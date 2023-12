Real Estate Property Transfers in Franklin for November 20, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for November 2–22, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact┬áSusan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $745,000 Monticello Sec 5-b Pb 21 Pg 080 306 Monticello Rd Franklin 37064 $1,868,824 1301 Murfreesboro Rd Franklin 37064 $1,139,452 Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127 3096 Long Branch Cir Franklin 37064 $981,208 Terravista Sec2 Pb 79 Pg 74 5116 Terravista Ln Franklin 37064 $930,000 Lockwood Glen Sec 5 Pb 62 Pg 140 504 Lockwood Ln Franklin 37064 $1,142,689 St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88 5826 Branta Dr Franklin 37064 $1,100,000 Westhaven Sec 44 Pb 67 Pg 103 3025 Cheever St Franklin 37064 $1,297,520 St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88 5858 Branta Dr Franklin 37064 $200,000 1877 Carters Creek Pk Franklin 37064 $577,700 Maplewood Sec 5 Pb 9 Pg 147a 402 Sugartree Ln Franklin 37064 $1,088,310 St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88 6547 Kelleys Place Franklin 37064 $805,785 Stream Valley Sec 18 Pb 79 Pg 88 3048 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $501,250 Stream Valley Sec 18 Pb 79 Pg 88 3065 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $546,700 Liberty Hills Sec 3 Pb 15 Pg 49 612 Independence Dr E Franklin 37067 $1,100,000 Meeting Of The Rivers Llc Property 2097 Wilson Pk Franklin 37067 $609,990 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 9064 Headwaters Dr Franklin 37064 $2,900,000 Butters Pb 59 Pg 49 4472 S Carothers Rd Franklin 37064 $1,530,000 Westhaven Sec 9 Pb 38 Pg 55 121 Addison Ave Franklin 37064 $655,000 Royal Oaks Sec 3 Pb 4 Pg 56 217 Cambridge Pl Franklin 37067 $600,000 Mckays Mill Sec 29 Pb 40 Pg 7 1428 Decatur Cir Franklin 37067 $745,000 Sturbridge Pointe Sec 1 Pb 9 Pg 85 159 Sturbridge Dr Franklin 37064 $165,000 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 1138 Southbrooke Blvd Franklin 37067 $524,990 Williamson Square Pb 81 Pg 58 1023 Harmony Hills Pvt Dr Franklin 37064 $225,000 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 3163 Long Branch Cir Franklin 37064 $3,000,000 Harpeth School Rd Pb 73 Pg 69 4514 Harpeth School Rd Franklin 37064 $1,052,570 St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88 5838 Branta Dr Franklin 37064 $829,000 Sullivan Farms Sec A Pb 25 Pg 5 209 Wisteria Dr Franklin 37064 $619,900 Waters Edge Sec3 Pb 67 Pg 136 4024 Portage St Franklin 37064 $650,000 Carters 4268 Columbia Pk Franklin 37064 $4,000,000 4039 Carters Creek Pike Franklin 37064 $365,000 5755 Moore Rd Franklin 37064 $2,924,845 Simmons Ridge Sec6 Pb 79 Pg 76 2031 Simmons Ridge Dr Franklin 37064 $684,990 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 9037 Headwaters Dr Franklin 37064 $1,203,145 Daventry Sec5 Pb 79 Pg 137 3548 Barnsley Ln Franklin 37067