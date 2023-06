Real Estate Property Transfers in Franklin for June 5, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for June 5-9, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Sales Price Subdivision Address City Zipcode $360,000.00 Rucker Park 149 Velena St Franklin 37064 $2,200,000.00 4360 Arno Rd Franklin 37064 $3,250,000.00 Old Arno Rd Franklin 37064 $585,000.00 Rolling Meadows 106 Davidson Dr Franklin 37064 $700,000.00 Rizer Point Sec1 5012 Rizer Point Dr Franklin 37069 $985,000.00 Cardel Village 1038 Carlisle Ln Franklin 37064 $550,000.00 Waters Edge Sec5 6007 Starboard Ln Franklin 37064 $520,000.00 Franklin Green Sec 5 3234 Gardendale Dr Franklin 37064 $810,000.00 Mckays Mill Sec 33 1403 Flemings Ct Franklin 37067 $875,000.00 Fieldstone Farms Sec Aa 118 Carphilly Cir Franklin 37069 $1,101,234.00 Terravista Sec1 5020 Terravista Ln Franklin 37064 $649,000.00 Heath Pl Of Franklin 1200 Carnton Ln Franklin 37064 $1,600,000.00 Westhaven Sec 11 406 Wire Grass Ln Franklin 37064 $925,000.00 Lockwood Glen Sec 3 811 Caledonian Ct Franklin 37064 $467,500.00 Reid Hill Commons Sec 2 121 Prince William Ln Franklin 37064 $1,075,000.00 Cool Springs East Sec 5 312 Tinnan Ave Franklin 37067 $1,215,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec33 424 Beamon Dr Franklin 37064 $1,500,000.00 Stonebridge Park Sec 4 511 Chippenham Ct Franklin 37069 $950,000.00 Abington Ridge Sec 1 6104 Abington Ridge Ct Franklin 37067 $533,000.00 Stream Valley Sec16 1013 Belamy Ln Franklin 37064 $875,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec21 521 Finnhorse Ln Franklin 37064 $1,246,722.00 Westhaven Sec60 648 Danny Ln Franklin 37064 $1,569,451.00 Westhaven Sec 58 5039 Kathryn Ave Franklin 37064 $835,000.00 Mckays Mill Sec 25 3020 Oxford Glen Dr Franklin 37067 $1,545,726.00 Westhaven Sec59 525 Drummond St Franklin 37064 $619,900.00 Morningside Sec 5 7013 Sunrise Cir Franklin 37067 $577,000.00 Berry Farms Town Center Sec 1 1014 Rural Plains Cir Franklin 37064 $2,300,000.00 Lookaway Farms Sec1 6205 Tall Timbers Rd Franklin 37067 $2,250,000.00 Swansons Ridge 1703 Swansons Ridge Dr Franklin 37064 $620,000.00 Fieldstone Farms Sec K-2 600 Lawrin Park Franklin 37069 $740,000.00 Polk Place Sec 6 152 Sontag Dr Franklin 37064 $2,356,686.00 Splendor Ridge 203 Splendor Ridge Dr Franklin 37064 $740,000.00 Temple Hills Sec 8 114 Collinwood Pl Franklin 37069 $1,275,000.00 Westhaven Section 26 453 Acadia Ave Franklin 37064 $605,000.00 Hillsboro Acres 1164 Brookside Dr Franklin 37069 $880,000.00 Sneed Glen 102 Mandy Ct Franklin 37069 $895,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec26 4049 Ryecroft Ln Franklin 37064 $855,000.00 Rizer Point Sec1 5001 Rizer Point Dr Franklin 37069 $630,000.00 Meadowgreen Acres 141 Meadowgreen Dr Franklin 37069 $915,000.00 Lockwood Glen Sec2 312 Rafferty Ct Franklin 37064 $1,525,000.00 Berry Farms Town Center Sec7 1024 General Martin Ln Franklin 37064 $1,250,000.00 River Landing Sec 1 215 Winburn Ln Franklin 37069 $1,034,221.00 Westhaven Sec60 649 Danny Ln Franklin 37064 $406,000.00 Row 311 Business Condos 311 S Royal Oaks Blvd 130a Franklin 37064 $800,871.00 Waters Edge Sec6 1131 Crisp Spring Dr Franklin 37064 $865,000.00 Lockwood Glen Sec8 249 Moray Ct Franklin 37064 $1,088,706.00 St Marlo Sec2 6144 St Marlo Dr Franklin 37064 $650,000.00 Gateway Village Sec 2 Rev 1 1317 Moher Blvd Franklin 37069 $1,600,000.00 Cedarmont Valley Est Sec 2 3029 Trotters Ln Franklin 37067 $645,325.00 Waters Edge Sec6 155 Calm Waters St Franklin 37064 $960,000.00 River Landing Sec 1 208 Winburn Ln Franklin 37069 $280,000.00 Winstead Court 352 4th Ave S #13 Franklin 37064 $425,000.00 Carter Subdivision 1234 Carter St Franklin 37064 $820,000.00 Sullivan Farms Sec A 613 Wildflower Ct Franklin 37064