Real Estate Property Transfers in Franklin for March 31, 2025

See property transfers in Franklin, Tennessee, for March 31 to April 4, 2025.

Sales Price Subdivision Address City Zipcode $625,000 Forrest Crossing Sec 2 Pb 12 Pg 111 1435 Southampton Ct Franklin 37064 $335,000 West End Circle Pb 1 Pg 49 617 West End Cir Franklin 37064 $760,000 Fieldstone Farms Sec M Pb 14 Pg 131 225 Cavalcade Cir Franklin 37069 $740,000 Westhaven Sec 37 Pb 58 Pg 61 904 Jewell Ave Franklin 37064 $690,000 Westhaven Section 21 Revision 1 Pb 53 Pg 37 310 Byron Way Franklin 37064 $1,975,000 River Landing Sec 5 Pb 33 Pg 57 833 Highgrove Cir Franklin 37069 $1,329,854 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 1455 Townsend Blvd Franklin 37064 $487,890 Tap Root Hills Sec2 Pb 68 Pg 19 2031 Nolencrest Way Franklin 37067 $9,532,158 Clovercroft Rd Franklin 37067 $859,900 Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117 1018 Wynn Cir Franklin 37064 $699,840 Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125 5030 Poplar Farms Dr Franklin 37067 $1,260,980 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 1491 Townsend Blvd Franklin 37064 $568,000 Fieldstone Farms Sec J Pb 16 Pg 29 100 Crestfield Pl Franklin 37064 $2,254,627 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 7019 Congress Dr Franklin 37064 $2,125,000 Bonterra Pb 79 Pg 149 7100 Bonterra Dr Franklin 37064 $799,900 Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117 1060 Wynn Cir Franklin 37064 $724,930 Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125 8025 Chardon St Franklin 37067 $1,100,000 344 Franklin Rd Franklin 37069 $1,646,600 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 1049 William St Franklin 37064 $484,000 Fieldstone Farms Sec J-2 Pb 15 Pg 26 603 Spokane Ct Franklin 37069 $1,615,000 Durham Manor Pb 46 Pg 148 2404 Durham Manor Dr Franklin 37064 $649,000 Lynhurst Pb 1 Pg 123 Block F 1168 Brookwood Ave Franklin 37064 $490,000 Hard Bargain 611 Mt Hope St Franklin 37064 $625,600 Andover Sec 2 Pb 25 Pg 78 150 Stanwick Dr Franklin 37067 $620,000 Franklin Green Ph 1 Sec 1 Pb 25 Pg 103 3209 Calvin Ct Franklin 37064 $1,350,000 Westhaven Sec 58 Pb 76 Pg 141 5021 Kathryn Ave Franklin 37064 $6,715,000 Buck Pb 71 Pg 25 5190 Old Harding Rd Franklin 37064 $3,150 Mckays Mill Sec 25 Oxford Glen Dr Franklin 37067 $375 Mckays Mill Sec 25 Oxford Glen Dr Franklin 37067 $1,050,000 Sneed Forest Sec 1 Pb 4 Pg 76 2421 Foxhaven Dr Franklin 37069 $805,000 Eagles Glen Sec 2 Pb 11 Pg 82 634 Gleneagle Ln Franklin 37067 $7,750,000 2050 Old Hillsboro Rd Franklin 37064 $1,300,775 Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147 7012 Southvale Blvd Franklin 37064 $1,125,000 Terravista Sec2 Pb 79 Pg 74 5616 Carney Ln Franklin 37064 $703,803 Petway Place Pb 2 Pg 54 407 Roberts St Franklin 37064 $759,900 Highlands @ Ladd Park Sec25 Pb 62 Pg 15 84 Truman Rd E Franklin 37064 $400,000 Hardison Hills Sec 2 Pb 35 Pg 51 1101 Downs Blvd #110 Franklin 37064 $1,349,900 Starnes Creek Sec2 Pb 81 Pg 57 7031 Starnes Creek Blvd Franklin 37064 $1,275,000 Keystone Sec 1 Pb 27 Pg 10 1515 Keystone Dr Franklin 37064 $1,350,000 Lynnwood Downs Pb 58 Pg 101 3038 Smith Ln Franklin 37067 $1,100,000 7945 Oscar Green Rd Franklin 37069 $1,200,000 5454 Pinewood Rd Franklin 37064 $1,095,000 Barclay Place Rev 3 Pb 54 Pg 113 309 Caysens Square Ln Franklin 37064 $702,011 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 9030 Headwaters Dr Franklin 37064 $1,644,985 Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147 7006 Southvale Blvd Franklin 37064 $1,324,766 Westhaven Sec64 Pb 84 Pg 69 1019 Congress Dr Franklin 37067 $439,000 Shadow Green Sec2 Pb 74 Pg 108 3000 Vintage Green Ln 103 Franklin 37064 $580,000 Generals Retreat Pb 4333 Pg 472 139 Generals Retreat Pl Franklin 37064 $615,000 Highland Gardens Pb 1 Pg 85 Block F 310 Mercury Dr Franklin 37064 $1,017,700 Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131 1018 Championship Blvd Franklin 37064 $864,500 Highlands @ Ladd Park Sec31 Pb 69 Pg 36 619 Beamon Dr Franklin 37064 $224,000 Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147 4006 Forestside Dr Franklin 37064 $440,000 Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147 1012 Legrand Ave Franklin 37064 $725,000 106 Buford St Franklin 37064 $2,469,407 Blackberry Ridge Pb 60 Pg 14 5005 Cobbler Ridge Rd Franklin 37064 $585,000 Williamson Square Pb 81 Pg 58 1023 Harmony Hills Pvt Dr Franklin 37064 $1,309,500 Highlands @ Ladd Park Sec38 Pb 71 Pg 113 106 Whiteside Ct Franklin 37064 $899,900 Villages @ Southbrooke Sec1 Pb 77 Pg 69 2091 Hollydale Alley Franklin 37064 $1,320,000 Trace End Est Sec 2 Pb 5 Pg 45 120 Trace End Dr Franklin 37069 $975,500 Forrest Crossing Sec 9-b Pb 16 Pg 113 355 Glendower Pl Franklin 37064 $799,900 Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117 1024 Wynn Cir Franklin 37064 $1,280,000 Watkins Creek Sec 3 Pb 41 Pg 55 3444 Stagecoach Dr Franklin 37067 $701,800 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 3011 William St Franklin 37064 $725,000 Sullivan Farms Sec C Pb 27 Pg 81 279 Stonehaven Cir Franklin 37064 $1,100,000 Hawks View Pb 82 Pg 94 3120 Hawks View Pvt Ln Franklin 37064 $1,000,000 Lewis Aita Pb 1 Pg 93 1811 Hillsboro Rd Franklin 37069 $395,000 Natchez Valley Ph 2 Pb 27 Pg 54 1091 Natchez Valley Ln Franklin 37064 $770,000 Highland Gardens Pb 1 Pg 57 Block B 109 Carolyn Ave Franklin 37064 $1,300,000 Blossom Park Pb 61 Pg 61 3036 Blossom Trail Ln Franklin 37064 $549,900 Brentwood Pointe Sec 3 Pb 19 Pg 14 Block C009 1522 Brentwood Pointe Franklin 37067 $699,900 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 2019 Cleaver St Franklin 37064 $1,641,000 Westhaven Sec 13 Pb 44 Pg 96 206 Morning Mist Ln Franklin 37064 $660,000 Forrest Crossing Sec 2 Pb 12 Pg 111 1729 Fieldcrest Cir Franklin 37064

