Real Estate Property Transfers in Franklin for Nov. 18, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for November 18-22, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$950,000
|Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 25
|547 Marigold Dr
|Franklin
|37064
|$1,900,000
|Blackberry Ridge Pb 60 Pg 14
|5001 Cobbler Ridge Rd
|Franklin
|37064
|$685,000
|Dallas Downs Sec 16 Pb 20 Pg 74
|110 Generals Way Ct
|Franklin
|37064
|$535,000
|Stream Valley Sec17 Pb 72 Pg 42
|1043 Oglethorpe Dr
|Franklin
|37064
|$1,600,000
|Ambergate Est Sec 1 Pb 49 Pg 23
|4346 Ambergate Ct
|Franklin
|37064
|$125,000
|Deer Ridge Rd
|Franklin
|37064
|$850,000
|Sneed Forest Sec 1 Pb 4 Pg 76
|2417 Foxhaven Dr
|Franklin
|37069
|$1,392,175
|Starnes Creek Sec2 Pb 81 Pg 57
|7052 Starnes Creek Blvd
|Franklin
|37064
|$1,943,282
|Lookaway Farms Sec1 Pb 66 Pg 34
|6018 Lookaway Cir
|Franklin
|37067
|$1,125,000
|Oakleaf Est Sec 1 Pb 13 Pg 126
|2239 Oakbranch Cir
|Franklin
|37064
|$1,195,000
|234 4th Ave N
|Franklin
|37064
|$1,100,000
|Stags Leap Sec 2b Pb 55 Pg 132
|6144 Silverado Tr
|Franklin
|37064
|$955,000
|Westhaven Sec 2 Pb 37 Pg 136
|211 Prospect Ave
|Franklin
|37064
|$2,253,511
|Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92
|3000 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$1,250,000
|Cedarmont Valley Est Sec 1 Pb 21 Pg 20
|423 Martingale Dr
|Franklin
|37067
|$1,025,000
|Westhaven Sec43 Pb 63 Pg 32
|714 Shelley Ln
|Franklin
|37064
|$1,245,000
|Henley Sec 2 Pb 45 Pg 92
|501 Braylon Cir
|Franklin
|37064
|$1,300,000
|Westhaven Sec43 Pb 63 Pg 32
|1826 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$2,615,000
|Lynnwood Downs Pb 14 Pg 2
|2048 Lynnwood Dr
|Franklin
|37069
|$984,900
|Westhaven Sec 38 Pb 58 Pg 95
|920 Jewell Ave
|Franklin
|37064
|$3,822,408
|Westhaven Sec56 Pb 79 Pg 90
|561 Bonaire Ln
|Franklin
|37064
|$857,315
|Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14
|3015 Canyon Echo Dr
|Franklin
|37064
|$499,900
|Simmons Ridge Sec4 Pb 69 Pg 118
|5048 Gracious Dr
|Franklin
|37064
|$565,000
|Meadowgreen Acres Pb 2 Pg 45
|219 Stable Rd
|Franklin
|37069
|$810,000
|Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 25
|541 Marigold Dr
|Franklin
|37064
|$1,520,000
|Westhaven Sec45
|1708 Grassmere Rd
|Franklin
|37064
|$914,400
|Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36
|4042 Edwin Rd
|Franklin
|37064
|$390,000
|Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 264
|1801 Brockton Pl
|Franklin
|37064
|$773,200
|4356 S Carothers Rd
|Franklin
|37064
|$1,025,000
|Westhaven Sec45 Pb 64 Pg 126
|1036 Clifton St
|Franklin
|37064
|$1,219,500
|Stream Valley Sec 2 Pb 50 Pg 79
|144 Stream Valley Blvd
|Franklin
|37064
|$319,000
|Hardison Hills Sec 1 Pb 33 Pg 25
|1101 Downs Blvd #i-104
|Franklin
|37064
|$3,625,000
|Westhaven Sec 7 Pb 43 Pg 69
|305 Morning Mist Ln
|Franklin
|37064
|$372,000
|Rucker Park Pb 69 Pg 41
|143 Velena St
|Franklin
|37064
|$4,600,000
|Davis
|565 Jordan Rd
|Franklin
|37067
|$1,225,000
|Westhaven Section 26 Pb 52 Pg 80
|1340 Jewell Ave
|Franklin
|37064
|$1,920,000
|Firestone @ Cool Springs Pb 74 Pg 140
|1043 Firestone Dr
|Franklin
|37067
|$1,400,000
|Wheeler Richard Pb 37 Pg 142
|5720 Boy Scout Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$300,000
|Westview Est Pb 34 Pg 87
|226 Helping Hands Dr
|Franklin
|37064
|$2,428,000
|Glass Lane Est Pb 43 Pg 72
|717 Glass Ln
|Franklin
|37064
|$1,300,000
|240 4th Ave S
|Franklin
|37064
|$657,145
|Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14
|3022 Canyon Echo Dr
|Franklin
|37064
|$1,671,900
|Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110
|5020 Owenruth Dr
|Franklin
|37069
|$960,000
|Cornerstone Pb 38 Pg 57
|111 Cornerstone Cir
|Franklin
|37064
|$1,214,999
|Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110
|5016 Owenruth Dr
|Franklin
|37069
|$5,000,000
|1200 Columbia Ave
|Franklin
|37064
|$525,000
|Franklin Green Sec 10 Pb 29 Pg 123
|3170 Langley Dr
|Franklin
|37067
|$1,050,000
|Westhaven Sec46 Pb 68 Pg 8
|3080 Cheever St
|Franklin
|37064
|$942,000
|Cedarmont Farms Ph 5 Pb 10 Pg 84
|5074 Saddleview Dr
|Franklin
|37067
|$3,995,000
|5824 Garrison Rd
|Franklin
|37064
|$455,000
|Riverview Park Sec 1 Pb 8 Pg 111
|105 Pebblecreek Rd
|Franklin
|37064
|$750,000
|Ralston Glen Sec 3 Pb 11 Pg 22
|1194 Glenbrook Dr
|Franklin
|37064
Please join our FREE Newsletter