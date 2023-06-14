Real Estate Property Transfers in Franklin for May 22, 2023

By
Michael Carpenter
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See property transfers in Franklin Tennessee for May 22-26, 2023.

See property transfers in Franklin Tennessee for May 22-26, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$655,000.00Clouseton Corner Sec 13139 Southall RdFranklin37064
$4,600,000.00Dodson Harlan Iii Tr3717 Panorama Valley Pvt LnFranklin37064
$3,050,000.001186-96 Sneed Rd WFranklin37069
$1,175,000.00Westhaven Sec511007 Beckwith StFranklin37064
$615,000.00Riverview Park Sec 2805 Countrywood DrFranklin37064
$320,500.00Laurelwood601 Boyd Mill Ave #f-4Franklin37064
$345,000.00Carriage Park Condos1202 Carriage Park DrFranklin37064
$600,000.00Greenbelt Center Condos130 Seaboard Ln #a-2Franklin37067
$1,734,000.00Simmons Ridge Sec91067 Sweetleaf DrFranklin37064
$154,000.00Stream Valley Sec 18Birchcroft LnFranklin37064
$950,000.005570 Pinewood RdFranklin37064
$359,900.00Rucker Park161 Velena StFranklin37064
$325,000.00Hill Est210 Oak DrFranklin37064
$825,000.00Polk Place Sec 6176 Sontag DrFranklin37064
$3,200,000.00203 3rd Ave SFranklin37064
$310,000.00Hardison Hills Sec 21101 Downs Blvd #80Franklin37064
$950,000.00Temple Hills Sec 6-b170 N Berwick LnFranklin37069
$2,151,490.00Westhaven Sec 58848 Stonewater BlvdFranklin37064
$675,000.00Petway Place417 Roberts StFranklin37064
$987,850.00Westhaven Sec60636 Danny LnFranklin37064
$379,900.00Shadow Green Condos Sec1700 Vintage Green Ln 301Franklin37064
$432,500.00Liberty Square Sec 2141 Arsenal DrFranklin37064
$925,000.00Fieldstone Farms Sec Q-3529 Crofton Park LnFranklin37069
$895,000.00Avalon Sec 6518 Pennystone DrFranklin37067
$130,000.00Oden Terry2912 Owl Hollow RdFranklin37064
$750,000.00Temple Hills Sec 3100 Doral DrFranklin37069
$415,000.00Mckays Mill Sec 341265 Park Run DrFranklin37067
$171,500.00Oden Terry2912 Owl Hollow RdFranklin37064
$2,800,000.00Mauldin Woods3501 Mauldin Woods TrlFranklin37064
$271,900.00Westhaven Sec612037 William StFranklin37064
$271,900.00Westhaven Sec612043 William StFranklin37064
$234,900.00Westhaven Sec612031 William StFranklin37064
$1,160,000.00Cool Springs East Sec 5409 Tinnan AveFranklin37067
$569,990.001025 Harmony Hills Pvt DrFranklin37064
$569,990.001027 Harmony Hills Pvt DrFranklin37064
$678,000.00Avalon Sec 4129 Pennystone CirFranklin37067
$27,035,000.00113 Magnolia DrFranklin37064
$5,983,000.001186 -96 Sneed Rd WFranklin37069
$760,000.00Highlands @ Ladd Park Sec29931 Beamon DrFranklin37064
$439,900.00Parkside @ Aspen Grove3201 Aspen Grove Dr #c-9Franklin37067
$1,800,000.00Hope Ridge6011 Serene Valley TrlFranklin37064
$2,299,210.00Splendor Ridge185 Splendor Ridge DrFranklin37064
$650,000.00Cannonwood Sec 1391 Dandridge DrFranklin37064
$2,285,000.00Westhaven Sec49506 Rowan StFranklin37064
$2,599,900.00Westhaven Sec 585062 Kathryn AveFranklin37064
$6,550,000.00Galleria Commercial Complx1935 Mallory LnFranklin37067
$520,000.00Willowsprings Sec 1614 Springlake DrFranklin37064
$1,750,000.00Sullivan Farms Sec F409 Madison CtFranklin37064
$1,215,000.00Westhaven Sec 371005 Oleander StFranklin37064
$940,000.00Temple Hills Sec 10200 Augusta National CtFranklin37069
$467,500.003925 Mobleys Cut RdFranklin37064
$305,000.00Colony House Condo1100 W Main St #d-3Franklin37064
$1,093,500.00Westhaven Sec 26 Rev 22001 Tabitha DrFranklin37064
$400,000.00Billingsly Square321 Billingsly Ct #23Franklin37067
$885,000.00Rogersshire Sec 1516 Bancroft WayFranklin37064

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