Real Estate Property Transfers in Franklin for May 5, 2025

See property transfers in Franklin, Tennessee, for May 5-9, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$865,000
|Sullivan Farms Sec B Pb 29 Pg 28
|404 William Wallace Dr
|Franklin
|37064
|$520,000
|Through The Green Sec3 Pb 62 Pg 126
|518 Vintage Green Ln
|Franklin
|37064
|$1,200,000
|Whitehall Farms Sec 1 Pb 25 Pg 105
|308 Binkley Dr
|Franklin
|37069
|$995,000
|Cedarmont Farms Ph 5 Pb 11 Pg 66
|4051 Trail Ridge Dr
|Franklin
|37064
|$1,890,000
|Newman Harold M Jr Pb 62 Pg 148
|4299 Warren Rd
|Franklin
|37067
|$794,950
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|8055 Chardon St
|Franklin
|37067
|$1,350,000
|St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88
|5831 Branta Dr
|Franklin
|37064
|$1,050,000
|Jackson Jim Pb 54 Pg 92
|4401 Bagsby Ln
|Franklin
|37064
|$632,000
|Fieldstone Farms Sec F-1 Pb 20 Pg 149
|1023 Glastonbury Dr
|Franklin
|37069
|$575,000
|Waters Edge @ Echelon
|2039 Moultrie Cir
|Franklin
|37064
|$1,364,000
|Westhaven Sec54 Pb 73 Pg 71
|918 Cheltenham Ave
|Franklin
|37064
|$525,000
|1405 Adams St
|Franklin
|37064
|$1,085,000
|Fieldstone Farms Sec Q-7 Pb 26 Pg 126
|545 Brixham Park Dr
|Franklin
|37069
|$312,540
|Fairhaven Pb 82 Pg 68
|5073 Fairhaven Pvt Cir
|Franklin
|37064
|$4,150,000
|Franklin Rd
|Franklin
|37069
|$2,210,789
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|3000 William St
|Franklin
|37064
|$923,000
|Willowsprings Sec 4 Pb 39 Pg 136
|701 Fountainwood Blvd
|Franklin
|37064
|$885,000
|Neidhart
|6246 Ladd Rd
|Franklin
|37067
|$875,000
|Sullivan Farms Sec B Pb 26 Pg 146
|306 Braveheart Dr
|Franklin
|37064
|$510,000
|Brentwood Pointe Sec 3 Pb 19 Pg 14 Block C021
|1534 Brentwood Pointe
|Franklin
|37067
|$645,000
|Morningside Sec 4 Pb 29 Pg 30
|8072 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$959,000
|Village Of Clovercroft Sec1 Rev5 Pb 50 Pg 114
|204 Watson View Dr
|Franklin
|37067
|$1,950,000
|Longview Sec 1 Pb 50 Pg 127
|115 Werthan Cir
|Franklin
|37064
|$989,100
|Valley View Est Pb 13 Pg 83
|4259 Warren Rd
|Franklin
|37064
|$1,250,000
|Battle Ground Park Pb 32 Pg 235
|204 Battle Ave
|Franklin
|37064
|$699,000
|6030 Keats St 101
|Franklin
|37064
|$640,000
|Reid Hill Commons Sec 1 Pb 45 Pg 51
|240 Wrennewood Ln
|Franklin
|37064
|$1,100,000
|Highlands @ Ladd Park Sec23 Pb 62 Pg 142
|814 Fontwell Ln
|Franklin
|37064
|$1,185,000
|St Marlo Sec1 Pb 78 Pg 98
|6114 St Marlo Dr
|Franklin
|37064
|$570,000
|Maplewood Sec 3-a Pb 9 Pg 50
|698 Watson Branch Dr
|Franklin
|37064
|$775,847
|Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143
|903 Braidwood Ln
|Franklin
|37064
|$795,000
|Moores Landing Sec 2 Pb 41 Pg 36
|304 Meadowglade Ln
|Franklin
|37064
|$131,600
|1501 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|37069
|$1,250,000
|Timberline Sec 4 Pb 11 Pg 48
|152 Timberline Dr
|Franklin
|37069
|$995,000
|Mckays Mill Sec 22 Pb 39 Pg 81
|2004 Brewster Dr
|Franklin
|37067
|$700,000
|5734 Old Hwy 96
|Franklin
|37064
|$269,900
|Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C053
|601 Boyd Mill Ave #j-9
|Franklin
|37064
|$779,900
|Westhaven Sec 21 Rev1 Pb 53 Pg 37
|368 Byron Way
|Franklin
|37064
|$1,375,000
|River Landing Sec 1 Pb 28 Pg 83
|200 Winburn Ln
|Franklin
|37069
|$1,556,386
|Westhaven Sec64 Pb 84 Pg 69
|1191 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$244,000
|Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147
|4030 Forestside Dr
|Franklin
|37064
|$1,533,529
|Westhaven Sec64 Pb 84 Pg 69
|1187 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$739,000
|Sullivan Farms Sec A Pb 26 Pg 82
|229 Wisteria Dr
|Franklin
|37064
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