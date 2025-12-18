Real Estate Property Transfers in Franklin for Nov. 24, 2025

See property transfers in Franklin, Tennessee, for November 24-26, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$489,000Rolling Meadows Pb 2 Pg 46203 Scruggs AveFranklin37064
$649,000Maplewood Sec 4 Pb 10 Pg 39620 Watson Branch DrFranklin37064
$781,000Temple Hills Sec 1 Pb 5 Pg 4151 Baltusrol RdFranklin37069
$1,725,000Battle Ground Park200 Battle AveFranklin37064
$950,000Garden Club Sec 2 Pb 44 Pg 23025 Coral Bell LnFranklin37067
$2,800,000Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 922008 Eliot RdFranklin37064
$869,000Cottonwood Est Pb 5 Pg 68118 Cottonwood DrFranklin37069
$1,330,000Chestnut Bend Sec 7 Pb 30 Pg 3805 Walden DrFranklin37064
$445,000Berry Chapel Heights Pb 2 Pg 76109 Meadowgreen CtFranklin37069
$802,000Mayberry Station Sec 4 Pb 18 Pg 741450 Mayberry LnFranklin37064
$1,574,555Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311045 Championship BlvdFranklin37064
$770,000Heath Pl @ Franklin Pb 9 Pg 1121557 Kinnard DrFranklin37064
$1,515,803Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1251007 Poplar Farms DrFranklin37067
$767,120Whitman Condos Pb 9663 Pg 446037 Whitman Rd 103Franklin37064
$1,215,000St Marlo Sec1 Pb 78 Pg 986009 Emma Victoria DrFranklin37064
$315,000Forest Home Farms Sec 3791 High Point Ridge RdFranklin37069
$735,000Maplewood Sec 1 Pb 8 Pg 13205 Jennette PlFranklin37064
$365,000Brookstone Townhomes Pb 53 Pg 58404 Alicia DrFranklin37064
$905,400Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 1172030 Rose StFranklin37064
$1,236,351Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1255013 Poplar Farms DrFranklin37067
$1,268,879Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1255037 Poplar Farms DrFranklin37067
$2,063,322Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1396085 Congress DrFranklin37064
$1,000,000Greenway Trace Ph 1 Pb 12 Pg 195729 Natchez Trace RdFranklin37064
$4,850,000Avalon Sec 3 Pb 40 Pg 98391 Lady Of The Lake LnFranklin37067
$425,000Parkside @ Aspen Grove Pb 3466 Pg 863201 Aspen Grove Dr #f-4Franklin37067
$1,999,999Ledgelawn Pb 57 Pg 93311 Ledgelawn Pvt CtFranklin37064
$12,500,000Longview Sec 1 Pb 62 Pg 125108 Werthan CirFranklin37064
$950,000Cottonwood Est Pb 5 Pg 68405 Woodhaven CtFranklin37069
$1,424,225Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311000 Championship BlvdFranklin37064
$642,000Mckays Mill Sec 20 Pb 37 Pg 71227 Habersham WayFranklin37067
$550,000Sumners Bill & Donna Pb 32 Pg 1434723 Murfreesboro RdFranklin37067
$817,650Caldwell Est Sec 2 Pb 21 Pg 12102 Chester Stephens RdFranklin37067
$675,000Mckays Mill Sec 20 Pb 37 Pg 71227 Habersham WayFranklin37067
$2,550,000Lewisburg Pike And Berry Circle Pb 54 Pg 122304 Berry CirFranklin37064
$2,540,000Preserve @ Echo Estates Sec 1 Pb 60 Pg 100305 Lockhart CtFranklin37069
$1,555,000Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 921022 Conar StFranklin37064
$1,150,000Highland Gardens Pb 1 Pg 57 Block A108 Carolyn AveFranklin37064
$1,120,250Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1254025 Poplar Farms DrFranklin37067
$935,000Polk Place Sec 5 Pb 21 Pg 106213 Jaclyn CtFranklin37064

