Real Estate Property Transfers in Franklin for June 5, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for June 5-9, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Sales Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$360,000.00
|Rucker Park
|149 Velena St
|Franklin
|37064
|$2,200,000.00
|4360 Arno Rd
|Franklin
|37064
|$3,250,000.00
|Old Arno Rd
|Franklin
|37064
|$585,000.00
|Rolling Meadows
|106 Davidson Dr
|Franklin
|37064
|$700,000.00
|Rizer Point Sec1
|5012 Rizer Point Dr
|Franklin
|37069
|$985,000.00
|Cardel Village
|1038 Carlisle Ln
|Franklin
|37064
|$550,000.00
|Waters Edge Sec5
|6007 Starboard Ln
|Franklin
|37064
|$520,000.00
|Franklin Green Sec 5
|3234 Gardendale Dr
|Franklin
|37064
|$810,000.00
|Mckays Mill Sec 33
|1403 Flemings Ct
|Franklin
|37067
|$875,000.00
|Fieldstone Farms Sec Aa
|118 Carphilly Cir
|Franklin
|37069
|$1,101,234.00
|Terravista Sec1
|5020 Terravista Ln
|Franklin
|37064
|$649,000.00
|Heath Pl Of Franklin
|1200 Carnton Ln
|Franklin
|37064
|$1,600,000.00
|Westhaven Sec 11
|406 Wire Grass Ln
|Franklin
|37064
|$925,000.00
|Lockwood Glen Sec 3
|811 Caledonian Ct
|Franklin
|37064
|$467,500.00
|Reid Hill Commons Sec 2
|121 Prince William Ln
|Franklin
|37064
|$1,075,000.00
|Cool Springs East Sec 5
|312 Tinnan Ave
|Franklin
|37067
|$1,215,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec33
|424 Beamon Dr
|Franklin
|37064
|$1,500,000.00
|Stonebridge Park Sec 4
|511 Chippenham Ct
|Franklin
|37069
|$950,000.00
|Abington Ridge Sec 1
|6104 Abington Ridge Ct
|Franklin
|37067
|$533,000.00
|Stream Valley Sec16
|1013 Belamy Ln
|Franklin
|37064
|$875,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec21
|521 Finnhorse Ln
|Franklin
|37064
|$1,246,722.00
|Westhaven Sec60
|648 Danny Ln
|Franklin
|37064
|$1,569,451.00
|Westhaven Sec 58
|5039 Kathryn Ave
|Franklin
|37064
|$835,000.00
|Mckays Mill Sec 25
|3020 Oxford Glen Dr
|Franklin
|37067
|$1,545,726.00
|Westhaven Sec59
|525 Drummond St
|Franklin
|37064
|$619,900.00
|Morningside Sec 5
|7013 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$577,000.00
|Berry Farms Town Center Sec 1
|1014 Rural Plains Cir
|Franklin
|37064
|$2,300,000.00
|Lookaway Farms Sec1
|6205 Tall Timbers Rd
|Franklin
|37067
|$2,250,000.00
|Swansons Ridge
|1703 Swansons Ridge Dr
|Franklin
|37064
|$620,000.00
|Fieldstone Farms Sec K-2
|600 Lawrin Park
|Franklin
|37069
|$740,000.00
|Polk Place Sec 6
|152 Sontag Dr
|Franklin
|37064
|$2,356,686.00
|Splendor Ridge
|203 Splendor Ridge Dr
|Franklin
|37064
|$740,000.00
|Temple Hills Sec 8
|114 Collinwood Pl
|Franklin
|37069
|$1,275,000.00
|Westhaven Section 26
|453 Acadia Ave
|Franklin
|37064
|$605,000.00
|Hillsboro Acres
|1164 Brookside Dr
|Franklin
|37069
|$880,000.00
|Sneed Glen
|102 Mandy Ct
|Franklin
|37069
|$895,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec26
|4049 Ryecroft Ln
|Franklin
|37064
|$855,000.00
|Rizer Point Sec1
|5001 Rizer Point Dr
|Franklin
|37069
|$630,000.00
|Meadowgreen Acres
|141 Meadowgreen Dr
|Franklin
|37069
|$915,000.00
|Lockwood Glen Sec2
|312 Rafferty Ct
|Franklin
|37064
|$1,525,000.00
|Berry Farms Town Center Sec7
|1024 General Martin Ln
|Franklin
|37064
|$1,250,000.00
|River Landing Sec 1
|215 Winburn Ln
|Franklin
|37069
|$1,034,221.00
|Westhaven Sec60
|649 Danny Ln
|Franklin
|37064
|$406,000.00
|Row 311 Business Condos
|311 S Royal Oaks Blvd 130a
|Franklin
|37064
|$800,871.00
|Waters Edge Sec6
|1131 Crisp Spring Dr
|Franklin
|37064
|$865,000.00
|Lockwood Glen Sec8
|249 Moray Ct
|Franklin
|37064
|$1,088,706.00
|St Marlo Sec2
|6144 St Marlo Dr
|Franklin
|37064
|$650,000.00
|Gateway Village Sec 2 Rev 1
|1317 Moher Blvd
|Franklin
|37069
|$1,600,000.00
|Cedarmont Valley Est Sec 2
|3029 Trotters Ln
|Franklin
|37067
|$645,325.00
|Waters Edge Sec6
|155 Calm Waters St
|Franklin
|37064
|$960,000.00
|River Landing Sec 1
|208 Winburn Ln
|Franklin
|37069
|$280,000.00
|Winstead Court
|352 4th Ave S #13
|Franklin
|37064
|$425,000.00
|Carter Subdivision
|1234 Carter St
|Franklin
|37064
|$820,000.00
|Sullivan Farms Sec A
|613 Wildflower Ct
|Franklin
|37064