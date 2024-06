Real Estate Property Transfers in Franklin for June 3, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for June 3-7, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $653,451 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 9137 Headwaters Dr Franklin 37064 $4,000,000 Elam Gregory E Pb 76 Pg 51 3156 Mcmillan Rd Franklin 37064 $760,000 Willowsprings Sec 4 Pb 42 Pg 128 341 Rosebud Cir Franklin 37064 $515,000 Boyd Mill Est Sec 1 Pb 6 Pg 103 1922 Redbud Ct Franklin 37064 $1,100,000 720 W Main St Franklin 37064 $1,021,800 Avalon Sec 1 Pb 41 Pg 137 454 Beauchamp Cir Franklin 37067 $875,000 Rogersshire Sec 1 Pb 25 Pg 88 528 Bancroft Way Franklin 37064 $1,275,000 Highlands @ Ladd Park Sec38 Pb 71 Pg 113 4008 Kentucky Ct Franklin 37064 $500,000 Simmons Ridge Sec3 Pb 67 Pg 123 4123 Gracious Dr Franklin 37064 $665,000 5880 Old Hwy 96 Franklin 37064 $1,089,000 Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 137 2018 General Martin Ln Franklin 37064 $940,500 Ivy Glen Sec 2 Pb 23 Pg 128 425 Doe Ridge Franklin 37067 $799,000 Fieldstone Farms Sec M Pb 13 Pg 129 117 Ponder Dr Franklin 37069 $7,000,000 1100 Sneed Rd W Franklin 37069 $330,000 Warren Park Condos Pb 10 Pg 15 Block C003 514 N Petway St #103 Franklin 37064 $1,100,000 Highlands @ Ladd Park Sec22 Pb 61 Pg 89 601 Finnhorse Ln Franklin 37064 $1,215,000 Highlands @ Ladd Park Sec 5-1 Pb 61 Pg 52 220 Snowden St W Franklin 37064 $1,250,000 Bushnell Farm Pb 71 Pg 12 3006 Bushnell Farm Dr Franklin 37064 $720,000 Willowsprings Sec 1 Pb 35 Pg 83 229 Lilac Cir Franklin 37064 $910,000 Rogersshire Sec 1 Pb 25 Pg 88 234 Bancroft Cv Franklin 37064 $789,000 Blue Grass Heights 102 Bluegrass Dr Franklin 37064 $1,300,000 Cedarmont Farms Ph 5 Pb 11 Pg 66 405 Ridge View Ct Franklin 37067 $989,000 Avalon Sec 6 Pb 45 Pg 7 505 Pennystone Dr Franklin 37067 $33,204 Liberty Hills Sec 3 Pb 15 Pg 49 608 Independence Dr E Franklin 37067 $719,000 Maplewood Sec 4 Pb 10 Pg 39 629 Watson Branch Dr Franklin 37064 $1,333,000 Stream Valley Sec 1 Pb 46 Pg 101 124 Stream Valley Blvd Franklin 37064 $1,212,000 Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127 3066 Long Branch Cir Franklin 37064 $485,000 Andover Sec 1 Pb 26 Pg 74 750 Huffine Manor Cir Franklin 37067 $2,663,185 Westhaven Sec 58 Pb 76 Pg 141 5044 Kathryn Ave Franklin 37064 $1,225,000 Highlands At Ladd Park Section 05 Pb 49 Pg 140 353 Snowden St W Franklin 37064 $850,000 Farmington East Pb 6 Pg 104 2112 Hartland Rd Franklin 37069 $495,000 Cadet Homes Pb 4 Pg 35 142 Cadet Ln Franklin 37067 $420,000 Mckays Mill Sec 34 Pb 4137 Pg 4125 1005 Park Run Dr Franklin 37067 $709,000 Forrest Crossing Sec 8-b Pb 21 Pg 24 467 Forrest Park Cir Franklin 37064 $983,122 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 2037 Nathaniel Rd Franklin 37064 $734,583 Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16 2067 Braidwood Ln Franklin 37064 $636,350 Carters Glen Pb 44 Pg 107 123 Carters Glen Pl Franklin 37064 $677,952 Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16 2085 Braidwood Ln Franklin 37064 $835,000 Highlands @ Ladd Park Sec29 Pb 66 Pg 122 790 Beamon Dr Franklin 37064 $855,000 Tywater Crossing Sec1 Pb 57 Pg 62 609 Tywater Crossing Blvd Franklin 37064 $1,050,000 Polk Place Sec 2 Pb 19 Pg 98 159 Grove Ln Franklin 37064 $655,000 Hunters Chase Sec 1 Pb 9 Pg 151 1141 Hunters Chase Dr Franklin 37064 $2,100,000 Laurelbrooke Sec 8 Pb 32 Pg 92 4001 Flagstone Ct Franklin 37069 $664,629 Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16 2079 Braidwood Ln Franklin 37064 $619,000 Clairmonte Sec 3 Pb 22 Pg 131 1236 Kelly Ct Franklin 37064 $959,900 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 4000 Edwin Rd Franklin 37064 $1,060,535 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 81 Pg 37 1156 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $1,500,000 Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 137 2001 General Martin Ln Franklin 37064 $699,900 Liberty Hills Sec 5 Pb 21 Pg 42 3082 Liberty Hills Dr Franklin 37067 $980,000 Mckays Mill Sec 18 Pb 36 Pg 23 3029 Oxford Glen Dr Franklin 37067 $341,000 Rebel Meadows Sec 4 Pb 5 Pg 26 809 Edwards Dr Franklin 37064 $1,597,784 2208 Crossway Dr Franklin 37064 $4,652,215 1190 Lewisburg Pk Franklin 37064 $805,000 Eagles Glen Sec 1 Pb 15 Pg 80 123 Eagles Glen Dr Franklin 37067 $8,750,000 Deerfield Sec 2 Pb 69 Pg 138 111 Deerfield Ct Franklin 37069 $1,025,000 Charlton Green Sec2 Pb 6 Pg 27 113 Eaton Ct Franklin 37064 $800,000 Founders Pointe Sec 8 Pb 25 Pg 27 306 Millhouse Dr Franklin 37064 $3,150,000 Casparis Rd Franklin 37064 $425,000 Mckays Mill Sec 34 Pb 4137 Pg 425 1023 Park Run Dr Franklin 37067 $395,000 Hardison Hills Sec 2 Pb 35 Pg 51 1101 Downs Blvd #121 Franklin 37064 $1,075,000 Echelon Sec1 Pb 66 Pg 101 122 Obree Ct Franklin 37064 $1,662,470 Starnes Creek Sec2 Pb 81 Pg 57 7036 Starnes Creek Blvd Franklin 37064 $740,000 Spencer Hall Sec 7 Pb 29 Pg 18 3115 Millbank Ln Franklin 37064 $5,850,000 Starnes Creek Sec3 7404 Leelee Dr Franklin 37064 $9,312,150 Cool Springs East Sec 33 Pb 44 Pg 61 100 Market Exchange Ct Franklin 37067 $9,015,126 Watson Glen Sec 2 Pb 43 Pg 40 230 S Royal Oaks Blvd Franklin 37067 $2,872,900 Cool Springs Lp Sec 1 Pb 22 Pg 114 404 Mallory Station Rd Franklin 37067 $675,000 Avalon Sec 4 Pb 43 Pg 97 127 Pennystone Cir Franklin 37067 $2,325,000 Blackberry Ridge Pb 60 Pg 14 5025 Cobbler Ridge Rd Franklin 37064 $2,000,000 4229 Gosey Hill Rd Franklin 37064 $615,000 Maplewood Sec 2 Pb 8 Pg 63 726 Shadycrest Ln Franklin 37064 $589,000 West End Circle Pb 1 Pg 49 809 West End Cir Franklin 37064 $1,100,000 Hurstbourne Park Sec 1 Pb 48 Pg 100 401 Malcolm Dr Franklin 37067 $610,000 Franklin Green Sec 16 Pb 32 Pg 134 3186 Tristan Dr Franklin 37064 $865,582 Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16 1037 Braidwood Ln Franklin 37064 $778,000 Mckays Mill Sec 13 Pb 31 Pg 60 1608 Sumter Ct Franklin 37067 $1,250,000 Keystone Sec 1 Pb 35 Pg 9 1508 Keystone Dr Franklin 37064 $1,325,000 Forest Home Farms Sec 7 880 High Point Ridge Rd Franklin 37069 $1,534,500 Westhaven Sec 11 Pb 40 Pg 21 100 Addison Ave Franklin 37064 $615,000 Royal Oaks Sec 1 Pb 3 Pg 49 112 Churchill Pl Franklin 37067 $915,000 Fieldstone Farms Sec Aa Pb 27 Pg 36 116 Carphilly Cir Franklin 37069

