Real Estate Property Transfers in Franklin for March 18, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for March 18-22, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$1,555,550
|Summer Hill Sec 3 Pb 38 Pg 74
|2144 Summer Hill Cir
|Franklin
|37064
|$995,000
|Cross Creek Sec 2 Pb 8 Pg 125
|1009 Vista Cir
|Franklin
|37067
|$2,687,287
|Westhaven Sec 58 Pb 76 Pg 141
|5038 Kathryn Ave
|Franklin
|37064
|$740,000
|Mckays Mill Sec 12 Pb 32 Pg 108
|1328 Tilton Dr
|Franklin
|37067
|$500,000
|Magnolia Place Pb 7 Pg 7
|1013 Brink Pl
|Franklin
|37064
|$950,000
|Douglass Glen Sec 1 Pb 18 Pg 83
|2405 Douglass Glen Ln
|Franklin
|37064
|$825,000
|Monticello Sec 2 Pb 3 Pg 12
|117 Jefferson Dr
|Franklin
|37064
|$1,366,895
|Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105
|3169 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$595,000
|Cool Springs East Sec 3 Pb 23 Pg 59
|110 Walters Ave
|Franklin
|37069
|$660,000
|Mckays Mill Sec 30 Pb 41 Pg 94
|1312 Liberty Pk
|Franklin
|37067
|$1,685,000
|Willowsprings Sec 5 Pb 43 Pg 44
|713 Springlake Dr
|Franklin
|37064
|$599,000
|Gateway Village Sec 2 Rev 1 Pb 52 Pg 133
|1205 Moher Blvd
|Franklin
|37069
|$865,000
|Lockwood Glen Sec4 Pb 60 Pg 143
|509 Sydenham Dr
|Franklin
|37064
|$975,000
|Cottonwood Est Pb 5 Pg 68
|404 Cotton Ln
|Franklin
|37069
|$2,969,211
|Westhaven Sec56 Pb 79 Pg 90
|555 Bonaire Ln
|Franklin
|37064
|$970,000
|Stonebridge Park Sec 4 Pb 24 Pg 57
|612 Eastcastle Ct
|Franklin
|37069
|$850,000
|Fisher Donald H Pb 73 Pg 126
|5970 Parham Rd
|Franklin
|37064
|$685,000
|Sullivan Farms Sec A Pb 31 Pg 24
|275 Wisteria Dr
|Franklin
|37064
|$1,100,000
|Cross Creek Sec 4 Pb 9 Pg 39
|414 Cross Creek Ct
|Franklin
|37067
|$1,060,000
|Westhaven Sec 41 Pb 62 Pg 77
|9165 Keats St
|Franklin
|37064
|$549,000
|Keegans Glen Pb 31 Pg 113
|407 Knob Ct
|Franklin
|37064
|$629,900
|Franklin Green Ph 1 Sec 1 Pb 25 Pg 103
|3229 Nolen Ln
|Franklin
|37064
|$1,462,050
|Starnes Creek Sec1 Pb 80 Pg 27
|7208 Murrel Dr
|Franklin
|37064
|$950,000
|Cottonwood Est Pb 5 Pg 68
|152 Cottonwood Dr
|Franklin
|37069
|$716,000
|Fieldstone Farms Sec N Pb 12 Pg 145
|721 Shadowlawn Ct
|Franklin
|37069
|$2,837,000
|Preserve @ Echo Estates Sec2 Pb 62 Pg 110
|1537 Amesbury Ln
|Franklin
|37069
|$845,000
|Sturbridge Pointe Sec 3 Pb 10 Pg 54
|812 Appomattox Pl
|Franklin
|37064
|$740,000
|Eagles Glen Sec 2 Pb 11 Pg 82
|648 Gleneagle Ln
|Franklin
|37067
|$607,500
|Liberty Hills Sec 1 Pb 10 Pg 164
|437 S Cardinal Ct
|Franklin
|37067
|$1,040,557
|St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88
|5850 Branta Dr
|Franklin
|37064
|$1,000,000
|Myles Manor Pb 70 Pg 145
|115 Winslow Rd
|Franklin
|37064
|$2,299,950
|Bonterra Pb 79 Pg 149
|7201 Bonterra Ct
|Franklin
|37064
|$485,000
|Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 1514 Pg 214
|15 Holland Park Ln
|Franklin
|37064
|$805,000
|Polk Place Sec 4 Pb 23 Pg 5
|153 Polk Place Dr
|Franklin
|37064
|$322,200
|Hardison Hills Sec 1 Pb 33 Pg 25
|1101 Downs Blvd #g-104
|Franklin
|37064
|$1,335,000
|Westhaven Sec59 Pb 77 Pg 3
|737 Jasper Ave
|Franklin
|37064
|$810,000
|Berry Farms Town Center Sec 1 Pb 55 Pg 123
|1009 Rural Plains Cir
|Franklin
|37064
|$825,000
|Amelia Park Sec4 Pb 64 Pg 20
|1362 Fairbanks St
|Franklin
|37067
|$3,575
|211 Lewisburg Ave
|Franklin
|37064
|$5,834
|213 Lewisburg Ave
|Franklin
|37064
|$525,000
|Fieldstone Farms Sec W Pb 15 Pg 62
|275 Ben Brush Cir
|Franklin
|37069
|$760,000
|Green Valley Sec 4 Pb 5 Pg 34
|103 Moss Ln
|Franklin
|37064
|$1,049,403
|Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92
|2013 Nathaniel Rd
|Franklin
|37064
|$1,800,000
|Lookaway Farms Sec1 Pb 66 Pg 34
|6014 Lookaway Cir
|Franklin
|37067
|$400,000
|Harts Landmark Pb 60 Pg 10
|2198 Hartland Rd
|Franklin
|37069
|$925,000
|Ivy Glen Sec 4 Pb 28 Pg 59
|212 Woodcrest Ct
|Franklin
|37067
|$840,000
|Sullivan Farms Sec C Pb 28 Pg 115
|234 Stonehaven Cir
|Franklin
|37064
|$719,900
|Cool Springs East Sec 3 Pb 23 Pg 59
|118 Walters Ave
|Franklin
|37067