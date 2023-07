Real Estate Property Transfers in Franklin for June 26, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for June 26-30, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Sales Price Subdivision Address City Zipcode $1,200,000.00 Carters M B 2nd Addition 1303 Adams St Franklin 37064 $1,375,000.00 Westhaven Sec 40 8030 Keats St Franklin 37064 $805,195.00 Waters Edge Sec6 1119 Crisp Spring Dr Franklin 37064 $1,035,000.00 Laurel Hill 1506 Jaybee Ct Franklin 37064 $810,000.00 Cottonwood Est 704 Mockingbird Dr Franklin 37069 $500,000.00 Windsor Park Ph 1 @ Ff 12 Holland Park Ln Franklin 37069 $961,147.00 St Marlo Sec2 5640 Winslet Dr Franklin 37064 $790,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec29 742 Beamon Dr Franklin 37064 $645,000.00 St Marlo Sec4 5846 Branta Dr Franklin 37064 $603,000.00 Franklin Green Sec 4 3257 Nolen Ln Franklin 37064 $1,175,000.00 Westhaven Sec52 919 Horizon Dr Franklin 37064 $1,175,000.00 Westhaven Sec52 919 Horizon Dr Franklin 37064 $2,150,000.00 Westhaven Section 27 442 Wild Elm St Franklin 37064 $750,000.00 Village Of Clovercroft Sec1 Rev5 211 Watson View Dr Franklin 37067 $605,000.00 Cottonwood Est 128 Cottonwood Cir Franklin 37069 $465,000.00 Meadowgreen Acres 215 Derby Ln Franklin 37069 $380,000.00 Carriage Park Condos 1287 Carriage Park Dr Franklin 37064 $609,000.00 Franklin Green Sec 14 3168 Tristan Dr Franklin 37064 $1,669,800.00 Westhaven Sec60 1133 Cheltenham Ave Franklin 37064 $1,074,316.00 Westhaven Sec60 618 Danny Ln Franklin 37064 $895,000.00 Westhaven Section 26 1342 Jewell Ave Franklin 37064 $4,300,000.00 Kinnard Springs Sec 2 3221 Baker Ln Franklin 37064 $764,900.00 Forrest Crossing Sec 8-b 484 Forrest Park Cir Franklin 37064 $575,000.00 Franklin Green Ph 2 Sec 1 3119 Brimstead Dr Franklin 37064 $1,100,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec36 2010 Memorial Dr Franklin 37064 $677,000.00 Echelon 947 Scouting Dr Franklin 37064 $350,000.00 Rolling Meadows 206 Davidson Dr Franklin 37064 $550,000.00 Loebsack Gary 3737 N Chapel Rd Franklin 37067 $2,575,000.00 Loebsack Gary 3737 N Chapel Rd Franklin 37067 $730,790.00 Waters Edge Sec6 1137 Crisp Spring Dr Franklin 37064 $399,500.00 Hardison Hills Sec 2 Rev 1 1101 Downs Blvd #91 Franklin 37064 $1,810,000.00 436 Boyd Mill Ave Franklin 37064 $730,000.00 Buckingham Park Sec 3 1324 Buckingham Cir Franklin 37064 $729,500.00 Willowsprings Sec 1 534 Marigold Dr Franklin 37064 $1,250,000.00 Temple Hills Sec 1 131 Baltusrol Rd Franklin 37069 $1,350,000.00 Westhaven Sec 40 5049 Donovan St Franklin 37064 $2,653,760.00 Westhaven Sec56 543 Bonaire Ln Franklin 37064 $1,125,000.00 West End Circle 607 West End Cir Franklin 37064 $884,000.00 Founders Pointe Sec 9 606 Treelawn Pl Franklin 37064 $360,000.00 Shadow Green Sec2 6000 Shadow Green Dr 301 Franklin 37064 $820,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec29 820 Beamon Dr Franklin 37064 $630,000.00 Pedrick Randall Gene 4439 Harpeth School Rd Franklin 37064 $608,000.00 Mckays Mill Sec 14 1331 Liberty Pk Franklin 37067 $1,565,000.00 Southern Preserve Sec2 2126 Southern Preserve Ln Franklin 37064 $2,085,464.00 Westhaven Sec 58 5020 Kathryn Ave Franklin 37064 $725,000.00 Battlewood Est Sec 1 2124 Hillsboro Rd Franklin 37069 $800,000.00 Westhaven Sec 15 1001 Westhaven Blvd #210 Franklin 37064 $520,000.00 Forrest Crossing Sec 12 1142 Culpepper Cir Franklin 37064 $1,435,000.00 Worthington Sec 2 1916 Springcroft Dr Franklin 37067 $1,975,000.00 Leeland 1120 Warrior Dr Franklin 37064 $625,000.00 Morningside Sec 5 7022 Sunrise Cir Franklin 37064 $1,578,427.00 Villages @ Southbrooke Sec3 3073 Long Branch Cir Franklin 37064 $250,000.00 3175 Southall Rd Franklin 37064 $1,082,624.00 St Marlo Sec2 5616 Winslet Dr Franklin 37064 $620,000.00 Fieldstone Farms Sec H-3 6001 Penbrook Dr Franklin 37069 $9,000,000.00 370 Franklin Rd Franklin 37064 $1,775,000.00 Temple Hills Country Club Estates Sec16c 6678 Hastings Ln Franklin 37069 $1,149,243.00 Terravista Sec2 5132 Terravista Ln Franklin 37064 $980,000.00 Ivy Glen Sec 3 4045 Oxford Glen Dr Franklin 37067 $479,900.00 Raines 3179 Southall Rd Franklin 37064 $912,500.00 Avalon Sec7 Rev1 380 Pennystone Cir Franklin 37067 $2,090,247.00 Westhaven Sec 58 5014 Kathryn Ave Franklin 37064 $969,740.00 Westhaven Sec60 612 Danny Ln Franklin 37064