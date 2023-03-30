Real Estate Property Transfers in Franklin for March 6, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for March 6-10, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$265,000.00
|1319 W Main St 208
|Franklin
|37064
|$1,000,000.00
|2320 Lewisburg Pk
|Franklin
|37064
|$1,500,000.00
|Foxen Canyon Sec2
|2472 Santa Barbara Ln
|Franklin
|37069
|$925,000.00
|Riverbluff Sec4
|2032 Cabell Dr
|Franklin
|37064
|$590,000.00
|Forrest Crossing Sec 2
|1536 Bedford Common
|Franklin
|37064
|$850,000.00
|Avalon Sec 7
|527 Pennystone Dr
|Franklin
|37067
|$709,900.00
|Amelia Park Sec3
|1470 Casner Ln
|Franklin
|37067
|$680,000.00
|Rogersshire Sec 3
|305 Astor Way
|Franklin
|37064
|$1,388,540.00
|Westhaven Sec59
|513 Drummond St
|Franklin
|37064
|$1,053,810.00
|Terravista Sec1
|5060 Terravista Ln
|Franklin
|37064
|$699,001.00
|2185 S Berrys Chapel Rd
|Franklin
|37069
|$534,900.00
|Keegans Glen
|405 Knob Ct
|Franklin
|37064
|$1,148,826.00
|St Marlo Sec1
|6016 Emma Victoria Dr
|Franklin
|37064
|$875,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec29
|778 Beamon Dr
|Franklin
|37064
|$1,200,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec38
|3019 Portland Ct
|Franklin
|37064
|$765,900.00
|Mckays Mill Sec 20
|1520 Braden Cir
|Franklin
|37067
|$657,000.00
|Mckays Mill Sec 2
|1166 Olde Cameron Ln
|Franklin
|37067
|$920,000.00
|Abington Ridge Sec 1
|5041 Abington Ridge Ln
|Franklin
|37067
|$685,000.00
|Fieldstone Farms Sec W
|278 Ben Brush Cir
|Franklin
|37069
|$1,140,500.00
|Sturbridge Pointe Sec 1
|311 Richmond Pl
|Franklin
|37064
|$950,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec23
|712 Fontwell Ln
|Franklin
|37064
|$1,132,434.00
|Terravista Sec1
|5064 Terravista Ln
|Franklin
|37064
|$1,006,465.00
|Terravista Sec1
|5227 Terra Ct
|Franklin
|37064
|$1,310,000.00
|Westhaven Sec 58
|2024 Clifton St
|Franklin
|37064
|$944,950.00
|Westhaven Sec59
|819 Horizon Dr
|Franklin
|37064
|$700,000.00
|Fieldstone Farms Sec Q-1
|217 Warwick Park Ln
|Franklin
|37069
|$779,990.00
|Waters Edge Sec6
|4124 Flowing Creek Dr
|Franklin
|37064
|$860,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec 12
|155 Hobbs Dr
|Franklin
|37064
|$215,000.00
|5601 Wilkins Branch Rd
|Franklin
|37064
|$2,048,791.00
|Westhaven Sec 58
|906 Stonewater Blvd
|Franklin
|37064
|$770,000.00
|Polk Place Sec 5
|316 Julianna Cir
|Franklin
|37064
|$2,200,000.00
|Westhaven Sec 7
|408 Wild Elm St
|Franklin
|37064
|$163,000.00
|Villages @ Southbrooke Sec3
|3096 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$380,000.00
|Holiday Court Condos
|109 Holiday Ct #d-8
|Franklin
|37064
|$5,002,600.00
|Ellington Park Sec 1
|1261 Lewisburg Pk
|Franklin
|37064
|$595,000.00
|207 Fairground St 103
|Franklin
|37064
|$985,000.00
|Stags Leap Sec 2a
|6074 Stags Leap Way
|Franklin
|37064
|$2,311,140.00
|Lookaway Farms Sec2
|6137 Open Meadow Ln
|Franklin
|37067
|$825,000.00
|Harpeth Woods Sec 1
|4105 Jensome Ln
|Franklin
|37064
|$100,000.00
|1877 Carters Creek Pk
|Franklin
|37064
|$875,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec29
|700 Beamon Dr
|Franklin
|37064
|$2,194,765.00
|Westhaven Sec 58
|5068 Kathryn Ave
|Franklin
|37064
|$1,689,483.00
|Westhaven Sec 58
|5015 Kathryn Ave
|Franklin
|37064
|$675,000.00
|Gateway Village Sec 2 Rev 1
|1341 Moher Blvd
|Franklin
|37069
|$508,167.00
|Ashton Park Sec 2
|1207 Stoney Point Ln
|Franklin
|37067
|$350,000.00
|Orleans Est Condos
|1902 Granville Rd
|Franklin
|37064
|$1,071,000.00
|4268 Columbia Pk
|Franklin
|37064
|$1,239,000.00
|4268 Columbia Pk
|Franklin
|37064
|$1,375,000.00
|Harts Landmark
|2199 Hartland Rd
|Franklin
|37069
|$275,000.00
|Villages @ Southbrooke Sec3
|3097 Long Branch Cir
|Franklin
|37064