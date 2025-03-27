Real Estate Property Transfers in Franklin for March 3, 2025

By
Michael Carpenter
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See property transfers in Franklin Tennessee for March 3-7, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Sales PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$310,000Pleasant Hill Est Pb 27 Pg 130250 Chestnut LnFranklin37064
$1,750,000Sawyers Creek Pb 84 Pg 281518 Lurah Pvt LnFranklin37064
$825,000Zf Spv Llc Pb 83 Pg 1245661 Leipers Creek RdFranklin37064
$1,240,000Hatcher George Pb 32 Pg 564008 Arno RdFranklin37064
$729,900Barclay Place Pb 52 Pg 942011 Barclay LnFranklin37064
$1,465,000Starnes Creek Sec3 Pb 82 Pg 1507404 Leelee DrFranklin37064
$899,000Creekstone Commons Sec 4 Pb 58 Pg 10443 Valley View DrFranklin37064
$759,000Cliffs @ Garrison Creek Pb 71 Pg 1446065 Stone Cliff Pvt LnFranklin37064
$1,824,750Summer Hill Sec 2 Pb 34 Pg 652129 Summer Hill CirFranklin37064
$1,189,000Cool Springs East Sec 13 Pb 25 Pg 90229 Waterbury CirFranklin37067
$900,000Highlands @ Ladd Park Sec 12 Pb 59 Pg 79118 Hobbs DrFranklin37064
$350,000Boyd Mill Est Sec 1 Pb 6 Pg 1031220 Mallard DrFranklin37064
$1,609,000Highlands @ Ladd Park Sec18 Pb 66 Pg 18122 Barlow DrFranklin37064
$1,650,0004362 Arno RdFranklin37064
$6,160,000Starnes Creek Sec4 Pb 84 Pg 867243 Murrel DrFranklin37064
$286,000Southvale Sec1 Pb 82 Pg 1478034 Southvale BlvdFranklin37064
$1,600,000Fieldstone Farms Sec V Pb 26 Pg 150306 Rothwell PlFranklin37069
$1,178,700Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1393024 William StFranklin37064
$1,332,540Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 111443 Townsend BlvdFranklin37064
$627,900Preserve @ Pb 33 Pg 28405 Chatsworth CtFranklin37064
$767,218Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 79125 Headwaters DrFranklin37064
$1,443,000Westhaven Sec 11 Pb 40 Pg 21112 Addison AveFranklin37064
$527,000Lockwood Glen Sec 1 Pb 59 Pg 142514 Cobert LnFranklin37064
$500,000Simmons Ridge Sec11 Pb 75 Pg 1141163 Sweetleaf DrFranklin37064
$1,400,000Fones William Pb 82 Pg 775775 Pinewood RdFranklin37064
$758,000Ashton Park Sec 1 Pb 31 Pg 88530 Eden Park DrFranklin37067
$335,000Leavitt Ridge Pb 38 Pg 527123 Lyric LnFranklin37064
$1,005,000Avalon Sec 4 Pb 41 Pg 40401 Cardova DrFranklin37067
$1,430,000St Marlo Sec2 Pb 79 Pg 225608 Winslet DrFranklin37064
$479,900Franklin Green Sec 9 Pb 28 Pg 1293139 Tristan DrFranklin37064
$817,500Sullivan Farms Sec D Pb 24 Pg 147222 Lighthouse TerFranklin37064
$839,000Westhaven Sec 15 Rev 2 Pb 53 Pg 150138 Prospect AveFranklin37064
$649,900Reid Hill Commons Sec 1 Pb 45 Pg 51229 Wrennewood LnFranklin37064
$650,000Preserve @ Pb 33 Pg 28602 Ballington DrFranklin37064
$880,000Polk Place Sec 10 Pb 32 Pg 137104 Jill CtFranklin37064
$1,164,540Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 117055 Bolton StFranklin37064
$1,050,000Highlands @ Ladd Park Sec 20 Pb 59 Pg 35342 Finnhorse LnFranklin37064
$1,515,000Westhaven Sec 19 Pb 48 Pg 231410 Westhaven BlvdFranklin37064
$399,900River Rest Sec 1 Pb 5 Pg 37 Block C080193 Boxwood DrFranklin37069
$1,062,500Sullivan Farms Sec E Pb 28 Pg 17109 Abercairn DrFranklin37064
$564,900Franklin Green Sec 6 Pb 28 Pg 33209 Dark Woods DrFranklin37064
$725,000Avalon Sec 6 Pb 45 Pg 7202 Pennystone CirFranklin37067
$1,325,000Highlands @ Ladd Park Sec35 Pb 68 Pg 121045 Memorial DrFranklin37064
$2,925,000Leipers Valley Pb 71 Pg 1143609 Leipers Valley TrlFranklin37064
$715,000Highlands @ Ladd Park Sec25 Pb 63 Pg 171036 Beamon DrFranklin37064
$1,000,000Temple Hills The Links Pb 33 Pg 3720 Wild Timber CtFranklin37069
$1,200,000Albany Pointe Sec 2 Pb 27 Pg 1432181 Albany DrFranklin37067
$3,325,000Casseri Amy Loring2181 S Berrys Chapel RdFranklin37069
$1,339,466Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 111437 Townsend BlvdFranklin37064
$674,900Rogersshire Sec 4 Pb 28 Pg 36342 Astor WayFranklin37064
$1,150,000Lockwood Glen Sec8 Pb 67 Pg 1042023 Mcavoy DrFranklin37064
$845,000Temple Hills Sec 10-a Pb 10 Pg 85309 St Andrews DrFranklin37069
$1,916,260Starnes Creek Sec3 Pb 82 Pg 1507284 Murrel DrFranklin37064
$452,700Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 1171012 Wynn CirFranklin37064
$473,000Brentwood Pointe 3 Pb 37 Pg 1471804 Brentwood PointeFranklin37067
$675,000Cleburne Addn Pb 55 Pg 32120 Cleburne StFranklin37069
$790,000Westhaven Sec 15 Pb 56 Pg 981033 Westhaven BlvdFranklin37064
$1,550,000Stonebridge Park Sec 3 Pb 34 Pg 83407 Brickenhall DrFranklin37069
$307,500Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C006601 Boyd Mill Ave #a-6Franklin37064
$699,900Forrest Crossing Sec 5 Pb 12 Pg 108615 Tynebrae DrFranklin37064
$688,667James Sub Pb 2 Pg 10 Block C200 James AveFranklin37064
$715,000Forrest Crossing Sec 5 Pb 12 Pg 108638 Tynebrae DrFranklin37064
$1,575,000Gordon Jacob And Amy Pb 65 Pg 991845 Savannah Springs DrFranklin37064
$890,000Fieldstone Farms Sec T Pb 26 Pg 94207 Heathstone CirFranklin37069
$810,000Highlands @ Ladd Park Sec24 Pb 61 Pg 682025 Ryecroft LnFranklin37064
$1,175,0001365 Kittrell RdFranklin37064
$1,359,566Westhaven Sec64 Pb 84 Pg 692025 Congress DrFranklin37064

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