Real Estate Property Transfers in Franklin for May 19, 2025

See property transfers in Franklin, Tennessee, for May 19-23, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Sales Price Subdivision Address City Zipcode $283,500 Colony House Condo Pb 8 Pg 30 Block C001 1100 W Main St #a-1 Franklin 37064 $1,120,000 Westhaven Sec60 Pb 80 Pg 146 606 Danny Ln Franklin 37064 $900,000 4458 S Carothers Rd Franklin 37064 $1,096,161 5657 Pinewood Rd Franklin 37064 $430,000 River Rest Sec 1 Pb 5 Pg 37 Block C013 112 Boxwood Dr Franklin 37069 $850,000 9591 Clovercroft Rd Franklin 37067 $750,000 Founders Pointe Sec 3 Pb 20 Pg 114 305 Devonshire Dr Franklin 37064 $710,026 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 951 Braidwood Ln Franklin 37064 $670,000 Mckays Mill Sec 29 Pb 40 Pg 7 1706 Decatur Cir Franklin 37067 $1,368,600 Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131 919 Championship Blvd Franklin 37064 $1,825,000 Natures Landing Pb 68 Pg 141 1025 Cabell Dr Franklin 37064 $2,260,000 Moon, Thomas W Pb 69 Pg 44 4996 Green Herron Ln Franklin 37064 $900,000 Polk Place Sec 10 Pb 32 Pg 137 100 Mccalister Ct Franklin 37064 $725,000 Sullivan Farms Sec A Pb 26 Pg 82 100 Buttercup Cv Franklin 37064 $1,037,000 Ashton Park Sec 2 Pb 37 Pg 13 1221 Stoney Point Ln Franklin 37067 $575,000 Riverview Park Sec 3 Pb 8 Pg 113 102 Kings Gate Ln Franklin 37064 $1,061,000 Westhaven Sec 35 Pb 56 Pg 116 1120 Westhaven Blvd Franklin 37064 $798,690 Temple Hills Sec 12 Pb 11 Pg 137 408 Whitley Ct Franklin 37069 $944,900 Cross Creek Sec 2 Pb 8 Pg 125 1010 Vista Cir Franklin 37067 $1,000,000 Ewingville Pb 2 Pg 78 113 Ewingville Dr Franklin 37064 $3,495,000 Pfander William Pb 71 Pg 29 4407 Bagsby Ln Franklin 37064 $246,500 Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110 5017 Owenruth Dr Franklin 37069 $1,375,000 Village Of Clovercroft Section 02 Pb 49 Pg 120 414 Lena Ln Franklin 37067 $4,400,000 Westhaven Sec 7 Pb 45 Pg 6 407 Wild Elm St Franklin 37064 $649,999 Hunters Chase Sec 2 Pb 10 Pg 59 600 Hunt Ct Franklin 37064 $795,000 Mckays Mill Sec 35 Pb 44 Pg 32 1210 Broadmoor Cir Franklin 37067 $388,000 Mckays Mill Sec 34 Pb 4137 Pg 425 1213 Park Run Dr Franklin 37067 $50 6394 Temple Rd Franklin 37069 $699,990 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 885 Braidwood Ln Franklin 37064 $1,375,000 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 2042 Nathaniel Rd Franklin 37064 $1,200,000 5995 Old Hwy 96 Franklin 37064 $404,000 Prescott Place Ph 1 Pb 1485 Pg 992 119 Stanton Hall Ln Franklin 37069 $1,350,000 Legends Ridge Sec 5 Pb 23 Pg 120 401 Glen Lakes Ct Franklin 37069 $1,899,000 Echo Est Pb 24 Pg 30 1166 Echo Ln Franklin 37069 $2,700,000 Splendor Ridge Pb 75 Pg 145 143 Splendor Ridge Dr Franklin 37064 $825,000 Waters Edge Sec1 Pb 62 Pg 99 5012 Laughing Brook Ln Franklin 37064 $967,000 Westhaven Sec 15 Pb 57 Pg 26 1028 Westhaven Blvd Franklin 37064 $1,125,000 Brienz Valley Sec 1 Pb 44 Pg 97 2209 Brienz Valley Dr Franklin 37064 $1,789,840 Westhaven Sec64 Pb 84 Pg 69 3001 Congress Dr Franklin 37064 $1,325,000 Westhaven Sec51 Pb 69 Pg 120 1091 Beckwith St Franklin 37064 $850,000 Ivy Glen Sec 1 Pb 22 Pg 82 208 Chester Stephens Rd Franklin 37067 $1,775,230 Westhaven Sec64 Pb 84 Pg 69 2037 Congress Dr Franklin 37064 $2,500,000 Avalon Sec 3 Pb 40 Pg 98 617 Prince Valiant Ct Franklin 37064 $1,110,000 Barclay Place Pb 52 Pg 94 2009 Barclay Ln Franklin 37064 $715,000 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 909 Braidwood Ln Franklin 37064 $730,000 Mckays Mill Sec 2 Pb 27 Pg 62 1002 John Clark Ct Franklin 37067 $425,024 Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 264 2309 Kennedy Ct Franklin 37064 $902,500 Mckays Mill Section 37 Pb 49 Pg 44 1418 Chantilly Ln Franklin 37067 $2,796,075 Simmons Ridge Sec6 Pb 79 Pg 76 1031 Bloomsbury Ln Franklin 37064 $793,240 Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125 5078 Poplar Farms Dr Franklin 37067 $1,025,000 Westhaven Sec 40 Pb 62 Pg 61 5037 Donovan St Franklin 37064 $1,681,900 Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110 5036 Owenruth Dr Franklin 37069 $1,250,000 Harrison Corner Pb Db63 Pg 30 115 5th Ave N Franklin 37064 $985,000 Highlands @ Ladd Park Sec21 Pb 60 Pg 81 472 Finnhorse Ln Franklin 37064 $1,050,000 Westhaven Sec 17 Pb 48 Pg 96 1176 Westhaven Blvd Franklin 37064 $1,134,000 Mckays Mill Sec 35 Pb 44 Pg 32 1407 Leeds Dr Franklin 37067 $654,900 Morningside Sec 2 Pb 25 Pg 1 6053 Sunrise Cir Franklin 37067 $820,000 Lockwood Glen Sec6 Pb 63 Pg 8 509 Courfield Dr Franklin 37064 $1,965,000 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 1037 William St Franklin 37064

Please join our FREE Newsletter Email