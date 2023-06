Real Estate Property Transfers in Franklin for May 22, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for May 22-26, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $655,000.00 Clouseton Corner Sec 1 3139 Southall Rd Franklin 37064 $4,600,000.00 Dodson Harlan Iii Tr 3717 Panorama Valley Pvt Ln Franklin 37064 $3,050,000.00 1186-96 Sneed Rd W Franklin 37069 $1,175,000.00 Westhaven Sec51 1007 Beckwith St Franklin 37064 $615,000.00 Riverview Park Sec 2 805 Countrywood Dr Franklin 37064 $320,500.00 Laurelwood 601 Boyd Mill Ave #f-4 Franklin 37064 $345,000.00 Carriage Park Condos 1202 Carriage Park Dr Franklin 37064 $600,000.00 Greenbelt Center Condos 130 Seaboard Ln #a-2 Franklin 37067 $1,734,000.00 Simmons Ridge Sec9 1067 Sweetleaf Dr Franklin 37064 $154,000.00 Stream Valley Sec 18 Birchcroft Ln Franklin 37064 $950,000.00 5570 Pinewood Rd Franklin 37064 $359,900.00 Rucker Park 161 Velena St Franklin 37064 $325,000.00 Hill Est 210 Oak Dr Franklin 37064 $825,000.00 Polk Place Sec 6 176 Sontag Dr Franklin 37064 $3,200,000.00 203 3rd Ave S Franklin 37064 $310,000.00 Hardison Hills Sec 2 1101 Downs Blvd #80 Franklin 37064 $950,000.00 Temple Hills Sec 6-b 170 N Berwick Ln Franklin 37069 $2,151,490.00 Westhaven Sec 58 848 Stonewater Blvd Franklin 37064 $675,000.00 Petway Place 417 Roberts St Franklin 37064 $987,850.00 Westhaven Sec60 636 Danny Ln Franklin 37064 $379,900.00 Shadow Green Condos Sec1 700 Vintage Green Ln 301 Franklin 37064 $432,500.00 Liberty Square Sec 2 141 Arsenal Dr Franklin 37064 $925,000.00 Fieldstone Farms Sec Q-3 529 Crofton Park Ln Franklin 37069 $895,000.00 Avalon Sec 6 518 Pennystone Dr Franklin 37067 $130,000.00 Oden Terry 2912 Owl Hollow Rd Franklin 37064 $750,000.00 Temple Hills Sec 3 100 Doral Dr Franklin 37069 $415,000.00 Mckays Mill Sec 34 1265 Park Run Dr Franklin 37067 $171,500.00 Oden Terry 2912 Owl Hollow Rd Franklin 37064 $2,800,000.00 Mauldin Woods 3501 Mauldin Woods Trl Franklin 37064 $271,900.00 Westhaven Sec61 2037 William St Franklin 37064 $271,900.00 Westhaven Sec61 2043 William St Franklin 37064 $234,900.00 Westhaven Sec61 2031 William St Franklin 37064 $1,160,000.00 Cool Springs East Sec 5 409 Tinnan Ave Franklin 37067 $569,990.00 1025 Harmony Hills Pvt Dr Franklin 37064 $569,990.00 1027 Harmony Hills Pvt Dr Franklin 37064 $678,000.00 Avalon Sec 4 129 Pennystone Cir Franklin 37067 $27,035,000.00 113 Magnolia Dr Franklin 37064 $5,983,000.00 1186 -96 Sneed Rd W Franklin 37069 $760,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec29 931 Beamon Dr Franklin 37064 $439,900.00 Parkside @ Aspen Grove 3201 Aspen Grove Dr #c-9 Franklin 37067 $1,800,000.00 Hope Ridge 6011 Serene Valley Trl Franklin 37064 $2,299,210.00 Splendor Ridge 185 Splendor Ridge Dr Franklin 37064 $650,000.00 Cannonwood Sec 1 391 Dandridge Dr Franklin 37064 $2,285,000.00 Westhaven Sec49 506 Rowan St Franklin 37064 $2,599,900.00 Westhaven Sec 58 5062 Kathryn Ave Franklin 37064 $6,550,000.00 Galleria Commercial Complx 1935 Mallory Ln Franklin 37067 $520,000.00 Willowsprings Sec 1 614 Springlake Dr Franklin 37064 $1,750,000.00 Sullivan Farms Sec F 409 Madison Ct Franklin 37064 $1,215,000.00 Westhaven Sec 37 1005 Oleander St Franklin 37064 $940,000.00 Temple Hills Sec 10 200 Augusta National Ct Franklin 37069 $467,500.00 3925 Mobleys Cut Rd Franklin 37064 $305,000.00 Colony House Condo 1100 W Main St #d-3 Franklin 37064 $1,093,500.00 Westhaven Sec 26 Rev 2 2001 Tabitha Dr Franklin 37064 $400,000.00 Billingsly Square 321 Billingsly Ct #23 Franklin 37067 $885,000.00 Rogersshire Sec 1 516 Bancroft Way Franklin 37064