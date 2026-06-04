Real Estate Property Transfers in Franklin for May 11, 2026

View property transfers in Franklin, Tennessee, for May 11-15, 2026. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$725,000
|Fieldstone Farms Sec L Pb 16 Pg 77
|355 Cannonade Cir
|Franklin
|37069
|$5,250,000
|Laurelbrooke Sec 10-A Pb 31 Pg 27
|1066 Vaughn Crest Dr
|Franklin
|37069
|$1,780,000
|Highlands @ Ladd Park Sec17 Pb 62 Pg 35
|343 Circuit Rd
|Franklin
|37064
|$605,000
|Temple Hills Sec 1 Pb 5 Pg 64
|112 Carnousti Dr
|Franklin
|37069
|$1,850,000
|Westhaven Sec 40 Pb 62 Pg 61
|9045 Keats St
|Franklin
|37064
|$2,088,564
|Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 56
|1025 Jasper Ave
|Franklin
|37064
|$1,200,000
|Carlisle Sec 3 Pb 37 Pg 86
|1627 Cooper Creek Ln
|Franklin
|37064
|$1,375,000
|Clovercroft Preserve Sec 1 Pb 65 Pg 10
|9031 Clovercroft Prsv Dr
|Franklin
|37067
|$950,000
|5790 N Lick Creek Rd
|Franklin
|37064
|$510,000
|Liberty Hills Sec 3 Pb 15 Pg 49
|512 Dale Ct
|Franklin
|37064
|$635,000
|Buckingham Park Sec 1 Pb 10 Pg 147
|1131 Buckingham Cir
|Franklin
|37064
|$760,000
|Mckays Mill Sec 36 Pb 46 Pg 39
|1304 Slade Ct
|Franklin
|37067
|$593,130
|Morningside Sec 3 Pb 26 Pg 129
|8014 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$735,000
|Polk Place Sec 5 Pb 21 Pg 106
|317 Julianna Cir
|Franklin
|37064
|$649,000
|Franklin Green Ph 1 Sec 1 Pb 25 Pg 103
|3221 Calvin Ct
|Franklin
|37064
|$799,000
|Buckingham Park Sec 2 Pb 11 Pg 39
|811 Thatcher Way
|Franklin
|37064
|$1,426,000
|3945 New Hwy 96 W
|Franklin
|37064
|$259,000
|Southvale Sec2 Pb 85 Pg 115
|220 Equine St
|Franklin
|37064
|$165,000
|Hard Bargain
|950 Glass St
|Franklin
|37064
|$985,000
|Highlands @ Ladd Park Sec13 Pb 62 Pg 120
|468 Alfred Ladd Rd E
|Franklin
|37064
|$1,042,000
|Cool Springs East Sec 5 Pb 25 Pg 23
|413 Tinnan Ave
|Franklin
|37067
|$5,400,000
|1519 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|37069
|$231,500
|Hard Bargain
|950 Glass St
|Franklin
|37064
|$665,000
|Echelon Cottages
|3023 Moultrie Cir
|Franklin
|37064
|$850,000
|Ewingville
|136 Ewingville Dr
|Franklin
|37064
|$945,000
|Founders Pointe Sec 2 Pb 20 Pg 115
|401 Founders Pointe Blvd
|Franklin
|37064
|$760,000
|Forrest Crossing Sec 9-D Pb 17 Pg 42
|454 Royal Crossing
|Franklin
|37064
|$840,000
|Highlands @ Ladd Park Sec25 Pb 63 Pg 17
|1031 Beamon Dr
|Franklin
|37064
|$999,000
|Redwing Meadows Sec 4 Pb 19 Pg 48
|1379 Caroline Cir
|Franklin
|37069
|$998,998
|Westhaven Sec 36 Pb 57 Pg 107
|320 Fitzgerald St
|Franklin
|37064
|$514,000
|Mckays Mill Sec 30 Pb 41 Pg 94
|1928 Turning Wheel Ln
|Franklin
|37067
|$1,985,000
|Belle Vista Sec 3 Pb 57 Pg 97
|300 Belle Vista Ct
|Franklin
|37064
|$342,000
|Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C002
|601 Boyd Mill Ave #A-2
|Franklin
|37064
|$849,999
|Mckays Mill Sec 20 Pb 37 Pg 7
|1227 Habersham Way
|Franklin
|37067
|$578,000
|Morningside Sec 2 Pb 25 Pg 1
|6057 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$980,000
|Cool Springs East Sec 3 Pb 23 Pg 59
|517 Hodges Ct
|Franklin
|37067
|$828,500
|Barclay Place Pb 52 Pg 94
|2001 Barclay Ln
|Franklin
|37064
|$465,000
|Andover Sec 1 Pb 25 Pg 73
|658 Huffine Manor Cir
|Franklin
|37067
|$685,000
|Premier Bus Park Condos Pb 2476 Pg 337
|256 Seaboard Ln #B106
|Franklin
|37064
|$600,000
|Mckays Mill Sec 30 Pb 41 Pg 94
|1932 Turning Wheel Ln
|Franklin
|37067
|$881,000
|Fieldstone Farms Sec Q-3 Pb 22 Pg 110
|605 Cotswold Park Ct
|Franklin
|37069
|$2,700,000
|Brownstones @ Pb 41 Pg 111
|141 2Nd Ave S
|Franklin
|37064
|$629,999
|Avondale Cottages Pb 70 Pg 128
|514 Herringbone Ct
|Franklin
|37064
|$1,651,780
|Starnes Creek Sec4 Pb 84 Pg 86
|7274 Murrel Dr
|Franklin
|37064
|$325,000
|Tohrner & Cannon Addn
|1119 Park St
|Franklin
|37064
|$1,787,224
|Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 56
|1021 Jasper Ave
|Franklin
|37064
|$1,353,865
|Starnes Creek Sec4 Pb 84 Pg 86
|7265 Murrel Dr
|Franklin
|37064
|$1,200,000
|Highlands @ Ladd Park Sec35 Pb 68 Pg 12
|1080 Memorial Dr
|Franklin
|37064
|$352,000
|Williamsburg Com Ph 2 Pb 8 Pg 53
|1129 W Main St #23
|Franklin
|37064
|$699,000
|Commons @ Gateway Pb 60 Pg 101
|207 Gateway Ct
|Franklin
|37069
|$483,900
|Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 112
|1050 Sweetleaf Dr
|Franklin
|37064
|$486,900
|Simmons Ridge Sec10 Pb 75 Pg 113
|7060 Gracious Dr
|Franklin
|37064
|$1,895,000
|Westhaven Sec 24 Pb 50 Pg 19
|450 Acadia Ave
|Franklin
|37064
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