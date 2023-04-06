Real Estate Property Transfers in Franklin for March 13, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for March 13-17, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$333,000.00
|Hardison Hills Sec 2 Rev 1
|1101 Downs Blvd #93
|Franklin
|37064
|$2,500,000.00
|1576 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|37069
|$893,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec 12
|158 Hobbs Dr
|Franklin
|37064
|$1,078,000.00
|Forrest Crossing Bus Ctr
|101 Forrest Crossing Blvd 107
|Franklin
|37064
|$722,000.00
|Sullivan Farms Sec A
|282 Wisteria Dr
|Franklin
|37064
|$1,875,950.00
|Lookaway Farms Sec2
|6101 Lookaway Cir
|Franklin
|37067
|$950,000.00
|Richard Prop
|4478 Gosey Hill Rd
|Franklin
|37064
|$275,000.00
|Villages @ Southbrooke Sec3
|3091 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$678,000.00
|Stream Valley Sec14
|3005 Ledgebrook Dr
|Franklin
|37064
|$659,000.00
|Fieldstone Farms Sec G-2
|469 Essex Park Cir
|Franklin
|37069
|$840,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec21
|521 Finnhorse Ln
|Franklin
|37064
|$1,450,000.00
|4404 Peytonsville Rd
|4208 Long Ln
|Franklin
|37064
|$960,000.00
|Westhaven Sec 9
|310 White Moss Pl
|Franklin
|37064
|$3,900,000.00
|Dodson Harlan Iii Tr
|3713 Panorama Valley Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$310,000.00
|Orleans Est Condos
|902 Granville Rd
|Franklin
|37064
|$1,120,000.00
|4321 Long Ln
|Franklin
|37067
|$3,500,000.00
|Carters Creek Pk
|Franklin
|37064
|$1,355,000.00
|Westhaven Sec50
|1238 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$305,000.00
|Orleans Est Condos
|1303 Granville Rd
|Franklin
|37064
|$720,000.00
|Creekstone Commons Sec 1 Rev 2
|415 Valley View Dr
|Franklin
|37064
|$687,102.00
|Waters Edge Sec6
|100 Calm Waters St
|Franklin
|37064
|$685,000.00
|Ficarazzi Llc
|5662 Pinewood Rd
|Franklin
|37064
|$845,000.00
|Fieldstone Farms Sec Q-7
|551 Brixham Park Dr
|Franklin
|37069
|$665,000.00
|Royal Oaks Sec 9
|125 Tudor Ct
|Franklin
|37067
|$1,251,009.00
|Garden Club Sec 1
|1009 Candytuft Ct
|Franklin
|37067
|$941,921.00
|Waters Edge Sec6
|Calm Waters St
|Franklin
|37064
|$835,000.00
|4268 Columbia Pk
|Franklin
|37064
|$2,090,000.00
|Westhaven Sec 16
|1568 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$1,940,490.00
|Westhaven Sec 58
|5063 Kathryn Ave
|Franklin
|37064
|$976,655.00
|Terravista Sec1
|5059 Terravista Ln
|Franklin
|37064
|$1,680,000.00
|Westhaven Sec33
|812 Stonewater Blvd
|Franklin
|37064
|$386,780.00
|Hardison Hills Sec 2
|1101 Downs Blvd #84
|Franklin
|37064
|$675,000.00
|Morton
|207 Fairground St 102
|Franklin
|37064
|$679,000.00
|Franklin Green Sec 8
|3144 Brimstead Dr
|Franklin
|37064
|$785,000.00
|Lockwood Glen Sec 1
|515 Cobert Ln
|Franklin
|37064
|$1,974,373.00
|Fair Park Cottages
|320 Fair Park Ct
|Franklin
|37064
|$1,150,000.00
|Cliffs @ Garrison Creek
|Garrison Rd
|Franklin
|37064
|$2,300,000.00
|Water Leaf Sec1
|5042 Water Leaf Dr
|Franklin
|37064
|$752,000.00
|Petway Place
|407 Roberts St
|Franklin
|37064
|$975,000.00
|Stonebridge Park Sec 1
|219 Bramerton Ct
|Franklin
|37069
|$475,000.00
|Green Valley Sec 4
|303 Ridgewood Rd
|Franklin
|37064
|$760,000.00
|Mckays Mill Sec 20
|1509 Braden Cir
|Franklin
|37067
|$530,000.00
|Falcon Creek Sec 2
|2033 Upland Dr
|Franklin
|37067