Real Estate Property Transfers in Franklin for Nov. 17, 2025

By
Michael Carpenter
-

See property transfers in Franklin, Tennessee, for November 17-21, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$200,0002411 Snowbird Hollow RdFranklin37064
$1,370,000Mclemore Farms Add Sec 1 Pb 36 Pg 292971 Mclemore CirFranklin37064
$1,320,662Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311001 Championship BlvdFranklin37064
$736,950Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1257037 Chardon StFranklin37067
$709,940Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1252024 Poplar Farms DrFranklin37067
$1,161,838Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1254013 Poplar Farms DrFranklin37067
$1,090,000Ruegger Werner Pb 85 Pg 555012 Haven Hollow Pvt LnFranklin37064
$2,156,000Ridgeview Estates Pb 54 Pg 595009 Lone Oak Pvt TrlFranklin37064
$1,190,000Abington Ridge Sec 2 Pb 44 Pg 185520 Rathkeale LnFranklin37067
$750,000Mckays Mill Sec 25 Pb 38 Pg 301033 Dunrobin DrFranklin37067
$4,675,000Treemont Pb 44 Pg 85106 Treemont LnFranklin37069
$812,900Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 1104060 Penfield DrFranklin37069
$355,000Indian Springs Condos Pb 660 Pg 695 Block C0211011 Murfreesboro Rd #e-3Franklin37064
$625,000Morningside Sec 3 Pb 26 Pg 1298009 Sunrise CirFranklin37067
$900,000Fieldstone Farms Sec Q-2 Pb 21 Pg 78308 Stanley Park LnFranklin37069
$1,599,985Southvale Sec1 Pb 82 Pg 1478031 Southvale BlvdFranklin37064
$846,590Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 1104076 Penfield DrFranklin37069
$6,000,0001360 Coleman RdFranklin37064
$829,900Green Valley Sec 3 Pb 5 Pg 7305 Ridgewood RdFranklin37064
$1,443,752Starnes Creek Sec4 Pb 84 Pg 867248 Murrel DrFranklin37064
$945,750Cottonwood Est Pb 5 Pg 68803 Shady Glen CtFranklin37069
$1,825,000Delta Springs Pb 50 Pg 764609 Delta Springs LnFranklin37064
$1,930,000Laguna Pb 84 Pg 161001 Laguna DrFranklin37067
$770,000Lockwood Glen Sec 1 Pb 59 Pg 142515 Cobert LnFranklin37064
$460,000Simmons Ridge Sec10 Pb 75 Pg 1137036 Gracious DrFranklin37064
$600,000Franklin Green Ph 1 Sec 2 Pb 27 Pg 1293127 Langley DrFranklin37064
$750,000Lula LnFranklin37064
$463,500Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 1121055 Sweetleaf DrFranklin37064
$7,000,000Marlowe Pb 86 Pg 116Carl RdFranklin37064
$805,000Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 36413 Verandah LnFranklin37064
$760,000Spencer Hall Sec 1 Pb 22 Pg 993126 Bush DrFranklin37064
$350,000Rebel Meadows Sec 1 Pb 4 Pg 4902 Victoria DrFranklin37064
$625,000Franklin Green Sec 13 Pb 30 Pg 23126 Tristan DrFranklin37064
$1,603,680Starnes Creek Sec4 Pb 84 Pg 867251 Murrel DrFranklin37064
$1,124,490Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1255049 Poplar Farms DrFranklin37067
$1,194,013Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1255001 Poplar Farms DrFranklin37067
$430,000Forrest Crossing Pb 45 Pg 57311 S Royal Oaks Blvd 120bFranklin37064
$930,250River Rest Est Sec 4 Pb 6 Pg 721017 Boxwood DrFranklin37069
$2,460,255Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1395007 Congress DrFranklin37064
$605,000Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 36640 Springlake DrFranklin37064
$940,000Polk Place Sec 9 Pb 29 Pg 150106 Gallagher DrFranklin37064
$1,249,649Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1254037 Poplar Farms DrFranklin37067
$830,000Green Valley Sec 3 Pb 5 Pg 7105 Ridgewood RdFranklin37064
$703,000Sullivan Farms Sec A Pb 30 Pg 84260 Wisteria DrFranklin37064
$707,500Cannonwood Sec 2 Pb 20 Pg 100237 Dandridge DrFranklin37067
$1,150,000Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 1372012 General Martin LnFranklin37064
$380,000Rolling Meadows Pb 2 Pg 46 Block C204 Dabney DrFranklin37064
$980,000Clovercroft Preserve Sec 1 Pb 65 Pg 109046 Clovercroft Prsv DrFranklin37067
$960,00011th Off Main Pb 47 Pg 18107 Brilliantine CirFranklin37064
$805,950Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1253034 Poplar Farms DrFranklin37067

