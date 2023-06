Real Estate Property Transfers in Franklin for May 8, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for May 8-12, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $15,319,226.00 Creekstone Commons Miller Springs Ct Franklin 37064 $1,501,516.00 Watson Glen Sec 1 216 S Royal Oaks Blvd Franklin 37064 $1,884,213.00 Cool Springs East Sec 16 7040 Carothers Pkwy Franklin 37067 $685,000.00 Morton 207 Fairground St 101 Franklin 37064 $1,250,000.00 Timberline Sec 3 384 Sandcastle Rd Franklin 37069 $903,000.00 Battlewood Est Sec 1 211 Gen N B Forrest Dr Franklin 37069 $895,000.00 Lockwood Glen Sec8 231 Moray Ct Franklin 37064 $600,000.00 Monticello Sec 2 117 Jefferson Dr Franklin 37064 $1,875,000.00 Rosemont 4233 Carrolton Dr Franklin 37064 $950,000.00 Tohrner & Cannon Addn 1128 Park St Franklin 37064 $720,000.00 Cool Springs East Sec 3 503 Hodges Ct Franklin 37067 $660,000.00 James Sub 205 James Ave Franklin 37064 $645,719.00 Waters Edge Sec6 105 Calm Waters St Franklin 37064 $1,025,000.00 Stream Valley Sec 1 123 Stream Valley Blvd Franklin 37064 $3,950,000.00 Cool Springs East Sec 32 9101 Carothers Pkwy Franklin 37067 $635,000.00 Creekstone Commons Sec 2 716 Wadestone Trl Franklin 37064 $420,000.00 6151 Rural Plains Cir #301 Franklin 37064 $615,000.00 Morningside Sec 5 7030 Sunrise Cir Franklin 37067 $5,350,000.00 Laurelbrooke Sec 10-b #10 1037 Vaughn Crest Dr Franklin 37069 $865,000.00 Barclay Place Rev 3 104 Villinova Place Franklin 37064 $870,000.00 Riverbluff Sec4 1037 Cabell Dr Franklin 37064 $755,000.00 Fieldstone Farms Sec G-2 491 Essex Park Cir Franklin 37069 $1,683,495.00 Daventry Sec3 3124 Chase Point Dr Franklin 37067 $1,500,000.00 Westhaven Sec 40 9039 Keats St Franklin 37064 $2,875,000.00 Delta Springs 4644 Delta Springs Ln Franklin 37064 $2,400,000.00 Myles Manor 106 Mayberry Ct Franklin 37064 $1,088,245.00 St Marlo Sec2 5652 Winslet Dr Franklin 37064 $1,066,686.00 Lockwood Glen Sec12 313 Halswelle Dr Franklin 37064 $800,000.00 Fieldstone Farms Sec Q-7 550 Brixham Park Dr Franklin 37069 $1,700,000.00 Southern Preserve Sec2 2134 Southern Preserve Ln Franklin 37064 $1,045,072.00 Villages @ Southbrooke Sec3 1067 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $825,000.00 Mayberry Station Sec 2 1413 Ridley Dr Franklin 37064 $2,325,000.00 Splendor Ridge 107 Splendor Ridge Dr Franklin 37064 $702,500.00 Fieldstone Farms Sec M 212 Cavalcade Cir Franklin 37069 $8,500,000.00 5395 Old Hwy 96 Franklin 37064 $610,000.00 Franklin Green Sec 12 3161 Winberry Dr Franklin 37064 $518,500.00 West End Circle 818 West End Cir Franklin 37064 $610,000.00 Morningside Sec 7 7072 Sunrise Cir Franklin 37067 $2,200,000.00 Ivan Creek 5025 Buds Farm Ln E Franklin 37064 $715,000.00 Sullivan Farms Sec B 411 William Wallace Dr Franklin 37064 $699,000.00 Stream Valley Section 03 838 Shade Tree Ln Franklin 37064 $552,000.00 Idlewood Sec 1 9 Lee Ct Franklin 37064 $900,000.00 Mckays Mill Sec 9 1403 Lille Ct Franklin 37067 $725,000.00 Spring View Est 403 Spring View Dr Franklin 37064 $615,000.00 Forrest Crossing Sec 6 441 Ridgestone Dr Franklin 37064 $1,050,000.00 Chestnut Bend Sec 2 404 Pond View Ct Franklin 37064 $880,000.00 Clovercroft Preserve Sec1 9046 Clovercroft Prsv Dr Franklin 37067 $1,205,019.00 St Marlo Sec1 6034 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $3,600,000.00 Herd Marion 4617 Wilhoite Rd Franklin 37064 $1,605,000.00 Westhaven Sec52 800 Jasper Ave Franklin 37064 $575,000.00 Franklin Green Ph 2 Sec 1 3106 Traviston Dr Franklin 37064 $845,000.00 Westhaven Sec50 2043 Erwin St Franklin 37064 $299,856.00 Waters Edge Sec4 Singing Creek Dr Franklin 37064 $367,500.00 Rucker Park 155 Velena St Franklin 37064 $186,900.00 Westhaven Sec61 2025 William St Franklin 37064 $186,900.00 Westhaven Sec61 2019 William St Franklin 37064 $950,000.00 Westhaven Sec 40 5013 Donovan St Franklin 37064 $1,174,144.00 Villages @ Southbrooke Sec3 3048 Long Branch Cir Franklin 37064 $945,452.00 Villages @ Southbrooke Sec1 3049 Long Branch Cir Franklin 37064 $1,109,390.00 St Marlo Sec2 6137 St Marlo Dr Franklin 37064