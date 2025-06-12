Real Estate Property Transfers in Franklin for May 19, 2025

By
Michael Carpenter
-

See property transfers in Franklin, Tennessee, for May 19-23, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Sales PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$283,500Colony House Condo Pb 8 Pg 30 Block C0011100 W Main St #a-1Franklin37064
$1,120,000Westhaven Sec60 Pb 80 Pg 146606 Danny LnFranklin37064
$900,0004458 S Carothers RdFranklin37064
$1,096,1615657 Pinewood RdFranklin37064
$430,000River Rest Sec 1 Pb 5 Pg 37 Block C013112 Boxwood DrFranklin37069
$850,0009591 Clovercroft RdFranklin37067
$750,000Founders Pointe Sec 3 Pb 20 Pg 114305 Devonshire DrFranklin37064
$710,026Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143951 Braidwood LnFranklin37064
$670,000Mckays Mill Sec 29 Pb 40 Pg 71706 Decatur CirFranklin37067
$1,368,600Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131919 Championship BlvdFranklin37064
$1,825,000Natures Landing Pb 68 Pg 1411025 Cabell DrFranklin37064
$2,260,000Moon, Thomas W Pb 69 Pg 444996 Green Herron LnFranklin37064
$900,000Polk Place Sec 10 Pb 32 Pg 137100 Mccalister CtFranklin37064
$725,000Sullivan Farms Sec A Pb 26 Pg 82100 Buttercup CvFranklin37064
$1,037,000Ashton Park Sec 2 Pb 37 Pg 131221 Stoney Point LnFranklin37067
$575,000Riverview Park Sec 3 Pb 8 Pg 113102 Kings Gate LnFranklin37064
$1,061,000Westhaven Sec 35 Pb 56 Pg 1161120 Westhaven BlvdFranklin37064
$798,690Temple Hills Sec 12 Pb 11 Pg 137408 Whitley CtFranklin37069
$944,900Cross Creek Sec 2 Pb 8 Pg 1251010 Vista CirFranklin37067
$1,000,000Ewingville Pb 2 Pg 78113 Ewingville DrFranklin37064
$3,495,000Pfander William Pb 71 Pg 294407 Bagsby LnFranklin37064
$246,500Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 1105017 Owenruth DrFranklin37069
$1,375,000Village Of Clovercroft Section 02 Pb 49 Pg 120414 Lena LnFranklin37067
$4,400,000Westhaven Sec 7 Pb 45 Pg 6407 Wild Elm StFranklin37064
$649,999Hunters Chase Sec 2 Pb 10 Pg 59600 Hunt CtFranklin37064
$795,000Mckays Mill Sec 35 Pb 44 Pg 321210 Broadmoor CirFranklin37067
$388,000Mckays Mill Sec 34 Pb 4137 Pg 4251213 Park Run DrFranklin37067
$506394 Temple RdFranklin37069
$699,990Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143885 Braidwood LnFranklin37064
$1,375,000Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 922042 Nathaniel RdFranklin37064
$1,200,0005995 Old Hwy 96Franklin37064
$404,000Prescott Place Ph 1 Pb 1485 Pg 992119 Stanton Hall LnFranklin37069
$1,350,000Legends Ridge Sec 5 Pb 23 Pg 120401 Glen Lakes CtFranklin37069
$1,899,000Echo Est Pb 24 Pg 301166 Echo LnFranklin37069
$2,700,000Splendor Ridge Pb 75 Pg 145143 Splendor Ridge DrFranklin37064
$825,000Waters Edge Sec1 Pb 62 Pg 995012 Laughing Brook LnFranklin37064
$967,000Westhaven Sec 15 Pb 57 Pg 261028 Westhaven BlvdFranklin37064
$1,125,000Brienz Valley Sec 1 Pb 44 Pg 972209 Brienz Valley DrFranklin37064
$1,789,840Westhaven Sec64 Pb 84 Pg 693001 Congress DrFranklin37064
$1,325,000Westhaven Sec51 Pb 69 Pg 1201091 Beckwith StFranklin37064
$850,000Ivy Glen Sec 1 Pb 22 Pg 82208 Chester Stephens RdFranklin37067
$1,775,230Westhaven Sec64 Pb 84 Pg 692037 Congress DrFranklin37064
$2,500,000Avalon Sec 3 Pb 40 Pg 98617 Prince Valiant CtFranklin37064
$1,110,000Barclay Place Pb 52 Pg 942009 Barclay LnFranklin37064
$715,000Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143909 Braidwood LnFranklin37064
$730,000Mckays Mill Sec 2 Pb 27 Pg 621002 John Clark CtFranklin37067
$425,024Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 2642309 Kennedy CtFranklin37064
$902,500Mckays Mill Section 37 Pb 49 Pg 441418 Chantilly LnFranklin37067
$2,796,075Simmons Ridge Sec6 Pb 79 Pg 761031 Bloomsbury LnFranklin37064
$793,240Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1255078 Poplar Farms DrFranklin37067
$1,025,000Westhaven Sec 40 Pb 62 Pg 615037 Donovan StFranklin37064
$1,681,900Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 1105036 Owenruth DrFranklin37069
$1,250,000Harrison Corner Pb Db63 Pg 30115 5th Ave NFranklin37064
$985,000Highlands @ Ladd Park Sec21 Pb 60 Pg 81472 Finnhorse LnFranklin37064
$1,050,000Westhaven Sec 17 Pb 48 Pg 961176 Westhaven BlvdFranklin37064
$1,134,000Mckays Mill Sec 35 Pb 44 Pg 321407 Leeds DrFranklin37067
$654,900Morningside Sec 2 Pb 25 Pg 16053 Sunrise CirFranklin37067
$820,000Lockwood Glen Sec6 Pb 63 Pg 8509 Courfield DrFranklin37064
$1,965,000Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 921037 William StFranklin37064

facebookShare on Facebook
TwitterTweet

Please join our FREE Newsletter

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here