Real Estate Property Transfers in Franklin for March 27, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for March 27-31, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$635,000.00
|1596 Coleman Rd
|Franklin
|37064
|$3,650,000.00
|Kinnard Springs Sec 3
|3301 Running Springs Ct
|Franklin
|37064
|$685,000.00
|Avalon Sec 6
|206 Pennystone Cir
|Franklin
|37067
|$655,000.00
|Sun Valley Est Sec 1
|110 Foxwood Ln
|Franklin
|37069
|$375,000.00
|Powell William T
|5395 Old Hwy 96
|Franklin
|37064
|$1,880,000.00
|3710 New Hwy 96 W
|Franklin
|37064
|$749,900.00
|Creekstone Commons Sec 4
|421 Valley View Dr
|Franklin
|37064
|$2,173,540.00
|5204 Drury Ln
|Franklin
|37064
|$540,000.00
|Berry Farms Town Center Sec7
|3013 Rural Plains Cir
|Franklin
|37064
|$382,500.00
|Eastview
|519 Eastview Dr
|Franklin
|37064
|$5,900,000.00
|Harpeth School Rd
|Franklin
|37064
|$885,000.00
|Mckays Mill Sec 9
|1400 Lille Ct
|Franklin
|37067
|$943,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec 12
|162 Hobbs Dr
|Franklin
|37064
|$1,057,895.00
|Terravista Sec1
|5051 Terravista Ln
|Franklin
|37064
|$1,019,578.00
|St Marlo Sec2
|5628 Winslet Dr
|Franklin
|37064
|$535,000.00
|1611 Lewisburg Pk
|Franklin
|37064
|$505,000.00
|Morningside Sec 7
|7074 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$680,000.00
|Fieldstone Farms Sec J
|105 Crestfield Pl
|Franklin
|37069
|$540,000.00
|Lockwood Glen Sec 1
|516 Cobert Ln
|Franklin
|37064
|$181,000.00
|Villages @ Southbrooke Sec3
|1115 Southbrooke Blvd
|Franklin
|37064
|$1,105,658.00
|Terravista Sec1
|5316 Eagle Trail Ct
|Franklin
|37064
|$725,000.00
|Spencer Hall Sec 5
|3197 Bush Dr
|Franklin
|37064
|$1,100,000.00
|5621 Pinewood Rd
|Franklin
|37064
|$781,250.00
|Westhaven Sec 3
|1017 State Blvd
|Franklin
|37064
|$2,888,956.00
|Lookaway Farms Sec2
|6112 Lookaway Cir
|Franklin
|37067
|$1,089,529.00
|St Marlo Sec2
|5620 Winslet Dr
|Franklin
|37064
|$673,000.00
|Preserve @
|817 Hartington Ct
|Franklin
|37064
|$1,071,414.00
|St Marlo Sec2
|5635 Winslet Dr
|Franklin
|37064
|$1,563,000.00
|Westhaven Sec59
|925 Jasper Ave
|Franklin
|37064
|$1,073,676.00
|Terravista Sec1
|5312 Eagle Trail Ct
|Franklin
|37064
|$982,469.00
|Terravista Sec1
|5043 Terravista Ln
|Franklin
|37064
|$785,000.00
|Cottonwood Est
|303 Cypress Ct
|Franklin
|37069
|$665,000.00
|Leathers Erica
|Pinewood Rd
|Franklin
|37064
|$899,900.00
|Cottonwood Est
|803 Shady Glen Ct
|Franklin
|37069
|$435,000.00
|Green Acres
|433 Green Acres Dr
|Franklin
|37064
|$804,332.00
|Waters Edge Sec6
|4136 Flowing Creek Dr
|Franklin
|37064
|$1,733,672.00
|Daventry Sec3
|3130 Chase Point Dr
|Franklin
|37067
|$1,508,399.00
|Lookaway Farms Sec2
|6120 Lookaway Cir
|Franklin
|37067
|$889,000.00
|Waters Edge Sec4
|1013 Crisp Springs Dr
|Franklin
|37064
|$510,000.00
|Hillsboro Acres
|1128 Howell Dr
|Franklin
|37069
|$2,000,000.00
|Starnes Creek Sec1
|Murrel Dr
|Franklin
|37064
|$825,000.00
|Tywater Crossing Sec1
|608 Tywater Crossing Blvd
|Franklin
|37064
|$1,190,000.00
|Westhaven Sec60
|1105 Cheltenham Ave
|Franklin
|37064
|$621,000.00
|Morningside Sec 9
|9008 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$1,625,000.00
|4264 Warren Rd
|Franklin
|37067
|$825,000.00
|2515 Meacham Ln
|Franklin
|37064
|$654,848.00
|Waters Edge Sec6
|2111 Gunwale St
|Franklin
|37064