Real Estate Property Transfers in Franklin for Nov. 18, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for November 18-22, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $950,000 Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 25 547 Marigold Dr Franklin 37064 $1,900,000 Blackberry Ridge Pb 60 Pg 14 5001 Cobbler Ridge Rd Franklin 37064 $685,000 Dallas Downs Sec 16 Pb 20 Pg 74 110 Generals Way Ct Franklin 37064 $535,000 Stream Valley Sec17 Pb 72 Pg 42 1043 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $1,600,000 Ambergate Est Sec 1 Pb 49 Pg 23 4346 Ambergate Ct Franklin 37064 $125,000 Deer Ridge Rd Franklin 37064 $850,000 Sneed Forest Sec 1 Pb 4 Pg 76 2417 Foxhaven Dr Franklin 37069 $1,392,175 Starnes Creek Sec2 Pb 81 Pg 57 7052 Starnes Creek Blvd Franklin 37064 $1,943,282 Lookaway Farms Sec1 Pb 66 Pg 34 6018 Lookaway Cir Franklin 37067 $1,125,000 Oakleaf Est Sec 1 Pb 13 Pg 126 2239 Oakbranch Cir Franklin 37064 $1,195,000 234 4th Ave N Franklin 37064 $1,100,000 Stags Leap Sec 2b Pb 55 Pg 132 6144 Silverado Tr Franklin 37064 $955,000 Westhaven Sec 2 Pb 37 Pg 136 211 Prospect Ave Franklin 37064 $2,253,511 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 3000 Eliot Rd Franklin 37064 $1,250,000 Cedarmont Valley Est Sec 1 Pb 21 Pg 20 423 Martingale Dr Franklin 37067 $1,025,000 Westhaven Sec43 Pb 63 Pg 32 714 Shelley Ln Franklin 37064 $1,245,000 Henley Sec 2 Pb 45 Pg 92 501 Braylon Cir Franklin 37064 $1,300,000 Westhaven Sec43 Pb 63 Pg 32 1826 Championship Blvd Franklin 37064 $2,615,000 Lynnwood Downs Pb 14 Pg 2 2048 Lynnwood Dr Franklin 37069 $984,900 Westhaven Sec 38 Pb 58 Pg 95 920 Jewell Ave Franklin 37064 $3,822,408 Westhaven Sec56 Pb 79 Pg 90 561 Bonaire Ln Franklin 37064 $857,315 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 3015 Canyon Echo Dr Franklin 37064 $499,900 Simmons Ridge Sec4 Pb 69 Pg 118 5048 Gracious Dr Franklin 37064 $565,000 Meadowgreen Acres Pb 2 Pg 45 219 Stable Rd Franklin 37069 $810,000 Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 25 541 Marigold Dr Franklin 37064 $1,520,000 Westhaven Sec45 1708 Grassmere Rd Franklin 37064 $914,400 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 4042 Edwin Rd Franklin 37064 $390,000 Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 264 1801 Brockton Pl Franklin 37064 $773,200 4356 S Carothers Rd Franklin 37064 $1,025,000 Westhaven Sec45 Pb 64 Pg 126 1036 Clifton St Franklin 37064 $1,219,500 Stream Valley Sec 2 Pb 50 Pg 79 144 Stream Valley Blvd Franklin 37064 $319,000 Hardison Hills Sec 1 Pb 33 Pg 25 1101 Downs Blvd #i-104 Franklin 37064 $3,625,000 Westhaven Sec 7 Pb 43 Pg 69 305 Morning Mist Ln Franklin 37064 $372,000 Rucker Park Pb 69 Pg 41 143 Velena St Franklin 37064 $4,600,000 Davis 565 Jordan Rd Franklin 37067 $1,225,000 Westhaven Section 26 Pb 52 Pg 80 1340 Jewell Ave Franklin 37064 $1,920,000 Firestone @ Cool Springs Pb 74 Pg 140 1043 Firestone Dr Franklin 37067 $1,400,000 Wheeler Richard Pb 37 Pg 142 5720 Boy Scout Pvt Ln Franklin 37064 $300,000 Westview Est Pb 34 Pg 87 226 Helping Hands Dr Franklin 37064 $2,428,000 Glass Lane Est Pb 43 Pg 72 717 Glass Ln Franklin 37064 $1,300,000 240 4th Ave S Franklin 37064 $657,145 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 3022 Canyon Echo Dr Franklin 37064 $1,671,900 Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110 5020 Owenruth Dr Franklin 37069 $960,000 Cornerstone Pb 38 Pg 57 111 Cornerstone Cir Franklin 37064 $1,214,999 Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110 5016 Owenruth Dr Franklin 37069 $5,000,000 1200 Columbia Ave Franklin 37064 $525,000 Franklin Green Sec 10 Pb 29 Pg 123 3170 Langley Dr Franklin 37067 $1,050,000 Westhaven Sec46 Pb 68 Pg 8 3080 Cheever St Franklin 37064 $942,000 Cedarmont Farms Ph 5 Pb 10 Pg 84 5074 Saddleview Dr Franklin 37067 $3,995,000 5824 Garrison Rd Franklin 37064 $455,000 Riverview Park Sec 1 Pb 8 Pg 111 105 Pebblecreek Rd Franklin 37064 $750,000 Ralston Glen Sec 3 Pb 11 Pg 22 1194 Glenbrook Dr Franklin 37064

