Real Estate Property Transfers in Franklin for May 26, 2026

Check out the latest Real Estate Property Transfers for Franklin in Williamson County for May 26-29, 2026, to see which homes and properties changed hands, and what they sold for. To learn more about buying or selling a home, contact Susan Gregory Realty. View previous property transfers here.
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$1,300,000
|Cedarmont Farms Ph 6 Pb 19 Pg 31
|116 Cedar Creek Dr
|Franklin
|37067
|$675,000
|4279 Gosey Hill Rd
|Franklin
|37064
|$1,130,000
|Westhaven Sec 35 Pb 56 Pg 116
|1134 Westhaven Blvd
|Franklin
|37064
|$497,000
|Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 112
|1097 Sweetleaf Dr
|Franklin
|37064
|$1,775,000
|Harts Landmark Pb 60 Pg 10
|2167 Hartland Rd
|Franklin
|37069
|$2,000,000
|Westhaven Sec53 Pb 73 Pg 3
|1068 Calico St
|Franklin
|37064
|$150,000
|West End Circle Pb 1 Pg 49
|804 West End Cir
|Franklin
|37064
|$900,000
|Clover Meadows Pb 15 Pg 60
|4012 Oxford Glen Dr
|Franklin
|37067
|$1,047,500
|Watkins Creek Sec 1 Pb 33 Pg 14
|1036 Watkins Creek Dr
|Franklin
|37067
|$2,495,000
|Laurelbrooke Sec 6 Pb 29 Pg 60
|305 Silvercreek Ct
|Franklin
|37069
|$4,895,000
|Evans Estates Pb 50 Pg 104
|112 Lewisburg Ave
|Franklin
|37064
|$1,000,000
|Harpeth Meadows Pb 3 Pg 16
|118 Lancaster Dr
|Franklin
|37064
|$1,850,000
|Worthington Sec 1 Pb 23 Pg 75
|9409 Clovercroft Rd
|Franklin
|37064
|$880,000
|Lockwood Glen Sec4 Pb 60 Pg 143
|545 Sydenham Dr
|Franklin
|37064
|$875,000
|Fieldstone Farms Sec Q-4 Pb 25 Pg 7
|428 Crofton Park Ln
|Franklin
|37069
|$1,110,000
|Westhaven Sec 39 Pb 60 Pg 70
|1621 Townsend Blvd
|Franklin
|37064
|$879,000
|Founders Pointe Sec 9 Pb 27 Pg 15
|518 Antebellum Ct
|Franklin
|37064
|$1,667,000
|Albany Pointe Sec 2 Pb 25 Pg 121
|2260 Avery Ct
|Franklin
|37067
|$1,410,000
|Farmington West Pb 6 Pg 104
|3007 Braintree Rd
|Franklin
|37067
|$400,000
|Carriage Park Condos Pb 19 Pg 96 Block Cb
|1253 Carriage Park Dr
|Franklin
|37064
|$715,000
|Lockwood Glen Sec4 Pb 60 Pg 143
|502 Sydenham Dr
|Franklin
|37064
|$1,650,000
|Westhaven Sec43 Pb 63 Pg 32
|1920 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$595,000
|Temple Hills Sec 8 Pb 9 Pg 122
|107 Collinwood Close
|Franklin
|37069
|$870,000
|Mckays Mill Sec 20 Pb 37 Pg 7
|1230 Habersham Way
|Franklin
|37067
|$720,000
|Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16
|2019 Braidwood Ln
|Franklin
|37064
|$2,325,000
|Westhaven Sec54 Pb 73 Pg 71
|901 Cheltenham Ave
|Franklin
|37064
|$670,000
|Westhaven Sec39 Pb 60 Pg 70
|6000 Keats St 304
|Franklin
|37064
|$1,280,000
|Clovercroft Preserve Sec 1 Pb 65 Pg 10
|9083 Clovercroft Prsv Dr
|Franklin
|37067
|$440,000
|Prescott Place Ph 1 Pb 1485 Pg 992
|104 Stanton Hall Ln
|Franklin
|37069
|$751,000
|Carters Glen Pb 44 Pg 107
|134 Carters Glen Pl
|Franklin
|37064
|$880,000
|Spencer Hall Sec 11 Pb 33 Pg 125
|3126 Annfield Way
|Franklin
|37064
|$700,000
|Premier Bus Park Condos Pb 2476 Pg 337
|256 Seaboard Ln #B103
|Franklin
|37067
|$840,000
|Mayberry Station Sec 1 Pb 15 Pg 64
|1408 Mayberry Ln
|Franklin
|37064
|$1,350,000
|Westhaven Sec 41 Pb 62 Pg 77
|9166 Keats St
|Franklin
|37064
|$471,000
|Keegans Glen Pb 31 Pg 113
|418 Knob Ct
|Franklin
|37067
|$1,700,000
|Delta Springs Pb 50 Pg 76
|4510 Hyannis Ct
|Franklin
|37064
|$895,000
|Village Of Clovercroft Sec 1 Pb 49 Pg 18
|217 Verde Meadow Dr
|Franklin
|37067
|$2,525,000
|Preserve @ Echo Estates Sec2 Pb 62 Pg 110
|1518 Amesbury Ln
|Franklin
|37069
|$1,925,000
|Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 137
|601 Rieves Cir
|Franklin
|37064
|$7,450,000
|Fones
|3976 New Hwy 96 W
|Franklin
|37064
|$910,000
|Lockwood Glen Sec 5 Pb 62 Pg 140
|504 Lockwood Ln
|Franklin
|37064
|$1,020,000
|Barrington Pb 20 Pg 108
|217 Barrington Ct W
|Franklin
|37067
|$715,000
|Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143
|843 Braidwood Ln
|Franklin
|37064
|$1,100,000
|Ashton Park Sec 1 Pb 31 Pg 88
|708 Pebble Springs Dr
|Franklin
|37067
|$1,150,000
|Farmington West Pb 6 Pg 104
|3006 Braintree Rd
|Franklin
|37069
|$1,599,000
|Charlton Green Sec 3 Pb 7 Pg 3
|109 Woodview Ct
|Franklin
|37064
|$1,160,000
|1889 W Harpeth Rd
|Franklin
|37064
|$1,155,000
|Battlewood Est Sec 1 Pb 3 Pg 28
|312 Gen N B Forrest Dr
|Franklin
|37069
|$2,300,000
|Legends Ridge Sec 3 Pb 23 Pg 144
|504 Lake Valley Ct
|Franklin
|37069
|$760,000
|Founders Pointe Sec 1 Pb 19 Pg 63
|207 Lancelot Ln
|Franklin
|37064
|$1,180,000
|Mckays Mill Sec 32 Pb 50 Pg 105
|1525 Bledsoe Ln
|Franklin
|37067
|$818,000
|Heath Pl @ Franklin Pb 9 Pg 112
|1548 Kinnard Dr
|Franklin
|37064
|$2,385,650
|Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 56
|606 Drummond St
|Franklin
|37064
|$740,000
|Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36
|3013 Cleaver St
|Franklin
|37064
|$860,000
|Barclay Place Pb 55 Pg 148
|523 Dabney Dr
|Franklin
|37706
|$2,050,000
|170 Mallory Station Rd
|Franklin
|37067
|$898,370
|Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105
|3162 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$2,038,456
|Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 56
|600 Drummond St
|Franklin
|37064
|$450,000
|Forrest Crossing Sec 3-B Pb 17 Pg 7
|2019 Roderick Cir
|Franklin
|37064
|$925,000
|Cottonwood Est Pb 5 Pg 68
|320 Cotton Ln
|Franklin
|37069
|$473,800
|Ivan Creek Pb 50 Pg 89
|4447 Ivan Creek Dr
|Franklin
|37064
|$872,000
|Sullivan Farms Sec A Pb 31 Pg 24
|402 Freesia Ct
|Franklin
|37064
|$807,000
|Enclave @ Station Hill Sec1 Pb 87 Pg 8
|2112 Riley Park Dr
|Franklin
|37064
|$2,524,584
|406 Eddy Ln
|Franklin
|37064
|$3,700,000
|234 4Th Ave S
|Franklin
|37064
|$20,000,000
|Diamond Land
|Garrison Rd
|Franklin
|37064
|$650,000
|Mckays Mill Sec 30 Pb 41 Pg 94
|1316 Decatur Cir
|Franklin
|37067
|$1,075,000
|Cedarmont Valley Est Sec 1 Pb 22 Pg 138
|410 Martingale Dr
|Franklin
|37067
|$629,000
|Morningside Sec 8 Pb 40 Pg 104
|7110 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$665,000
|Franklin Green Ph 1 Sec 1 Pb 25 Pg 103
|3211 Calvin Ct
|Franklin
|37064
|$452,900
|Cadet Homes Sec 2 Pb 4 Pg 84
|717 Liberty Pk
|Franklin
|37064
|$880,650
|Enclave @ Station Hill Sec1 Pb 84 Pg 66
|2069 Riley Park Dr
|Franklin
|37064
|$1,340,000
|Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92
|2025 William St
|Franklin
|37064
|$1,600,000
|Site Rite Llc Pb 83 Pg 86
|3125 Blazer Rd
|Franklin
|37064
|$1,600,000
|5105 Dale Ewing Ln
|Franklin
|37064
|$541,000
|Gateway Village Sec 2 Pb 45 Pg 86
|2420 Clare Park Dr
|Franklin
|37069
|$1,649,990
|Starnes Creek Sec3 Pb 82 Pg 150
|7425 Leelee Dr
|Franklin
|37064
|$970,000
|Forrest Crossing Sec 5 Pb 12 Pg 108
|408 Chelsey Cv
|Franklin
|37064
|$8,500,000
|Sawyers Creek Pb 84 Pg 28
|1518 Lurah Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$785,000
|4525 Harpeth School Rd
|Franklin
|37064
|$834,000
|Amelia Park Sec4 Pb 64 Pg 20
|1361 Fairbanks St
|Franklin
|37067
|$1,105,960
|5216 Waddell Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$119,541
|Greenway Trace Ph 1
|5930 Parham Rd
|Franklin
|37064
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