Real Estate Property Transfers in Franklin for May 28, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for May 28-31, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $779,900 Hillsboro Acres Pb 3 Pg 35 1008 Ridgecrest Dr Franklin 37069 $1,016,942 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 7037 Bolton St Franklin 37064 $1,750,000 Myles Manor Pb 1 Pg 100 Block B 242 Myles Manor Ct Franklin 37064 $1,315,000 Lockwood Glen Sec9 Pb 71 Pg 112 400 Dewar Dr Franklin 37064 $325,000 Spring Hill Business Park Pb 34 Pg 107 4918 Main St #10 Franklin 37064 $490,000 Fieldstone Farms Sec Y Pb 21 Pg 145 3001 Wilcot Way Franklin 37069 $1,050,000 Temple Hills Sec 7 Pb 9 Pg 40 115 St Andrews Dr Franklin 37069 $984,564 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 4036 Edwin Rd Franklin 37064 $1,225,000 Highlands @ Ladd Park Sec38 Pb 71 Pg 113 3002 Portland Ct Franklin 37064 $749,900 Forrest Crossing Sec 6 Pb 15 Pg 55 416 Ridgestone Dr Franklin 37064 $670,000 Maplewood Sec 5 Pb 9 Pg 147a 402 Sugartree Ln Franklin 37064 $500,000 Shadow Green Condos Sec1 Pb 75 Pg 98 1801 Shadow Green Dr 206 Franklin 37064 $860,000 Highlands At Ladd Park Section 01 Pb 50 Pg 99 263 Irvine Ln Franklin 37064 $840,000 Sullivan Farms Sec B Pb 29 Pg 28 427 William Wallace Dr Franklin 37064 $536,000 2028 Moultrie Cir E1 Franklin 37064 $699,900 Founders Pointe Sec 1 Pb 19 Pg 63 204 Lancelot Ln Franklin 37064 $405,000 Prescott Place 142 Stanton Hall Ln Franklin 37069 $2,837,500 Treemont Pb 44 Pg 85 105 Treemont Ln Franklin 37069 $500,000 Generals Retreat Pb 4333 Pg 472 103 Generals Retreat Pl Franklin 37064 $989,000 Ivy Glen Sec 3 Pb 25 Pg 2 529 Montridge Ct Franklin 37067 $1,060,000 Westhaven Sec 47 Pb 65 Pg 107 4062 Camberley St Franklin 37064 $2,747,565 725 W Main St 200 Franklin 37064 $681,274 Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16 2073 Braidwood Ln Franklin 37064 $728,145 Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16 2091 Braidwood Ln Franklin 37064 $2,670,300 Pinewood Rd Franklin 37064 $800,000 5171 Russell Rd Franklin 37064 $1,059,930 Echelon Sec1 Pb 66 Pg 101 123 Obree Ct Franklin 37064 $500,000 Hughes Harry Rev Tr 3147 Blazer Rd Franklin 37064 $1,340,000 River Landing Sec 1 Pb 28 Pg 83 201 Winburn Ln Franklin 37069 $820,000 Highlands @ Ladd Park Sec28 Pb 64 Pg 9 954 Ryecroft Ln Franklin 37064 $2,752,725 Simmons Ridge Sec12 Pb 81 Pg 128 Red Bird Cir Franklin 37067 $8,000,000 Old Hwy 96 Franklin 37064 $927,310 Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16 1025 Braidwood Ln Franklin 37064 $1,100,000 Westhaven Sec 36 Pb 57 Pg 107 316 Fitzgerald St Franklin 37064 $650,000 Harpeth Meadows Pb 3 Pg 16 211 Franklin Rd Franklin 37064 $749,900 Forrest Crossing Sec 6 Pb 15 Pg 55 429 Ridgestone Dr Franklin 37064 $1,150,000 Harpeth Woods Sec 3 Pb 29 Pg 106 4208 Petes Pl Franklin 37064 $983,280 Daventry Sec5 Pb 79 Pg 137 3515 Barnsley Ln Franklin 37067 $700,020 Stream Valley Sec 18 Pb 79 Pg 88 4013 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $1,166,505 Daventry Sec3 Pb 76 Pg 88 3400 Dunchurch Ct Franklin 37067 $867,687 Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16 1019 Braidwood Ln Franklin 37064 $2,000,000 Montpier Farms Sec 5 Pb 4 Pg 96 1207 Perkins Ln Franklin 37069 $1,600,000 4005 Old Hillsboro Rd Franklin 37064 $899,900 Villages @ Southbrooke Sec1 Pb 77 Pg 69 2103 Hollydale Alley Franklin 37064 $350,000 Cunningham Pb 51 Pg 70 2261 N Berrys Chapel Rd Franklin 37069 $2,000 405 Lewisburg Ave Franklin 37064 $63,000 4315 S Carothers Rd Franklin 37064 $1,700,000 Westhaven Section 27 Pb 53 Pg 18 457 Wild Elm St Franklin 37064 $538,000 Simmons Ridge Sec1 Pb 63 Pg 123 1053 Honey Bush Cir Franklin 37064 $601,000 Royal Oaks Sec 3 Pb 4 Pg 56 106 Cambridge Pl Franklin 37067 $1,025,000 Rogersshire Sec 5 Pb 26 Pg 148 218 Bancroft Cv Franklin 37064 $1,370,000 Ambergate Sec 1 Pb 43 Pg 56 4330 Ambergate Ct Franklin 37064 $2,950,000 Myers Pb 70 Pg 123 9459 Clovercroft Rd Franklin 37067 $990,805 Daventry Sec5 Pb 79 Pg 137 3504 Barnsley Ln Franklin 37067 $1,999,000 Blackberry Ridge Pb 60 Pg 14 5029 Cobbler Ridge Rd Franklin 37064 $740,000 Highlands @ Ladd Park Sec 9 Pb 56 Pg 118 356 Irvine Ln Franklin 37064 $1,150,000 Highlands @ Ladd Park Sec19 Pb 64 Pg 70 267 Rich Cir Franklin 37064 $1,330,000 Daventry Sec5 Pb 79 Pg 137 3305 High Peak Way Franklin 37067 $1,324,500 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 82 Pg 134 1037 Camley St Franklin 37064 $627,500 Shadow Green Sec1 Pb 75 Pg 98 606 Vintage Green Ln Franklin 37064 $785,000 Sneed Forest Sec 1 Pb 4 Pg 76 1409 Sneed Rd W Franklin 37069 $735,000 Forrest Crossing Sec 4 Pb 11 Pg 34 524 Ridgestone Dr Franklin 37064 $915,000 Amelia Park Sec4 Pb 64 Pg 20 1302 Fairbanks St Franklin 37067 $1,800,000 4275 Old Hillsboro Rd Franklin 37064

Please join our FREE Newsletter Email