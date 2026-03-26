Real Estate Property Transfers in Franklin for March 2, 2026

View property transfers in Franklin, Tennessee, for March 2-6, 2026.
|Sales Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$2,199,900
|Underwood Pb 51 Pg 38
|1005 Evans St
|Franklin
|37064
|$480,000
|Simmons Ridge Sec10 Pb 75 Pg 113
|7072 Gracious Dr
|Franklin
|37064
|$640,000
|Ridgemont Place Pb 9 Pg 53
|112 Ridgemont Pl
|Franklin
|37064
|$469,795
|Simmons Ridge Sec10 Pb 75 Pg 113
|7066 Gracious Dr
|Franklin
|37064
|$450,000
|Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 1514 Pg 214
|24 Holland Park Ln
|Franklin
|37067
|$470,000
|Morningside Sec 4-a Pb 30 Pg 6
|8048 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$374,000
|Carriage Park Condos Pb 9 Pg 136 Block Cb
|1301 Carriage Park Dr
|Franklin
|37064
|$712,500
|Rogersshire Sec 1 Pb 25 Pg 88
|523 Bancroft Way
|Franklin
|37064
|$700,000
|Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16
|2085 Braidwood Ln
|Franklin
|37064
|$1,980,000
|Legends Ridge Sec 3 Pb 54 Pg 45
|508 Lake Valley Ct
|Franklin
|37069
|$679,800
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38
|7134 Bolton St
|Franklin
|37064
|$1,080,000
|Westhaven Sec 39 Pb 60 Pg 70
|1614 Townsend Blvd
|Franklin
|37064
|$1,125,000
|Mckays Mill Sec 31 Pb 46 Pg 50
|1804 Provence Ct
|Franklin
|37067
|$1,800,000
|Martha Alices Pb 72 Pg 20
|1814 Old Natchez Tr
|Franklin
|37064
|$1,280,000
|Highlands @ Ladd Park Sec 5-1 Pb 61 Pg 52
|102 Princess Cir
|Franklin
|37064
|$2,862,237
|Avalon Sec 3 Pb 40 Pg 98
|412 Canterbury Rise
|Franklin
|37067
|$989,900
|Riverbluff Sec4 Pb 70 Pg 45
|2032 Cabell Dr
|Franklin
|37064
|$3,000,000
|Splendor Ridge Pb 75 Pg 145
|143 Splendor Ridge Dr
|Franklin
|37064
|$1,299,999
|Lockwood Glen Sec7 Pb 64 Pg 89
|215 Halswelle Dr
|Franklin
|37064
|$1,150,000
|3162 Southall Rd
|Franklin
|37064
|$2,400,000
|Westhaven Sec33 Pb 64 Pg 6
|519 Bonaire Ln
|Franklin
|37064
|$1,680,000
|Westhaven Sec 22 Rev 1 Pb 53 Pg 143
|1437 Westhaven Blvd
|Franklin
|37064
|$639,999
|Avondale Cottages Pb 70 Pg 128
|450 Herringbone Ct
|Franklin
|37064
|$1,400,000
|Cool Springs East Sec 26 Pb 30 Pg 144
|401 Tramore Ct
|Franklin
|37067
|$540,000
|Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 1514 Pg 214
|85 Alton Park Ln
|Franklin
|37069
|$900,000
|5548 Hargrove Rd
|Franklin
|37064
|$1,425,000
|River Landing Sec 10 Pb 34 Pg 47
|284 Gillette Dr
|Franklin
|37069
|$635,000
|Falcon Creek Sec 3 Pb 21 Pg 97
|2201 Falcon Creek Dr
|Franklin
|37067
|$475,000
|961 Glass St
|Franklin
|37064
|$3,800,000
|3349 Sweeney Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$3,700,000
|3380 Southall Rd
|Franklin
|37064
|$2,200,000
|Westhaven Sec 13 Pb 44 Pg 96
|1600 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$2,368,000
|Westhaven Sec 11 Pb 40 Pg 21
|1717 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$1,342,027
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|3033 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$3,800,000
|1051 W Main St Pb 87 Pg 92
|1051 W Main St
|Franklin
|37064
|$2,295,000
|Westhaven Sec57 Pb 75 Pg 71
|3097 Conar St
|Franklin
|37064
|$1,095,680
|Reeds Vale Sec4 Pb 85 Pg 65
|8228 Ashbury Ct
|Franklin
|37067
|$1,050,000
|Cornerstone Pb 38 Pg 57
|113 Cornerstone Cir
|Franklin
|37064
|$1,050,000
|Magnolia Place Pb 7 Pg 7
|104 Meredith Pl
|Franklin
|37064
|$835,000
|Stream Valley Sec 5 Pb 58 Pg 130
|201 Cooper Ledge Cir
|Franklin
|37064
|$1,299,000
|Highlands @ Ladd Park Sec35 Pb 68 Pg 12
|1056 Memorial Dr
|Franklin
|37064
|$540,000
|West Meade Sec 1 Pb 2 Pg 58
|1253 Chickering Dr
|Franklin
|37064
|$766,410
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|3078 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$1,870,000
|Wyelea Farms Sec1 Pb 85 Pg 123
|3422 Overhill Gardens Pvt
|Franklin
|37064
|$550,000
|Petway Place Pb 2 Pg 54
|406 N Petway St
|Franklin
|37064
|$1,425,000
|Stream Valley Sec 1 Pb 46 Pg 101
|120 Stream Valley Blvd
|Franklin
|37064
|$700,000
|Mcfall Carolyn Pb 45 Pg 111
|4091 New Hwy 96 W
|Franklin
|37064
|$2,500,000
|6394 Temple Rd
|Franklin
|37069
|$518,100
|Rebel Meadows Sec 4 Pb 5 Pg 26
|813 Ronald Dr
|Franklin
|37064
|$495,000
|Prescott Place Ph 1 Pb 1485 Pg 992
|114 Stanton Hall Ln
|Franklin
|37069
|$1,200,000
|Highlands @ Ladd Park Pb 46 Pg 78
|176 Worthy Dr
|Franklin
|37064
|$542,000
|Fieldstone Farms Sec M Pb 13 Pg 129
|132 Cavalcade Cir
|Franklin
|37069
|$517,500
|Lockwood Glen Sec 1 Pb 59 Pg 142
|520 Cobert Ln
|Franklin
|37064
|$630,000
|Avondale Cottages Pb 70 Pg 128
|438 Herringbone Ct
|Franklin
|37064
|$3,300,000
|Corporate Woods Office
|507 New Hwy 96 W
|Franklin
|37064
|$1,199,000
|Westhaven Sec54 Pb 73 Pg 71
|960 Cheltenham Ave
|Franklin
|37064
|$862,500
|Sullivan Farms Sec C Pb 25 Pg 35
|269 Stonehaven Cir
|Franklin
|37064
|$769,800
|Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 79
|115 Law Dr
|Franklin
|37064
|$2,551,300
|Hamilton Pb 84 Pg 81
|2090 Hamilton Dr
|Franklin
|37064
|$360,000
|Colletta Park Sec1 Pb 87 Pg 10
|112 Dulwich Dr
|Franklin
|37064
|$7,950,000
|1109 Hillsboro Rd
|Franklin
|37064
|$755,000
|Willowsprings Sec 1 Pb 35 Pg 82
|213 Lilac Cir
|Franklin
|37064
|$580,000
|Morningside Sec 5 Pb 33 Pg 127
|7008 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$360,000
|Colletta Park Sec1 Pb 87 Pg 10
|108 Dulwich Dr
|Franklin
|37064
|$6,000,000
|Laurelbrooke Sec 10-b #10 Pb 38 Pg 86
|1033 Vaughn Crest Dr
|Franklin
|37069
|$375,000
|5757 Peach Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$740,000
|Fieldstone Farms Sec M Pb 13 Pg 129
|148 Cavalcade Cir
|Franklin
|37069
|$5,417,748
|Westhaven Sec56 Pb 79 Pg 90
|567 Bonaire Ln
|Franklin
|37064
|$1,030,000
|Westhaven Section 29 Pb 53 Pg 52
|1706 Townsend Blvd
|Franklin
|37064
