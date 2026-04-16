Real Estate Property Transfers in Franklin for March 23, 2026

View property transfers in Franklin, Tennessee, for March 23-27, 2026.
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$505,000
|Morningside Sec 8 Pb 40 Pg 104
|7112 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$725,000
|Cliffs @ Garrison Creek Pb 71 Pg 144
|6065 Stone Cliff Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$316,000
|Jackson Place Pb 8 Pg 7 Block C027
|200 N Royal Oaks Blvd #G-3
|Franklin
|37067
|$799,000
|Southvale Sec2 Pb 85 Pg 115
|200 Equine St
|Franklin
|37064
|$318,000
|Southvale Sec2 Pb 85 Pg 115
|213 Equine St
|Franklin
|37064
|$520,000
|Franklin Bus Center Condo Pb 3304 Pg 374
|123 Southeast Pkwy Ct #100
|Franklin
|37064
|$255,000
|Hard Bargain
|621 Mt Hope St
|Franklin
|37064
|$1,100,000
|Enclave @ Station Hill Sec1 Pb 87 Pg 8
|2078 Riley Park Dr
|Franklin
|37064
|$2,100,920
|Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92
|1067 William St
|Franklin
|37064
|$9,900,000
|Avalon Sec 3 Pb 45 Pg 60
|512 King Richards Ct
|Franklin
|37067
|$680,000
|Clairmonte Sec 2 Pb 21 Pg 141
|1407 Clairmonte Cir
|Franklin
|37064
|$880,000
|Westhaven Sec51 Pb 69 Pg 120
|1067 Beckwith St
|Franklin
|37064
|$769,800
|Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 79
|107 Law Dr
|Franklin
|37064
|$533,321
|Morningside Sec 2 Pb 25 Pg 1
|6062 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$1,185,000
|Westhaven Sec53 Pb 73 Pg 3
|1038 Calico St
|Franklin
|37064
|$240,000
|Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C047
|701 Granville Rd
|Franklin
|37064
|$739,800
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38
|7150 Bolton St
|Franklin
|37064
|$759,900
|Ashton Park Sec 2 Pb 34 Pg 144
|1136 Frenchtown Ln
|Franklin
|37067
|$1,025,000
|Ellington Park Sec 3 Pb 3 Pg 32
|307 Ellington Dr
|Franklin
|37064
|$979,000
|Mayberry Station Sec 2 Pb 16 Pg 35
|1420 Mayberry Ln
|Franklin
|37064
|$124,410
|Franklin Industrial Park
|2009 Columbia Ave
|Franklin
|37064
|$99,800
|Franklin Industrial Park
|100 Alpha Dr
|Franklin
|37064
|$16,540,000
|Creekstone Commons Pb 47 Pg 142
|205 Miller Springs Ct
|Franklin
|37064
|$1,050,000
|Highgate Sec 1 Pb 5 Pg 91
|108 Century Oak Dr
|Franklin
|37069
|$1,575,000
|River Landing Sec 1 Pb 28 Pg 83
|213 Winburn Ln
|Franklin
|37069
|$1,300,000
|Montpier Farms Sec 3 Pb 4 Pg 33
|1113 Montpier Dr
|Franklin
|37069
|$650,000
|Morningside Sec 2 Pb 25 Pg 1
|6049 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$1,225,000
|Mckays Mill Section 32 Pb 50 Pg 105
|1500 Bledsoe Ln
|Franklin
|37067
|$490,000
|Brentwood Pointe 3 Pb 41 Pg 93
|1841 Brentwood Pointe Dr
|Franklin
|37067
|$950,000
|Avalon Sec 4 Pb 41 Pg 40
|159 Pennystone Cir
|Franklin
|37067
|$975,000
|Ashton Park Sec 2 Pb 34 Pg 144
|1023 Eden Park Dr
|Franklin
|37067
|$1,850,000
|Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 32
|6065 Lookaway Cir
|Franklin
|37067
|$4,036,524
|Westhaven Sec56 Pb 79 Pg 90
|544 Bonaire Ln
|Franklin
|37064
|$779,000
|Amber Glen Pb 18 Pg 63
|248 Circle View Dr
|Franklin
|37064
|$7,500
|Snowbird Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$1,598,520
|Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105
|3139 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$1,289,456
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|906 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$1,382,210
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|912 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$1,679,900
|Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110
|2954 Del Rio Pike
|Franklin
|37069
|$1,475,000
|Sneed Forest Sec 2 Pb 5 Pg 47
|2418 Mcintyre Ct
|Franklin
|37069
|$500,000
|West Meade Sec 1
|544 Edgewood Blvd
|Franklin
|37064
|$3,500,000
|Harrell Henry Iii Pb 48 Pg 125
|Old Harding Rd
|Franklin
|37064
|$1,900,000
|Westhaven Sec 1 Pb 35 Pg 6
|1205 State Blvd
|Franklin
|37064
