Home Franklin Real Estate Property Transfers in Franklin for May 18, 2026

Real Estate Property Transfers in Franklin for May 18, 2026

By
Michael Carpenter
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Franklin Property transfers

View property transfers in Franklin, Tennessee, for May 18-22, 2026. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$350,0005601 Wilkins Branch RdFranklin37064
$1,164,0004187 Columbia PkFranklin37064
$396,000Prescott Place Ph 3411 Compton LnFranklin37069
$1,801,400Westhaven Sec25 Pb 72 Pg 94165 Front StFranklin37064
$685,000Fieldstone Farms Sec H-2 Pb 20 Pg 1295024 Penbrook DrFranklin37069
$1,165,000Polk Place Sec 8 Pb 28 Pg 11283 Noah DrFranklin37064
$800,000Villages @ Southbrooke Sec1 Pb 77 Pg 692097 Hollydale AlleyFranklin37064
$649,000Carters Glen Pb 44 Pg 107118 Carters Glen PlFranklin37064
$121,150Shea Park2013 Columbia AveFranklin37064
$660,000Riverview Park Sec 2 Pb 8 Pg 112801 Countrywood DrFranklin37064
$1,115,000Westhaven Sec 35 Pb 56 Pg 1161202 Eliot RdFranklin37064
$1,735,000Southern Preserve Sec2 Pb 64 Pg 1052113 Southern Preserve LnFranklin37064
$2,650,000Wyelea Farms Sec24025 Southrop Pvt RdFranklin37064
$1,325,000St Marlo Sec2 Pb 79 Pg 225648 Winslet DrFranklin37064
$444,000Shadow Green Sec2 Pb 74 Pg 1083000 Vintage Green Ln 305Franklin37064
$670,000Maplewood Sec 4 Pb 10 Pg 39526 Maplegrove DrFranklin37064
$1,424,900Hurstbourne Park Sec 1 Pb 47 Pg 83102 Hurstbourne Park BlvdFranklin37067
$377,250Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 2641829 Brockton PlFranklin37064
$6,180,000Manors @ Highclere Pb 64 Pg 1004720 Edwardian Pvt TrFranklin37064
$476,000Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 1121092 Sweetleaf DrFranklin37064
$1,120,000Highlands @ Ladd Park Sec 20 Pb 59 Pg 35330 Finnhorse LnFranklin37064
$1,579,080Reeds Vale Sec4 Pb 85 Pg 658066 Whitcroft DrFranklin37064
$1,434,500Westhaven Sec45 Pb 64 Pg 1261955 Championship BlvdFranklin37064
$785,000Whitman Condos Md 9839 Pg 1356031 Whitman Rd 202Franklin37064
$889,980Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 1053144 Long Branch CirFranklin37064
$915,000Highlands @ Ladd Park Sec29 Pb 66 Pg 122700 Beamon DrFranklin37064
$800,000Waddell Hollow RdFranklin37064
$1,250,000Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 1372012 General Martin LnFranklin37064
$3,550,000Westhaven Sec 18 Pb 47 Pg 1021609 Grassmere RdFranklin37064
$40,000,000Medcore Medical Bldg Pb 66 Pg 704588 Carothers PkwyFranklin37067
$1,500,0002064 Old Hillsboro RdFranklin37064
$810,000Hillsboro Acres Pb 3 Pg 351009 Chapel CtFranklin37069
$1,185,000Westhaven Sec52 Pb 74 Pg 49942 Horizon DrFranklin37064
$1,090,000Fieldstone Farms Sec P Pb 12 Pg 126228 Greystone DrFranklin37069
$849,900Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 1172013 Rose StFranklin37064
$612,500Mckays Mill Sec 17 Pb 34 Pg 191212 Olympia PlFranklin37067
$849,900Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 1172007 Rose StFranklin37064
$590,000Magnolia Place Pb 7 Pg 71015 Del Rio CtFranklin37069
$3,000,000Deerfield Sec 1 Pb 5 Pg 83202 Deerfield LnFranklin37069
$4,600,000Sawyer Bend Est Sec 12864 Sawyer Bend RdFranklin37069
$650,000Westhaven Sec39 Pb 60 Pg 706000 Keats St 102Franklin37064
$709,000Fieldstone Farms Sec E Pb 19 Pg 272018 Belmont CirFranklin37069
$875,000Cheswicke Farm Sec 5 Pb 25 Pg 83224 Logans CirFranklin37067
$700,000Echelon Sec1 Pb 66 Pg 1019020 Wenlock LnFranklin37064
$1,370,000Breezeway Section 02 Pb 55 Pg 693611 Herbert DrFranklin37067
$1,679,000Keystone Sec 1 Pb 27 Pg 1191760 Masters DrFranklin37064
$1,050,000Sullivan Farms Sec D Pb 26 Pg 57213 Lighthouse TerFranklin37064
$1,375,000Stream Valley Sec 1 Pb 46 Pg 101122 Stream Valley BlvdFranklin37064
$288,750Hardison Hills Sec 4 Pb 39 Pg 1421101 Downs Blvd #225Franklin37064
$2,279,830Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 326048 Lookaway CirFranklin37067
$1,402,215Southvale Sec1 Pb 82 Pg 1474018 Forestside DrFranklin37064
$648,000Gateway Village Sec 2 Rev 1 Pb 52 Pg 1331201 Moher BlvdFranklin37069
$754,440Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 1104064 Penfield DrFranklin37069
$780,000Westhaven Sec 5 Pb 37 Pg 41206 Pearl StFranklin37064
$754,440Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 1104072 Penfield DrFranklin37069
$890,000Mcfarren Neil Sterling And Diane Lynn3651 E Mcewen DrFranklin37067
$483,254Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 56520 Drummond StFranklin37064
$886,500Mckays Mill Sec 13 Pb 31 Pg 601809 Charleston LnFranklin37067
$809,000Fieldstone Farms Sec D-4 Pb 18 Pg 1272408 Manderly TrlFranklin37069
$785,000Golden Meadows Pb 20 Pg 14116 Golden Meadow LnFranklin37067

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