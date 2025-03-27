Real Estate Property Transfers in Franklin for March 3, 2025

See property transfers in Franklin Tennessee for March 3-7, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Sales Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$310,000
|Pleasant Hill Est Pb 27 Pg 130
|250 Chestnut Ln
|Franklin
|37064
|$1,750,000
|Sawyers Creek Pb 84 Pg 28
|1518 Lurah Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$825,000
|Zf Spv Llc Pb 83 Pg 124
|5661 Leipers Creek Rd
|Franklin
|37064
|$1,240,000
|Hatcher George Pb 32 Pg 56
|4008 Arno Rd
|Franklin
|37064
|$729,900
|Barclay Place Pb 52 Pg 94
|2011 Barclay Ln
|Franklin
|37064
|$1,465,000
|Starnes Creek Sec3 Pb 82 Pg 150
|7404 Leelee Dr
|Franklin
|37064
|$899,000
|Creekstone Commons Sec 4 Pb 58 Pg 10
|443 Valley View Dr
|Franklin
|37064
|$759,000
|Cliffs @ Garrison Creek Pb 71 Pg 144
|6065 Stone Cliff Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$1,824,750
|Summer Hill Sec 2 Pb 34 Pg 65
|2129 Summer Hill Cir
|Franklin
|37064
|$1,189,000
|Cool Springs East Sec 13 Pb 25 Pg 90
|229 Waterbury Cir
|Franklin
|37067
|$900,000
|Highlands @ Ladd Park Sec 12 Pb 59 Pg 79
|118 Hobbs Dr
|Franklin
|37064
|$350,000
|Boyd Mill Est Sec 1 Pb 6 Pg 103
|1220 Mallard Dr
|Franklin
|37064
|$1,609,000
|Highlands @ Ladd Park Sec18 Pb 66 Pg 18
|122 Barlow Dr
|Franklin
|37064
|$1,650,000
|4362 Arno Rd
|Franklin
|37064
|$6,160,000
|Starnes Creek Sec4 Pb 84 Pg 86
|7243 Murrel Dr
|Franklin
|37064
|$286,000
|Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147
|8034 Southvale Blvd
|Franklin
|37064
|$1,600,000
|Fieldstone Farms Sec V Pb 26 Pg 150
|306 Rothwell Pl
|Franklin
|37069
|$1,178,700
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|3024 William St
|Franklin
|37064
|$1,332,540
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11
|1443 Townsend Blvd
|Franklin
|37064
|$627,900
|Preserve @ Pb 33 Pg 28
|405 Chatsworth Ct
|Franklin
|37064
|$767,218
|Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7
|9125 Headwaters Dr
|Franklin
|37064
|$1,443,000
|Westhaven Sec 11 Pb 40 Pg 21
|112 Addison Ave
|Franklin
|37064
|$527,000
|Lockwood Glen Sec 1 Pb 59 Pg 142
|514 Cobert Ln
|Franklin
|37064
|$500,000
|Simmons Ridge Sec11 Pb 75 Pg 114
|1163 Sweetleaf Dr
|Franklin
|37064
|$1,400,000
|Fones William Pb 82 Pg 77
|5775 Pinewood Rd
|Franklin
|37064
|$758,000
|Ashton Park Sec 1 Pb 31 Pg 88
|530 Eden Park Dr
|Franklin
|37067
|$335,000
|Leavitt Ridge Pb 38 Pg 52
|7123 Lyric Ln
|Franklin
|37064
|$1,005,000
|Avalon Sec 4 Pb 41 Pg 40
|401 Cardova Dr
|Franklin
|37067
|$1,430,000
|St Marlo Sec2 Pb 79 Pg 22
|5608 Winslet Dr
|Franklin
|37064
|$479,900
|Franklin Green Sec 9 Pb 28 Pg 129
|3139 Tristan Dr
|Franklin
|37064
|$817,500
|Sullivan Farms Sec D Pb 24 Pg 147
|222 Lighthouse Ter
|Franklin
|37064
|$839,000
|Westhaven Sec 15 Rev 2 Pb 53 Pg 150
|138 Prospect Ave
|Franklin
|37064
|$649,900
|Reid Hill Commons Sec 1 Pb 45 Pg 51
|229 Wrennewood Ln
|Franklin
|37064
|$650,000
|Preserve @ Pb 33 Pg 28
|602 Ballington Dr
|Franklin
|37064
|$880,000
|Polk Place Sec 10 Pb 32 Pg 137
|104 Jill Ct
|Franklin
|37064
|$1,164,540
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11
|7055 Bolton St
|Franklin
|37064
|$1,050,000
|Highlands @ Ladd Park Sec 20 Pb 59 Pg 35
|342 Finnhorse Ln
|Franklin
|37064
|$1,515,000
|Westhaven Sec 19 Pb 48 Pg 23
|1410 Westhaven Blvd
|Franklin
|37064
|$399,900
|River Rest Sec 1 Pb 5 Pg 37 Block C080
|193 Boxwood Dr
|Franklin
|37069
|$1,062,500
|Sullivan Farms Sec E Pb 28 Pg 17
|109 Abercairn Dr
|Franklin
|37064
|$564,900
|Franklin Green Sec 6 Pb 28 Pg 3
|3209 Dark Woods Dr
|Franklin
|37064
|$725,000
|Avalon Sec 6 Pb 45 Pg 7
|202 Pennystone Cir
|Franklin
|37067
|$1,325,000
|Highlands @ Ladd Park Sec35 Pb 68 Pg 12
|1045 Memorial Dr
|Franklin
|37064
|$2,925,000
|Leipers Valley Pb 71 Pg 114
|3609 Leipers Valley Trl
|Franklin
|37064
|$715,000
|Highlands @ Ladd Park Sec25 Pb 63 Pg 17
|1036 Beamon Dr
|Franklin
|37064
|$1,000,000
|Temple Hills The Links Pb 33 Pg 3
|720 Wild Timber Ct
|Franklin
|37069
|$1,200,000
|Albany Pointe Sec 2 Pb 27 Pg 143
|2181 Albany Dr
|Franklin
|37067
|$3,325,000
|Casseri Amy Loring
|2181 S Berrys Chapel Rd
|Franklin
|37069
|$1,339,466
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11
|1437 Townsend Blvd
|Franklin
|37064
|$674,900
|Rogersshire Sec 4 Pb 28 Pg 36
|342 Astor Way
|Franklin
|37064
|$1,150,000
|Lockwood Glen Sec8 Pb 67 Pg 104
|2023 Mcavoy Dr
|Franklin
|37064
|$845,000
|Temple Hills Sec 10-a Pb 10 Pg 85
|309 St Andrews Dr
|Franklin
|37069
|$1,916,260
|Starnes Creek Sec3 Pb 82 Pg 150
|7284 Murrel Dr
|Franklin
|37064
|$452,700
|Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117
|1012 Wynn Cir
|Franklin
|37064
|$473,000
|Brentwood Pointe 3 Pb 37 Pg 147
|1804 Brentwood Pointe
|Franklin
|37067
|$675,000
|Cleburne Addn Pb 55 Pg 32
|120 Cleburne St
|Franklin
|37069
|$790,000
|Westhaven Sec 15 Pb 56 Pg 98
|1033 Westhaven Blvd
|Franklin
|37064
|$1,550,000
|Stonebridge Park Sec 3 Pb 34 Pg 83
|407 Brickenhall Dr
|Franklin
|37069
|$307,500
|Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C006
|601 Boyd Mill Ave #a-6
|Franklin
|37064
|$699,900
|Forrest Crossing Sec 5 Pb 12 Pg 108
|615 Tynebrae Dr
|Franklin
|37064
|$688,667
|James Sub Pb 2 Pg 10 Block C
|200 James Ave
|Franklin
|37064
|$715,000
|Forrest Crossing Sec 5 Pb 12 Pg 108
|638 Tynebrae Dr
|Franklin
|37064
|$1,575,000
|Gordon Jacob And Amy Pb 65 Pg 99
|1845 Savannah Springs Dr
|Franklin
|37064
|$890,000
|Fieldstone Farms Sec T Pb 26 Pg 94
|207 Heathstone Cir
|Franklin
|37069
|$810,000
|Highlands @ Ladd Park Sec24 Pb 61 Pg 68
|2025 Ryecroft Ln
|Franklin
|37064
|$1,175,000
|1365 Kittrell Rd
|Franklin
|37064
|$1,359,566
|Westhaven Sec64 Pb 84 Pg 69
|2025 Congress Dr
|Franklin
|37064
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