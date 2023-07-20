Real Estate Property Transfers in Franklin for June 26, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for June 26-30, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Sales Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$1,200,000.00
|Carters M B 2nd Addition
|1303 Adams St
|Franklin
|37064
|$1,375,000.00
|Westhaven Sec 40
|8030 Keats St
|Franklin
|37064
|$805,195.00
|Waters Edge Sec6
|1119 Crisp Spring Dr
|Franklin
|37064
|$1,035,000.00
|Laurel Hill
|1506 Jaybee Ct
|Franklin
|37064
|$810,000.00
|Cottonwood Est
|704 Mockingbird Dr
|Franklin
|37069
|$500,000.00
|Windsor Park Ph 1 @ Ff
|12 Holland Park Ln
|Franklin
|37069
|$961,147.00
|St Marlo Sec2
|5640 Winslet Dr
|Franklin
|37064
|$790,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec29
|742 Beamon Dr
|Franklin
|37064
|$645,000.00
|St Marlo Sec4
|5846 Branta Dr
|Franklin
|37064
|$603,000.00
|Franklin Green Sec 4
|3257 Nolen Ln
|Franklin
|37064
|$1,175,000.00
|Westhaven Sec52
|919 Horizon Dr
|Franklin
|37064
|$1,175,000.00
|Westhaven Sec52
|919 Horizon Dr
|Franklin
|37064
|$2,150,000.00
|Westhaven Section 27
|442 Wild Elm St
|Franklin
|37064
|$750,000.00
|Village Of Clovercroft Sec1 Rev5
|211 Watson View Dr
|Franklin
|37067
|$605,000.00
|Cottonwood Est
|128 Cottonwood Cir
|Franklin
|37069
|$465,000.00
|Meadowgreen Acres
|215 Derby Ln
|Franklin
|37069
|$380,000.00
|Carriage Park Condos
|1287 Carriage Park Dr
|Franklin
|37064
|$609,000.00
|Franklin Green Sec 14
|3168 Tristan Dr
|Franklin
|37064
|$1,669,800.00
|Westhaven Sec60
|1133 Cheltenham Ave
|Franklin
|37064
|$1,074,316.00
|Westhaven Sec60
|618 Danny Ln
|Franklin
|37064
|$895,000.00
|Westhaven Section 26
|1342 Jewell Ave
|Franklin
|37064
|$4,300,000.00
|Kinnard Springs Sec 2
|3221 Baker Ln
|Franklin
|37064
|$764,900.00
|Forrest Crossing Sec 8-b
|484 Forrest Park Cir
|Franklin
|37064
|$575,000.00
|Franklin Green Ph 2 Sec 1
|3119 Brimstead Dr
|Franklin
|37064
|$1,100,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec36
|2010 Memorial Dr
|Franklin
|37064
|$677,000.00
|Echelon
|947 Scouting Dr
|Franklin
|37064
|$350,000.00
|Rolling Meadows
|206 Davidson Dr
|Franklin
|37064
|$550,000.00
|Loebsack Gary
|3737 N Chapel Rd
|Franklin
|37067
|$2,575,000.00
|Loebsack Gary
|3737 N Chapel Rd
|Franklin
|37067
|$730,790.00
|Waters Edge Sec6
|1137 Crisp Spring Dr
|Franklin
|37064
|$399,500.00
|Hardison Hills Sec 2 Rev 1
|1101 Downs Blvd #91
|Franklin
|37064
|$1,810,000.00
|436 Boyd Mill Ave
|Franklin
|37064
|$730,000.00
|Buckingham Park Sec 3
|1324 Buckingham Cir
|Franklin
|37064
|$729,500.00
|Willowsprings Sec 1
|534 Marigold Dr
|Franklin
|37064
|$1,250,000.00
|Temple Hills Sec 1
|131 Baltusrol Rd
|Franklin
|37069
|$1,350,000.00
|Westhaven Sec 40
|5049 Donovan St
|Franklin
|37064
|$2,653,760.00
|Westhaven Sec56
|543 Bonaire Ln
|Franklin
|37064
|$1,125,000.00
|West End Circle
|607 West End Cir
|Franklin
|37064
|$884,000.00
|Founders Pointe Sec 9
|606 Treelawn Pl
|Franklin
|37064
|$360,000.00
|Shadow Green Sec2
|6000 Shadow Green Dr 301
|Franklin
|37064
|$820,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec29
|820 Beamon Dr
|Franklin
|37064
|$630,000.00
|Pedrick Randall Gene
|4439 Harpeth School Rd
|Franklin
|37064
|$608,000.00
|Mckays Mill Sec 14
|1331 Liberty Pk
|Franklin
|37067
|$1,565,000.00
|Southern Preserve Sec2
|2126 Southern Preserve Ln
|Franklin
|37064
|$2,085,464.00
|Westhaven Sec 58
|5020 Kathryn Ave
|Franklin
|37064
|$725,000.00
|Battlewood Est Sec 1
|2124 Hillsboro Rd
|Franklin
|37069
|$800,000.00
|Westhaven Sec 15
|1001 Westhaven Blvd #210
|Franklin
|37064
|$520,000.00
|Forrest Crossing Sec 12
|1142 Culpepper Cir
|Franklin
|37064
|$1,435,000.00
|Worthington Sec 2
|1916 Springcroft Dr
|Franklin
|37067
|$1,975,000.00
|Leeland
|1120 Warrior Dr
|Franklin
|37064
|$625,000.00
|Morningside Sec 5
|7022 Sunrise Cir
|Franklin
|37064
|$1,578,427.00
|Villages @ Southbrooke Sec3
|3073 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$250,000.00
|3175 Southall Rd
|Franklin
|37064
|$1,082,624.00
|St Marlo Sec2
|5616 Winslet Dr
|Franklin
|37064
|$620,000.00
|Fieldstone Farms Sec H-3
|6001 Penbrook Dr
|Franklin
|37069
|$9,000,000.00
|370 Franklin Rd
|Franklin
|37064
|$1,775,000.00
|Temple Hills Country Club Estates Sec16c
|6678 Hastings Ln
|Franklin
|37069
|$1,149,243.00
|Terravista Sec2
|5132 Terravista Ln
|Franklin
|37064
|$980,000.00
|Ivy Glen Sec 3
|4045 Oxford Glen Dr
|Franklin
|37067
|$479,900.00
|Raines
|3179 Southall Rd
|Franklin
|37064
|$912,500.00
|Avalon Sec7 Rev1
|380 Pennystone Cir
|Franklin
|37067
|$2,090,247.00
|Westhaven Sec 58
|5014 Kathryn Ave
|Franklin
|37064
|$969,740.00
|Westhaven Sec60
|612 Danny Ln
|Franklin
|37064