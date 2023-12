Real Estate Property Transfers in Franklin for November 13, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for November 13-17, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $1,064,350 Daventry Sec5 Pb 79 Pg 137 3321 High Peak Way Franklin 37067 $375,000 West Meade Sec 3 Pb 4 Pg 7 617 West Meade Blvd Franklin 37064 $964,992 Terravista Sec2 Pb 79 Pg 74 5409 Stanley Ct Franklin 37064 $156,900 Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117 3000 Wynn Cir Franklin 37064 $154,900 Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117 3006 Wynn Cir Franklin 37064 $154,900 Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117 3012 Wynn Cir Franklin 37064 $154,900 Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117 3018 Wynn Cir Franklin 37064 $156,900 Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117 3024 Wynn Cir Franklin 37064 $1,212,500 Westhaven Sec 5 Pb 37 Pg 41 230 Pearl St Franklin 37064 $1,850,000 Mclemore Farms Add Sec 1 Pb 36 Pg 29 2728 Mclemore Way Franklin 37064 $960,000 Foxglove Farm Pb 71 Pg 81 4036 Foxglove Farm Dr Franklin 37064 $170,900 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 2049 Cleaver St Franklin 37064 $150,900 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 2043 Cleaver St Franklin 37064 $150,900 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 2037 Cleaver St Franklin 37064 $170,900 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 2031 Cleaver St Franklin 37064 $1,261,960 Daventry Sec5 Pb 79 Pg 137 3527 Barnsley Ln Franklin 37067 $260,000 1319 W Main St 303 Franklin 37064 $717,670 Stream Valley Sec 18 Pb 79 Pg 88 4008 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $699,000 Ashton Park Sec 2 Pb 37 Pg 13 1402 Burnside Dr Franklin 37067 $1,085,000 Echelon Sec2 Pb 64 Pg 130 5030 Maysbrook Ln Franklin 37064 $490,000 West End Circle Pb 1 Pg 49 710 W End Cir Franklin 37064 $450,000 2303 N Berrys Chapel Rd Franklin 37069 $2,332,423 Splendor Ridge Pb 75 Pg 145 191 Splendor Ridge Dr Franklin 37064 $499,000 Stream Valley Sec17 Pb 72 Pg 42 1103 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $1,310,000 3730 Old Charlotte Pk Franklin 37069 $680,000 Sullivan Farms Sec B Pb 26 Pg 146 305 Braveheart Dr Franklin 37064 $630,000 Sullivan Farms Sec D Pb 26 Pg 57 212 Lighthouse Ter Franklin 37064 $570,990 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 9072 Headwaters Dr Franklin 37064 $35,000 Kittrell Rd Franklin 37064 $628,500 Boyd Mill Est Sec 1 Pb 7 Pg 34 1605 Woodland Ct Franklin 37064 $887,500 Sullivan Farms Sec C Pb 28 Pg 115 228 Stonehaven Cir Franklin 37064 $4,000,000 Patton Station Bus Park Pb 25 Pg 21 1881 Gen Geo Patton Dr Franklin 37067 $1,304,419 St Marlo Sec1 Pb 78 Pg 98 6304 Chadderton Dr Franklin 37064 $780,000 Blackberry Ridge Pb 60 Pg 14 5004 Cobbler Ridge Rd Franklin 37064 $763,000 Ralston Glen Sec 1 Pb 11 Pg 20 1108 Glenbrook Dr Franklin 37064 $1,125,000 C J Tomlin Est 2587 Tom Anderson Rd Franklin 37064 $670,000 Grassland Est Sec 1 Pb 2 Pg 59 203 Manley Ct Franklin 37069 $420,000 Fields Of Canterbury Sec18 Pb 77 Pg 50 3303 Sassafras Ln Franklin 37064 $1,305,640 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 1024 Conar St Franklin 37064 $200,000 Guthrie Rick Pb 79 Pg 1 5947 Davis Hollow Rd Franklin 37064 $6,175,000 Constuction Consulting Pb 75 Pg 134 4445 Buchanan Ln Franklin 37064 $515,000 5656 Walter King Rd Franklin 37064 $750,000 Highlands @ Ladd Park Sec30 Pb 70 Pg 117 761 Newcomb St Franklin 37064 $679,000 Maplewood Sec 2 Pb 8 Pg 63 400 Maplewood Dr Franklin 37064 $3,600,000 Beechwood Plantation Pb 55 Pg 143 3630 Kesslin Pvt Ln Franklin 37064