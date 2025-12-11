Real Estate Property Transfers in Franklin for Nov. 17, 2025

See property transfers in Franklin, Tennessee, for November 17-21, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$200,000
|2411 Snowbird Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$1,370,000
|Mclemore Farms Add Sec 1 Pb 36 Pg 29
|2971 Mclemore Cir
|Franklin
|37064
|$1,320,662
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1001 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$736,950
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|7037 Chardon St
|Franklin
|37067
|$709,940
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|2024 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$1,161,838
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|4013 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$1,090,000
|Ruegger Werner Pb 85 Pg 55
|5012 Haven Hollow Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$2,156,000
|Ridgeview Estates Pb 54 Pg 59
|5009 Lone Oak Pvt Trl
|Franklin
|37064
|$1,190,000
|Abington Ridge Sec 2 Pb 44 Pg 18
|5520 Rathkeale Ln
|Franklin
|37067
|$750,000
|Mckays Mill Sec 25 Pb 38 Pg 30
|1033 Dunrobin Dr
|Franklin
|37067
|$4,675,000
|Treemont Pb 44 Pg 85
|106 Treemont Ln
|Franklin
|37069
|$812,900
|Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110
|4060 Penfield Dr
|Franklin
|37069
|$355,000
|Indian Springs Condos Pb 660 Pg 695 Block C021
|1011 Murfreesboro Rd #e-3
|Franklin
|37064
|$625,000
|Morningside Sec 3 Pb 26 Pg 129
|8009 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$900,000
|Fieldstone Farms Sec Q-2 Pb 21 Pg 78
|308 Stanley Park Ln
|Franklin
|37069
|$1,599,985
|Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147
|8031 Southvale Blvd
|Franklin
|37064
|$846,590
|Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110
|4076 Penfield Dr
|Franklin
|37069
|$6,000,000
|1360 Coleman Rd
|Franklin
|37064
|$829,900
|Green Valley Sec 3 Pb 5 Pg 7
|305 Ridgewood Rd
|Franklin
|37064
|$1,443,752
|Starnes Creek Sec4 Pb 84 Pg 86
|7248 Murrel Dr
|Franklin
|37064
|$945,750
|Cottonwood Est Pb 5 Pg 68
|803 Shady Glen Ct
|Franklin
|37069
|$1,825,000
|Delta Springs Pb 50 Pg 76
|4609 Delta Springs Ln
|Franklin
|37064
|$1,930,000
|Laguna Pb 84 Pg 16
|1001 Laguna Dr
|Franklin
|37067
|$770,000
|Lockwood Glen Sec 1 Pb 59 Pg 142
|515 Cobert Ln
|Franklin
|37064
|$460,000
|Simmons Ridge Sec10 Pb 75 Pg 113
|7036 Gracious Dr
|Franklin
|37064
|$600,000
|Franklin Green Ph 1 Sec 2 Pb 27 Pg 129
|3127 Langley Dr
|Franklin
|37064
|$750,000
|Lula Ln
|Franklin
|37064
|$463,500
|Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 112
|1055 Sweetleaf Dr
|Franklin
|37064
|$7,000,000
|Marlowe Pb 86 Pg 116
|Carl Rd
|Franklin
|37064
|$805,000
|Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 36
|413 Verandah Ln
|Franklin
|37064
|$760,000
|Spencer Hall Sec 1 Pb 22 Pg 99
|3126 Bush Dr
|Franklin
|37064
|$350,000
|Rebel Meadows Sec 1 Pb 4 Pg 4
|902 Victoria Dr
|Franklin
|37064
|$625,000
|Franklin Green Sec 13 Pb 30 Pg 2
|3126 Tristan Dr
|Franklin
|37064
|$1,603,680
|Starnes Creek Sec4 Pb 84 Pg 86
|7251 Murrel Dr
|Franklin
|37064
|$1,124,490
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|5049 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$1,194,013
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|5001 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$430,000
|Forrest Crossing Pb 45 Pg 57
|311 S Royal Oaks Blvd 120b
|Franklin
|37064
|$930,250
|River Rest Est Sec 4 Pb 6 Pg 72
|1017 Boxwood Dr
|Franklin
|37069
|$2,460,255
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|5007 Congress Dr
|Franklin
|37064
|$605,000
|Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 36
|640 Springlake Dr
|Franklin
|37064
|$940,000
|Polk Place Sec 9 Pb 29 Pg 150
|106 Gallagher Dr
|Franklin
|37064
|$1,249,649
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|4037 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$830,000
|Green Valley Sec 3 Pb 5 Pg 7
|105 Ridgewood Rd
|Franklin
|37064
|$703,000
|Sullivan Farms Sec A Pb 30 Pg 84
|260 Wisteria Dr
|Franklin
|37064
|$707,500
|Cannonwood Sec 2 Pb 20 Pg 100
|237 Dandridge Dr
|Franklin
|37067
|$1,150,000
|Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 137
|2012 General Martin Ln
|Franklin
|37064
|$380,000
|Rolling Meadows Pb 2 Pg 46 Block C
|204 Dabney Dr
|Franklin
|37064
|$980,000
|Clovercroft Preserve Sec 1 Pb 65 Pg 10
|9046 Clovercroft Prsv Dr
|Franklin
|37067
|$960,000
|11th Off Main Pb 47 Pg 18
|107 Brilliantine Cir
|Franklin
|37064
|$805,950
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|3034 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
