Real Estate Property Transfers in Franklin for May 19, 2025

See property transfers in Franklin, Tennessee, for May 19-23, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Sales Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$283,500
|Colony House Condo Pb 8 Pg 30 Block C001
|1100 W Main St #a-1
|Franklin
|37064
|$1,120,000
|Westhaven Sec60 Pb 80 Pg 146
|606 Danny Ln
|Franklin
|37064
|$900,000
|4458 S Carothers Rd
|Franklin
|37064
|$1,096,161
|5657 Pinewood Rd
|Franklin
|37064
|$430,000
|River Rest Sec 1 Pb 5 Pg 37 Block C013
|112 Boxwood Dr
|Franklin
|37069
|$850,000
|9591 Clovercroft Rd
|Franklin
|37067
|$750,000
|Founders Pointe Sec 3 Pb 20 Pg 114
|305 Devonshire Dr
|Franklin
|37064
|$710,026
|Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143
|951 Braidwood Ln
|Franklin
|37064
|$670,000
|Mckays Mill Sec 29 Pb 40 Pg 7
|1706 Decatur Cir
|Franklin
|37067
|$1,368,600
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|919 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$1,825,000
|Natures Landing Pb 68 Pg 141
|1025 Cabell Dr
|Franklin
|37064
|$2,260,000
|Moon, Thomas W Pb 69 Pg 44
|4996 Green Herron Ln
|Franklin
|37064
|$900,000
|Polk Place Sec 10 Pb 32 Pg 137
|100 Mccalister Ct
|Franklin
|37064
|$725,000
|Sullivan Farms Sec A Pb 26 Pg 82
|100 Buttercup Cv
|Franklin
|37064
|$1,037,000
|Ashton Park Sec 2 Pb 37 Pg 13
|1221 Stoney Point Ln
|Franklin
|37067
|$575,000
|Riverview Park Sec 3 Pb 8 Pg 113
|102 Kings Gate Ln
|Franklin
|37064
|$1,061,000
|Westhaven Sec 35 Pb 56 Pg 116
|1120 Westhaven Blvd
|Franklin
|37064
|$798,690
|Temple Hills Sec 12 Pb 11 Pg 137
|408 Whitley Ct
|Franklin
|37069
|$944,900
|Cross Creek Sec 2 Pb 8 Pg 125
|1010 Vista Cir
|Franklin
|37067
|$1,000,000
|Ewingville Pb 2 Pg 78
|113 Ewingville Dr
|Franklin
|37064
|$3,495,000
|Pfander William Pb 71 Pg 29
|4407 Bagsby Ln
|Franklin
|37064
|$246,500
|Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110
|5017 Owenruth Dr
|Franklin
|37069
|$1,375,000
|Village Of Clovercroft Section 02 Pb 49 Pg 120
|414 Lena Ln
|Franklin
|37067
|$4,400,000
|Westhaven Sec 7 Pb 45 Pg 6
|407 Wild Elm St
|Franklin
|37064
|$649,999
|Hunters Chase Sec 2 Pb 10 Pg 59
|600 Hunt Ct
|Franklin
|37064
|$795,000
|Mckays Mill Sec 35 Pb 44 Pg 32
|1210 Broadmoor Cir
|Franklin
|37067
|$388,000
|Mckays Mill Sec 34 Pb 4137 Pg 425
|1213 Park Run Dr
|Franklin
|37067
|$50
|6394 Temple Rd
|Franklin
|37069
|$699,990
|Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143
|885 Braidwood Ln
|Franklin
|37064
|$1,375,000
|Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92
|2042 Nathaniel Rd
|Franklin
|37064
|$1,200,000
|5995 Old Hwy 96
|Franklin
|37064
|$404,000
|Prescott Place Ph 1 Pb 1485 Pg 992
|119 Stanton Hall Ln
|Franklin
|37069
|$1,350,000
|Legends Ridge Sec 5 Pb 23 Pg 120
|401 Glen Lakes Ct
|Franklin
|37069
|$1,899,000
|Echo Est Pb 24 Pg 30
|1166 Echo Ln
|Franklin
|37069
|$2,700,000
|Splendor Ridge Pb 75 Pg 145
|143 Splendor Ridge Dr
|Franklin
|37064
|$825,000
|Waters Edge Sec1 Pb 62 Pg 99
|5012 Laughing Brook Ln
|Franklin
|37064
|$967,000
|Westhaven Sec 15 Pb 57 Pg 26
|1028 Westhaven Blvd
|Franklin
|37064
|$1,125,000
|Brienz Valley Sec 1 Pb 44 Pg 97
|2209 Brienz Valley Dr
|Franklin
|37064
|$1,789,840
|Westhaven Sec64 Pb 84 Pg 69
|3001 Congress Dr
|Franklin
|37064
|$1,325,000
|Westhaven Sec51 Pb 69 Pg 120
|1091 Beckwith St
|Franklin
|37064
|$850,000
|Ivy Glen Sec 1 Pb 22 Pg 82
|208 Chester Stephens Rd
|Franklin
|37067
|$1,775,230
|Westhaven Sec64 Pb 84 Pg 69
|2037 Congress Dr
|Franklin
|37064
|$2,500,000
|Avalon Sec 3 Pb 40 Pg 98
|617 Prince Valiant Ct
|Franklin
|37064
|$1,110,000
|Barclay Place Pb 52 Pg 94
|2009 Barclay Ln
|Franklin
|37064
|$715,000
|Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143
|909 Braidwood Ln
|Franklin
|37064
|$730,000
|Mckays Mill Sec 2 Pb 27 Pg 62
|1002 John Clark Ct
|Franklin
|37067
|$425,024
|Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 264
|2309 Kennedy Ct
|Franklin
|37064
|$902,500
|Mckays Mill Section 37 Pb 49 Pg 44
|1418 Chantilly Ln
|Franklin
|37067
|$2,796,075
|Simmons Ridge Sec6 Pb 79 Pg 76
|1031 Bloomsbury Ln
|Franklin
|37064
|$793,240
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|5078 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$1,025,000
|Westhaven Sec 40 Pb 62 Pg 61
|5037 Donovan St
|Franklin
|37064
|$1,681,900
|Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110
|5036 Owenruth Dr
|Franklin
|37069
|$1,250,000
|Harrison Corner Pb Db63 Pg 30
|115 5th Ave N
|Franklin
|37064
|$985,000
|Highlands @ Ladd Park Sec21 Pb 60 Pg 81
|472 Finnhorse Ln
|Franklin
|37064
|$1,050,000
|Westhaven Sec 17 Pb 48 Pg 96
|1176 Westhaven Blvd
|Franklin
|37064
|$1,134,000
|Mckays Mill Sec 35 Pb 44 Pg 32
|1407 Leeds Dr
|Franklin
|37067
|$654,900
|Morningside Sec 2 Pb 25 Pg 1
|6053 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$820,000
|Lockwood Glen Sec6 Pb 63 Pg 8
|509 Courfield Dr
|Franklin
|37064
|$1,965,000
|Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92
|1037 William St
|Franklin
|37064
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