Real Estate Property Transfers in Franklin for May 12, 2025

See property transfers in Franklin, Tennessee, for May 12-16, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Sales Price Subdivision Address City Zipcode $1,120,000 Highlands @ Ladd Park Pb 46 Pg 71 129 Wise Rd Franklin 37064 $640,000 Franklin Green Ph 1 Sec 1 Pb 25 Pg 103 3119 Winberry Dr Franklin 37064 $1,350,000 Westhaven Sec 39 Pb 60 Pg 70 1650 Townsend Blvd Franklin 37064 $989,000 Highlands @ Ladd Park Sec36 Pb 69 Pg 35 2005 Memorial Dr Franklin 37064 $960,000 Meadowgreen Acres Pb 2 Pg 45 225 Derby Ln Franklin 37069 $532,500 Riverview Park Sec 10-a Pb 9 Pg 12 205 Turnbrook Ln Franklin 37064 $1,149,500 Cardel Village Pb 73 Pg 53 1026 Carlisle Ln Franklin 37064 $820,000 Avalon Sec 4 Pb 41 Pg 40 344 Wandering Cir Franklin 37069 $244,000 Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147 4024 Forestside Dr Franklin 37064 $490,000 Hill Est Pb 4 Pg 9 Block G 200 Cherry Dr Franklin 37064 $925,000 6242 Ladd Rd Franklin 37067 $970,000 Lockwood Glen Sec8 Pb 67 Pg 104 2013 Mcavoy Dr Franklin 37064 $950,000 Redwing Farms Sec 4 Ph 1 Pb 10 Pg 127 604 Adelynn Ct S Franklin 37064 $775,000 Founders Pointe Sec 1 Pb 19 Pg 63 213 Lancelot Ln Franklin 37064 $1,250,000 Sullivan Farms Sec E Pb 28 Pg 17 105 Abercairn Dr Franklin 37064 $1,239,900 Village Of Clovercroft Sec 2 Pb 49 Pg 120 161 Chester Stephens Rd Franklin 37067 $810,000 Mckays Mill Sec 15 Pb 33 Pg 144 1748 Liberty Pk Franklin 37067 $537,000 Through The Green Sec3 Pb 62 Pg 126 530 Vintage Green Ln Franklin 37064 $1,125,000 Lockwood Glen Sec6 Pb 63 Pg 8 2054 Mcavoy Dr Franklin 37064 $2,725,000 725 W Main St 201 Franklin 37064 $1,150,000 Westhaven Sec 11 Pb 40 Pg 21 128 Addison Ave Franklin 37064 $1,150,000 Sneed Forest Sec 2 Pb 5 Pg 47 2409 Mcintyre Ct Franklin 37069 $1,100,000 2596 Tom Anderson Rd Franklin 37064 $1,306,500 Terravista Sec2 Pb 79 Pg 74 5425 Stanley Ct Franklin 37064 $1,139,900 Amelia Park Sec4 Pb 64 Pg 20 1086 Amelia Park Dr Franklin 37067 $775,440 Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125 5072 Poplar Farms Dr Franklin 37067 $526,000 Parkside @ Aspen Grove Pb 3466 Pg 86 3201 Aspen Grove Dr #m-7 Franklin 37067 $60,000 Green Acres Pb 1 Pg 87 430 Green Acres Dr Franklin 37064 $705,000 3151 Boxley Valley Rd Franklin 37064 $1,150,223 Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110 5033 Owenruth Dr Franklin 37069 $665,000 Morningside Sec 3 Pb 26 Pg 129 8018 Sunrise Cir Franklin 37067 $682,500 Waters Edge Sec5 Pb 73 Pg 54 3058 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $565,000 912 Lewisburg Ave Franklin 37064 $845,000 Tap Root Hills Sec1 Pb 64 Pg 109 4001 Farmhouse Dr Franklin 37067 $1,550,000 Mcewen John B Addn 1227 Adams St Franklin 37064 $439,900 Mckays Mill Sec 16 Pb 34 Pg 18 1920 Montgomery Way Franklin 37067 $1,137,500 2570 Tom Anderson Rd Franklin 37064 $6,312,852 Westhaven Sec Jewell 3 300 Fairing Way Franklin 37064 $11,396,417 Westhaven Sec Jewell 3 300 Fairing Way Franklin 37064 $1,200,000 Carters 4268 Columbia Pk Franklin 37064 $1,725,000 Summer Hill Sec 2 Pb 34 Pg 65 2101 Summer Hill Cir Franklin 37064 $690,000 Waters Edge Sec2 Pb 65 Pg 71 1037 Inland Dr Franklin 37064 $1,335,000 Westhaven Sec 38 Pb 58 Pg 95 919 Jewell Ave Franklin 37064 $702,769 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 957 Braidwood Ln Franklin 37064 $757,583 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 963 Braidwood Ln Franklin 37064 $1,811,000 Highgate Sec 1 Pb 4 Pg 73 105 Century Oak Dr Franklin 37069 $785,000 1407 Cannon St Franklin 37064 $1,500,000 Brownstones Office Condos Pb 3983 Pg 858 3325 Aspen Grove Dr #204 Franklin 37064 $940,000 Hailey Lambert Lehman Pb 11 Pg 146 2355 N Berrys Chapel Rd Franklin 37069 $1,185,755 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 1479 Townsend Blvd Franklin 37064 $1,689,451 Westhaven Sec64 Pb 84 Pg 69 2031 Congress Dr Franklin 37064 $1,764,425 329 S Royal Oaks Blvd #213 Franklin 37064 $830,000 Westhaven Sec 40 Pb 61 Pg 38 5109 Donovan St Franklin 37064 $3,272,727 Centennial Bus Park Pb 36 Pg 145 1154 Liberty Pk Franklin 37064 $975,000 Ewingville Sec 2 115 Ewingville Dr Franklin 37064 $530,000 West Meade Sec 1 Pb 2 Pg 58 550 Edgewood Blvd Franklin 37064 $1,950,000 Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 137 9061 Berry Farms Crossing Franklin 37064 $720,000 Riverview Park Sec 8 Pb 12 Pg 57 1018 Lawnview Ct Franklin 37064 $1,800,000 Franklin Industrial Park Pb 4 Pg 67 1915 Columbia Ave Franklin 37064 $685,000 Riverview Park Sec 2 Pb 77 Pg 71 709 Countrywood Dr Franklin 37064 $750,000 Westhaven Sec 15 Rev 2 Pb 53 Pg 150 140 Prospect Ave Franklin 37064

Please join our FREE Newsletter Email