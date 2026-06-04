Home Franklin Real Estate Property Transfers in Franklin for May 11, 2026

Real Estate Property Transfers in Franklin for May 11, 2026

By
Michael Carpenter
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Franklin Property transfers

View property transfers in Franklin, Tennessee, for May 11-15, 2026. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$725,000Fieldstone Farms Sec L Pb 16 Pg 77355 Cannonade CirFranklin37069
$5,250,000Laurelbrooke Sec 10-A Pb 31 Pg 271066 Vaughn Crest DrFranklin37069
$1,780,000Highlands @ Ladd Park Sec17 Pb 62 Pg 35343 Circuit RdFranklin37064
$605,000Temple Hills Sec 1 Pb 5 Pg 64112 Carnousti DrFranklin37069
$1,850,000Westhaven Sec 40 Pb 62 Pg 619045 Keats StFranklin37064
$2,088,564Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 561025 Jasper AveFranklin37064
$1,200,000Carlisle Sec 3 Pb 37 Pg 861627 Cooper Creek LnFranklin37064
$1,375,000Clovercroft Preserve Sec 1 Pb 65 Pg 109031 Clovercroft Prsv DrFranklin37067
$950,0005790 N Lick Creek RdFranklin37064
$510,000Liberty Hills Sec 3 Pb 15 Pg 49512 Dale CtFranklin37064
$635,000Buckingham Park Sec 1 Pb 10 Pg 1471131 Buckingham CirFranklin37064
$760,000Mckays Mill Sec 36 Pb 46 Pg 391304 Slade CtFranklin37067
$593,130Morningside Sec 3 Pb 26 Pg 1298014 Sunrise CirFranklin37067
$735,000Polk Place Sec 5 Pb 21 Pg 106317 Julianna CirFranklin37064
$649,000Franklin Green Ph 1 Sec 1 Pb 25 Pg 1033221 Calvin CtFranklin37064
$799,000Buckingham Park Sec 2 Pb 11 Pg 39811 Thatcher WayFranklin37064
$1,426,0003945 New Hwy 96 WFranklin37064
$259,000Southvale Sec2 Pb 85 Pg 115220 Equine StFranklin37064
$165,000Hard Bargain950 Glass StFranklin37064
$985,000Highlands @ Ladd Park Sec13 Pb 62 Pg 120468 Alfred Ladd Rd EFranklin37064
$1,042,000Cool Springs East Sec 5 Pb 25 Pg 23413 Tinnan AveFranklin37067
$5,400,0001519 Old Hillsboro RdFranklin37069
$231,500Hard Bargain950 Glass StFranklin37064
$665,000Echelon Cottages3023 Moultrie CirFranklin37064
$850,000Ewingville136 Ewingville DrFranklin37064
$945,000Founders Pointe Sec 2 Pb 20 Pg 115401 Founders Pointe BlvdFranklin37064
$760,000Forrest Crossing Sec 9-D Pb 17 Pg 42454 Royal CrossingFranklin37064
$840,000Highlands @ Ladd Park Sec25 Pb 63 Pg 171031 Beamon DrFranklin37064
$999,000Redwing Meadows Sec 4 Pb 19 Pg 481379 Caroline CirFranklin37069
$998,998Westhaven Sec 36 Pb 57 Pg 107320 Fitzgerald StFranklin37064
$514,000Mckays Mill Sec 30 Pb 41 Pg 941928 Turning Wheel LnFranklin37067
$1,985,000Belle Vista Sec 3 Pb 57 Pg 97300 Belle Vista CtFranklin37064
$342,000Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C002601 Boyd Mill Ave #A-2Franklin37064
$849,999Mckays Mill Sec 20 Pb 37 Pg 71227 Habersham WayFranklin37067
$578,000Morningside Sec 2 Pb 25 Pg 16057 Sunrise CirFranklin37067
$980,000Cool Springs East Sec 3 Pb 23 Pg 59517 Hodges CtFranklin37067
$828,500Barclay Place Pb 52 Pg 942001 Barclay LnFranklin37064
$465,000Andover Sec 1 Pb 25 Pg 73658 Huffine Manor CirFranklin37067
$685,000Premier Bus Park Condos Pb 2476 Pg 337256 Seaboard Ln #B106Franklin37064
$600,000Mckays Mill Sec 30 Pb 41 Pg 941932 Turning Wheel LnFranklin37067
$881,000Fieldstone Farms Sec Q-3 Pb 22 Pg 110605 Cotswold Park CtFranklin37069
$2,700,000Brownstones @ Pb 41 Pg 111141 2Nd Ave SFranklin37064
$629,999Avondale Cottages Pb 70 Pg 128514 Herringbone CtFranklin37064
$1,651,780Starnes Creek Sec4 Pb 84 Pg 867274 Murrel DrFranklin37064
$325,000Tohrner & Cannon Addn1119 Park StFranklin37064
$1,787,224Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 561021 Jasper AveFranklin37064
$1,353,865Starnes Creek Sec4 Pb 84 Pg 867265 Murrel DrFranklin37064
$1,200,000Highlands @ Ladd Park Sec35 Pb 68 Pg 121080 Memorial DrFranklin37064
$352,000Williamsburg Com Ph 2 Pb 8 Pg 531129 W Main St #23Franklin37064
$699,000Commons @ Gateway Pb 60 Pg 101207 Gateway CtFranklin37069
$483,900Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 1121050 Sweetleaf DrFranklin37064
$486,900Simmons Ridge Sec10 Pb 75 Pg 1137060 Gracious DrFranklin37064
$1,895,000Westhaven Sec 24 Pb 50 Pg 19450 Acadia AveFranklin37064

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