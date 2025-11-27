Real Estate Property Transfers in Franklin for Nov. 3, 2025

See property transfers in Franklin, Tennessee, for November 3-7, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$3,865,788
|4430 Peytonsville Rd
|Franklin
|$970,000
|Avalon Sec 7 Pb 47 Pg 84
|352 Pennystone Cir
|Franklin
|37067
|$2,400,000
|Mcewen John B Add Pb 68 Pg 34
|1224 Adams St
|Franklin
|37064
|$382,000
|Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 264
|2801 Kennedy Ct
|Franklin
|37064
|$2,700,000
|Brandon Park Downs Pb 33 Pg 143
|7125 Brandon Park Ct
|Franklin
|37064
|$340,000
|Colony House Condo Pb 8 Pg 30 Block C037
|1100 W Main St #e-1
|Franklin
|37064
|$1,025,000
|Cedarmont Farms Ph 3 Pb 9 Pg 147
|4011 Trail Ridge Dr
|Franklin
|37067
|$790,000
|Stream Valley Sec 5 Pb 58 Pg 130
|3022 Narrow Ford Ln
|Franklin
|37064
|$2,347,774
|Hamilton Pb 84 Pg 81
|2042 Hamilton Dr
|Franklin
|37064
|$2,200,000
|Hart Amy And Christopher Pb 78 Pg 38
|3348 Sweeney Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$1,760,831
|Hamilton Pb 84 Pg 81
|2060 Hamilton Dr
|Franklin
|37064
|$733,392
|506 Franklin Road Llc
|4026 Trinity Rd
|Franklin
|37067
|$735,000
|Forest Home Farms Sec 7 Pb 5 Pg 38
|856 High Point Ridge Rd
|Franklin
|37069
|$792,000
|Sullivan Farms Sec B Pb 24 Pg 146
|105 Bluebell Way
|Franklin
|37064
|$840,000
|Waters Edge Sec4 Pb 70 Pg 67
|3013 Singing Creek Dr
|Franklin
|37064
|$2,299,950
|Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 32
|6028 Lookaway Cir
|Franklin
|37067
|$1,195,000
|Abington Ridge Sec 2 Pb 44 Pg 18
|7117 Tullamore Ln
|Franklin
|37067
|$679,900
|Mckays Mill Sec 16 Pb 34 Pg 18
|1509 Decatur Cir
|Franklin
|37067
|$1,139,075
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|4031 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$1,197,000
|Westhaven Sec50 Pb 68 Pg 138
|2025 Erwin St
|Franklin
|37064
|$1,195,000
|Highlands @ Ladd Park Sec 20 Pb 59 Pg 35
|301 Finnhorse Ln
|Franklin
|37064
|$969,500
|Cheswicke Farm Sec 6 Pb 28 Pg 141
|909 Miranda Pl
|Franklin
|37067
|$585,000
|Falcon Creek Sec 3 Pb 21 Pg 97
|2202 Falcon Creek Dr
|Franklin
|37067
|$735,000
|Fieldstone Farms Sec C Pb 16 Pg 132
|196 Clarendon Cir
|Franklin
|37069
|$789,900
|Cool Springs East Sec 3 Pb 23 Pg 59
|111 Walters Ave
|Franklin
|37067
|$745,000
|Forest Home Farms Sec 7 Pb 5 Pg 38
|856 High Point Ridge Rd
|Franklin
|37069
|$345,000
|Hardison Hills Sec 6 Pb 45 Pg 72
|1101 Downs Blvd #316
|Franklin
|37064
|$719,900
|Stream Valley Section 03 Pb 51 Pg 33
|829 Shade Tree Ln
|Franklin
|37064
|$1,900,000
|3287 Blazer Rd
|Franklin
|37064
|$1,330,592
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1013 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$1,576,000
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|2007 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$489,900
|Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 56
|3019 Kathryn Ave
|Franklin
|37064
|$45,605,700
|4428 Peytonsville Rd
|Franklin
|37064
|$439,900
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38
|127 Morris St
|Franklin
|37064
|$1,974,150
|Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147
|8034 Southvale Blvd
|Franklin
|37064
|$655,432
|Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7
|9067 Headwaters Dr
|Franklin
|37064
|$744,760
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|7013 Chardon St
|Franklin
|37067
|$600,184
|Morningside Sec 8 Pb 40 Pg 104
|7102 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$1,900,000
|Blackberry Ridge Pb 60 Pg 14
|5024 Cobbler Ridge Rd
|Franklin
|37064
|$548,000
|Williamson Square Pb 81 Pg 58
|2054 Township Pvt Dr
|Franklin
|37064
|$5,200,000
|338 Main St
|Franklin
|37064
|$695,000
|Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16
|2079 Braidwood Ln
|Franklin
|37064
|$720,000
|Stream Valley Sec14 Pb 65 Pg 101
|5002 Huntmere Ave
|Franklin
|37064
|$2,134,546
|Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 32
|6035 Lookaway Cir
|Franklin
|37067
|$1,315,000
|Ashton Park Sec 1 Pb 38 Pg 139
|106 Ashton Park Blvd
|Franklin
|37067
|$1,615,055
|Starnes Creek Sec4 Pb 84 Pg 86
|7244 Murrel Dr
|Franklin
|37064
|$590,000
|Liberty Hills Sec 1 Pb 10 Pg 164
|253 Freedom Dr
|Franklin
|37067
|$881,449
|Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117
|1012 Wynn Cir
|Franklin
|37064
|$860,000
|Cheswicke Farm Sec 5 Pb 25 Pg 83
|304 Haymarket Ct
|Franklin
|37067
|$766,500
|Buckingham Park Sec 1 Pb 10 Pg 147
|520 Castlebury Ct
|Franklin
|37064
|$650,000
|Meadowgreen Acres Pb 2 Pg 45
|337 Stable Rd
|Franklin
|37069
|$1,200,000
|Albritton Bryan Heath Pb 69 Pg 64
|5848 Garrison Rd
|Franklin
|37064
|$815,000
|Sullivan Farms Sec C Pb 25 Pg 35
|433 Galloway Dr
|Franklin
|37064
|$225,000
|Idlewood Pb 5 Pg 33
|213 Oxford Dr
|Franklin
|37064
|$515,000
|Keegans Glen Pb 37 Pg 17
|302 Cherry Dr
|Franklin
|37064
|$724,000
|Lockwood Glen Sec15 Pb 76 Pg 12
|300 Sherman Ct
|Franklin
|37064
|$2,025,000
|Westhaven Sec54 Pb 73 Pg 71
|1085 Calico St
|Franklin
|37064
|$1,050,000
|Monticello Sec 2 Pb 3 Pg 12
|101 Williamsburg Pl
|Franklin
|37064
|$629,500
|Simmons Ridge Sec8 Pb 73 Pg 83
|6043 Gracious Dr
|Franklin
|37064
|$214,000
|Harpeth Hills Sec 2 Pb 3 Pg 13
|905 Leigh Valley Dr
|Franklin
|37069
|$499,000
|Boyd Mill Est Sec 1 Pb 6 Pg 103
|1305 Mallard Dr
|Franklin
|37064
|$1,050,000
|Amelia Park Sec4 Pb 64 Pg 20
|1068 Amelia Park Dr
|Franklin
|37067
|$533,000
|Residences @ Grant Park
|633 Grant Park Ct
|Franklin
|37067
|$2,800,000
|Westhaven Sec 18 Pb 47 Pg 102
|1504 Fleetwood Dr
|Franklin
|37064
|$1,410,040
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1030 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$2,400,000
|809 Sneed Rd W
|Franklin
|37069
|$1,201,000
|Lynhurst Pb 1 Pg 123
|Brookwood Ave
|Franklin
|37064
Please join our FREE Newsletter