Home Franklin Real Estate Property Transfers in Franklin for May 26, 2026

Real Estate Property Transfers in Franklin for May 26, 2026

By
Michael Carpenter
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Franklin Property transfers

Check out the latest Real Estate Property Transfers for Franklin in Williamson County for May 26-29, 2026, to see which homes and properties changed hands, and what they sold for. To learn more about buying or selling a home, contact Susan Gregory Realty. View previous property transfers here.

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$1,300,000Cedarmont Farms Ph 6 Pb 19 Pg 31116 Cedar Creek DrFranklin37067
$675,0004279 Gosey Hill RdFranklin37064
$1,130,000Westhaven Sec 35 Pb 56 Pg 1161134 Westhaven BlvdFranklin37064
$497,000Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 1121097 Sweetleaf DrFranklin37064
$1,775,000Harts Landmark Pb 60 Pg 102167 Hartland RdFranklin37069
$2,000,000Westhaven Sec53 Pb 73 Pg 31068 Calico StFranklin37064
$150,000West End Circle Pb 1 Pg 49804 West End CirFranklin37064
$900,000Clover Meadows Pb 15 Pg 604012 Oxford Glen DrFranklin37067
$1,047,500Watkins Creek Sec 1 Pb 33 Pg 141036 Watkins Creek DrFranklin37067
$2,495,000Laurelbrooke Sec 6 Pb 29 Pg 60305 Silvercreek CtFranklin37069
$4,895,000Evans Estates Pb 50 Pg 104112 Lewisburg AveFranklin37064
$1,000,000Harpeth Meadows Pb 3 Pg 16118 Lancaster DrFranklin37064
$1,850,000Worthington Sec 1 Pb 23 Pg 759409 Clovercroft RdFranklin37064
$880,000Lockwood Glen Sec4 Pb 60 Pg 143545 Sydenham DrFranklin37064
$875,000Fieldstone Farms Sec Q-4 Pb 25 Pg 7428 Crofton Park LnFranklin37069
$1,110,000Westhaven Sec 39 Pb 60 Pg 701621 Townsend BlvdFranklin37064
$879,000Founders Pointe Sec 9 Pb 27 Pg 15518 Antebellum CtFranklin37064
$1,667,000Albany Pointe Sec 2 Pb 25 Pg 1212260 Avery CtFranklin37067
$1,410,000Farmington West Pb 6 Pg 1043007 Braintree RdFranklin37067
$400,000Carriage Park Condos Pb 19 Pg 96 Block Cb1253 Carriage Park DrFranklin37064
$715,000Lockwood Glen Sec4 Pb 60 Pg 143502 Sydenham DrFranklin37064
$1,650,000Westhaven Sec43 Pb 63 Pg 321920 Championship BlvdFranklin37064
$595,000Temple Hills Sec 8 Pb 9 Pg 122107 Collinwood CloseFranklin37069
$870,000Mckays Mill Sec 20 Pb 37 Pg 71230 Habersham WayFranklin37067
$720,000Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 162019 Braidwood LnFranklin37064
$2,325,000Westhaven Sec54 Pb 73 Pg 71901 Cheltenham AveFranklin37064
$670,000Westhaven Sec39 Pb 60 Pg 706000 Keats St 304Franklin37064
$1,280,000Clovercroft Preserve Sec 1 Pb 65 Pg 109083 Clovercroft Prsv DrFranklin37067
$440,000Prescott Place Ph 1 Pb 1485 Pg 992104 Stanton Hall LnFranklin37069
$751,000Carters Glen Pb 44 Pg 107134 Carters Glen PlFranklin37064
$880,000Spencer Hall Sec 11 Pb 33 Pg 1253126 Annfield WayFranklin37064
$700,000Premier Bus Park Condos Pb 2476 Pg 337256 Seaboard Ln #B103Franklin37067
$840,000Mayberry Station Sec 1 Pb 15 Pg 641408 Mayberry LnFranklin37064
$1,350,000Westhaven Sec 41 Pb 62 Pg 779166 Keats StFranklin37064
$471,000Keegans Glen Pb 31 Pg 113418 Knob CtFranklin37067
$1,700,000Delta Springs Pb 50 Pg 764510 Hyannis CtFranklin37064
$895,000Village Of Clovercroft Sec 1 Pb 49 Pg 18217 Verde Meadow DrFranklin37067
$2,525,000Preserve @ Echo Estates Sec2 Pb 62 Pg 1101518 Amesbury LnFranklin37069
$1,925,000Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 137601 Rieves CirFranklin37064
$7,450,000Fones3976 New Hwy 96 WFranklin37064
$910,000Lockwood Glen Sec 5 Pb 62 Pg 140504 Lockwood LnFranklin37064
$1,020,000Barrington Pb 20 Pg 108217 Barrington Ct WFranklin37067
$715,000Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143843 Braidwood LnFranklin37064
$1,100,000Ashton Park Sec 1 Pb 31 Pg 88708 Pebble Springs DrFranklin37067
$1,150,000Farmington West Pb 6 Pg 1043006 Braintree RdFranklin37069
$1,599,000Charlton Green Sec 3 Pb 7 Pg 3109 Woodview CtFranklin37064
$1,160,0001889 W Harpeth RdFranklin37064
$1,155,000Battlewood Est Sec 1 Pb 3 Pg 28312 Gen N B Forrest DrFranklin37069
$2,300,000Legends Ridge Sec 3 Pb 23 Pg 144504 Lake Valley CtFranklin37069
$760,000Founders Pointe Sec 1 Pb 19 Pg 63207 Lancelot LnFranklin37064
$1,180,000Mckays Mill Sec 32 Pb 50 Pg 1051525 Bledsoe LnFranklin37067
$818,000Heath Pl @ Franklin Pb 9 Pg 1121548 Kinnard DrFranklin37064
$2,385,650Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 56606 Drummond StFranklin37064
$740,000Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 363013 Cleaver StFranklin37064
$860,000Barclay Place Pb 55 Pg 148523 Dabney DrFranklin37706
$2,050,000170 Mallory Station RdFranklin37067
$898,370Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 1053162 Long Branch CirFranklin37064
$2,038,456Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 56600 Drummond StFranklin37064
$450,000Forrest Crossing Sec 3-B Pb 17 Pg 72019 Roderick CirFranklin37064
$925,000Cottonwood Est Pb 5 Pg 68320 Cotton LnFranklin37069
$473,800Ivan Creek Pb 50 Pg 894447 Ivan Creek DrFranklin37064
$872,000Sullivan Farms Sec A Pb 31 Pg 24402 Freesia CtFranklin37064
$807,000Enclave @ Station Hill Sec1 Pb 87 Pg 82112 Riley Park DrFranklin37064
$2,524,584406 Eddy LnFranklin37064
$3,700,000234 4Th Ave SFranklin37064
$20,000,000Diamond LandGarrison RdFranklin37064
$650,000Mckays Mill Sec 30 Pb 41 Pg 941316 Decatur CirFranklin37067
$1,075,000Cedarmont Valley Est Sec 1 Pb 22 Pg 138410 Martingale DrFranklin37067
$629,000Morningside Sec 8 Pb 40 Pg 1047110 Sunrise CirFranklin37067
$665,000Franklin Green Ph 1 Sec 1 Pb 25 Pg 1033211 Calvin CtFranklin37064
$452,900Cadet Homes Sec 2 Pb 4 Pg 84717 Liberty PkFranklin37064
$880,650Enclave @ Station Hill Sec1 Pb 84 Pg 662069 Riley Park DrFranklin37064
$1,340,000Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 922025 William StFranklin37064
$1,600,000Site Rite Llc Pb 83 Pg 863125 Blazer RdFranklin37064
$1,600,0005105 Dale Ewing LnFranklin37064
$541,000Gateway Village Sec 2 Pb 45 Pg 862420 Clare Park DrFranklin37069
$1,649,990Starnes Creek Sec3 Pb 82 Pg 1507425 Leelee DrFranklin37064
$970,000Forrest Crossing Sec 5 Pb 12 Pg 108408 Chelsey CvFranklin37064
$8,500,000Sawyers Creek Pb 84 Pg 281518 Lurah Pvt LnFranklin37064
$785,0004525 Harpeth School RdFranklin37064
$834,000Amelia Park Sec4 Pb 64 Pg 201361 Fairbanks StFranklin37067
$1,105,9605216 Waddell Hollow RdFranklin37064
$119,541Greenway Trace Ph 15930 Parham RdFranklin37064

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