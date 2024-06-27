Real Estate Property Transfers in Franklin for June 3, 2024

By
Michael Carpenter
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See property transfers in Franklin Tennessee for June 3-7, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$653,451Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 79137 Headwaters DrFranklin37064
$4,000,000Elam Gregory E Pb 76 Pg 513156 Mcmillan RdFranklin37064
$760,000Willowsprings Sec 4 Pb 42 Pg 128341 Rosebud CirFranklin37064
$515,000Boyd Mill Est Sec 1 Pb 6 Pg 1031922 Redbud CtFranklin37064
$1,100,000720 W Main StFranklin37064
$1,021,800Avalon Sec 1 Pb 41 Pg 137454 Beauchamp CirFranklin37067
$875,000Rogersshire Sec 1 Pb 25 Pg 88528 Bancroft WayFranklin37064
$1,275,000Highlands @ Ladd Park Sec38 Pb 71 Pg 1134008 Kentucky CtFranklin37064
$500,000Simmons Ridge Sec3 Pb 67 Pg 1234123 Gracious DrFranklin37064
$665,0005880 Old Hwy 96Franklin37064
$1,089,000Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 1372018 General Martin LnFranklin37064
$940,500Ivy Glen Sec 2 Pb 23 Pg 128425 Doe RidgeFranklin37067
$799,000Fieldstone Farms Sec M Pb 13 Pg 129117 Ponder DrFranklin37069
$7,000,0001100 Sneed Rd WFranklin37069
$330,000Warren Park Condos Pb 10 Pg 15 Block C003514 N Petway St #103Franklin37064
$1,100,000Highlands @ Ladd Park Sec22 Pb 61 Pg 89601 Finnhorse LnFranklin37064
$1,215,000Highlands @ Ladd Park Sec 5-1 Pb 61 Pg 52220 Snowden St WFranklin37064
$1,250,000Bushnell Farm Pb 71 Pg 123006 Bushnell Farm DrFranklin37064
$720,000Willowsprings Sec 1 Pb 35 Pg 83229 Lilac CirFranklin37064
$910,000Rogersshire Sec 1 Pb 25 Pg 88234 Bancroft CvFranklin37064
$789,000Blue Grass Heights102 Bluegrass DrFranklin37064
$1,300,000Cedarmont Farms Ph 5 Pb 11 Pg 66405 Ridge View CtFranklin37067
$989,000Avalon Sec 6 Pb 45 Pg 7505 Pennystone DrFranklin37067
$33,204Liberty Hills Sec 3 Pb 15 Pg 49608 Independence Dr EFranklin37067
$719,000Maplewood Sec 4 Pb 10 Pg 39629 Watson Branch DrFranklin37064
$1,333,000Stream Valley Sec 1 Pb 46 Pg 101124 Stream Valley BlvdFranklin37064
$1,212,000Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 1273066 Long Branch CirFranklin37064
$485,000Andover Sec 1 Pb 26 Pg 74750 Huffine Manor CirFranklin37067
$2,663,185Westhaven Sec 58 Pb 76 Pg 1415044 Kathryn AveFranklin37064
$1,225,000Highlands At Ladd Park Section 05 Pb 49 Pg 140353 Snowden St WFranklin37064
$850,000Farmington East Pb 6 Pg 1042112 Hartland RdFranklin37069
$495,000Cadet Homes Pb 4 Pg 35142 Cadet LnFranklin37067
$420,000Mckays Mill Sec 34 Pb 4137 Pg 41251005 Park Run DrFranklin37067
$709,000Forrest Crossing Sec 8-b Pb 21 Pg 24467 Forrest Park CirFranklin37064
$983,122Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 922037 Nathaniel RdFranklin37064
$734,583Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 162067 Braidwood LnFranklin37064
$636,350Carters Glen Pb 44 Pg 107123 Carters Glen PlFranklin37064
$677,952Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 162085 Braidwood LnFranklin37064
$835,000Highlands @ Ladd Park Sec29 Pb 66 Pg 122790 Beamon DrFranklin37064
$855,000Tywater Crossing Sec1 Pb 57 Pg 62609 Tywater Crossing BlvdFranklin37064
$1,050,000Polk Place Sec 2 Pb 19 Pg 98159 Grove LnFranklin37064
$655,000Hunters Chase Sec 1 Pb 9 Pg 1511141 Hunters Chase DrFranklin37064
$2,100,000Laurelbrooke Sec 8 Pb 32 Pg 924001 Flagstone CtFranklin37069
$664,629Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 162079 Braidwood LnFranklin37064
$619,000Clairmonte Sec 3 Pb 22 Pg 1311236 Kelly CtFranklin37064
$959,900Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 364000 Edwin RdFranklin37064
$1,060,535Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 81 Pg 371156 Southbrooke BlvdFranklin37064
$1,500,000Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 1372001 General Martin LnFranklin37064
$699,900Liberty Hills Sec 5 Pb 21 Pg 423082 Liberty Hills DrFranklin37067
$980,000Mckays Mill Sec 18 Pb 36 Pg 233029 Oxford Glen DrFranklin37067
$341,000Rebel Meadows Sec 4 Pb 5 Pg 26809 Edwards DrFranklin37064
$1,597,7842208 Crossway DrFranklin37064
$4,652,2151190 Lewisburg PkFranklin37064
$805,000Eagles Glen Sec 1 Pb 15 Pg 80123 Eagles Glen DrFranklin37067
$8,750,000Deerfield Sec 2 Pb 69 Pg 138111 Deerfield CtFranklin37069
$1,025,000Charlton Green Sec2 Pb 6 Pg 27113 Eaton CtFranklin37064
$800,000Founders Pointe Sec 8 Pb 25 Pg 27306 Millhouse DrFranklin37064
$3,150,000Casparis RdFranklin37064
$425,000Mckays Mill Sec 34 Pb 4137 Pg 4251023 Park Run DrFranklin37067
$395,000Hardison Hills Sec 2 Pb 35 Pg 511101 Downs Blvd #121Franklin37064
$1,075,000Echelon Sec1 Pb 66 Pg 101122 Obree CtFranklin37064
$1,662,470Starnes Creek Sec2 Pb 81 Pg 577036 Starnes Creek BlvdFranklin37064
$740,000Spencer Hall Sec 7 Pb 29 Pg 183115 Millbank LnFranklin37064
$5,850,000Starnes Creek Sec37404 Leelee DrFranklin37064
$9,312,150Cool Springs East Sec 33 Pb 44 Pg 61100 Market Exchange CtFranklin37067
$9,015,126Watson Glen Sec 2 Pb 43 Pg 40230 S Royal Oaks BlvdFranklin37067
$2,872,900Cool Springs Lp Sec 1 Pb 22 Pg 114404 Mallory Station RdFranklin37067
$675,000Avalon Sec 4 Pb 43 Pg 97127 Pennystone CirFranklin37067
$2,325,000Blackberry Ridge Pb 60 Pg 145025 Cobbler Ridge RdFranklin37064
$2,000,0004229 Gosey Hill RdFranklin37064
$615,000Maplewood Sec 2 Pb 8 Pg 63726 Shadycrest LnFranklin37064
$589,000West End Circle Pb 1 Pg 49809 West End CirFranklin37064
$1,100,000Hurstbourne Park Sec 1 Pb 48 Pg 100401 Malcolm DrFranklin37067
$610,000Franklin Green Sec 16 Pb 32 Pg 1343186 Tristan DrFranklin37064
$865,582Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 161037 Braidwood LnFranklin37064
$778,000Mckays Mill Sec 13 Pb 31 Pg 601608 Sumter CtFranklin37067
$1,250,000Keystone Sec 1 Pb 35 Pg 91508 Keystone DrFranklin37064
$1,325,000Forest Home Farms Sec 7880 High Point Ridge RdFranklin37069
$1,534,500Westhaven Sec 11 Pb 40 Pg 21100 Addison AveFranklin37064
$615,000Royal Oaks Sec 1 Pb 3 Pg 49112 Churchill PlFranklin37067
$915,000Fieldstone Farms Sec Aa Pb 27 Pg 36116 Carphilly CirFranklin37069

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