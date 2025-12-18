Real Estate Property Transfers in Franklin for Nov. 24, 2025

See property transfers in Franklin, Tennessee, for November 24-26, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$489,000
|Rolling Meadows Pb 2 Pg 46
|203 Scruggs Ave
|Franklin
|37064
|$649,000
|Maplewood Sec 4 Pb 10 Pg 39
|620 Watson Branch Dr
|Franklin
|37064
|$781,000
|Temple Hills Sec 1 Pb 5 Pg 4
|151 Baltusrol Rd
|Franklin
|37069
|$1,725,000
|Battle Ground Park
|200 Battle Ave
|Franklin
|37064
|$950,000
|Garden Club Sec 2 Pb 44 Pg 2
|3025 Coral Bell Ln
|Franklin
|37067
|$2,800,000
|Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92
|2008 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$869,000
|Cottonwood Est Pb 5 Pg 68
|118 Cottonwood Dr
|Franklin
|37069
|$1,330,000
|Chestnut Bend Sec 7 Pb 30 Pg 3
|805 Walden Dr
|Franklin
|37064
|$445,000
|Berry Chapel Heights Pb 2 Pg 76
|109 Meadowgreen Ct
|Franklin
|37069
|$802,000
|Mayberry Station Sec 4 Pb 18 Pg 74
|1450 Mayberry Ln
|Franklin
|37064
|$1,574,555
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1045 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$770,000
|Heath Pl @ Franklin Pb 9 Pg 112
|1557 Kinnard Dr
|Franklin
|37064
|$1,515,803
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|1007 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$767,120
|Whitman Condos Pb 9663 Pg 44
|6037 Whitman Rd 103
|Franklin
|37064
|$1,215,000
|St Marlo Sec1 Pb 78 Pg 98
|6009 Emma Victoria Dr
|Franklin
|37064
|$315,000
|Forest Home Farms Sec 3
|791 High Point Ridge Rd
|Franklin
|37069
|$735,000
|Maplewood Sec 1 Pb 8 Pg 13
|205 Jennette Pl
|Franklin
|37064
|$365,000
|Brookstone Townhomes Pb 53 Pg 58
|404 Alicia Dr
|Franklin
|37064
|$905,400
|Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117
|2030 Rose St
|Franklin
|37064
|$1,236,351
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|5013 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$1,268,879
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|5037 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$2,063,322
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|6085 Congress Dr
|Franklin
|37064
|$1,000,000
|Greenway Trace Ph 1 Pb 12 Pg 19
|5729 Natchez Trace Rd
|Franklin
|37064
|$4,850,000
|Avalon Sec 3 Pb 40 Pg 98
|391 Lady Of The Lake Ln
|Franklin
|37067
|$425,000
|Parkside @ Aspen Grove Pb 3466 Pg 86
|3201 Aspen Grove Dr #f-4
|Franklin
|37067
|$1,999,999
|Ledgelawn Pb 57 Pg 93
|311 Ledgelawn Pvt Ct
|Franklin
|37064
|$12,500,000
|Longview Sec 1 Pb 62 Pg 125
|108 Werthan Cir
|Franklin
|37064
|$950,000
|Cottonwood Est Pb 5 Pg 68
|405 Woodhaven Ct
|Franklin
|37069
|$1,424,225
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1000 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$642,000
|Mckays Mill Sec 20 Pb 37 Pg 7
|1227 Habersham Way
|Franklin
|37067
|$550,000
|Sumners Bill & Donna Pb 32 Pg 143
|4723 Murfreesboro Rd
|Franklin
|37067
|$817,650
|Caldwell Est Sec 2 Pb 21 Pg 12
|102 Chester Stephens Rd
|Franklin
|37067
|$675,000
|Mckays Mill Sec 20 Pb 37 Pg 7
|1227 Habersham Way
|Franklin
|37067
|$2,550,000
|Lewisburg Pike And Berry Circle Pb 54 Pg 122
|304 Berry Cir
|Franklin
|37064
|$2,540,000
|Preserve @ Echo Estates Sec 1 Pb 60 Pg 100
|305 Lockhart Ct
|Franklin
|37069
|$1,555,000
|Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92
|1022 Conar St
|Franklin
|37064
|$1,150,000
|Highland Gardens Pb 1 Pg 57 Block A
|108 Carolyn Ave
|Franklin
|37064
|$1,120,250
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|4025 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$935,000
|Polk Place Sec 5 Pb 21 Pg 106
|213 Jaclyn Ct
|Franklin
|37064
Please join our FREE Newsletter