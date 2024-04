Real Estate Property Transfers in Franklin for March 18, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for March 18-22, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $1,555,550 Summer Hill Sec 3 Pb 38 Pg 74 2144 Summer Hill Cir Franklin 37064 $995,000 Cross Creek Sec 2 Pb 8 Pg 125 1009 Vista Cir Franklin 37067 $2,687,287 Westhaven Sec 58 Pb 76 Pg 141 5038 Kathryn Ave Franklin 37064 $740,000 Mckays Mill Sec 12 Pb 32 Pg 108 1328 Tilton Dr Franklin 37067 $500,000 Magnolia Place Pb 7 Pg 7 1013 Brink Pl Franklin 37064 $950,000 Douglass Glen Sec 1 Pb 18 Pg 83 2405 Douglass Glen Ln Franklin 37064 $825,000 Monticello Sec 2 Pb 3 Pg 12 117 Jefferson Dr Franklin 37064 $1,366,895 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 3169 Long Branch Cir Franklin 37064 $595,000 Cool Springs East Sec 3 Pb 23 Pg 59 110 Walters Ave Franklin 37069 $660,000 Mckays Mill Sec 30 Pb 41 Pg 94 1312 Liberty Pk Franklin 37067 $1,685,000 Willowsprings Sec 5 Pb 43 Pg 44 713 Springlake Dr Franklin 37064 $599,000 Gateway Village Sec 2 Rev 1 Pb 52 Pg 133 1205 Moher Blvd Franklin 37069 $865,000 Lockwood Glen Sec4 Pb 60 Pg 143 509 Sydenham Dr Franklin 37064 $975,000 Cottonwood Est Pb 5 Pg 68 404 Cotton Ln Franklin 37069 $2,969,211 Westhaven Sec56 Pb 79 Pg 90 555 Bonaire Ln Franklin 37064 $970,000 Stonebridge Park Sec 4 Pb 24 Pg 57 612 Eastcastle Ct Franklin 37069 $850,000 Fisher Donald H Pb 73 Pg 126 5970 Parham Rd Franklin 37064 $685,000 Sullivan Farms Sec A Pb 31 Pg 24 275 Wisteria Dr Franklin 37064 $1,100,000 Cross Creek Sec 4 Pb 9 Pg 39 414 Cross Creek Ct Franklin 37067 $1,060,000 Westhaven Sec 41 Pb 62 Pg 77 9165 Keats St Franklin 37064 $549,000 Keegans Glen Pb 31 Pg 113 407 Knob Ct Franklin 37064 $629,900 Franklin Green Ph 1 Sec 1 Pb 25 Pg 103 3229 Nolen Ln Franklin 37064 $1,462,050 Starnes Creek Sec1 Pb 80 Pg 27 7208 Murrel Dr Franklin 37064 $950,000 Cottonwood Est Pb 5 Pg 68 152 Cottonwood Dr Franklin 37069 $716,000 Fieldstone Farms Sec N Pb 12 Pg 145 721 Shadowlawn Ct Franklin 37069 $2,837,000 Preserve @ Echo Estates Sec2 Pb 62 Pg 110 1537 Amesbury Ln Franklin 37069 $845,000 Sturbridge Pointe Sec 3 Pb 10 Pg 54 812 Appomattox Pl Franklin 37064 $740,000 Eagles Glen Sec 2 Pb 11 Pg 82 648 Gleneagle Ln Franklin 37067 $607,500 Liberty Hills Sec 1 Pb 10 Pg 164 437 S Cardinal Ct Franklin 37067 $1,040,557 St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88 5850 Branta Dr Franklin 37064 $1,000,000 Myles Manor Pb 70 Pg 145 115 Winslow Rd Franklin 37064 $2,299,950 Bonterra Pb 79 Pg 149 7201 Bonterra Ct Franklin 37064 $485,000 Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 1514 Pg 214 15 Holland Park Ln Franklin 37064 $805,000 Polk Place Sec 4 Pb 23 Pg 5 153 Polk Place Dr Franklin 37064 $322,200 Hardison Hills Sec 1 Pb 33 Pg 25 1101 Downs Blvd #g-104 Franklin 37064 $1,335,000 Westhaven Sec59 Pb 77 Pg 3 737 Jasper Ave Franklin 37064 $810,000 Berry Farms Town Center Sec 1 Pb 55 Pg 123 1009 Rural Plains Cir Franklin 37064 $825,000 Amelia Park Sec4 Pb 64 Pg 20 1362 Fairbanks St Franklin 37067 $3,575 211 Lewisburg Ave Franklin 37064 $5,834 213 Lewisburg Ave Franklin 37064 $525,000 Fieldstone Farms Sec W Pb 15 Pg 62 275 Ben Brush Cir Franklin 37069 $760,000 Green Valley Sec 4 Pb 5 Pg 34 103 Moss Ln Franklin 37064 $1,049,403 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 2013 Nathaniel Rd Franklin 37064 $1,800,000 Lookaway Farms Sec1 Pb 66 Pg 34 6014 Lookaway Cir Franklin 37067 $400,000 Harts Landmark Pb 60 Pg 10 2198 Hartland Rd Franklin 37069 $925,000 Ivy Glen Sec 4 Pb 28 Pg 59 212 Woodcrest Ct Franklin 37067 $840,000 Sullivan Farms Sec C Pb 28 Pg 115 234 Stonehaven Cir Franklin 37064 $719,900 Cool Springs East Sec 3 Pb 23 Pg 59 118 Walters Ave Franklin 37067