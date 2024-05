Real Estate Property Transfers in Franklin for May 6, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for May 6-10, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $275,000 Executive House Condo Pb 7 Pg 87 613 Hillsboro Rd #c-17 Franklin 37064 $910,000 Petway Place Pb 2 Pg 54 408 Roberts St Franklin 37064 $2,160,250 River Landing Sec 11 Pb 39 Pg 79 295 Gillette Dr Franklin 37069 $420,000 Andover Sec 1 Pb 26 Pg 74 732 Huffine Manor Cir Franklin 37067 $740,500 Hunters Chase Sec 1 Pb 9 Pg 151 1117 Hunters Chase Dr Franklin 37064 $800,000 Moores Landing Sec 2 Pb 41 Pg 36 411 Meadowcrest Cir Franklin 37064 $1,272,590 Daventry Sec5 Pb 79 Pg 137 3312 High Peak Way Franklin 37067 $1,272,000 Keystone Sec 6 Pb 39 Pg 92 1908 Canary Ct Franklin 37064 $2,028,000 5575 Wilkins Branch Rd Franklin 37064 $1,400,000 1282 Lewisburg Pk Franklin 37064 $1,485,000 Brienz Valley Sec 2 Pb 47 Pg 141 2231 Brienz Valley Dr Franklin 37064 $360,000 Indian Springs Condos Pb 660 Pg 695 Block C017 1011 Murfreesboro Rd #d-3 Franklin 37064 $635,000 Hillsboro Acres Pb 3 Pg 35 1001 Walton Rd Franklin 37069 $624,900 Royal Oaks Sec 9 Ph 3 Pb 14 Pg 100 148 London Ln Franklin 37067 $3,250,000 Harpeth Est Pb 4 Pg 20 1122 Harpeth Ridge Rd Franklin 37069 $425,000 1767 -c W Main St Franklin 37064 $570,000 Battlefield Pb 1 Pg 105 102 Battlefield Dr Franklin 37064 $950,000 1535 Franklin Rd Franklin 37067 $1,160,000 Fieldstone Farms Sec V Pb 26 Pg 150 408 Stafford Close Franklin 37069 $234,700 Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C075 1107 Granville Rd Franklin 37064 $3,125,000 Laurelbrooke Sec 7 Pb 32 Pg 12 1615 Edgewater Ct Franklin 37069 $2,325,000 Westhaven Sec53 Pb 73 Pg 3 4023 Hathaway St Franklin 37064 $450,000 Forrest Crossing Sec 3-a Pb 16 Pg 46 2013 Roderick Cir Franklin 37064 $840,000 Founders Pointe Sec 6 Pb 24 Pg 129 229 Tyne Dr Franklin 37064 $230,000 Colony House Condo Pb 8 Pg 30 Block C013 1100 W Main St #a-13 Franklin 37064 $797,765 Villages @ Southbrooke Sec1 Pb 77 Pg 69 2097 Hollydale Alley Franklin 37064 $1,300,000 Westhaven Sec54 Pb 73 Pg 71 912 Cheltenham Ave Franklin 37064 $1,074,570 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 897 Braidwood Ln Franklin 37064 $1,504,000 Henley Sec 1 Pb 45 Pg 91 205 Lyle Ct Franklin $2,500,000 Temple Hills Country Club Estates Sec16c Pb 62 Pg 64 6702 Hastings Ln Franklin 37069 $794,900 Fieldstone Farms Sec A Pb 24 Pg 8 2021 Harvington Dr Franklin 37069 $2,000,000 Nevils Sub 1151 Mile End Rd Franklin 37064 $1,000,000 Westhaven Sec 6 Pb 37 Pg 120 305 White Moss Pl Franklin 37064 $306,000 Liberty Hills Sec 3 Pb 15 Pg 49 608 Independence Dr E Franklin 37067 $20,000 Reid Hill Commons Sec 1 264 Wrennewood Ln Franklin 37064 $1,990,000 Westhaven Sec 1 Pb 35 Pg 6 1108 State Blvd Franklin 37064 $835,000 Mckays Mill Sec 21 Pb 40 Pg 74 1274 Habersham Way Franklin 37067

