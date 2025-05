Real Estate Property Transfers in Franklin for May 5, 2025

See property transfers in Franklin, Tennessee, for May 5-9, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $865,000 Sullivan Farms Sec B Pb 29 Pg 28 404 William Wallace Dr Franklin 37064 $520,000 Through The Green Sec3 Pb 62 Pg 126 518 Vintage Green Ln Franklin 37064 $1,200,000 Whitehall Farms Sec 1 Pb 25 Pg 105 308 Binkley Dr Franklin 37069 $995,000 Cedarmont Farms Ph 5 Pb 11 Pg 66 4051 Trail Ridge Dr Franklin 37064 $1,890,000 Newman Harold M Jr Pb 62 Pg 148 4299 Warren Rd Franklin 37067 $794,950 Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125 8055 Chardon St Franklin 37067 $1,350,000 St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88 5831 Branta Dr Franklin 37064 $1,050,000 Jackson Jim Pb 54 Pg 92 4401 Bagsby Ln Franklin 37064 $632,000 Fieldstone Farms Sec F-1 Pb 20 Pg 149 1023 Glastonbury Dr Franklin 37069 $575,000 Waters Edge @ Echelon 2039 Moultrie Cir Franklin 37064 $1,364,000 Westhaven Sec54 Pb 73 Pg 71 918 Cheltenham Ave Franklin 37064 $525,000 1405 Adams St Franklin 37064 $1,085,000 Fieldstone Farms Sec Q-7 Pb 26 Pg 126 545 Brixham Park Dr Franklin 37069 $312,540 Fairhaven Pb 82 Pg 68 5073 Fairhaven Pvt Cir Franklin 37064 $4,150,000 Franklin Rd Franklin 37069 $2,210,789 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 3000 William St Franklin 37064 $923,000 Willowsprings Sec 4 Pb 39 Pg 136 701 Fountainwood Blvd Franklin 37064 $885,000 Neidhart 6246 Ladd Rd Franklin 37067 $875,000 Sullivan Farms Sec B Pb 26 Pg 146 306 Braveheart Dr Franklin 37064 $510,000 Brentwood Pointe Sec 3 Pb 19 Pg 14 Block C021 1534 Brentwood Pointe Franklin 37067 $645,000 Morningside Sec 4 Pb 29 Pg 30 8072 Sunrise Cir Franklin 37067 $959,000 Village Of Clovercroft Sec1 Rev5 Pb 50 Pg 114 204 Watson View Dr Franklin 37067 $1,950,000 Longview Sec 1 Pb 50 Pg 127 115 Werthan Cir Franklin 37064 $989,100 Valley View Est Pb 13 Pg 83 4259 Warren Rd Franklin 37064 $1,250,000 Battle Ground Park Pb 32 Pg 235 204 Battle Ave Franklin 37064 $699,000 6030 Keats St 101 Franklin 37064 $640,000 Reid Hill Commons Sec 1 Pb 45 Pg 51 240 Wrennewood Ln Franklin 37064 $1,100,000 Highlands @ Ladd Park Sec23 Pb 62 Pg 142 814 Fontwell Ln Franklin 37064 $1,185,000 St Marlo Sec1 Pb 78 Pg 98 6114 St Marlo Dr Franklin 37064 $570,000 Maplewood Sec 3-a Pb 9 Pg 50 698 Watson Branch Dr Franklin 37064 $775,847 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 903 Braidwood Ln Franklin 37064 $795,000 Moores Landing Sec 2 Pb 41 Pg 36 304 Meadowglade Ln Franklin 37064 $131,600 1501 Old Hillsboro Rd Franklin 37069 $1,250,000 Timberline Sec 4 Pb 11 Pg 48 152 Timberline Dr Franklin 37069 $995,000 Mckays Mill Sec 22 Pb 39 Pg 81 2004 Brewster Dr Franklin 37067 $700,000 5734 Old Hwy 96 Franklin 37064 $269,900 Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C053 601 Boyd Mill Ave #j-9 Franklin 37064 $779,900 Westhaven Sec 21 Rev1 Pb 53 Pg 37 368 Byron Way Franklin 37064 $1,375,000 River Landing Sec 1 Pb 28 Pg 83 200 Winburn Ln Franklin 37069 $1,556,386 Westhaven Sec64 Pb 84 Pg 69 1191 Championship Blvd Franklin 37064 $244,000 Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147 4030 Forestside Dr Franklin 37064 $1,533,529 Westhaven Sec64 Pb 84 Pg 69 1187 Championship Blvd Franklin 37064 $739,000 Sullivan Farms Sec A Pb 26 Pg 82 229 Wisteria Dr Franklin 37064

Please join our FREE Newsletter Email