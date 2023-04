Real Estate Property Transfers in Franklin for March 20, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for March 20-24, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Sales Price Subdivision Address City Zipcode $620,043.00 Waters Edge Sec6 104 Calm Waters St Franklin 37064 $460,000.00 School Manor 411 Perkins Dr Franklin 37064 $290,000.00 5648 Old Hwy 96 Franklin 37064 $637,500.00 Waters Edge Sec6 136 Calm Waters St Franklin 37064 $1,500,000.00 Rice Thomas L 4711 Peytonsville Rd Franklin 37064 $749,500.00 Villages @ Southbrooke Sec1 2025 Hollydale Alley Franklin 37064 $70,000.00 Klinetob Property 5871 Garrison Rd Franklin 37064 $745,000.00 Cedarmont Farms Sec 1 2013 Cedarmont Dr Franklin 37067 $899,900.00 Mckays Mill Sec 10 1207 Firth Ct Franklin 37067 $2,428,280.00 Splendor Ridge 197 Splendor Ridge Dr Franklin 37064 $725,000.00 Heatherwood Hills Sec 2 102 Dogwood Ln Franklin 37064 $1,350,000.00 Big East Fork Rd Franklin 37064 $1,238,388.00 St Marlo Sec1 6046 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $615,000.00 Dallas Downs Sec 9 231 Heathersett Dr Franklin 37064 $1,047,161.00 St Marlo Sec2 6145 St Marlo Dr Franklin 37064 $1,267,969.00 St Marlo Sec2 6157 St Marlo Dr Franklin 37064 $488,660.00 Founders Pointe Sec 6 803 Founders Pointe Blvd Franklin 37064 $850,000.00 Waters Edge Sec2 7001 Headwaters Dr Franklin 37064 $1,734,000.00 Simmons Ridge Sec9 Sweetleaf Way Franklin 37064 $645,000.00 Sullivan Farms Sec B 430 William Wallace Dr Franklin 37064 $502,000.00 Falcon Creek Sec 1 306 Crooked Oak Ct Franklin 37067 $1,125,000.00 Westhaven Sec 41 9130 Keats St Franklin 37064 $2,299,000.00 Splendor Ridge 179 Splendor Ridge Dr Franklin 37064 $975,000.00 Highlands At Ladd Park Sec 4 325 Molly Bright Ln Franklin 37064 $302,000.00 West Meade Sec 1 1305 Chickering Dr Franklin 37064 $1,000,000.00 Mclemore Farms Add Sec 1 2904 Mclemore Cir Franklin 37064 $435,000.00 Andover Sec 1 708 Huffine Manor Cir Franklin 37067 $616,000.00 Hunters Chase Sec 1 1197 Hunters Chase Dr Franklin 37064 $3,100,000.00 Wright Gerald Kinnard Springs Rd Franklin 37064 $1,391,154.00 Westhaven Sec60 1111 Cheltenham Ave Franklin 37064 $1,244,777.00 St Marlo Sec2 5624 Winslet Dr Franklin 37064 $599,000.00 Royal Oaks Sec 1 103 Churchill Pl Franklin 37067 $634,000.00 Mckays Mill Sec 19 1301 Pemberton Heights Dr Franklin 37067 $697,036.00 Waters Edge Sec6 152 Calm Waters St Franklin 37064 $905,000.00 Breezeway Section 01 231 Breezeway Ln Franklin 37067 $1,089,990.00 Lockwood Glen Sec15 300 Sherman Ct Franklin 37064 $954,900.00 Westhaven Sec59 6028 Camberley St Franklin 37064 $725,000.00 West End Circle 808 West End Cir Franklin 37064 $1,108,999.00 Stags Leap Sec 2b 6132 Silverado Tr Franklin 37064 $800,000.00 Clover Meadows 4005 Oxford Glen Dr Franklin 37067 $615,000.00 Franklin Green Ph 1 Sec 2 3132 Langley Dr Franklin 37064