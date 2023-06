Real Estate Property Transfers in Franklin for May 15, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for May 15-19, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Sales Price Subdivision Property Address Property $1,650,000.00 Westhaven Sec 27 1534 Championship Blvd Franklin 37064 $430,000.00 West Meade Sec 2 103 Sherwood Ter Franklin 37064 $1,170,838.00 Terravista Sec1 5080 Terravista Ln Franklin 37064 $1,000,081.00 Westhaven Sec60 624 Danny Ln Franklin 37064 $1,140,000.00 Westhaven Sec 5 236 Pearl St Franklin 37064 $850,000.00 Tywater Crossing Sec1 503 Tywater Crossing Blvd Franklin 37064 $400,000.00 634 Grant Park Ct Franklin 37067 $750,000.00 Monticello Sec 4 122 Poteat Pl Franklin 37064 $450,000.00 Boyd Mill Est Sec 1 1415 Wildwood Ct Franklin 37064 $570,000.00 Franklin Green Ph 1 Sec 2 3212 Turndale Ct Franklin 37064 $769,000.00 Cottonwood Est 510 Greenmeadow Dr Franklin 37069 $4,750,000.00 Hidden River 2460 Hidden River Ln Franklin 37069 $416,000.00 Cadet Homes 105 Valor Ct Franklin 37064 $692,000.00 Sullivan Farms Sec A 245 Wisteria Dr Franklin 37064 $610,000.00 Spencer Hall Sec 4 3161 Vera Valley Rd Franklin 37064 $1,100,000.00 Westhaven Sec 38 917 Jewell Ave Franklin 37064 $3,000,000.00 Westhaven Sec 18 1504 Fleetwood Dr Franklin 37064 $1,197,950.00 Hurstbourne Park Sec 1 203 Terri Park Way Franklin 37067 $785,000.00 Sullivan Farms Sec D 448 Mackenzie Way Franklin 37064 $639,000.00 Franklin Green Sec 15 3216 Peyton Ct Franklin 37064 $1,075,000.00 St Marlo Sec4 Branta Dr Franklin 37064 $746,000.00 Vandalia Cottages 104 Cottage Ln Franklin 37064 $1,600,000.00 4141 Old Hillsboro Rd Franklin 37067 $835,000.00 Founders Pointe Sec 1 620 Rutherford Ln Franklin 37064 $1,100,000.00 Westhaven Sec59 6052 Camberley St Franklin 37064 $799,000.00 Westhaven Sec 42 6061 Keats St Franklin 37064 $6,005,000.00 4080 Clovercroft Rd Franklin 37067 $495,000.00 Rizer Point Sec 2 1201 Reese Dr Franklin 37069 $339,000.00 Orleans Est Condos 1001 Granville Rd Franklin 37064 $1,493,298.00 Westhaven Sec60 1127 Cheltenham Ave Franklin 37064 $650,000.00 Grassland Est Sec 1 311 Bobby Dr Franklin 37069 $668,000.00 Sullivan Farms Sec A 232 Wisteria Dr Franklin 37064 $1,043,856.00 Villages @ Southbrooke Sec3 3054 Long Branch Cir Franklin 37064 $2,050,000.00 Westhaven Sec 58 2018 Clifton St Franklin 37064 $1,225,000.00 Willowsprings Sec 1 514 Skyhawk Pl Franklin 37064 $595,000.00 Riverview Park Sec 5-b 513 Riverview Dr Franklin 37064 $592,000.00 Monticello Sec 2 117 Jefferson Dr Franklin 37064 $1,688,888.00 Westhaven Sec 27 446 Wild Elm St Franklin 37064 $1,750,000.00 Avalon Sec 3 131 Guineveres Retreat Franklin 37067 $429,189.00 High Park Hill Sec2 Ayana Pvt Dr Franklin 37064 $449,000.00 Petway Place 408 Roberts St Franklin 37064 $750,000.00 Echelon Sec2 4025 Tomich Dr Franklin 37064 $725,000.00 Forrest Crossing Sec 11 1725 Forrest Crossing Cir Franklin 37064 $639,750.00 Fieldstone Farms Sec G-2 499 Essex Park Cir Franklin 37069 $1,047,450.00 Terravista Sec1 5076 Terravista Ln Franklin 37064 $300,000.00 Laurelwood 601 Boyd Mill Ave #a-3 Franklin 37064 $2,009,083.00 Lookaway Farms Sec2 6134 Open Meadow Ln Franklin 37067 $643,000.00 Tenpenny 1276 Old Hillsboro Rd Franklin 37069 $186,900.00 Westhaven Sec61 2013 William St Franklin 37067 $670,000.00 Morningside Sec 3 8025 Sunrise Cir Franklin 37067 $234,900.00 Westhaven Sec61 2014 William St Franklin 37067 $234,900.00 Westhaven Sec61 2020 William St Franklin 37067 $975,000.00 Cottonwood Est 151 Cottonwood Dr Franklin 37069 $2,497,813.00 Lookaway Farms Sec2 6116 Lookaway Cir Franklin 37067 $234,900.00 Westhaven Sec61 2007 William St Franklin 37067 $234,900.00 Westhaven Sec61 2001 William St Franklin 37064 $650,000.00 Mckays Mill Sec 28 1201 Deanna Ct Franklin 37067 $599,900.00 Simmons Ridge Sec4 5042 Gracious Dr Franklin 37064 $1,550,000.00 Summer Hill Sec 3 2149 Summer Hill Cir Franklin 37064 $242,000.00 Blackberry Ridge 5029 Cobbler Ridge Rd Franklin 37064 $835,000.00 Willowsprings Sec 1 624 Springlake Dr Franklin 37064 $1,429,988.00 Westhaven Sec 58 5045 Kathryn Ave Franklin 37064 $312,500.00 Cadet Homes Sec 2 110 Powder Mill Dr Franklin 37064 $850,000.00 Mckays Mill Sec 21 1277 Habersham Way Franklin 37067 $1,100,000.00 Westhaven Sec 11 329 Starling Ln Franklin 37064 $849,500.00 Cool Springs East Sec 9 608 Amberleigh Ct Franklin 37067 $510,000.00 Twin Oaks 108 Drake Ct Franklin 37064 $30,000.00 Pinewood Rd Franklin 37064