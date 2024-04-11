Real Estate Property Transfers in Franklin for March 18, 2024

By
Michael Carpenter
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See property transfers in Franklin Tennessee for March 18-22, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$1,555,550Summer Hill Sec 3 Pb 38 Pg 742144 Summer Hill CirFranklin37064
$995,000Cross Creek Sec 2 Pb 8 Pg 1251009 Vista CirFranklin37067
$2,687,287Westhaven Sec 58 Pb 76 Pg 1415038 Kathryn AveFranklin37064
$740,000Mckays Mill Sec 12 Pb 32 Pg 1081328 Tilton DrFranklin37067
$500,000Magnolia Place Pb 7 Pg 71013 Brink PlFranklin37064
$950,000Douglass Glen Sec 1 Pb 18 Pg 832405 Douglass Glen LnFranklin37064
$825,000Monticello Sec 2 Pb 3 Pg 12117 Jefferson DrFranklin37064
$1,366,895Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 1053169 Long Branch CirFranklin37064
$595,000Cool Springs East Sec 3 Pb 23 Pg 59110 Walters AveFranklin37069
$660,000Mckays Mill Sec 30 Pb 41 Pg 941312 Liberty PkFranklin37067
$1,685,000Willowsprings Sec 5 Pb 43 Pg 44713 Springlake DrFranklin37064
$599,000Gateway Village Sec 2 Rev 1 Pb 52 Pg 1331205 Moher BlvdFranklin37069
$865,000Lockwood Glen Sec4 Pb 60 Pg 143509 Sydenham DrFranklin37064
$975,000Cottonwood Est Pb 5 Pg 68404 Cotton LnFranklin37069
$2,969,211Westhaven Sec56 Pb 79 Pg 90555 Bonaire LnFranklin37064
$970,000Stonebridge Park Sec 4 Pb 24 Pg 57612 Eastcastle CtFranklin37069
$850,000Fisher Donald H Pb 73 Pg 1265970 Parham RdFranklin37064
$685,000Sullivan Farms Sec A Pb 31 Pg 24275 Wisteria DrFranklin37064
$1,100,000Cross Creek Sec 4 Pb 9 Pg 39414 Cross Creek CtFranklin37067
$1,060,000Westhaven Sec 41 Pb 62 Pg 779165 Keats StFranklin37064
$549,000Keegans Glen Pb 31 Pg 113407 Knob CtFranklin37064
$629,900Franklin Green Ph 1 Sec 1 Pb 25 Pg 1033229 Nolen LnFranklin37064
$1,462,050Starnes Creek Sec1 Pb 80 Pg 277208 Murrel DrFranklin37064
$950,000Cottonwood Est Pb 5 Pg 68152 Cottonwood DrFranklin37069
$716,000Fieldstone Farms Sec N Pb 12 Pg 145721 Shadowlawn CtFranklin37069
$2,837,000Preserve @ Echo Estates Sec2 Pb 62 Pg 1101537 Amesbury LnFranklin37069
$845,000Sturbridge Pointe Sec 3 Pb 10 Pg 54812 Appomattox PlFranklin37064
$740,000Eagles Glen Sec 2 Pb 11 Pg 82648 Gleneagle LnFranklin37067
$607,500Liberty Hills Sec 1 Pb 10 Pg 164437 S Cardinal CtFranklin37067
$1,040,557St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 885850 Branta DrFranklin37064
$1,000,000Myles Manor Pb 70 Pg 145115 Winslow RdFranklin37064
$2,299,950Bonterra Pb 79 Pg 1497201 Bonterra CtFranklin37064
$485,000Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 1514 Pg 21415 Holland Park LnFranklin37064
$805,000Polk Place Sec 4 Pb 23 Pg 5153 Polk Place DrFranklin37064
$322,200Hardison Hills Sec 1 Pb 33 Pg 251101 Downs Blvd #g-104Franklin37064
$1,335,000Westhaven Sec59 Pb 77 Pg 3737 Jasper AveFranklin37064
$810,000Berry Farms Town Center Sec 1 Pb 55 Pg 1231009 Rural Plains CirFranklin37064
$825,000Amelia Park Sec4 Pb 64 Pg 201362 Fairbanks StFranklin37067
$3,575211 Lewisburg AveFranklin37064
$5,834213 Lewisburg AveFranklin37064
$525,000Fieldstone Farms Sec W Pb 15 Pg 62275 Ben Brush CirFranklin37069
$760,000Green Valley Sec 4 Pb 5 Pg 34103 Moss LnFranklin37064
$1,049,403Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 922013 Nathaniel RdFranklin37064
$1,800,000Lookaway Farms Sec1 Pb 66 Pg 346014 Lookaway CirFranklin37067
$400,000Harts Landmark Pb 60 Pg 102198 Hartland RdFranklin37069
$925,000Ivy Glen Sec 4 Pb 28 Pg 59212 Woodcrest CtFranklin37067
$840,000Sullivan Farms Sec C Pb 28 Pg 115234 Stonehaven CirFranklin37064
$719,900Cool Springs East Sec 3 Pb 23 Pg 59118 Walters AveFranklin37067

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