Real Estate Property Transfers in Franklin for March 6, 2023

By
Michael Carpenter
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See property transfers in Franklin Tennessee for March 6-10, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$265,000.001319 W Main St 208Franklin37064
$1,000,000.002320 Lewisburg PkFranklin37064
$1,500,000.00Foxen Canyon Sec22472 Santa Barbara LnFranklin37069
$925,000.00Riverbluff Sec42032 Cabell DrFranklin37064
$590,000.00Forrest Crossing Sec 21536 Bedford CommonFranklin37064
$850,000.00Avalon Sec 7527 Pennystone DrFranklin37067
$709,900.00Amelia Park Sec31470 Casner LnFranklin37067
$680,000.00Rogersshire Sec 3305 Astor WayFranklin37064
$1,388,540.00Westhaven Sec59513 Drummond StFranklin37064
$1,053,810.00Terravista Sec15060 Terravista LnFranklin37064
$699,001.002185 S Berrys Chapel RdFranklin37069
$534,900.00Keegans Glen405 Knob CtFranklin37064
$1,148,826.00St Marlo Sec16016 Emma Victoria DrFranklin37064
$875,000.00Highlands @ Ladd Park Sec29778 Beamon DrFranklin37064
$1,200,000.00Highlands @ Ladd Park Sec383019 Portland CtFranklin37064
$765,900.00Mckays Mill Sec 201520 Braden CirFranklin37067
$657,000.00Mckays Mill Sec 21166 Olde Cameron LnFranklin37067
$920,000.00Abington Ridge Sec 15041 Abington Ridge LnFranklin37067
$685,000.00Fieldstone Farms Sec W278 Ben Brush CirFranklin37069
$1,140,500.00Sturbridge Pointe Sec 1311 Richmond PlFranklin37064
$950,000.00Highlands @ Ladd Park Sec23712 Fontwell LnFranklin37064
$1,132,434.00Terravista Sec15064 Terravista LnFranklin37064
$1,006,465.00Terravista Sec15227 Terra CtFranklin37064
$1,310,000.00Westhaven Sec 582024 Clifton StFranklin37064
$944,950.00Westhaven Sec59819 Horizon DrFranklin37064
$700,000.00Fieldstone Farms Sec Q-1217 Warwick Park LnFranklin37069
$779,990.00Waters Edge Sec64124 Flowing Creek DrFranklin37064
$860,000.00Highlands @ Ladd Park Sec 12155 Hobbs DrFranklin37064
$215,000.005601 Wilkins Branch RdFranklin37064
$2,048,791.00Westhaven Sec 58906 Stonewater BlvdFranklin37064
$770,000.00Polk Place Sec 5316 Julianna CirFranklin37064
$2,200,000.00Westhaven Sec 7408 Wild Elm StFranklin37064
$163,000.00Villages @ Southbrooke Sec33096 Long Branch CirFranklin37064
$380,000.00Holiday Court Condos109 Holiday Ct #d-8Franklin37064
$5,002,600.00Ellington Park Sec 11261 Lewisburg PkFranklin37064
$595,000.00207 Fairground St 103Franklin37064
$985,000.00Stags Leap Sec 2a6074 Stags Leap WayFranklin37064
$2,311,140.00Lookaway Farms Sec26137 Open Meadow LnFranklin37067
$825,000.00Harpeth Woods Sec 14105 Jensome LnFranklin37064
$100,000.001877 Carters Creek PkFranklin37064
$875,000.00Highlands @ Ladd Park Sec29700 Beamon DrFranklin37064
$2,194,765.00Westhaven Sec 585068 Kathryn AveFranklin37064
$1,689,483.00Westhaven Sec 585015 Kathryn AveFranklin37064
$675,000.00Gateway Village Sec 2 Rev 11341 Moher BlvdFranklin37069
$508,167.00Ashton Park Sec 21207 Stoney Point LnFranklin37067
$350,000.00Orleans Est Condos1902 Granville RdFranklin37064
$1,071,000.004268 Columbia PkFranklin37064
$1,239,000.004268 Columbia PkFranklin37064
$1,375,000.00Harts Landmark2199 Hartland RdFranklin37069
$275,000.00Villages @ Southbrooke Sec33097 Long Branch CirFranklin37064

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