Real Estate Property Transfers in Franklin for Nov. 18, 2024

By
Michael Carpenter
-

See property transfers in Franklin Tennessee for November 18-22, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$950,000Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 25547 Marigold DrFranklin37064
$1,900,000Blackberry Ridge Pb 60 Pg 145001 Cobbler Ridge RdFranklin37064
$685,000Dallas Downs Sec 16 Pb 20 Pg 74110 Generals Way CtFranklin37064
$535,000Stream Valley Sec17 Pb 72 Pg 421043 Oglethorpe DrFranklin37064
$1,600,000Ambergate Est Sec 1 Pb 49 Pg 234346 Ambergate CtFranklin37064
$125,000Deer Ridge RdFranklin37064
$850,000Sneed Forest Sec 1 Pb 4 Pg 762417 Foxhaven DrFranklin37069
$1,392,175Starnes Creek Sec2 Pb 81 Pg 577052 Starnes Creek BlvdFranklin37064
$1,943,282Lookaway Farms Sec1 Pb 66 Pg 346018 Lookaway CirFranklin37067
$1,125,000Oakleaf Est Sec 1 Pb 13 Pg 1262239 Oakbranch CirFranklin37064
$1,195,000234 4th Ave NFranklin37064
$1,100,000Stags Leap Sec 2b Pb 55 Pg 1326144 Silverado TrFranklin37064
$955,000Westhaven Sec 2 Pb 37 Pg 136211 Prospect AveFranklin37064
$2,253,511Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 923000 Eliot RdFranklin37064
$1,250,000Cedarmont Valley Est Sec 1 Pb 21 Pg 20423 Martingale DrFranklin37067
$1,025,000Westhaven Sec43 Pb 63 Pg 32714 Shelley LnFranklin37064
$1,245,000Henley Sec 2 Pb 45 Pg 92501 Braylon CirFranklin37064
$1,300,000Westhaven Sec43 Pb 63 Pg 321826 Championship BlvdFranklin37064
$2,615,000Lynnwood Downs Pb 14 Pg 22048 Lynnwood DrFranklin37069
$984,900Westhaven Sec 38 Pb 58 Pg 95920 Jewell AveFranklin37064
$3,822,408Westhaven Sec56 Pb 79 Pg 90561 Bonaire LnFranklin37064
$857,315Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 143015 Canyon Echo DrFranklin37064
$499,900Simmons Ridge Sec4 Pb 69 Pg 1185048 Gracious DrFranklin37064
$565,000Meadowgreen Acres Pb 2 Pg 45219 Stable RdFranklin37069
$810,000Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 25541 Marigold DrFranklin37064
$1,520,000Westhaven Sec451708 Grassmere RdFranklin37064
$914,400Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 364042 Edwin RdFranklin37064
$390,000Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 2641801 Brockton PlFranklin37064
$773,2004356 S Carothers RdFranklin37064
$1,025,000Westhaven Sec45 Pb 64 Pg 1261036 Clifton StFranklin37064
$1,219,500Stream Valley Sec 2 Pb 50 Pg 79144 Stream Valley BlvdFranklin37064
$319,000Hardison Hills Sec 1 Pb 33 Pg 251101 Downs Blvd #i-104Franklin37064
$3,625,000Westhaven Sec 7 Pb 43 Pg 69305 Morning Mist LnFranklin37064
$372,000Rucker Park Pb 69 Pg 41143 Velena StFranklin37064
$4,600,000Davis565 Jordan RdFranklin37067
$1,225,000Westhaven Section 26 Pb 52 Pg 801340 Jewell AveFranklin37064
$1,920,000Firestone @ Cool Springs Pb 74 Pg 1401043 Firestone DrFranklin37067
$1,400,000Wheeler Richard Pb 37 Pg 1425720 Boy Scout Pvt LnFranklin37064
$300,000Westview Est Pb 34 Pg 87226 Helping Hands DrFranklin37064
$2,428,000Glass Lane Est Pb 43 Pg 72717 Glass LnFranklin37064
$1,300,000240 4th Ave SFranklin37064
$657,145Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 143022 Canyon Echo DrFranklin37064
$1,671,900Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 1105020 Owenruth DrFranklin37069
$960,000Cornerstone Pb 38 Pg 57111 Cornerstone CirFranklin37064
$1,214,999Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 1105016 Owenruth DrFranklin37069
$5,000,0001200 Columbia AveFranklin37064
$525,000Franklin Green Sec 10 Pb 29 Pg 1233170 Langley DrFranklin37067
$1,050,000Westhaven Sec46 Pb 68 Pg 83080 Cheever StFranklin37064
$942,000Cedarmont Farms Ph 5 Pb 10 Pg 845074 Saddleview DrFranklin37067
$3,995,0005824 Garrison RdFranklin37064
$455,000Riverview Park Sec 1 Pb 8 Pg 111105 Pebblecreek RdFranklin37064
$750,000Ralston Glen Sec 3 Pb 11 Pg 221194 Glenbrook DrFranklin37064

facebookShare on Facebook
TwitterTweet

Please join our FREE Newsletter

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here