Real Estate Property Transfers in Franklin for May 30, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for May 30 through June 2, 2023.

Price Subdivision Address City Zipcode $815,000.00 5290 Old Harding Rd Franklin 37064 $765,000.00 Cottonwood Est 120 Cottonwood Dr Franklin 37069 $750,000.00 Cannonwood Sec 1 201 Dandridge Dr Franklin 37067 $1,273,218.00 St Marlo Sec2 6156 St Marlo Dr Franklin 37064 $1,260,545.00 St Marlo Sec1 5604 Winslet Dr Franklin 37064 $996,635.00 St Marlo Sec2 6153 St Marlo Dr Franklin 37064 $740,000.00 Berry Farms Town Center Sec 1 6161 Rural Plains Cir Franklin 37064 $854,000.00 Westhaven Sec 37 1017 Oleander St Franklin 37064 $335,000.00 Cadet Homes Sec 2 110 Powder Mill Dr Franklin 37064 $1,370,000.00 Vaughn Gregory Trey 4731 Peytonsville Rd Franklin 37064 $459,900.00 4761 Peytonsville Rd Franklin 37064 $25,000.00 Owl Hollow Rd Franklin 37064 $2,041,554.00 Hope Ridge 6021 Serene Valley Trl Franklin 37064 $1,375,000.00 Jenkins W R 418 Boyd Mill Ave Franklin 37064 $630,000.00 Morningside Sec 4 8075 Sunrise Cir Franklin 37067 $2,700,000.00 Forest Home Farms Sec 1 222 Arrowhead Rd Franklin 37069 $845,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec7 114 Wise Rd Franklin 37064 $950,000.00 4026 Trinity Rd Franklin 37067 $2,200,000.00 Perkins Farm 1511 Natchez Rd Franklin 37069 $855,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec13 413 Snowden St W Franklin 37064 $1,700,000.00 Legends Ridge Sec 1 804 Legends Glen Ct Franklin 37069 $603,000.00 Barclay Place 2010 Barclay Ln Franklin 37064 $1,912,500.00 Farnsworth 435 Boyd Mill Ave Franklin 37064 $569,000.00 Green Valley Sec 1 208 Valley Ridge Rd Franklin 37064 $1,195,000.00 Westhaven Sec 40 9014 Keats St Franklin 37064 $1,099,500.00 Mclemore Farms Sec 2-a 2806 Manning Ln Franklin 37064 $850,000.00 Polk Place Sec 8 261 Noah Dr Franklin 37064 $1,642,511.00 Westhaven Sec59 931 Jasper Ave Franklin 37064 $1,310,000.00 Cool Springs East Sec 15 225 Chatfield Way Franklin 37067 $830,000.00 Polk Place Sec 10 250 Sontag Dr Franklin 37064 $1,139,900.00 Villages @ Southbrooke Sec3 3060 Long Branch Cir Franklin 37064 $690,000.00 Fieldstone Farms Sec Y 7025 Penbrook Dr Franklin 37069 $818,686.00 Villages @ Southbrooke Sec1 2043 Hollydale Alley Franklin 37064 $1,356,642.00 Westhaven Sec60 600 Danny Ln Franklin 37064 $250,000.00 James Sub 208 James Ave Franklin 37064 $1,175,000.00 Goose Creek Est Sec 2 607 Cattail Ln Franklin 37064 $1,222,380.00 Terravista Sec1 5024 Terravista Ln Franklin 37064 $482,800.00 School Manor 422 Figuers Dr Franklin 37064 $765,140.00 Westhaven Sec60 642 Danny Ln Franklin 37064 $870,000.00 Westhaven Sec49 3063 Hathaway St Franklin 37064 $695,000.00 Fieldstone Farms Sec L 356 Cannonade Cir Franklin 37069 $1,210,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec38 1002 Blaine Ct Franklin 37064 $1,150,000.00 Myles Manor 106 Winslow Rd Franklin 37064 $342,700.00 Residences @ South Wind 2445 Kennedy Ct Franklin 37064 $975,000.00 Mckays Mill Sec 22 3053 Oxford Glen Dr Franklin 37067 $1,499,900.00 Harts Landmark 2155 Hartland Rd Franklin 37069 $775,000.00 Rogersshire Sec 5 114 Berwick Pl Franklin 37064 $569,900.00 Harmony Hills 1033 Harmony Hills Pvt Dr Franklin 37064 $525,000.00 Royal Oaks Sec 3 213 Cambridge Pl Franklin 37067 $750,000.00 Dallas Downs Sec 6 136 Heathersett Dr Franklin 37064 $1,007,894.00 Westhaven Sec60 643 Danny Ln Franklin 37064 $600,000.00 Monticello Sec 3 106 Arlington Pl Franklin 37064 $981,767.00 Willowsprings Sec 1 167 Gardenia Way Franklin 37064 $575,000.00 Twin Oaks 1632 Birchwood Cir Franklin 37064 $1,700,000.00 Southern Preserve Sec2 2130 Southern Preserve Ln Franklin 37064 $900,000.00 Cottonwood Est 141 Riverwood Dr Franklin 37069