Real Estate Property Transfers in Franklin for June 30, 2025

See property transfers in Franklin, Tennessee, for June 30 to July 3, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $1,080,000 Highlands @ Ladd Park Sec21 Pb 60 Pg 81 429 Finnhorse Ln Franklin 37064 $365,000 Lynnhurst Pb 1 Pg 123 Block D 419 Forrest St Franklin 37064 $840,000 Royal Oaks Sec 9 Pb 9 Pg 137 612 Glen Oaks Dr Franklin 37067 $1,695,000 Westhaven Sec 44 Pb 67 Pg 103 1438 Championship Blvd Franklin 37064 $1,168,000 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 2043 Nathaniel Rd Franklin 37064 $1,385,000 Westhaven Sec53 Pb 73 Pg 3 1008 Calico St Franklin 37064 $764,820 Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125 8097 Chardon St Franklin 37067 $1,650,000 Chardonnay Ph2 Sec5 Pb 58 Pg 13 5033 Montelena Dr Franklin 37067 $529,900 Boyd Mill Est Sec 1 Pb 6 Pg 103 1315 Mallard Dr Franklin 37064 $1,191,494 Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125 4007 Brightwood Ct Franklin 37067 $764,900 Rogersshire Sec 3 Pb 28 Pg 35 305 Astor Way Franklin 37064 $575,000 Rizer Point Sec 2 Pb 59 Pg 92 4021 Viola Ln Franklin 37069 $1,175,000 Breezeway Sec 2 Pb 55 Pg 69 3610 Herbert Dr Franklin 37067 $764,900 Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110 4044 Penfield Dr Franklin 37069 $765,000 Cool Springs East Sec 3 Pb 23 Pg 59 408 Parish Pl Franklin 37067 $795,000 Ashton Park Sec 1 Pb 31 Pg 87 680 Pebble Springs Dr Franklin 37067 $725,000 Royal Oaks Sec 9 Pb 9 Pg 137 105 Tudor Ct Franklin 37067 $1,395,601 Breezeway Sec 2 Pb 55 Pg 69 442 Victorian Park Cir Franklin 37064 $560,000 Green Valley Sec 3 Pb 5 Pg 7 305 Ridgewood Rd Franklin 37064 $374,900 Rucker Park Pb 69 Pg 41 115 Velena St Franklin 37064 $480,000 Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 112 1067 Sweetleaf Dr Franklin 37064 $485,000 Simmons Ridge Sec10 Pb 75 Pg 113 7096 Gracious Dr Franklin 37064 $575,000 Green Valley Sec 3 Pb 5 Pg 7 305 Ridgewood Rd Franklin 37064 $2,100,000 Legends Ridge Sec 5 Pb 23 Pg 120 333 Lake Valley Dr Franklin 37069 $470,000 Brentwood Pointe 3 Pb 31 Pg 83 1621 Brentwood Pointe Franklin 37067 $6,925,000 Hillsboro Manor Pb 75 Pg 19 3718 Old Charlotte Pk Franklin 37069 $320,000 Shadow Green Condos Sec1 Pb 75 Pg 98 800 Vintage Green Ln 201 Franklin 37064 $980,000 Hull Richard S Pb 85 Pg 94 5843 Bending Chestnut Rd Franklin 37064 $647,500 Franklin Green Sec 16 Pb 32 Pg 134 3182 Tristan Dr Franklin 37064 $1,340,000 Westhaven Sec 40 Pb 61 Pg 38 9014 Keats St Franklin 37064 $810,000 Harpeth Hills Sec 1 Pb 2 Pg 97 102 Foxwood Ln Franklin 37069 $1,339,215 Keystone Sec 5 Pb 30 Pg 48 1478 Ridley Dr Franklin 37064 $340,000 Shadow Green Sec2 Pb 74 Pg 108 3000 Vintage Green Ln 202 Franklin 37064 $790,000 Mckays Mill Sec 14 Pb 32 Pg 81 1616 Longmont Ct Franklin 37067 $258,000 Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C123 1707 Granville Rd Franklin 37064 $234,000 1319 W Main St 103 Franklin 37064 $1,500,000 Cool Springs East Sec 11 Pb 24 Pg 120 716 Priest Pl Franklin 37067 $325,000 K & D Partnership Pb 10 Pg 74 New Hwy 96 W Franklin 37064 $630,000 Reeds Vale Sec4 Pb 85 Pg 65 7540 Sutcliff Dr Franklin 37067 $1,271,329 Reeds Vale Sec3 Pb 83 Pg 106 7960 Halewood Dr Franklin 37067 $711,300 Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125 8019 Chardon St Franklin 37067 $325,000 Shadow Green Sec2 Pb 74 Pg 108 4000 Shadow Green Dr 102 Franklin 37064 $542,000 Green Valley Sec 2 Pb 4 Pg 93 110 Green Valley Blvd Franklin 37064 $1,155,000 Cottonwood Est Pb 5 Pg 68 303 Heather Ct Franklin 37069 $685,000 Gateway Village Sec 2 Rev 1 Pb 52 Pg 133 1313 Moher Blvd Franklin 37069 $3,300,000 Brownstones @ Pb 42 Pg 56 100 Church St Franklin 37064 $498,000 Prescott Place 222 Stanton Hall Ln Franklin 37069 $775,000 Spencer Hall Sec 5 Pb 28 Pg 10 3182 Bush Dr Franklin 37064 $635,000 Premier Bus Park Condos Pb 2476 Pg 337 256 Seaboard Ln #f101 Franklin 37067 $697,000 Village Of Clovercroft Section 01 Rev 04 Pb 50 Pg 116 316 Tippecanoe Dr Franklin 37067 $536,000 Falcon Creek Sec 2 Pb 19 Pg 136 1030 Meandering Way Franklin 37067 $814,987 Barclay Place Sec 3 Pb 56 Pg 95 314 Caysens Square Ln Franklin 37064 $1,950,000 Westhaven Sec 11 Pb 40 Pg 21 305 Starling Ln Franklin 37064 $990,800 Ashton Park Sec 1 Pb 31 Pg 88 528 Eden Park Ln Franklin 37067 $950,000 Sullivan Farms Sec E Pb 28 Pg 17 116 Abercairn Dr Franklin 37064 $865,000 Sullivan Farms Sec D Pb 26 Pg 57 435 Mackenzie Way Franklin 37064 $421,500 Hardison Hills Sec 2 Pb 35 Pg 51 1101 Downs Blvd #87 Franklin 37064 $2,276,250 709 W Main St Franklin 37067 $685,000 Gardner Est Pb 4 Pg 85 1100 Gardner Dr Franklin 37064 $347,900 Hardison Hills Sec 6 Pb 54 Pg 147 1101 Downs Blvd #295 Franklin 37064 $2,700,000 Delta Springs Pb 56 Pg 143 4617 Delta Springs Ln Franklin 37064 $1,885,000 Cool Springs East Sec 25 Pb 30 Pg 75 350 Canton Stone Dr Franklin 37067 $749,900 Ewingville Sec 2 Pb 3 Pg 1 126 Ewingville Dr Franklin 37064

Please join our FREE Newsletter Email