Real Estate Property Transfers in Franklin for May 30, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for May 30 through June 2, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$815,000.00
|5290 Old Harding Rd
|Franklin
|37064
|$765,000.00
|Cottonwood Est
|120 Cottonwood Dr
|Franklin
|37069
|$750,000.00
|Cannonwood Sec 1
|201 Dandridge Dr
|Franklin
|37067
|$1,273,218.00
|St Marlo Sec2
|6156 St Marlo Dr
|Franklin
|37064
|$1,260,545.00
|St Marlo Sec1
|5604 Winslet Dr
|Franklin
|37064
|$996,635.00
|St Marlo Sec2
|6153 St Marlo Dr
|Franklin
|37064
|$740,000.00
|Berry Farms Town Center Sec 1
|6161 Rural Plains Cir
|Franklin
|37064
|$854,000.00
|Westhaven Sec 37
|1017 Oleander St
|Franklin
|37064
|$335,000.00
|Cadet Homes Sec 2
|110 Powder Mill Dr
|Franklin
|37064
|$1,370,000.00
|Vaughn Gregory Trey
|4731 Peytonsville Rd
|Franklin
|37064
|$459,900.00
|4761 Peytonsville Rd
|Franklin
|37064
|$25,000.00
|Owl Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$2,041,554.00
|Hope Ridge
|6021 Serene Valley Trl
|Franklin
|37064
|$1,375,000.00
|Jenkins W R
|418 Boyd Mill Ave
|Franklin
|37064
|$630,000.00
|Morningside Sec 4
|8075 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$2,700,000.00
|Forest Home Farms Sec 1
|222 Arrowhead Rd
|Franklin
|37069
|$845,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec7
|114 Wise Rd
|Franklin
|37064
|$950,000.00
|4026 Trinity Rd
|Franklin
|37067
|$2,200,000.00
|Perkins Farm
|1511 Natchez Rd
|Franklin
|37069
|$855,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec13
|413 Snowden St W
|Franklin
|37064
|$1,700,000.00
|Legends Ridge Sec 1
|804 Legends Glen Ct
|Franklin
|37069
|$603,000.00
|Barclay Place
|2010 Barclay Ln
|Franklin
|37064
|$1,912,500.00
|Farnsworth
|435 Boyd Mill Ave
|Franklin
|37064
|$569,000.00
|Green Valley Sec 1
|208 Valley Ridge Rd
|Franklin
|37064
|$1,195,000.00
|Westhaven Sec 40
|9014 Keats St
|Franklin
|37064
|$1,099,500.00
|Mclemore Farms Sec 2-a
|2806 Manning Ln
|Franklin
|37064
|$850,000.00
|Polk Place Sec 8
|261 Noah Dr
|Franklin
|37064
|$1,642,511.00
|Westhaven Sec59
|931 Jasper Ave
|Franklin
|37064
|$1,310,000.00
|Cool Springs East Sec 15
|225 Chatfield Way
|Franklin
|37067
|$830,000.00
|Polk Place Sec 10
|250 Sontag Dr
|Franklin
|37064
|$1,139,900.00
|Villages @ Southbrooke Sec3
|3060 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$690,000.00
|Fieldstone Farms Sec Y
|7025 Penbrook Dr
|Franklin
|37069
|$818,686.00
|Villages @ Southbrooke Sec1
|2043 Hollydale Alley
|Franklin
|37064
|$1,356,642.00
|Westhaven Sec60
|600 Danny Ln
|Franklin
|37064
|$250,000.00
|James Sub
|208 James Ave
|Franklin
|37064
|$1,175,000.00
|Goose Creek Est Sec 2
|607 Cattail Ln
|Franklin
|37064
|$1,222,380.00
|Terravista Sec1
|5024 Terravista Ln
|Franklin
|37064
|$482,800.00
|School Manor
|422 Figuers Dr
|Franklin
|37064
|$765,140.00
|Westhaven Sec60
|642 Danny Ln
|Franklin
|37064
|$870,000.00
|Westhaven Sec49
|3063 Hathaway St
|Franklin
|37064
|$695,000.00
|Fieldstone Farms Sec L
|356 Cannonade Cir
|Franklin
|37069
|$1,210,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec38
|1002 Blaine Ct
|Franklin
|37064
|$1,150,000.00
|Myles Manor
|106 Winslow Rd
|Franklin
|37064
|$342,700.00
|Residences @ South Wind
|2445 Kennedy Ct
|Franklin
|37064
|$975,000.00
|Mckays Mill Sec 22
|3053 Oxford Glen Dr
|Franklin
|37067
|$1,499,900.00
|Harts Landmark
|2155 Hartland Rd
|Franklin
|37069
|$775,000.00
|Rogersshire Sec 5
|114 Berwick Pl
|Franklin
|37064
|$569,900.00
|Harmony Hills
|1033 Harmony Hills Pvt Dr
|Franklin
|37064
|$525,000.00
|Royal Oaks Sec 3
|213 Cambridge Pl
|Franklin
|37067
|$750,000.00
|Dallas Downs Sec 6
|136 Heathersett Dr
|Franklin
|37064
|$1,007,894.00
|Westhaven Sec60
|643 Danny Ln
|Franklin
|37064
|$600,000.00
|Monticello Sec 3
|106 Arlington Pl
|Franklin
|37064
|$981,767.00
|Willowsprings Sec 1
|167 Gardenia Way
|Franklin
|37064
|$575,000.00
|Twin Oaks
|1632 Birchwood Cir
|Franklin
|37064
|$1,700,000.00
|Southern Preserve Sec2
|2130 Southern Preserve Ln
|Franklin
|37064
|$900,000.00
|Cottonwood Est
|141 Riverwood Dr
|Franklin
|37069