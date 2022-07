Real Estate Property Transfers in Franklin for June 20, 2022

See property transfers in Franklin Tennessee for June 20-24, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $486,000.00 Magnolia Place 1009 Brink Pl Franklin 37064 $889,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec10 413 Avon River Rd Franklin 37064 $900,000.00 Founders Pointe Sec 4 102 Wilshire Dr Franklin 37064 $1,040,000.00 Westhaven Sec53 1026 Calico St Franklin 37064 $535,300.00 Franklin Green Sec 9 3155 Tristan Dr Franklin 37064 $1,065,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec34 430 Beamon Dr Franklin 37064 $801,000.00 Fieldstone Farms Sec Q-7 305 Banbury Park Ln Franklin 37069 $460,000.00 Meadowgreen Acres 322 Colt Ln Franklin 37069 $500,000.00 Falcon Creek Sec 2 2016 Upland Dr Franklin 37067 $3,950,000.00 Merritt Farms 1275 Hunters Trail Dr Franklin 37069 $687,800.00 Redwing Farms Sec 2 1014 Shannon Ln Franklin 37064 $900,000.00 Tywater Crossing Sec1 326 Passage Ln Franklin 37064 $1,450,000.00 Valley View Est Sec 1 4245 Warren Rd Franklin 37067 $774,900.00 Fieldstone Farms Sec D-4 2412 Manderly Trl Franklin 37069 $364,990.00 Shadow Green Sec2 3000 Vintage Green Ln 3104 Franklin 37064 $393,590.00 Shadow Green Sec2 3000 Vintage Green Ln 3306 Franklin 37064 $475,000.00 Riverview Park Sec 5-b 723 Riverview Dr Franklin 37064 $379,990.00 Shadow Green Sec2 3000 Vintage Green Ln 3206 Franklin 37064 $789,926.00 Riverbluff Sec3 1063 Wetzel Dr Franklin 37064 $325,000.00 Del Rio Commons 724 Del Rio Pk Franklin 37064 $951,500.00 Tap Root Hills Sec5 4005 Lorena Ct Franklin 37067 $681,000.00 Cottonwood Est 121 Riverwood Dr Franklin 37069 $825,000.00 Forrest Crossing Sec 8-b 496 Forrest Park Cir Franklin 37064 $950,000.00 Temple Hills Sec 3 106 Doral Dr Franklin 37069 $950,000.00 Fieldstone Farms Sec T 227 Heathstone Cir Franklin 37069 $2,200,000.00 Exum 2369 Henpeck Ln Franklin 37064 $375,000.00 Cadet Homes Sec 2 118 Grenadier Dr Franklin 37064 $750,000.00 Fieldstone Farms Sec D-2 2318 Wimbledon Cir Franklin 37069 $294,990.00 Shadow Green Sec2 3000 Vintage Green Ln 3201 Franklin 37064 $1,800,000.00 Westhaven Sec 13 1604 Championship Blvd Franklin 37064 $1,300,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec34 2042 Hornsby Dr Franklin 37064 $485,000.00 Boyd Mill Est Sec 1 1800 Redwing Ct Franklin 37064 $820,000.00 Sullivan Farms Sec B 323 Braveheart Dr Franklin 37064 $555,000.00 Billingsly Square 321 Billingsly Ct #8 Franklin 37067 $2,875,000.00 Durham Manor 2408 Durham Manor Dr Franklin 37064 $985,000.00 Montpier Farms Sec 5 1003 Perkins Ln Franklin 37069 $269,990.00 Shadow Green Sec2 3000 Vintage Green Ln 3202 Franklin 37064 $705,000.00 4011 Old Charlotte Pk W Franklin 37064 $599,000.00 Clairmonte Sec 3 1227 Kelly Ct Franklin 37064 $1,810,000.00 Westhaven Sec59 707 Jasper Ave Franklin 37064 $600,000.00 James 202 Avondale Dr Franklin 37064 $292,990.00 Shadow Green Sec2 3000 Vintage Green Ln #3302 Franklin 37064 $309,990.00 Shadow Green Sec2 3000 Vintage Green Ln 3301 Franklin 37064 $1,005,702.00 Ashton Park Sec 1 702 Pebble Springs Dr Franklin 37067 $384,990.00 Shadow Green Sec2 3000 Vintage Green Ln 3203 Franklin 37064 $310,990.00 Shadow Green Sec2 3000 Vintage Green Ln 3102 Franklin 37064 $361,990.00 Shadow Green Sec2 3000 Vintage Green Ln 3204 Franklin 37064 $389,990.00 Shadow Green Sec2 3000 Vintage Green Ln 3103 Franklin 37064 $273,990.00 Shadow Green Sec2 3000 Vintage Green Ln 3101 Franklin 37064 $749,900.00 Sullivan Farms Sec B 436 William Wallace Dr Franklin 37064 $1,600,000.00 Harts Landmark 2309 Harts Landmark Dr Franklin 37069 $590,000.00 Simmons Ridge Sec1 1041 Honey Bush Cir Franklin 37064 $2,325,000.00 Lookaway Farms Sec1 6085 Lookaway Cir Franklin 37067 $1,100,000.00 Avalon Sec 6 410 Wandering Trl Franklin 37067 $900,000.00 Mckays Mill Sec 15 1403 Marrimans Ct Franklin 37067 $1,415,000.00 Garden Club Sec 2 3029 Coral Bell Ln Franklin 37067 $970,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec32 989 Hornsby Dr Franklin 37064 $560,000.00 Magnolia Place 909 Brink Pl Franklin 37064 $2,950,000.00 Echo Park 125 Alpine Ct Franklin 37069 $1,461,765.00 329 S Royal Oaks Blvd Franklin 37064 $1,273,800.00 5600 Boy Scout Rd Franklin 37064