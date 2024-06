Real Estate Property Transfers in Franklin for May 20, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for May 20-24, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $1,777,110 Redwing Farms Sec 1 Pb 4 Pg 75 1113 Holly Hill Dr Franklin 37064 $2,045,000 Westhaven Sec 16 Pb 45 Pg 82 1552 Championship Blvd Franklin 37064 $665,000 Dallas Downs Sec 16 Pb 20 Pg 74 146 Generals Way Ct Franklin 37064 $910,000 Ellington Park Sec 3 Pb 3 Pg 32 309 Ellington Dr Franklin 37064 $525,000 Brentwood Pointe Sec 3 Pb 19 Pg 14 Block C008 1521 Brentwood Pointe Franklin 37067 $614,910 Stream Valley Sec 18 Pb 79 Pg 88 4007 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $1,445,000 River Landing Sec 8 Pb 32 Pg 79 1431 Mentelle Dr Franklin 37069 $475,000 Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 1514 Pg 214 107 Alton Park Ln Franklin 37069 $1,635,000 Westhaven Sec 13 Pb 44 Pg 96 540 Pearre Springs Way Franklin 37064 $3,725,000 Harlinsdale Manor Rev Pb 51 Pg 126 134 Harlinsdale Ct Franklin 37069 $475,000 Shadow Green Condos Sec1 Pb 75 Pg 98 900 Vintage Green Ln 206 Franklin 37064 $478,000 Brentwood Pointe 3 Pb 37 Pg 147 1811 Brentwood Pointe Franklin 37067 $425,000 Rebel Meadows Sec 4 Pb 5 Pg 26 805 Edwards Dr Franklin 37064 $1,850,000 Benelli Park Sec2 Pb 62 Pg 70 1023 Benelli Park Ct Franklin 37064 $276,536 Cedarhill Pb 16 Pg 115 217 Granger View Cir Franklin 37064 $655,000 Forrest Crossing Sec 3-e Pb 20 Pg 37 2107 Roderick Pl W Franklin 37064 $1,200,000 Temple Hills Sec 6-a Pb 11 Pg 58 146 N Berwick Ln Franklin 37069 $902,000 Westhaven Sec46 Pb 68 Pg 8 3086 Cheever St Franklin 37064 $695,000 Hunters Chase Sec 1 Pb 9 Pg 151 1160 Hunters Chase Dr Franklin 37064 $695,000 Gateway Village Sec 2 Rev 1 Pb 52 Pg 133 2340 Clare Park Dr Franklin 37069 $1,525,000 Worthington Sec 3 Pb 26 Pg 83 1948 Springcroft Dr Franklin 37067 $545,000 Boyd Mill Est Sec 1 Pb 6 Pg 103 2108 Quail Ct Franklin 37064 $515,000 5300 Big East Fork Rd Franklin 37064 $1,250,700 Daventry Sec4 Pb 79 Pg 138 3411 Dunchurch Ct Franklin 37067 $1,005,832 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 7025 Bolton St Franklin 37064 $899,000 Temple Hills Sec 10 Pb 10 Pg 8 262 St Andrews Dr Franklin 37069 $670,927 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 9113 Headwaters Dr Franklin 37064 $1,850,000 Cromwell Sec 1 Pb 57 Pg 113 1877 Burland Crescent Franklin 37064 $350,000 Hardison Hills Sec 6 Pb 45 Pg 72 1101 Downs Blvd #307 Franklin 37064 $904,216 Waters Edge Sec7 Pb 82 Pg 62 7073 Headwaters Dr Franklin 37064 $1,458,910 Starnes Creek Sec2 Pb 81 Pg 57 7032 Starnes Creek Blvd Franklin 37064 $750,000 Maplewood Sec 5 Pb 9 Pg 147a 403 Maplegrove Dr Franklin 37064 $1,289,000 Highlands @ Ladd Park Sec32 Pb 63 Pg 93 960 Hornsby Dr Franklin 37064 $1,450,000 708 W Main St Franklin 37064 $850,000 Village Of Clovercroft Sec 1 Pb 49 Pg 18 413 Verde Meadow Dr Franklin 37064 $465,000 Brentwood Pointe 3 Pb 37 Pg 147 1812 Brentwood Pointe Franklin 37067 $107,500 5280 Old Harding Rd Franklin 37064 $525,000 Forrest Crossing Sec 3-b Pb 17 Pg 7 2025 Roderick Cir Franklin 37064 $144,795 Pine Creek Sec2 Pb 81 Pg 48 1306 Galloping Hill Way Franklin 37064 $895,475 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 927 Braidwood Ln Franklin 37064 $480,000 Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 1514 Pg 214 91 Alton Park Ln Franklin 37069 $620,000 Shadow Green Sec1 Pb 75 Pg 98 1707 Shadow Green Dr Franklin 37064 $773,550 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 9006 Brookpark Ave Franklin 37064 $1,625,000 Cool Springs East Sec 22 Pb 29 Pg 21 516 Brennan Ln Franklin 37067 $2,117,406 Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 32 6070 Lookaway Cir Franklin 37067 $651,000 Liberty Hills Sec 5 Pb 18 Pg 106 845 E Benjamin Dr Franklin 37067 $919,900 Avalon Sec 6 Pb 45 Pg 7 614 Patriot Ln Franklin 37067 $2,588,567 Bonterra Pb 79 Pg 149 7209 Bonterra Ct Franklin 37064 $2,400,000 6484 Temple Rd Franklin 37069 $1,047,777 Westhaven Sec45 Pb 64 Pg 126 1017 Clifton St Franklin 37064 $799,900 1251 Adams St Franklin 37064 $984,912 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 2007 Nathaniel Rd Franklin 37064 $975,000 Cedarmont Farms Ph 4 Pb 36 Pg 30 5020 Saddleview Dr Franklin 37067

