Real Estate Property Transfers in Franklin for May 18, 2026

View property transfers in Franklin, Tennessee, for May 18-22, 2026. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$350,000
|5601 Wilkins Branch Rd
|Franklin
|37064
|$1,164,000
|4187 Columbia Pk
|Franklin
|37064
|$396,000
|Prescott Place Ph 3
|411 Compton Ln
|Franklin
|37069
|$1,801,400
|Westhaven Sec25 Pb 72 Pg 94
|165 Front St
|Franklin
|37064
|$685,000
|Fieldstone Farms Sec H-2 Pb 20 Pg 129
|5024 Penbrook Dr
|Franklin
|37069
|$1,165,000
|Polk Place Sec 8 Pb 28 Pg 11
|283 Noah Dr
|Franklin
|37064
|$800,000
|Villages @ Southbrooke Sec1 Pb 77 Pg 69
|2097 Hollydale Alley
|Franklin
|37064
|$649,000
|Carters Glen Pb 44 Pg 107
|118 Carters Glen Pl
|Franklin
|37064
|$121,150
|Shea Park
|2013 Columbia Ave
|Franklin
|37064
|$660,000
|Riverview Park Sec 2 Pb 8 Pg 112
|801 Countrywood Dr
|Franklin
|37064
|$1,115,000
|Westhaven Sec 35 Pb 56 Pg 116
|1202 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$1,735,000
|Southern Preserve Sec2 Pb 64 Pg 105
|2113 Southern Preserve Ln
|Franklin
|37064
|$2,650,000
|Wyelea Farms Sec2
|4025 Southrop Pvt Rd
|Franklin
|37064
|$1,325,000
|St Marlo Sec2 Pb 79 Pg 22
|5648 Winslet Dr
|Franklin
|37064
|$444,000
|Shadow Green Sec2 Pb 74 Pg 108
|3000 Vintage Green Ln 305
|Franklin
|37064
|$670,000
|Maplewood Sec 4 Pb 10 Pg 39
|526 Maplegrove Dr
|Franklin
|37064
|$1,424,900
|Hurstbourne Park Sec 1 Pb 47 Pg 83
|102 Hurstbourne Park Blvd
|Franklin
|37067
|$377,250
|Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 264
|1829 Brockton Pl
|Franklin
|37064
|$6,180,000
|Manors @ Highclere Pb 64 Pg 100
|4720 Edwardian Pvt Tr
|Franklin
|37064
|$476,000
|Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 112
|1092 Sweetleaf Dr
|Franklin
|37064
|$1,120,000
|Highlands @ Ladd Park Sec 20 Pb 59 Pg 35
|330 Finnhorse Ln
|Franklin
|37064
|$1,579,080
|Reeds Vale Sec4 Pb 85 Pg 65
|8066 Whitcroft Dr
|Franklin
|37064
|$1,434,500
|Westhaven Sec45 Pb 64 Pg 126
|1955 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$785,000
|Whitman Condos Md 9839 Pg 135
|6031 Whitman Rd 202
|Franklin
|37064
|$889,980
|Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105
|3144 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$915,000
|Highlands @ Ladd Park Sec29 Pb 66 Pg 122
|700 Beamon Dr
|Franklin
|37064
|$800,000
|Waddell Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$1,250,000
|Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 137
|2012 General Martin Ln
|Franklin
|37064
|$3,550,000
|Westhaven Sec 18 Pb 47 Pg 102
|1609 Grassmere Rd
|Franklin
|37064
|$40,000,000
|Medcore Medical Bldg Pb 66 Pg 70
|4588 Carothers Pkwy
|Franklin
|37067
|$1,500,000
|2064 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|37064
|$810,000
|Hillsboro Acres Pb 3 Pg 35
|1009 Chapel Ct
|Franklin
|37069
|$1,185,000
|Westhaven Sec52 Pb 74 Pg 49
|942 Horizon Dr
|Franklin
|37064
|$1,090,000
|Fieldstone Farms Sec P Pb 12 Pg 126
|228 Greystone Dr
|Franklin
|37069
|$849,900
|Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117
|2013 Rose St
|Franklin
|37064
|$612,500
|Mckays Mill Sec 17 Pb 34 Pg 19
|1212 Olympia Pl
|Franklin
|37067
|$849,900
|Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117
|2007 Rose St
|Franklin
|37064
|$590,000
|Magnolia Place Pb 7 Pg 7
|1015 Del Rio Ct
|Franklin
|37069
|$3,000,000
|Deerfield Sec 1 Pb 5 Pg 83
|202 Deerfield Ln
|Franklin
|37069
|$4,600,000
|Sawyer Bend Est Sec 1
|2864 Sawyer Bend Rd
|Franklin
|37069
|$650,000
|Westhaven Sec39 Pb 60 Pg 70
|6000 Keats St 102
|Franklin
|37064
|$709,000
|Fieldstone Farms Sec E Pb 19 Pg 27
|2018 Belmont Cir
|Franklin
|37069
|$875,000
|Cheswicke Farm Sec 5 Pb 25 Pg 83
|224 Logans Cir
|Franklin
|37067
|$700,000
|Echelon Sec1 Pb 66 Pg 101
|9020 Wenlock Ln
|Franklin
|37064
|$1,370,000
|Breezeway Section 02 Pb 55 Pg 69
|3611 Herbert Dr
|Franklin
|37067
|$1,679,000
|Keystone Sec 1 Pb 27 Pg 119
|1760 Masters Dr
|Franklin
|37064
|$1,050,000
|Sullivan Farms Sec D Pb 26 Pg 57
|213 Lighthouse Ter
|Franklin
|37064
|$1,375,000
|Stream Valley Sec 1 Pb 46 Pg 101
|122 Stream Valley Blvd
|Franklin
|37064
|$288,750
|Hardison Hills Sec 4 Pb 39 Pg 142
|1101 Downs Blvd #225
|Franklin
|37064
|$2,279,830
|Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 32
|6048 Lookaway Cir
|Franklin
|37067
|$1,402,215
|Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147
|4018 Forestside Dr
|Franklin
|37064
|$648,000
|Gateway Village Sec 2 Rev 1 Pb 52 Pg 133
|1201 Moher Blvd
|Franklin
|37069
|$754,440
|Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110
|4064 Penfield Dr
|Franklin
|37069
|$780,000
|Westhaven Sec 5 Pb 37 Pg 41
|206 Pearl St
|Franklin
|37064
|$754,440
|Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110
|4072 Penfield Dr
|Franklin
|37069
|$890,000
|Mcfarren Neil Sterling And Diane Lynn
|3651 E Mcewen Dr
|Franklin
|37067
|$483,254
|Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 56
|520 Drummond St
|Franklin
|37064
|$886,500
|Mckays Mill Sec 13 Pb 31 Pg 60
|1809 Charleston Ln
|Franklin
|37067
|$809,000
|Fieldstone Farms Sec D-4 Pb 18 Pg 127
|2408 Manderly Trl
|Franklin
|37069
|$785,000
|Golden Meadows Pb 20 Pg 14
|116 Golden Meadow Ln
|Franklin
|37067
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