Real Estate Property Transfers in Franklin for March 27, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for March 27-31, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $635,000.00 1596 Coleman Rd Franklin 37064 $3,650,000.00 Kinnard Springs Sec 3 3301 Running Springs Ct Franklin 37064 $685,000.00 Avalon Sec 6 206 Pennystone Cir Franklin 37067 $655,000.00 Sun Valley Est Sec 1 110 Foxwood Ln Franklin 37069 $375,000.00 Powell William T 5395 Old Hwy 96 Franklin 37064 $1,880,000.00 3710 New Hwy 96 W Franklin 37064 $749,900.00 Creekstone Commons Sec 4 421 Valley View Dr Franklin 37064 $2,173,540.00 5204 Drury Ln Franklin 37064 $540,000.00 Berry Farms Town Center Sec7 3013 Rural Plains Cir Franklin 37064 $382,500.00 Eastview 519 Eastview Dr Franklin 37064 $5,900,000.00 Harpeth School Rd Franklin 37064 $885,000.00 Mckays Mill Sec 9 1400 Lille Ct Franklin 37067 $943,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec 12 162 Hobbs Dr Franklin 37064 $1,057,895.00 Terravista Sec1 5051 Terravista Ln Franklin 37064 $1,019,578.00 St Marlo Sec2 5628 Winslet Dr Franklin 37064 $535,000.00 1611 Lewisburg Pk Franklin 37064 $505,000.00 Morningside Sec 7 7074 Sunrise Cir Franklin 37067 $680,000.00 Fieldstone Farms Sec J 105 Crestfield Pl Franklin 37069 $540,000.00 Lockwood Glen Sec 1 516 Cobert Ln Franklin 37064 $181,000.00 Villages @ Southbrooke Sec3 1115 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $1,105,658.00 Terravista Sec1 5316 Eagle Trail Ct Franklin 37064 $725,000.00 Spencer Hall Sec 5 3197 Bush Dr Franklin 37064 $1,100,000.00 5621 Pinewood Rd Franklin 37064 $781,250.00 Westhaven Sec 3 1017 State Blvd Franklin 37064 $2,888,956.00 Lookaway Farms Sec2 6112 Lookaway Cir Franklin 37067 $1,089,529.00 St Marlo Sec2 5620 Winslet Dr Franklin 37064 $673,000.00 Preserve @ 817 Hartington Ct Franklin 37064 $1,071,414.00 St Marlo Sec2 5635 Winslet Dr Franklin 37064 $1,563,000.00 Westhaven Sec59 925 Jasper Ave Franklin 37064 $1,073,676.00 Terravista Sec1 5312 Eagle Trail Ct Franklin 37064 $982,469.00 Terravista Sec1 5043 Terravista Ln Franklin 37064 $785,000.00 Cottonwood Est 303 Cypress Ct Franklin 37069 $665,000.00 Leathers Erica Pinewood Rd Franklin 37064 $899,900.00 Cottonwood Est 803 Shady Glen Ct Franklin 37069 $435,000.00 Green Acres 433 Green Acres Dr Franklin 37064 $804,332.00 Waters Edge Sec6 4136 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $1,733,672.00 Daventry Sec3 3130 Chase Point Dr Franklin 37067 $1,508,399.00 Lookaway Farms Sec2 6120 Lookaway Cir Franklin 37067 $889,000.00 Waters Edge Sec4 1013 Crisp Springs Dr Franklin 37064 $510,000.00 Hillsboro Acres 1128 Howell Dr Franklin 37069 $2,000,000.00 Starnes Creek Sec1 Murrel Dr Franklin 37064 $825,000.00 Tywater Crossing Sec1 608 Tywater Crossing Blvd Franklin 37064 $1,190,000.00 Westhaven Sec60 1105 Cheltenham Ave Franklin 37064 $621,000.00 Morningside Sec 9 9008 Sunrise Cir Franklin 37067 $1,625,000.00 4264 Warren Rd Franklin 37067 $825,000.00 2515 Meacham Ln Franklin 37064 $654,848.00 Waters Edge Sec6 2111 Gunwale St Franklin 37064