Real Estate Property Transfers in Franklin for May 30, 2023

By
Michael Carpenter
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See property transfers in Franklin Tennessee for May 22-26, 2023.

See property transfers in Franklin Tennessee for May 30 through June 2, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$815,000.005290 Old Harding RdFranklin37064
$765,000.00Cottonwood Est120 Cottonwood DrFranklin37069
$750,000.00Cannonwood Sec 1201 Dandridge DrFranklin37067
$1,273,218.00St Marlo Sec26156 St Marlo DrFranklin37064
$1,260,545.00St Marlo Sec15604 Winslet DrFranklin37064
$996,635.00St Marlo Sec26153 St Marlo DrFranklin37064
$740,000.00Berry Farms Town Center Sec 16161 Rural Plains CirFranklin37064
$854,000.00Westhaven Sec 371017 Oleander StFranklin37064
$335,000.00Cadet Homes Sec 2110 Powder Mill DrFranklin37064
$1,370,000.00Vaughn Gregory Trey4731 Peytonsville RdFranklin37064
$459,900.004761 Peytonsville RdFranklin37064
$25,000.00Owl Hollow RdFranklin37064
$2,041,554.00Hope Ridge6021 Serene Valley TrlFranklin37064
$1,375,000.00Jenkins W R418 Boyd Mill AveFranklin37064
$630,000.00Morningside Sec 48075 Sunrise CirFranklin37067
$2,700,000.00Forest Home Farms Sec 1222 Arrowhead RdFranklin37069
$845,000.00Highlands @ Ladd Park Sec7114 Wise RdFranklin37064
$950,000.004026 Trinity RdFranklin37067
$2,200,000.00Perkins Farm1511 Natchez RdFranklin37069
$855,000.00Highlands @ Ladd Park Sec13413 Snowden St WFranklin37064
$1,700,000.00Legends Ridge Sec 1804 Legends Glen CtFranklin37069
$603,000.00Barclay Place2010 Barclay LnFranklin37064
$1,912,500.00Farnsworth435 Boyd Mill AveFranklin37064
$569,000.00Green Valley Sec 1208 Valley Ridge RdFranklin37064
$1,195,000.00Westhaven Sec 409014 Keats StFranklin37064
$1,099,500.00Mclemore Farms Sec 2-a2806 Manning LnFranklin37064
$850,000.00Polk Place Sec 8261 Noah DrFranklin37064
$1,642,511.00Westhaven Sec59931 Jasper AveFranklin37064
$1,310,000.00Cool Springs East Sec 15225 Chatfield WayFranklin37067
$830,000.00Polk Place Sec 10250 Sontag DrFranklin37064
$1,139,900.00Villages @ Southbrooke Sec33060 Long Branch CirFranklin37064
$690,000.00Fieldstone Farms Sec Y7025 Penbrook DrFranklin37069
$818,686.00Villages @ Southbrooke Sec12043 Hollydale AlleyFranklin37064
$1,356,642.00Westhaven Sec60600 Danny LnFranklin37064
$250,000.00James Sub208 James AveFranklin37064
$1,175,000.00Goose Creek Est Sec 2607 Cattail LnFranklin37064
$1,222,380.00Terravista Sec15024 Terravista LnFranklin37064
$482,800.00School Manor422 Figuers DrFranklin37064
$765,140.00Westhaven Sec60642 Danny LnFranklin37064
$870,000.00Westhaven Sec493063 Hathaway StFranklin37064
$695,000.00Fieldstone Farms Sec L356 Cannonade CirFranklin37069
$1,210,000.00Highlands @ Ladd Park Sec381002 Blaine CtFranklin37064
$1,150,000.00Myles Manor106 Winslow RdFranklin37064
$342,700.00Residences @ South Wind2445 Kennedy CtFranklin37064
$975,000.00Mckays Mill Sec 223053 Oxford Glen DrFranklin37067
$1,499,900.00Harts Landmark2155 Hartland RdFranklin37069
$775,000.00Rogersshire Sec 5114 Berwick PlFranklin37064
$569,900.00Harmony Hills1033 Harmony Hills Pvt DrFranklin37064
$525,000.00Royal Oaks Sec 3213 Cambridge PlFranklin37067
$750,000.00Dallas Downs Sec 6136 Heathersett DrFranklin37064
$1,007,894.00Westhaven Sec60643 Danny LnFranklin37064
$600,000.00Monticello Sec 3106 Arlington PlFranklin37064
$981,767.00Willowsprings Sec 1167 Gardenia WayFranklin37064
$575,000.00Twin Oaks1632 Birchwood CirFranklin37064
$1,700,000.00Southern Preserve Sec22130 Southern Preserve LnFranklin37064
$900,000.00Cottonwood Est141 Riverwood DrFranklin37069

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