Real Estate Property Transfers in Franklin for March 2, 2026

Michael Carpenter
View property transfers in Franklin, Tennessee, for March 2-6, 2026.

Sales PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$2,199,900Underwood Pb 51 Pg 381005 Evans StFranklin37064
$480,000Simmons Ridge Sec10 Pb 75 Pg 1137072 Gracious DrFranklin37064
$640,000Ridgemont Place Pb 9 Pg 53112 Ridgemont PlFranklin37064
$469,795Simmons Ridge Sec10 Pb 75 Pg 1137066 Gracious DrFranklin37064
$450,000Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 1514 Pg 21424 Holland Park LnFranklin37067
$470,000Morningside Sec 4-a Pb 30 Pg 68048 Sunrise CirFranklin37067
$374,000Carriage Park Condos Pb 9 Pg 136 Block Cb1301 Carriage Park DrFranklin37064
$712,500Rogersshire Sec 1 Pb 25 Pg 88523 Bancroft WayFranklin37064
$700,000Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 162085 Braidwood LnFranklin37064
$1,980,000Legends Ridge Sec 3 Pb 54 Pg 45508 Lake Valley CtFranklin37069
$679,800Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 387134 Bolton StFranklin37064
$1,080,000Westhaven Sec 39 Pb 60 Pg 701614 Townsend BlvdFranklin37064
$1,125,000Mckays Mill Sec 31 Pb 46 Pg 501804 Provence CtFranklin37067
$1,800,000Martha Alices Pb 72 Pg 201814 Old Natchez TrFranklin37064
$1,280,000Highlands @ Ladd Park Sec 5-1 Pb 61 Pg 52102 Princess CirFranklin37064
$2,862,237Avalon Sec 3 Pb 40 Pg 98412 Canterbury RiseFranklin37067
$989,900Riverbluff Sec4 Pb 70 Pg 452032 Cabell DrFranklin37064
$3,000,000Splendor Ridge Pb 75 Pg 145143 Splendor Ridge DrFranklin37064
$1,299,999Lockwood Glen Sec7 Pb 64 Pg 89215 Halswelle DrFranklin37064
$1,150,0003162 Southall RdFranklin37064
$2,400,000Westhaven Sec33 Pb 64 Pg 6519 Bonaire LnFranklin37064
$1,680,000Westhaven Sec 22 Rev 1 Pb 53 Pg 1431437 Westhaven BlvdFranklin37064
$639,999Avondale Cottages Pb 70 Pg 128450 Herringbone CtFranklin37064
$1,400,000Cool Springs East Sec 26 Pb 30 Pg 144401 Tramore CtFranklin37067
$540,000Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 1514 Pg 21485 Alton Park LnFranklin37069
$900,0005548 Hargrove RdFranklin37064
$1,425,000River Landing Sec 10 Pb 34 Pg 47284 Gillette DrFranklin37069
$635,000Falcon Creek Sec 3 Pb 21 Pg 972201 Falcon Creek DrFranklin37067
$475,000961 Glass StFranklin37064
$3,800,0003349 Sweeney Hollow RdFranklin37064
$3,700,0003380 Southall RdFranklin37064
$2,200,000Westhaven Sec 13 Pb 44 Pg 961600 Championship BlvdFranklin37064
$2,368,000Westhaven Sec 11 Pb 40 Pg 211717 Championship BlvdFranklin37064
$1,342,027Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1253033 Poplar Farms DrFranklin37067
$3,800,0001051 W Main St Pb 87 Pg 921051 W Main StFranklin37064
$2,295,000Westhaven Sec57 Pb 75 Pg 713097 Conar StFranklin37064
$1,095,680Reeds Vale Sec4 Pb 85 Pg 658228 Ashbury CtFranklin37067
$1,050,000Cornerstone Pb 38 Pg 57113 Cornerstone CirFranklin37064
$1,050,000Magnolia Place Pb 7 Pg 7104 Meredith PlFranklin37064
$835,000Stream Valley Sec 5 Pb 58 Pg 130201 Cooper Ledge CirFranklin37064
$1,299,000Highlands @ Ladd Park Sec35 Pb 68 Pg 121056 Memorial DrFranklin37064
$540,000West Meade Sec 1 Pb 2 Pg 581253 Chickering DrFranklin37064
$766,410Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1253078 Poplar Farms DrFranklin37067
$1,870,000Wyelea Farms Sec1 Pb 85 Pg 1233422 Overhill Gardens PvtFranklin37064
$550,000Petway Place Pb 2 Pg 54406 N Petway StFranklin37064
$1,425,000Stream Valley Sec 1 Pb 46 Pg 101120 Stream Valley BlvdFranklin37064
$700,000Mcfall Carolyn Pb 45 Pg 1114091 New Hwy 96 WFranklin37064
$2,500,0006394 Temple RdFranklin37069
$518,100Rebel Meadows Sec 4 Pb 5 Pg 26813 Ronald DrFranklin37064
$495,000Prescott Place Ph 1 Pb 1485 Pg 992114 Stanton Hall LnFranklin37069
$1,200,000Highlands @ Ladd Park Pb 46 Pg 78176 Worthy DrFranklin37064
$542,000Fieldstone Farms Sec M Pb 13 Pg 129132 Cavalcade CirFranklin37069
$517,500Lockwood Glen Sec 1 Pb 59 Pg 142520 Cobert LnFranklin37064
$630,000Avondale Cottages Pb 70 Pg 128438 Herringbone CtFranklin37064
$3,300,000Corporate Woods Office507 New Hwy 96 WFranklin37064
$1,199,000Westhaven Sec54 Pb 73 Pg 71960 Cheltenham AveFranklin37064
$862,500Sullivan Farms Sec C Pb 25 Pg 35269 Stonehaven CirFranklin37064
$769,800Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 79115 Law DrFranklin37064
$2,551,300Hamilton Pb 84 Pg 812090 Hamilton DrFranklin37064
$360,000Colletta Park Sec1 Pb 87 Pg 10112 Dulwich DrFranklin37064
$7,950,0001109 Hillsboro RdFranklin37064
$755,000Willowsprings Sec 1 Pb 35 Pg 82213 Lilac CirFranklin37064
$580,000Morningside Sec 5 Pb 33 Pg 1277008 Sunrise CirFranklin37067
$360,000Colletta Park Sec1 Pb 87 Pg 10108 Dulwich DrFranklin37064
$6,000,000Laurelbrooke Sec 10-b #10 Pb 38 Pg 861033 Vaughn Crest DrFranklin37069
$375,0005757 Peach Hollow RdFranklin37064
$740,000Fieldstone Farms Sec M Pb 13 Pg 129148 Cavalcade CirFranklin37069
$5,417,748Westhaven Sec56 Pb 79 Pg 90567 Bonaire LnFranklin37064
$1,030,000Westhaven Section 29 Pb 53 Pg 521706 Townsend BlvdFranklin37064

