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $1,172,502.00 Westhaven Sec59 808 Horizon Dr Franklin 37064 $1,450,000.00 Ambergate Est Sec 1 4346 Ambergate Ct Franklin 37064 $1,140,000.00 Watkins Creek Sec 5 3015 Cecil Lewis Dr Franklin 37067 $985,000.00 Russell Ridge 6021 Russell Ridge Pvt Ln Franklin 37064 $1,022,010.00 Terravista Sec1 5223 Terra Ct Franklin 37064 $1,478,800.00 Blazer Rd Franklin 37064 $1,168,052.00 St Marlo Sec1 6020 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $557,500.00 Forrest Crossing Sec 2 1404 Southampton Ct Franklin 37064 $610,000.00 Buckingham Park Sec 5 617 Prince Charles Way Franklin 37064 $1,461,500.00 Albany Pointe Sec 2 2260 Avery Ct Franklin 37067 $600,000.00 Morningside Sec 5 7020 Sunrise Cir Franklin 37067 $826,159.00 Waters Edge Sec6 4094 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $615,400.00 Mckays Mill Sec 11 1102 Olde Cameron Ln Franklin 37067 $590,000.00 Sullivan Farms Sec A 507 Hollyhock Way Franklin 37064 $555,000.00 Riverview Park Sec 5-b 727 Riverview Dr Franklin 37064 $770,000.00 Cottonwood Est 171 Riverwood Dr Franklin 37069 $3,350,000.00 Mauldin Woods 3510 Mauldin Woods Trl Franklin 37064 $3,000,000.00 South Park 140 Southeast Pkwy Ct Franklin 37064 $810,000.00 Mckays Mill Sec 35 1411 Leeds Dr Franklin 37067 $1,425,000.00 Westhaven Sec49 507 Rowan St Franklin 37064 $3,800,000.00 Sloan Farm 3720 Panorama Valley Ln Franklin 37064 $660,000.00 Buckingham Park Sec 4 1285 Buckingham Cir Franklin 37064 $799,900.00 Cottonwood Est 118 Cottonwood Dr Franklin 37069 $605,000.00 Andover Sec 2 312 Fletcher Ct Franklin 37067 $805,003.00 Cottonwood Est 712 Mockingbird Dr Franklin 37069 $1,427,307.00 Natures Landing 4031 Natures Landing Dr Franklin 37064 $1,734,377.00 Westhaven Sec59 531 Drummond St Franklin 37064 $930,786.00 Villages @ Southbrooke Sec1 1019 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $385,000.00 Andover Sec 1 643 Huffine Manor Cir Franklin 37067 $1,096,818.00 St Marlo Sec1 6008 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $2,425,000.00 Chapelwood Sec 2 225 Chapelwood Dr Franklin 37069 $1,240,000.00 Westhaven Sec51 1000 Beckwith St Franklin 37064 $493,639.00 209 E Main St Franklin 37064 $422,816.00 Andover Sec 1 701 Huffine Manor Cir Franklin 37067 $1,414,210.00 Daventry Sec3 3125 Chase Point Dr Franklin 37067 $1,050,390.00 Terravista Sec1 5211 Terra Ct Franklin 37064 $1,040,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec23 754 Fontwell Ln Franklin 37064 $869,000.00 Spencer Hall Sec 12 3136 Bruce Gardens Cir Franklin 37064 $14,000,000.00 4080 Wilson Pk Franklin 37064 $607,500.00 Mckays Mill Sec 2 1160 Olde Cameron Ln Franklin 37067 $540,000.00 Mckays Mill Sec 7 1221 Limerick Ln Franklin 37067 $547,500.00 School Manor 1502 Figuers Dr Franklin 37064 $801,000.00 Mckays Mill Sec 14 1319 Liberty Pk Franklin 37067 $500,000.00 4270 Murfreesboro Rd Franklin 37064 $540,000.00 Hill Addn 1108 Parkview Dr Franklin 37064