Real Estate Property Transfers in Franklin for Nov. 10, 2025

By
Michael Carpenter
-

See property transfers in Franklin, Tennessee, for November 10-14, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$1,442,000Westhaven Sec57 Pb 75 Pg 711806 Eliot RdFranklin37064
$1,325,000Stonebridge Park Sec 1 Pb 21 Pg 27216 Bramerton CtFranklin37069
$1,520,000Wilson PkFranklin37067
$848,000Tap Root Hills Sec41006 Dovecrest WayFranklin37067
$1,240,000Timberline Sec 1 Pb 10 Pg 23212 Timberline CtFranklin37069
$2,490,000Legends Ridge Sec 7-b Pb 30 Pg 128405 Lake Valley DrFranklin37069
$450,000Simmons Ridge Sec11 Pb 75 Pg 1147168 Gracious DrFranklin37064
$950,000Mckays Mill Sec 36 Pb 46 Pg 1431407 Hanson DrFranklin37067
$5,000,000Rosebrooke Sec3 Pb 83 Pg 531712 Southwick DrFranklin37064
$800,000Arbors @ Leipers Fork Ph1 Pb 86 Pg 1326112 Laurel Valley Pvt DrFranklin37064
$4,067,014Cool Springs West Sec 4 Pb 62 Pg 52210 Gothic CtFranklin37064
$2,100,000Covey Rise Properties Llc5956 N Lick Creek RdFranklin37064
$2,299,000Westhaven Sec50 Pb 68 Pg 1381231 Championship BlvdFranklin37064
$1,780,000Wilson PkFranklin37067
$742,390Poplar Farms Sec33090 Poplar Farms DrFranklin37067
$619,900Twin Oaks Pb 11 Pg 7216 Devrow CtFranklin37064
$1,700,0001430 Lewisburg PkFranklin37064
$4,000,000Dbi Boyd Mill Pike Llc Pb 79 Pg 453208 Boyd Mill PkFranklin37064
$930,000Highlands @ Ladd Park Sec26 Pb 64 Pg 922050 Beamon DrFranklin37064
$781,000750 Vernon RdFranklin37067
$1,425,000Chardonnay Sec 2 Pb 53 Pg 1179065 Chardonnay TrFranklin37067
$775,000Westhaven Sec 3 Pb 35 Pg 6796 Pearl StFranklin37064
$535,900Stream Valley Sec16 Pb 68 Pg 602019 Oglethorpe DrFranklin37064
$1,060,000Garden Club Sec3 Pb 48 Pg 34123 Snapdragon CtFranklin37067
$800,000Arbors @ Leipers Fork Ph1 Pb 86 Pg 1326100 Laurel Valley Pvt DrFranklin37064
$980,000Founders Pointe Sec 1 Pb 19 Pg 63305 Abram CtFranklin37064
$935,000Lockwood Glen Sec8 Pb 70 Pg 6244 Moray CtFranklin37064
$1,945,000Highlands @ Ladd Park Sec18 Pb 66 Pg 18128 Barlow DrFranklin37064
$1,380,000Keystone Sec 1 Pb 27 Pg 101515 Keystone DrFranklin37064
$687,000Forrest Crossing Sec 5 Pb 12 Pg 108413 Chelsey CvFranklin37064
$312,000Boyd Mill Est Sec 1 Pb 6 Pg 1031330 Mallard DrFranklin37064
$3,390,0003395 Blazer RdFranklin37064
$707,000Bouchard Donald Pb 82 Pg 605556 Boy Scout RdFranklin37064
$930,000Westhaven Sec 26 Rev 1 Pb 53 Pg 531367 Eliot RdFranklin37064
$1,400,000Henley Sec 1 Pb 45 Pg 91306 Battery CtFranklin37064
$1,274,584Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311019 Championship BlvdFranklin37064
$692,000Monticello Sec 4 Pb 4 Pg 40115 Poteat PlFranklin37064
$687,000Forrest Crossing Sec 5 Pb 12 Pg 108413 Chelsey CvFranklin37064
$450,000Berry Chapel Heights Pb 2 Pg 76517 Meadowgreen DrFranklin37069
$1,344,880Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311007 Championship BlvdFranklin37064
$435,000180 Strahl StFranklin37064
$1,132,520Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 117133 Bolton StFranklin37064
$1,050,000Westhaven Sec 36 Pb 57 Pg 107226 Fitzgerald StFranklin37064
$2,268,536Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1393006 William StFranklin37064
$1,700,000Meeting Of The Rivers Llc Property Pb 81 Pg 125Trinity RdFranklin37064
$575,000Twin Oaks Pb 11 Pg 71589 Birchwood CirFranklin37064
$840,000Stream Valley Sec17 Pb 72 Pg 423030 Fernshaw LnFranklin37064
$1,250,000Blossom Park Pb 61 Pg 613042 Blossom Trail LnFranklin37064
$475,000Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 1121044 Sweetleaf DrFranklin37064
$600,000701 Murfreesboro RdFranklin37064
$825,990Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1253084 Poplar Farms DrFranklin37067
$1,300,000Worthington Sec 3 Pb 22 Pg 1261929 Springcroft DrFranklin37067

