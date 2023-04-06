Real Estate Property Transfers in Franklin for March 13, 2023

By
Michael Carpenter
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See property transfers in Franklin Tennessee for March 13-17, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$333,000.00Hardison Hills Sec 2 Rev 11101 Downs Blvd #93Franklin37064
$2,500,000.001576 Old Hillsboro RdFranklin37069
$893,000.00Highlands @ Ladd Park Sec 12158 Hobbs DrFranklin37064
$1,078,000.00Forrest Crossing Bus Ctr101 Forrest Crossing Blvd 107Franklin37064
$722,000.00Sullivan Farms Sec A282 Wisteria DrFranklin37064
$1,875,950.00Lookaway Farms Sec26101 Lookaway CirFranklin37067
$950,000.00Richard Prop4478 Gosey Hill RdFranklin37064
$275,000.00Villages @ Southbrooke Sec33091 Long Branch CirFranklin37064
$678,000.00Stream Valley Sec143005 Ledgebrook DrFranklin37064
$659,000.00Fieldstone Farms Sec G-2469 Essex Park CirFranklin37069
$840,000.00Highlands @ Ladd Park Sec21521 Finnhorse LnFranklin37064
$1,450,000.004404 Peytonsville Rd4208 Long LnFranklin37064
$960,000.00Westhaven Sec 9310 White Moss PlFranklin37064
$3,900,000.00Dodson Harlan Iii Tr3713 Panorama Valley Pvt LnFranklin37064
$310,000.00Orleans Est Condos902 Granville RdFranklin37064
$1,120,000.004321 Long LnFranklin37067
$3,500,000.00Carters Creek PkFranklin37064
$1,355,000.00Westhaven Sec501238 Championship BlvdFranklin37064
$305,000.00Orleans Est Condos1303 Granville RdFranklin37064
$720,000.00Creekstone Commons Sec 1 Rev 2415 Valley View DrFranklin37064
$687,102.00Waters Edge Sec6100 Calm Waters StFranklin37064
$685,000.00Ficarazzi Llc5662 Pinewood RdFranklin37064
$845,000.00Fieldstone Farms Sec Q-7551 Brixham Park DrFranklin37069
$665,000.00Royal Oaks Sec 9125 Tudor CtFranklin37067
$1,251,009.00Garden Club Sec 11009 Candytuft CtFranklin37067
$941,921.00Waters Edge Sec6Calm Waters StFranklin37064
$835,000.004268 Columbia PkFranklin37064
$2,090,000.00Westhaven Sec 161568 Championship BlvdFranklin37064
$1,940,490.00Westhaven Sec 585063 Kathryn AveFranklin37064
$976,655.00Terravista Sec15059 Terravista LnFranklin37064
$1,680,000.00Westhaven Sec33812 Stonewater BlvdFranklin37064
$386,780.00Hardison Hills Sec 21101 Downs Blvd #84Franklin37064
$675,000.00Morton207 Fairground St 102Franklin37064
$679,000.00Franklin Green Sec 83144 Brimstead DrFranklin37064
$785,000.00Lockwood Glen Sec 1515 Cobert LnFranklin37064
$1,974,373.00Fair Park Cottages320 Fair Park CtFranklin37064
$1,150,000.00Cliffs @ Garrison CreekGarrison RdFranklin37064
$2,300,000.00Water Leaf Sec15042 Water Leaf DrFranklin37064
$752,000.00Petway Place407 Roberts StFranklin37064
$975,000.00Stonebridge Park Sec 1219 Bramerton CtFranklin37069
$475,000.00Green Valley Sec 4303 Ridgewood RdFranklin37064
$760,000.00Mckays Mill Sec 201509 Braden CirFranklin37067
$530,000.00Falcon Creek Sec 22033 Upland DrFranklin37067

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