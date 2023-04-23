Real Estate Property Transfers in Franklin for March 27, 2023

By
Michael Carpenter
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See property transfers in Franklin Tennessee for March 27-31, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$635,000.001596 Coleman RdFranklin37064
$3,650,000.00Kinnard Springs Sec 33301 Running Springs CtFranklin37064
$685,000.00Avalon Sec 6206 Pennystone CirFranklin37067
$655,000.00Sun Valley Est Sec 1110 Foxwood LnFranklin37069
$375,000.00Powell William T5395 Old Hwy 96Franklin37064
$1,880,000.003710 New Hwy 96 WFranklin37064
$749,900.00Creekstone Commons Sec 4421 Valley View DrFranklin37064
$2,173,540.005204 Drury LnFranklin37064
$540,000.00Berry Farms Town Center Sec73013 Rural Plains CirFranklin37064
$382,500.00Eastview519 Eastview DrFranklin37064
$5,900,000.00Harpeth School RdFranklin37064
$885,000.00Mckays Mill Sec 91400 Lille CtFranklin37067
$943,000.00Highlands @ Ladd Park Sec 12162 Hobbs DrFranklin37064
$1,057,895.00Terravista Sec15051 Terravista LnFranklin37064
$1,019,578.00St Marlo Sec25628 Winslet DrFranklin37064
$535,000.001611 Lewisburg PkFranklin37064
$505,000.00Morningside Sec 77074 Sunrise CirFranklin37067
$680,000.00Fieldstone Farms Sec J105 Crestfield PlFranklin37069
$540,000.00Lockwood Glen Sec 1516 Cobert LnFranklin37064
$181,000.00Villages @ Southbrooke Sec31115 Southbrooke BlvdFranklin37064
$1,105,658.00Terravista Sec15316 Eagle Trail CtFranklin37064
$725,000.00Spencer Hall Sec 53197 Bush DrFranklin37064
$1,100,000.005621 Pinewood RdFranklin37064
$781,250.00Westhaven Sec 31017 State BlvdFranklin37064
$2,888,956.00Lookaway Farms Sec26112 Lookaway CirFranklin37067
$1,089,529.00St Marlo Sec25620 Winslet DrFranklin37064
$673,000.00Preserve @817 Hartington CtFranklin37064
$1,071,414.00St Marlo Sec25635 Winslet DrFranklin37064
$1,563,000.00Westhaven Sec59925 Jasper AveFranklin37064
$1,073,676.00Terravista Sec15312 Eagle Trail CtFranklin37064
$982,469.00Terravista Sec15043 Terravista LnFranklin37064
$785,000.00Cottonwood Est303 Cypress CtFranklin37069
$665,000.00Leathers EricaPinewood RdFranklin37064
$899,900.00Cottonwood Est803 Shady Glen CtFranklin37069
$435,000.00Green Acres433 Green Acres DrFranklin37064
$804,332.00Waters Edge Sec64136 Flowing Creek DrFranklin37064
$1,733,672.00Daventry Sec33130 Chase Point DrFranklin37067
$1,508,399.00Lookaway Farms Sec26120 Lookaway CirFranklin37067
$889,000.00Waters Edge Sec41013 Crisp Springs DrFranklin37064
$510,000.00Hillsboro Acres1128 Howell DrFranklin37069
$2,000,000.00Starnes Creek Sec1Murrel DrFranklin37064
$825,000.00Tywater Crossing Sec1608 Tywater Crossing BlvdFranklin37064
$1,190,000.00Westhaven Sec601105 Cheltenham AveFranklin37064
$621,000.00Morningside Sec 99008 Sunrise CirFranklin37067
$1,625,000.004264 Warren RdFranklin37067
$825,000.002515 Meacham LnFranklin37064
$654,848.00Waters Edge Sec62111 Gunwale StFranklin37064

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