Real Estate Property Transfers in Franklin for June 26, 2023

By
Michael Carpenter
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See property transfers in Franklin Tennessee for May 22-26, 2023.

See property transfers in Franklin Tennessee for June 26-30, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Sales PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$1,200,000.00Carters M B 2nd Addition1303 Adams StFranklin37064
$1,375,000.00Westhaven Sec 408030 Keats StFranklin37064
$805,195.00Waters Edge Sec61119 Crisp Spring DrFranklin37064
$1,035,000.00Laurel Hill1506 Jaybee CtFranklin37064
$810,000.00Cottonwood Est704 Mockingbird DrFranklin37069
$500,000.00Windsor Park Ph 1 @ Ff12 Holland Park LnFranklin37069
$961,147.00St Marlo Sec25640 Winslet DrFranklin37064
$790,000.00Highlands @ Ladd Park Sec29742 Beamon DrFranklin37064
$645,000.00St Marlo Sec45846 Branta DrFranklin37064
$603,000.00Franklin Green Sec 43257 Nolen LnFranklin37064
$1,175,000.00Westhaven Sec52919 Horizon DrFranklin37064
$1,175,000.00Westhaven Sec52919 Horizon DrFranklin37064
$2,150,000.00Westhaven Section 27442 Wild Elm StFranklin37064
$750,000.00Village Of Clovercroft Sec1 Rev5211 Watson View DrFranklin37067
$605,000.00Cottonwood Est128 Cottonwood CirFranklin37069
$465,000.00Meadowgreen Acres215 Derby LnFranklin37069
$380,000.00Carriage Park Condos1287 Carriage Park DrFranklin37064
$609,000.00Franklin Green Sec 143168 Tristan DrFranklin37064
$1,669,800.00Westhaven Sec601133 Cheltenham AveFranklin37064
$1,074,316.00Westhaven Sec60618 Danny LnFranklin37064
$895,000.00Westhaven Section 261342 Jewell AveFranklin37064
$4,300,000.00Kinnard Springs Sec 23221 Baker LnFranklin37064
$764,900.00Forrest Crossing Sec 8-b484 Forrest Park CirFranklin37064
$575,000.00Franklin Green Ph 2 Sec 13119 Brimstead DrFranklin37064
$1,100,000.00Highlands @ Ladd Park Sec362010 Memorial DrFranklin37064
$677,000.00Echelon 947 Scouting DrFranklin37064
$350,000.00Rolling Meadows206 Davidson DrFranklin37064
$550,000.00Loebsack Gary3737 N Chapel RdFranklin37067
$2,575,000.00Loebsack Gary3737 N Chapel RdFranklin37067
$730,790.00Waters Edge Sec61137 Crisp Spring DrFranklin37064
$399,500.00Hardison Hills Sec 2 Rev 11101 Downs Blvd #91Franklin37064
$1,810,000.00436 Boyd Mill AveFranklin37064
$730,000.00Buckingham Park Sec 31324 Buckingham CirFranklin37064
$729,500.00Willowsprings Sec 1534 Marigold DrFranklin37064
$1,250,000.00Temple Hills Sec 1131 Baltusrol RdFranklin37069
$1,350,000.00Westhaven Sec 405049 Donovan StFranklin37064
$2,653,760.00Westhaven Sec56543 Bonaire LnFranklin37064
$1,125,000.00West End Circle607 West End CirFranklin37064
$884,000.00Founders Pointe Sec 9606 Treelawn PlFranklin37064
$360,000.00Shadow Green Sec26000 Shadow Green Dr 301Franklin37064
$820,000.00Highlands @ Ladd Park Sec29820 Beamon DrFranklin37064
$630,000.00Pedrick Randall Gene4439 Harpeth School RdFranklin37064
$608,000.00Mckays Mill Sec 141331 Liberty PkFranklin37067
$1,565,000.00Southern Preserve Sec22126 Southern Preserve LnFranklin37064
$2,085,464.00Westhaven Sec 585020 Kathryn AveFranklin37064
$725,000.00Battlewood Est Sec 12124 Hillsboro RdFranklin37069
$800,000.00Westhaven Sec 151001 Westhaven Blvd #210Franklin37064
$520,000.00Forrest Crossing Sec 121142 Culpepper CirFranklin37064
$1,435,000.00Worthington Sec 21916 Springcroft DrFranklin37067
$1,975,000.00Leeland1120 Warrior DrFranklin37064
$625,000.00Morningside Sec 57022 Sunrise CirFranklin37064
$1,578,427.00Villages @ Southbrooke Sec33073 Long Branch CirFranklin37064
$250,000.003175 Southall RdFranklin37064
$1,082,624.00St Marlo Sec25616 Winslet DrFranklin37064
$620,000.00Fieldstone Farms Sec H-36001 Penbrook DrFranklin37069
$9,000,000.00370 Franklin RdFranklin37064
$1,775,000.00Temple Hills Country Club Estates Sec16c6678 Hastings LnFranklin37069
$1,149,243.00Terravista Sec25132 Terravista Ln Franklin37064
$980,000.00Ivy Glen Sec 34045 Oxford Glen DrFranklin37067
$479,900.00Raines3179 Southall RdFranklin37064
$912,500.00Avalon Sec7 Rev1380 Pennystone CirFranklin37067
$2,090,247.00Westhaven Sec 585014 Kathryn AveFranklin37064
$969,740.00Westhaven Sec60612 Danny LnFranklin37064

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