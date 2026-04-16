Real Estate Property Transfers in Franklin for March 23, 2026

View property transfers in Franklin, Tennessee, for March 23-27, 2026.

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$505,000Morningside Sec 8 Pb 40 Pg 1047112 Sunrise CirFranklin37067
$725,000Cliffs @ Garrison Creek Pb 71 Pg 1446065 Stone Cliff Pvt LnFranklin37064
$316,000Jackson Place Pb 8 Pg 7 Block C027200 N Royal Oaks Blvd #G-3Franklin37067
$799,000Southvale Sec2 Pb 85 Pg 115200 Equine StFranklin37064
$318,000Southvale Sec2 Pb 85 Pg 115213 Equine StFranklin37064
$520,000Franklin Bus Center Condo Pb 3304 Pg 374123 Southeast Pkwy Ct #100Franklin37064
$255,000Hard Bargain621 Mt Hope StFranklin37064
$1,100,000Enclave @ Station Hill Sec1 Pb 87 Pg 82078 Riley Park DrFranklin37064
$2,100,920Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 921067 William StFranklin37064
$9,900,000Avalon Sec 3 Pb 45 Pg 60512 King Richards CtFranklin37067
$680,000Clairmonte Sec 2 Pb 21 Pg 1411407 Clairmonte CirFranklin37064
$880,000Westhaven Sec51 Pb 69 Pg 1201067 Beckwith StFranklin37064
$769,800Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 79107 Law DrFranklin37064
$533,321Morningside Sec 2 Pb 25 Pg 16062 Sunrise CirFranklin37067
$1,185,000Westhaven Sec53 Pb 73 Pg 31038 Calico StFranklin37064
$240,000Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C047701 Granville RdFranklin37064
$739,800Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 387150 Bolton StFranklin37064
$759,900Ashton Park Sec 2 Pb 34 Pg 1441136 Frenchtown LnFranklin37067
$1,025,000Ellington Park Sec 3 Pb 3 Pg 32307 Ellington DrFranklin37064
$979,000Mayberry Station Sec 2 Pb 16 Pg 351420 Mayberry LnFranklin37064
$124,410Franklin Industrial Park2009 Columbia AveFranklin37064
$99,800Franklin Industrial Park100 Alpha DrFranklin37064
$16,540,000Creekstone Commons Pb 47 Pg 142205 Miller Springs CtFranklin37064
$1,050,000Highgate Sec 1 Pb 5 Pg 91108 Century Oak DrFranklin37069
$1,575,000River Landing Sec 1 Pb 28 Pg 83213 Winburn LnFranklin37069
$1,300,000Montpier Farms Sec 3 Pb 4 Pg 331113 Montpier DrFranklin37069
$650,000Morningside Sec 2 Pb 25 Pg 16049 Sunrise CirFranklin37067
$1,225,000Mckays Mill Section 32 Pb 50 Pg 1051500 Bledsoe LnFranklin37067
$490,000Brentwood Pointe 3 Pb 41 Pg 931841 Brentwood Pointe DrFranklin37067
$950,000Avalon Sec 4 Pb 41 Pg 40159 Pennystone CirFranklin37067
$975,000Ashton Park Sec 2 Pb 34 Pg 1441023 Eden Park DrFranklin37067
$1,850,000Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 326065 Lookaway CirFranklin37067
$4,036,524Westhaven Sec56 Pb 79 Pg 90544 Bonaire LnFranklin37064
$779,000Amber Glen Pb 18 Pg 63248 Circle View DrFranklin37064
$7,500Snowbird Hollow RdFranklin37064
$1,598,520Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 1053139 Long Branch CirFranklin37064
$1,289,456Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131906 Championship BlvdFranklin37064
$1,382,210Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131912 Championship BlvdFranklin37064
$1,679,900Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 1102954 Del Rio PikeFranklin37069
$1,475,000Sneed Forest Sec 2 Pb 5 Pg 472418 Mcintyre CtFranklin37069
$500,000West Meade Sec 1544 Edgewood BlvdFranklin37064
$3,500,000Harrell Henry Iii Pb 48 Pg 125Old Harding RdFranklin37064
$1,900,000Westhaven Sec 1 Pb 35 Pg 61205 State BlvdFranklin37064

