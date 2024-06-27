Real Estate Property Transfers in Franklin for June 3, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for June 3-7, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$653,451
|Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7
|9137 Headwaters Dr
|Franklin
|37064
|$4,000,000
|Elam Gregory E Pb 76 Pg 51
|3156 Mcmillan Rd
|Franklin
|37064
|$760,000
|Willowsprings Sec 4 Pb 42 Pg 128
|341 Rosebud Cir
|Franklin
|37064
|$515,000
|Boyd Mill Est Sec 1 Pb 6 Pg 103
|1922 Redbud Ct
|Franklin
|37064
|$1,100,000
|720 W Main St
|Franklin
|37064
|$1,021,800
|Avalon Sec 1 Pb 41 Pg 137
|454 Beauchamp Cir
|Franklin
|37067
|$875,000
|Rogersshire Sec 1 Pb 25 Pg 88
|528 Bancroft Way
|Franklin
|37064
|$1,275,000
|Highlands @ Ladd Park Sec38 Pb 71 Pg 113
|4008 Kentucky Ct
|Franklin
|37064
|$500,000
|Simmons Ridge Sec3 Pb 67 Pg 123
|4123 Gracious Dr
|Franklin
|37064
|$665,000
|5880 Old Hwy 96
|Franklin
|37064
|$1,089,000
|Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 137
|2018 General Martin Ln
|Franklin
|37064
|$940,500
|Ivy Glen Sec 2 Pb 23 Pg 128
|425 Doe Ridge
|Franklin
|37067
|$799,000
|Fieldstone Farms Sec M Pb 13 Pg 129
|117 Ponder Dr
|Franklin
|37069
|$7,000,000
|1100 Sneed Rd W
|Franklin
|37069
|$330,000
|Warren Park Condos Pb 10 Pg 15 Block C003
|514 N Petway St #103
|Franklin
|37064
|$1,100,000
|Highlands @ Ladd Park Sec22 Pb 61 Pg 89
|601 Finnhorse Ln
|Franklin
|37064
|$1,215,000
|Highlands @ Ladd Park Sec 5-1 Pb 61 Pg 52
|220 Snowden St W
|Franklin
|37064
|$1,250,000
|Bushnell Farm Pb 71 Pg 12
|3006 Bushnell Farm Dr
|Franklin
|37064
|$720,000
|Willowsprings Sec 1 Pb 35 Pg 83
|229 Lilac Cir
|Franklin
|37064
|$910,000
|Rogersshire Sec 1 Pb 25 Pg 88
|234 Bancroft Cv
|Franklin
|37064
|$789,000
|Blue Grass Heights
|102 Bluegrass Dr
|Franklin
|37064
|$1,300,000
|Cedarmont Farms Ph 5 Pb 11 Pg 66
|405 Ridge View Ct
|Franklin
|37067
|$989,000
|Avalon Sec 6 Pb 45 Pg 7
|505 Pennystone Dr
|Franklin
|37067
|$33,204
|Liberty Hills Sec 3 Pb 15 Pg 49
|608 Independence Dr E
|Franklin
|37067
|$719,000
|Maplewood Sec 4 Pb 10 Pg 39
|629 Watson Branch Dr
|Franklin
|37064
|$1,333,000
|Stream Valley Sec 1 Pb 46 Pg 101
|124 Stream Valley Blvd
|Franklin
|37064
|$1,212,000
|Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127
|3066 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$485,000
|Andover Sec 1 Pb 26 Pg 74
|750 Huffine Manor Cir
|Franklin
|37067
|$2,663,185
|Westhaven Sec 58 Pb 76 Pg 141
|5044 Kathryn Ave
|Franklin
|37064
|$1,225,000
|Highlands At Ladd Park Section 05 Pb 49 Pg 140
|353 Snowden St W
|Franklin
|37064
|$850,000
|Farmington East Pb 6 Pg 104
|2112 Hartland Rd
|Franklin
|37069
|$495,000
|Cadet Homes Pb 4 Pg 35
|142 Cadet Ln
|Franklin
|37067
|$420,000
|Mckays Mill Sec 34 Pb 4137 Pg 4125
|1005 Park Run Dr
|Franklin
|37067
|$709,000
|Forrest Crossing Sec 8-b Pb 21 Pg 24
|467 Forrest Park Cir
|Franklin
|37064
|$983,122
|Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92
|2037 Nathaniel Rd
|Franklin
|37064
|$734,583
|Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16
|2067 Braidwood Ln
|Franklin
|37064
|$636,350
|Carters Glen Pb 44 Pg 107
|123 Carters Glen Pl
|Franklin
|37064
|$677,952
|Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16
|2085 Braidwood Ln
|Franklin
|37064
|$835,000
|Highlands @ Ladd Park Sec29 Pb 66 Pg 122
|790 Beamon Dr
|Franklin
|37064
|$855,000
|Tywater Crossing Sec1 Pb 57 Pg 62
|609 Tywater Crossing Blvd
|Franklin
|37064
|$1,050,000
|Polk Place Sec 2 Pb 19 Pg 98
|159 Grove Ln
|Franklin
|37064
|$655,000
|Hunters Chase Sec 1 Pb 9 Pg 151
|1141 Hunters Chase Dr
|Franklin
|37064
|$2,100,000
|Laurelbrooke Sec 8 Pb 32 Pg 92
|4001 Flagstone Ct
|Franklin
|37069
|$664,629
|Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16
|2079 Braidwood Ln
|Franklin
|37064
|$619,000
|Clairmonte Sec 3 Pb 22 Pg 131
|1236 Kelly Ct
|Franklin
|37064
|$959,900
|Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36
|4000 Edwin Rd
|Franklin
|37064
|$1,060,535
|Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 81 Pg 37
|1156 Southbrooke Blvd
|Franklin
|37064
|$1,500,000
|Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 137
|2001 General Martin Ln
|Franklin
|37064
|$699,900
|Liberty Hills Sec 5 Pb 21 Pg 42
|3082 Liberty Hills Dr
|Franklin
|37067
|$980,000
|Mckays Mill Sec 18 Pb 36 Pg 23
|3029 Oxford Glen Dr
|Franklin
|37067
|$341,000
|Rebel Meadows Sec 4 Pb 5 Pg 26
|809 Edwards Dr
|Franklin
|37064
|$1,597,784
|2208 Crossway Dr
|Franklin
|37064
|$4,652,215
|1190 Lewisburg Pk
|Franklin
|37064
|$805,000
|Eagles Glen Sec 1 Pb 15 Pg 80
|123 Eagles Glen Dr
|Franklin
|37067
|$8,750,000
|Deerfield Sec 2 Pb 69 Pg 138
|111 Deerfield Ct
|Franklin
|37069
|$1,025,000
|Charlton Green Sec2 Pb 6 Pg 27
|113 Eaton Ct
|Franklin
|37064
|$800,000
|Founders Pointe Sec 8 Pb 25 Pg 27
|306 Millhouse Dr
|Franklin
|37064
|$3,150,000
|Casparis Rd
|Franklin
|37064
|$425,000
|Mckays Mill Sec 34 Pb 4137 Pg 425
|1023 Park Run Dr
|Franklin
|37067
|$395,000
|Hardison Hills Sec 2 Pb 35 Pg 51
|1101 Downs Blvd #121
|Franklin
|37064
|$1,075,000
|Echelon Sec1 Pb 66 Pg 101
|122 Obree Ct
|Franklin
|37064
|$1,662,470
|Starnes Creek Sec2 Pb 81 Pg 57
|7036 Starnes Creek Blvd
|Franklin
|37064
|$740,000
|Spencer Hall Sec 7 Pb 29 Pg 18
|3115 Millbank Ln
|Franklin
|37064
|$5,850,000
|Starnes Creek Sec3
|7404 Leelee Dr
|Franklin
|37064
|$9,312,150
|Cool Springs East Sec 33 Pb 44 Pg 61
|100 Market Exchange Ct
|Franklin
|37067
|$9,015,126
|Watson Glen Sec 2 Pb 43 Pg 40
|230 S Royal Oaks Blvd
|Franklin
|37067
|$2,872,900
|Cool Springs Lp Sec 1 Pb 22 Pg 114
|404 Mallory Station Rd
|Franklin
|37067
|$675,000
|Avalon Sec 4 Pb 43 Pg 97
|127 Pennystone Cir
|Franklin
|37067
|$2,325,000
|Blackberry Ridge Pb 60 Pg 14
|5025 Cobbler Ridge Rd
|Franklin
|37064
|$2,000,000
|4229 Gosey Hill Rd
|Franklin
|37064
|$615,000
|Maplewood Sec 2 Pb 8 Pg 63
|726 Shadycrest Ln
|Franklin
|37064
|$589,000
|West End Circle Pb 1 Pg 49
|809 West End Cir
|Franklin
|37064
|$1,100,000
|Hurstbourne Park Sec 1 Pb 48 Pg 100
|401 Malcolm Dr
|Franklin
|37067
|$610,000
|Franklin Green Sec 16 Pb 32 Pg 134
|3186 Tristan Dr
|Franklin
|37064
|$865,582
|Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16
|1037 Braidwood Ln
|Franklin
|37064
|$778,000
|Mckays Mill Sec 13 Pb 31 Pg 60
|1608 Sumter Ct
|Franklin
|37067
|$1,250,000
|Keystone Sec 1 Pb 35 Pg 9
|1508 Keystone Dr
|Franklin
|37064
|$1,325,000
|Forest Home Farms Sec 7
|880 High Point Ridge Rd
|Franklin
|37069
|$1,534,500
|Westhaven Sec 11 Pb 40 Pg 21
|100 Addison Ave
|Franklin
|37064
|$615,000
|Royal Oaks Sec 1 Pb 3 Pg 49
|112 Churchill Pl
|Franklin
|37067
|$915,000
|Fieldstone Farms Sec Aa Pb 27 Pg 36
|116 Carphilly Cir
|Franklin
|37069
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