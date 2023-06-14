Real Estate Property Transfers in Franklin for May 22, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for May 22-26, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$655,000.00
|Clouseton Corner Sec 1
|3139 Southall Rd
|Franklin
|37064
|$4,600,000.00
|Dodson Harlan Iii Tr
|3717 Panorama Valley Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$3,050,000.00
|1186-96 Sneed Rd W
|Franklin
|37069
|$1,175,000.00
|Westhaven Sec51
|1007 Beckwith St
|Franklin
|37064
|$615,000.00
|Riverview Park Sec 2
|805 Countrywood Dr
|Franklin
|37064
|$320,500.00
|Laurelwood
|601 Boyd Mill Ave #f-4
|Franklin
|37064
|$345,000.00
|Carriage Park Condos
|1202 Carriage Park Dr
|Franklin
|37064
|$600,000.00
|Greenbelt Center Condos
|130 Seaboard Ln #a-2
|Franklin
|37067
|$1,734,000.00
|Simmons Ridge Sec9
|1067 Sweetleaf Dr
|Franklin
|37064
|$154,000.00
|Stream Valley Sec 18
|Birchcroft Ln
|Franklin
|37064
|$950,000.00
|5570 Pinewood Rd
|Franklin
|37064
|$359,900.00
|Rucker Park
|161 Velena St
|Franklin
|37064
|$325,000.00
|Hill Est
|210 Oak Dr
|Franklin
|37064
|$825,000.00
|Polk Place Sec 6
|176 Sontag Dr
|Franklin
|37064
|$3,200,000.00
|203 3rd Ave S
|Franklin
|37064
|$310,000.00
|Hardison Hills Sec 2
|1101 Downs Blvd #80
|Franklin
|37064
|$950,000.00
|Temple Hills Sec 6-b
|170 N Berwick Ln
|Franklin
|37069
|$2,151,490.00
|Westhaven Sec 58
|848 Stonewater Blvd
|Franklin
|37064
|$675,000.00
|Petway Place
|417 Roberts St
|Franklin
|37064
|$987,850.00
|Westhaven Sec60
|636 Danny Ln
|Franklin
|37064
|$379,900.00
|Shadow Green Condos Sec1
|700 Vintage Green Ln 301
|Franklin
|37064
|$432,500.00
|Liberty Square Sec 2
|141 Arsenal Dr
|Franklin
|37064
|$925,000.00
|Fieldstone Farms Sec Q-3
|529 Crofton Park Ln
|Franklin
|37069
|$895,000.00
|Avalon Sec 6
|518 Pennystone Dr
|Franklin
|37067
|$130,000.00
|Oden Terry
|2912 Owl Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$750,000.00
|Temple Hills Sec 3
|100 Doral Dr
|Franklin
|37069
|$415,000.00
|Mckays Mill Sec 34
|1265 Park Run Dr
|Franklin
|37067
|$171,500.00
|Oden Terry
|2912 Owl Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$2,800,000.00
|Mauldin Woods
|3501 Mauldin Woods Trl
|Franklin
|37064
|$271,900.00
|Westhaven Sec61
|2037 William St
|Franklin
|37064
|$271,900.00
|Westhaven Sec61
|2043 William St
|Franklin
|37064
|$234,900.00
|Westhaven Sec61
|2031 William St
|Franklin
|37064
|$1,160,000.00
|Cool Springs East Sec 5
|409 Tinnan Ave
|Franklin
|37067
|$569,990.00
|1025 Harmony Hills Pvt Dr
|Franklin
|37064
|$569,990.00
|1027 Harmony Hills Pvt Dr
|Franklin
|37064
|$678,000.00
|Avalon Sec 4
|129 Pennystone Cir
|Franklin
|37067
|$27,035,000.00
|113 Magnolia Dr
|Franklin
|37064
|$5,983,000.00
|1186 -96 Sneed Rd W
|Franklin
|37069
|$760,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec29
|931 Beamon Dr
|Franklin
|37064
|$439,900.00
|Parkside @ Aspen Grove
|3201 Aspen Grove Dr #c-9
|Franklin
|37067
|$1,800,000.00
|Hope Ridge
|6011 Serene Valley Trl
|Franklin
|37064
|$2,299,210.00
|Splendor Ridge
|185 Splendor Ridge Dr
|Franklin
|37064
|$650,000.00
|Cannonwood Sec 1
|391 Dandridge Dr
|Franklin
|37064
|$2,285,000.00
|Westhaven Sec49
|506 Rowan St
|Franklin
|37064
|$2,599,900.00
|Westhaven Sec 58
|5062 Kathryn Ave
|Franklin
|37064
|$6,550,000.00
|Galleria Commercial Complx
|1935 Mallory Ln
|Franklin
|37067
|$520,000.00
|Willowsprings Sec 1
|614 Springlake Dr
|Franklin
|37064
|$1,750,000.00
|Sullivan Farms Sec F
|409 Madison Ct
|Franklin
|37064
|$1,215,000.00
|Westhaven Sec 37
|1005 Oleander St
|Franklin
|37064
|$940,000.00
|Temple Hills Sec 10
|200 Augusta National Ct
|Franklin
|37069
|$467,500.00
|3925 Mobleys Cut Rd
|Franklin
|37064
|$305,000.00
|Colony House Condo
|1100 W Main St #d-3
|Franklin
|37064
|$1,093,500.00
|Westhaven Sec 26 Rev 2
|2001 Tabitha Dr
|Franklin
|37064
|$400,000.00
|Billingsly Square
|321 Billingsly Ct #23
|Franklin
|37067
|$885,000.00
|Rogersshire Sec 1
|516 Bancroft Way
|Franklin
|37064