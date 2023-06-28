Real Estate Property Transfers in Franklin for June 5, 2023

By
Michael Carpenter
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See property transfers in Franklin Tennessee for May 22-26, 2023.

See property transfers in Franklin Tennessee for June 5-9, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Sales PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$360,000.00Rucker Park149 Velena StFranklin37064
$2,200,000.004360 Arno RdFranklin37064
$3,250,000.00Old Arno RdFranklin37064
$585,000.00Rolling Meadows106 Davidson DrFranklin37064
$700,000.00Rizer Point Sec15012 Rizer Point DrFranklin37069
$985,000.00Cardel Village1038 Carlisle LnFranklin37064
$550,000.00Waters Edge Sec56007 Starboard LnFranklin37064
$520,000.00Franklin Green Sec 53234 Gardendale DrFranklin37064
$810,000.00Mckays Mill Sec 331403 Flemings CtFranklin37067
$875,000.00Fieldstone Farms Sec Aa118 Carphilly CirFranklin37069
$1,101,234.00Terravista Sec15020 Terravista LnFranklin37064
$649,000.00Heath Pl Of Franklin1200 Carnton LnFranklin37064
$1,600,000.00Westhaven Sec 11406 Wire Grass LnFranklin37064
$925,000.00Lockwood Glen Sec 3811 Caledonian CtFranklin37064
$467,500.00Reid Hill Commons Sec 2121 Prince William LnFranklin37064
$1,075,000.00Cool Springs East Sec 5312 Tinnan AveFranklin37067
$1,215,000.00Highlands @ Ladd Park Sec33424 Beamon DrFranklin37064
$1,500,000.00Stonebridge Park Sec 4511 Chippenham CtFranklin37069
$950,000.00Abington Ridge Sec 16104 Abington Ridge CtFranklin37067
$533,000.00Stream Valley Sec161013 Belamy LnFranklin37064
$875,000.00Highlands @ Ladd Park Sec21521 Finnhorse LnFranklin37064
$1,246,722.00Westhaven Sec60648 Danny LnFranklin37064
$1,569,451.00Westhaven Sec 585039 Kathryn AveFranklin37064
$835,000.00Mckays Mill Sec 253020 Oxford Glen DrFranklin37067
$1,545,726.00Westhaven Sec59525 Drummond StFranklin37064
$619,900.00Morningside Sec 57013 Sunrise CirFranklin37067
$577,000.00Berry Farms Town Center Sec 11014 Rural Plains CirFranklin37064
$2,300,000.00Lookaway Farms Sec16205 Tall Timbers RdFranklin37067
$2,250,000.00Swansons Ridge1703 Swansons Ridge DrFranklin37064
$620,000.00Fieldstone Farms Sec K-2600 Lawrin ParkFranklin37069
$740,000.00Polk Place Sec 6152 Sontag DrFranklin37064
$2,356,686.00Splendor Ridge203 Splendor Ridge DrFranklin37064
$740,000.00Temple Hills Sec 8114 Collinwood PlFranklin37069
$1,275,000.00Westhaven Section 26453 Acadia AveFranklin37064
$605,000.00Hillsboro Acres1164 Brookside DrFranklin37069
$880,000.00Sneed Glen102 Mandy CtFranklin37069
$895,000.00Highlands @ Ladd Park Sec264049 Ryecroft LnFranklin37064
$855,000.00Rizer Point Sec15001 Rizer Point DrFranklin37069
$630,000.00Meadowgreen Acres141 Meadowgreen DrFranklin37069
$915,000.00Lockwood Glen Sec2312 Rafferty CtFranklin37064
$1,525,000.00Berry Farms Town Center Sec71024 General Martin LnFranklin37064
$1,250,000.00River Landing Sec 1215 Winburn LnFranklin37069
$1,034,221.00Westhaven Sec60649 Danny LnFranklin37064
$406,000.00Row 311 Business Condos311 S Royal Oaks Blvd 130aFranklin37064
$800,871.00Waters Edge Sec61131 Crisp Spring DrFranklin37064
$865,000.00Lockwood Glen Sec8249 Moray CtFranklin37064
$1,088,706.00St Marlo Sec26144 St Marlo DrFranklin37064
$650,000.00Gateway Village Sec 2 Rev 11317 Moher BlvdFranklin37069
$1,600,000.00Cedarmont Valley Est Sec 23029 Trotters LnFranklin37067
$645,325.00Waters Edge Sec6155 Calm Waters StFranklin37064
$960,000.00River Landing Sec 1208 Winburn LnFranklin37069
$280,000.00Winstead Court352 4th Ave S #13Franklin37064
$425,000.00Carter Subdivision1234 Carter StFranklin37064
$820,000.00Sullivan Farms Sec A613 Wildflower CtFranklin37064

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