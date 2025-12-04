Real Estate Property Transfers in Franklin for Nov. 10, 2025

See property transfers in Franklin, Tennessee, for November 10-14, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$1,442,000
|Westhaven Sec57 Pb 75 Pg 71
|1806 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$1,325,000
|Stonebridge Park Sec 1 Pb 21 Pg 27
|216 Bramerton Ct
|Franklin
|37069
|$1,520,000
|Wilson Pk
|Franklin
|37067
|$848,000
|Tap Root Hills Sec4
|1006 Dovecrest Way
|Franklin
|37067
|$1,240,000
|Timberline Sec 1 Pb 10 Pg 23
|212 Timberline Ct
|Franklin
|37069
|$2,490,000
|Legends Ridge Sec 7-b Pb 30 Pg 128
|405 Lake Valley Dr
|Franklin
|37069
|$450,000
|Simmons Ridge Sec11 Pb 75 Pg 114
|7168 Gracious Dr
|Franklin
|37064
|$950,000
|Mckays Mill Sec 36 Pb 46 Pg 143
|1407 Hanson Dr
|Franklin
|37067
|$5,000,000
|Rosebrooke Sec3 Pb 83 Pg 53
|1712 Southwick Dr
|Franklin
|37064
|$800,000
|Arbors @ Leipers Fork Ph1 Pb 86 Pg 132
|6112 Laurel Valley Pvt Dr
|Franklin
|37064
|$4,067,014
|Cool Springs West Sec 4 Pb 62 Pg 52
|210 Gothic Ct
|Franklin
|37064
|$2,100,000
|Covey Rise Properties Llc
|5956 N Lick Creek Rd
|Franklin
|37064
|$2,299,000
|Westhaven Sec50 Pb 68 Pg 138
|1231 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$1,780,000
|Wilson Pk
|Franklin
|37067
|$742,390
|Poplar Farms Sec3
|3090 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$619,900
|Twin Oaks Pb 11 Pg 7
|216 Devrow Ct
|Franklin
|37064
|$1,700,000
|1430 Lewisburg Pk
|Franklin
|37064
|$4,000,000
|Dbi Boyd Mill Pike Llc Pb 79 Pg 45
|3208 Boyd Mill Pk
|Franklin
|37064
|$930,000
|Highlands @ Ladd Park Sec26 Pb 64 Pg 92
|2050 Beamon Dr
|Franklin
|37064
|$781,000
|750 Vernon Rd
|Franklin
|37067
|$1,425,000
|Chardonnay Sec 2 Pb 53 Pg 117
|9065 Chardonnay Tr
|Franklin
|37067
|$775,000
|Westhaven Sec 3 Pb 35 Pg 67
|96 Pearl St
|Franklin
|37064
|$535,900
|Stream Valley Sec16 Pb 68 Pg 60
|2019 Oglethorpe Dr
|Franklin
|37064
|$1,060,000
|Garden Club Sec3 Pb 48 Pg 34
|123 Snapdragon Ct
|Franklin
|37067
|$800,000
|Arbors @ Leipers Fork Ph1 Pb 86 Pg 132
|6100 Laurel Valley Pvt Dr
|Franklin
|37064
|$980,000
|Founders Pointe Sec 1 Pb 19 Pg 63
|305 Abram Ct
|Franklin
|37064
|$935,000
|Lockwood Glen Sec8 Pb 70 Pg 6
|244 Moray Ct
|Franklin
|37064
|$1,945,000
|Highlands @ Ladd Park Sec18 Pb 66 Pg 18
|128 Barlow Dr
|Franklin
|37064
|$1,380,000
|Keystone Sec 1 Pb 27 Pg 10
|1515 Keystone Dr
|Franklin
|37064
|$687,000
|Forrest Crossing Sec 5 Pb 12 Pg 108
|413 Chelsey Cv
|Franklin
|37064
|$312,000
|Boyd Mill Est Sec 1 Pb 6 Pg 103
|1330 Mallard Dr
|Franklin
|37064
|$3,390,000
|3395 Blazer Rd
|Franklin
|37064
|$707,000
|Bouchard Donald Pb 82 Pg 60
|5556 Boy Scout Rd
|Franklin
|37064
|$930,000
|Westhaven Sec 26 Rev 1 Pb 53 Pg 53
|1367 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$1,400,000
|Henley Sec 1 Pb 45 Pg 91
|306 Battery Ct
|Franklin
|37064
|$1,274,584
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1019 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$692,000
|Monticello Sec 4 Pb 4 Pg 40
|115 Poteat Pl
|Franklin
|37064
|$687,000
|Forrest Crossing Sec 5 Pb 12 Pg 108
|413 Chelsey Cv
|Franklin
|37064
|$450,000
|Berry Chapel Heights Pb 2 Pg 76
|517 Meadowgreen Dr
|Franklin
|37069
|$1,344,880
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1007 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$435,000
|180 Strahl St
|Franklin
|37064
|$1,132,520
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11
|7133 Bolton St
|Franklin
|37064
|$1,050,000
|Westhaven Sec 36 Pb 57 Pg 107
|226 Fitzgerald St
|Franklin
|37064
|$2,268,536
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|3006 William St
|Franklin
|37064
|$1,700,000
|Meeting Of The Rivers Llc Property Pb 81 Pg 125
|Trinity Rd
|Franklin
|37064
|$575,000
|Twin Oaks Pb 11 Pg 7
|1589 Birchwood Cir
|Franklin
|37064
|$840,000
|Stream Valley Sec17 Pb 72 Pg 42
|3030 Fernshaw Ln
|Franklin
|37064
|$1,250,000
|Blossom Park Pb 61 Pg 61
|3042 Blossom Trail Ln
|Franklin
|37064
|$475,000
|Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 112
|1044 Sweetleaf Dr
|Franklin
|37064
|$600,000
|701 Murfreesboro Rd
|Franklin
|37064
|$825,990
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|3084 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$1,300,000
|Worthington Sec 3 Pb 22 Pg 126
|1929 Springcroft Dr
|Franklin
|37067
Please join our FREE Newsletter