Real Estate Property Transfers in Franklin for March 13, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for March 13-17, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $333,000.00 Hardison Hills Sec 2 Rev 1 1101 Downs Blvd #93 Franklin 37064 $2,500,000.00 1576 Old Hillsboro Rd Franklin 37069 $893,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec 12 158 Hobbs Dr Franklin 37064 $1,078,000.00 Forrest Crossing Bus Ctr 101 Forrest Crossing Blvd 107 Franklin 37064 $722,000.00 Sullivan Farms Sec A 282 Wisteria Dr Franklin 37064 $1,875,950.00 Lookaway Farms Sec2 6101 Lookaway Cir Franklin 37067 $950,000.00 Richard Prop 4478 Gosey Hill Rd Franklin 37064 $275,000.00 Villages @ Southbrooke Sec3 3091 Long Branch Cir Franklin 37064 $678,000.00 Stream Valley Sec14 3005 Ledgebrook Dr Franklin 37064 $659,000.00 Fieldstone Farms Sec G-2 469 Essex Park Cir Franklin 37069 $840,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec21 521 Finnhorse Ln Franklin 37064 $1,450,000.00 4404 Peytonsville Rd 4208 Long Ln Franklin 37064 $960,000.00 Westhaven Sec 9 310 White Moss Pl Franklin 37064 $3,900,000.00 Dodson Harlan Iii Tr 3713 Panorama Valley Pvt Ln Franklin 37064 $310,000.00 Orleans Est Condos 902 Granville Rd Franklin 37064 $1,120,000.00 4321 Long Ln Franklin 37067 $3,500,000.00 Carters Creek Pk Franklin 37064 $1,355,000.00 Westhaven Sec50 1238 Championship Blvd Franklin 37064 $305,000.00 Orleans Est Condos 1303 Granville Rd Franklin 37064 $720,000.00 Creekstone Commons Sec 1 Rev 2 415 Valley View Dr Franklin 37064 $687,102.00 Waters Edge Sec6 100 Calm Waters St Franklin 37064 $685,000.00 Ficarazzi Llc 5662 Pinewood Rd Franklin 37064 $845,000.00 Fieldstone Farms Sec Q-7 551 Brixham Park Dr Franklin 37069 $665,000.00 Royal Oaks Sec 9 125 Tudor Ct Franklin 37067 $1,251,009.00 Garden Club Sec 1 1009 Candytuft Ct Franklin 37067 $941,921.00 Waters Edge Sec6 Calm Waters St Franklin 37064 $835,000.00 4268 Columbia Pk Franklin 37064 $2,090,000.00 Westhaven Sec 16 1568 Championship Blvd Franklin 37064 $1,940,490.00 Westhaven Sec 58 5063 Kathryn Ave Franklin 37064 $976,655.00 Terravista Sec1 5059 Terravista Ln Franklin 37064 $1,680,000.00 Westhaven Sec33 812 Stonewater Blvd Franklin 37064 $386,780.00 Hardison Hills Sec 2 1101 Downs Blvd #84 Franklin 37064 $675,000.00 Morton 207 Fairground St 102 Franklin 37064 $679,000.00 Franklin Green Sec 8 3144 Brimstead Dr Franklin 37064 $785,000.00 Lockwood Glen Sec 1 515 Cobert Ln Franklin 37064 $1,974,373.00 Fair Park Cottages 320 Fair Park Ct Franklin 37064 $1,150,000.00 Cliffs @ Garrison Creek Garrison Rd Franklin 37064 $2,300,000.00 Water Leaf Sec1 5042 Water Leaf Dr Franklin 37064 $752,000.00 Petway Place 407 Roberts St Franklin 37064 $975,000.00 Stonebridge Park Sec 1 219 Bramerton Ct Franklin 37069 $475,000.00 Green Valley Sec 4 303 Ridgewood Rd Franklin 37064 $760,000.00 Mckays Mill Sec 20 1509 Braden Cir Franklin 37067 $530,000.00 Falcon Creek Sec 2 2033 Upland Dr Franklin 37067