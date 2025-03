Real Estate Property Transfers in Franklin for March 3, 2025

See property transfers in Franklin Tennessee for March 3-7, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Sales Price Subdivision Address City Zipcode $310,000 Pleasant Hill Est Pb 27 Pg 130 250 Chestnut Ln Franklin 37064 $1,750,000 Sawyers Creek Pb 84 Pg 28 1518 Lurah Pvt Ln Franklin 37064 $825,000 Zf Spv Llc Pb 83 Pg 124 5661 Leipers Creek Rd Franklin 37064 $1,240,000 Hatcher George Pb 32 Pg 56 4008 Arno Rd Franklin 37064 $729,900 Barclay Place Pb 52 Pg 94 2011 Barclay Ln Franklin 37064 $1,465,000 Starnes Creek Sec3 Pb 82 Pg 150 7404 Leelee Dr Franklin 37064 $899,000 Creekstone Commons Sec 4 Pb 58 Pg 10 443 Valley View Dr Franklin 37064 $759,000 Cliffs @ Garrison Creek Pb 71 Pg 144 6065 Stone Cliff Pvt Ln Franklin 37064 $1,824,750 Summer Hill Sec 2 Pb 34 Pg 65 2129 Summer Hill Cir Franklin 37064 $1,189,000 Cool Springs East Sec 13 Pb 25 Pg 90 229 Waterbury Cir Franklin 37067 $900,000 Highlands @ Ladd Park Sec 12 Pb 59 Pg 79 118 Hobbs Dr Franklin 37064 $350,000 Boyd Mill Est Sec 1 Pb 6 Pg 103 1220 Mallard Dr Franklin 37064 $1,609,000 Highlands @ Ladd Park Sec18 Pb 66 Pg 18 122 Barlow Dr Franklin 37064 $1,650,000 4362 Arno Rd Franklin 37064 $6,160,000 Starnes Creek Sec4 Pb 84 Pg 86 7243 Murrel Dr Franklin 37064 $286,000 Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147 8034 Southvale Blvd Franklin 37064 $1,600,000 Fieldstone Farms Sec V Pb 26 Pg 150 306 Rothwell Pl Franklin 37069 $1,178,700 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 3024 William St Franklin 37064 $1,332,540 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 1443 Townsend Blvd Franklin 37064 $627,900 Preserve @ Pb 33 Pg 28 405 Chatsworth Ct Franklin 37064 $767,218 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 9125 Headwaters Dr Franklin 37064 $1,443,000 Westhaven Sec 11 Pb 40 Pg 21 112 Addison Ave Franklin 37064 $527,000 Lockwood Glen Sec 1 Pb 59 Pg 142 514 Cobert Ln Franklin 37064 $500,000 Simmons Ridge Sec11 Pb 75 Pg 114 1163 Sweetleaf Dr Franklin 37064 $1,400,000 Fones William Pb 82 Pg 77 5775 Pinewood Rd Franklin 37064 $758,000 Ashton Park Sec 1 Pb 31 Pg 88 530 Eden Park Dr Franklin 37067 $335,000 Leavitt Ridge Pb 38 Pg 52 7123 Lyric Ln Franklin 37064 $1,005,000 Avalon Sec 4 Pb 41 Pg 40 401 Cardova Dr Franklin 37067 $1,430,000 St Marlo Sec2 Pb 79 Pg 22 5608 Winslet Dr Franklin 37064 $479,900 Franklin Green Sec 9 Pb 28 Pg 129 3139 Tristan Dr Franklin 37064 $817,500 Sullivan Farms Sec D Pb 24 Pg 147 222 Lighthouse Ter Franklin 37064 $839,000 Westhaven Sec 15 Rev 2 Pb 53 Pg 150 138 Prospect Ave Franklin 37064 $649,900 Reid Hill Commons Sec 1 Pb 45 Pg 51 229 Wrennewood Ln Franklin 37064 $650,000 Preserve @ Pb 33 Pg 28 602 Ballington Dr Franklin 37064 $880,000 Polk Place Sec 10 Pb 32 Pg 137 104 Jill Ct Franklin 37064 $1,164,540 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 7055 Bolton St Franklin 37064 $1,050,000 Highlands @ Ladd Park Sec 20 Pb 59 Pg 35 342 Finnhorse Ln Franklin 37064 $1,515,000 Westhaven Sec 19 Pb 48 Pg 23 1410 Westhaven Blvd Franklin 37064 $399,900 River Rest Sec 1 Pb 5 Pg 37 Block C080 193 Boxwood Dr Franklin 37069 $1,062,500 Sullivan Farms Sec E Pb 28 Pg 17 109 Abercairn Dr Franklin 37064 $564,900 Franklin Green Sec 6 Pb 28 Pg 3 3209 Dark Woods Dr Franklin 37064 $725,000 Avalon Sec 6 Pb 45 Pg 7 202 Pennystone Cir Franklin 37067 $1,325,000 Highlands @ Ladd Park Sec35 Pb 68 Pg 12 1045 Memorial Dr Franklin 37064 $2,925,000 Leipers Valley Pb 71 Pg 114 3609 Leipers Valley Trl Franklin 37064 $715,000 Highlands @ Ladd Park Sec25 Pb 63 Pg 17 1036 Beamon Dr Franklin 37064 $1,000,000 Temple Hills The Links Pb 33 Pg 3 720 Wild Timber Ct Franklin 37069 $1,200,000 Albany Pointe Sec 2 Pb 27 Pg 143 2181 Albany Dr Franklin 37067 $3,325,000 Casseri Amy Loring 2181 S Berrys Chapel Rd Franklin 37069 $1,339,466 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 1437 Townsend Blvd Franklin 37064 $674,900 Rogersshire Sec 4 Pb 28 Pg 36 342 Astor Way Franklin 37064 $1,150,000 Lockwood Glen Sec8 Pb 67 Pg 104 2023 Mcavoy Dr Franklin 37064 $845,000 Temple Hills Sec 10-a Pb 10 Pg 85 309 St Andrews Dr Franklin 37069 $1,916,260 Starnes Creek Sec3 Pb 82 Pg 150 7284 Murrel Dr Franklin 37064 $452,700 Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117 1012 Wynn Cir Franklin 37064 $473,000 Brentwood Pointe 3 Pb 37 Pg 147 1804 Brentwood Pointe Franklin 37067 $675,000 Cleburne Addn Pb 55 Pg 32 120 Cleburne St Franklin 37069 $790,000 Westhaven Sec 15 Pb 56 Pg 98 1033 Westhaven Blvd Franklin 37064 $1,550,000 Stonebridge Park Sec 3 Pb 34 Pg 83 407 Brickenhall Dr Franklin 37069 $307,500 Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C006 601 Boyd Mill Ave #a-6 Franklin 37064 $699,900 Forrest Crossing Sec 5 Pb 12 Pg 108 615 Tynebrae Dr Franklin 37064 $688,667 James Sub Pb 2 Pg 10 Block C 200 James Ave Franklin 37064 $715,000 Forrest Crossing Sec 5 Pb 12 Pg 108 638 Tynebrae Dr Franklin 37064 $1,575,000 Gordon Jacob And Amy Pb 65 Pg 99 1845 Savannah Springs Dr Franklin 37064 $890,000 Fieldstone Farms Sec T Pb 26 Pg 94 207 Heathstone Cir Franklin 37069 $810,000 Highlands @ Ladd Park Sec24 Pb 61 Pg 68 2025 Ryecroft Ln Franklin 37064 $1,175,000 1365 Kittrell Rd Franklin 37064 $1,359,566 Westhaven Sec64 Pb 84 Pg 69 2025 Congress Dr Franklin 37064

