Real Estate Property Transfers in Franklin for May 5, 2025

By
Michael Carpenter
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See property transfers in Franklin, Tennessee, for May 5-9, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$865,000Sullivan Farms Sec B Pb 29 Pg 28404 William Wallace DrFranklin37064
$520,000Through The Green Sec3 Pb 62 Pg 126518 Vintage Green LnFranklin37064
$1,200,000Whitehall Farms Sec 1 Pb 25 Pg 105308 Binkley DrFranklin37069
$995,000Cedarmont Farms Ph 5 Pb 11 Pg 664051 Trail Ridge DrFranklin37064
$1,890,000Newman Harold M Jr Pb 62 Pg 1484299 Warren RdFranklin37067
$794,950Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1258055 Chardon StFranklin37067
$1,350,000St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 885831 Branta DrFranklin37064
$1,050,000Jackson Jim Pb 54 Pg 924401 Bagsby LnFranklin37064
$632,000Fieldstone Farms Sec F-1 Pb 20 Pg 1491023 Glastonbury DrFranklin37069
$575,000Waters Edge @ Echelon2039 Moultrie CirFranklin37064
$1,364,000Westhaven Sec54 Pb 73 Pg 71918 Cheltenham AveFranklin37064
$525,0001405 Adams StFranklin37064
$1,085,000Fieldstone Farms Sec Q-7 Pb 26 Pg 126545 Brixham Park DrFranklin37069
$312,540Fairhaven Pb 82 Pg 685073 Fairhaven Pvt CirFranklin37064
$4,150,000Franklin RdFranklin37069
$2,210,789Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1393000 William StFranklin37064
$923,000Willowsprings Sec 4 Pb 39 Pg 136701 Fountainwood BlvdFranklin37064
$885,000Neidhart6246 Ladd RdFranklin37067
$875,000Sullivan Farms Sec B Pb 26 Pg 146306 Braveheart DrFranklin37064
$510,000Brentwood Pointe Sec 3 Pb 19 Pg 14 Block C0211534 Brentwood PointeFranklin37067
$645,000Morningside Sec 4 Pb 29 Pg 308072 Sunrise CirFranklin37067
$959,000Village Of Clovercroft Sec1 Rev5 Pb 50 Pg 114204 Watson View DrFranklin37067
$1,950,000Longview Sec 1 Pb 50 Pg 127115 Werthan CirFranklin37064
$989,100Valley View Est Pb 13 Pg 834259 Warren RdFranklin37064
$1,250,000Battle Ground Park Pb 32 Pg 235204 Battle AveFranklin37064
$699,0006030 Keats St 101Franklin37064
$640,000Reid Hill Commons Sec 1 Pb 45 Pg 51240 Wrennewood LnFranklin37064
$1,100,000Highlands @ Ladd Park Sec23 Pb 62 Pg 142814 Fontwell LnFranklin37064
$1,185,000St Marlo Sec1 Pb 78 Pg 986114 St Marlo DrFranklin37064
$570,000Maplewood Sec 3-a Pb 9 Pg 50698 Watson Branch DrFranklin37064
$775,847Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143903 Braidwood LnFranklin37064
$795,000Moores Landing Sec 2 Pb 41 Pg 36304 Meadowglade LnFranklin37064
$131,6001501 Old Hillsboro RdFranklin37069
$1,250,000Timberline Sec 4 Pb 11 Pg 48152 Timberline DrFranklin37069
$995,000Mckays Mill Sec 22 Pb 39 Pg 812004 Brewster DrFranklin37067
$700,0005734 Old Hwy 96Franklin37064
$269,900Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C053601 Boyd Mill Ave #j-9Franklin37064
$779,900Westhaven Sec 21 Rev1 Pb 53 Pg 37368 Byron WayFranklin37064
$1,375,000River Landing Sec 1 Pb 28 Pg 83200 Winburn LnFranklin37069
$1,556,386Westhaven Sec64 Pb 84 Pg 691191 Championship BlvdFranklin37064
$244,000Southvale Sec1 Pb 82 Pg 1474030 Forestside DrFranklin37064
$1,533,529Westhaven Sec64 Pb 84 Pg 691187 Championship BlvdFranklin37064
$739,000Sullivan Farms Sec A Pb 26 Pg 82229 Wisteria DrFranklin37064

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