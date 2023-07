Real Estate Property Transfers in Franklin for June 19, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for June 19-23, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Sale Price Subdivision Address City Zipcode $617,000.00 2004 Moultrie Cir Franklin 37064 $1,700,000.00 Westhaven Sec 34 1567 Westhaven Blvd Franklin 37064 $625,000.00 Forrest Crossing Sec 2 1525 Bedford Common Franklin 37064 $402,000.00 Cadet Homes 709 Liberty Pk Franklin 37064 $339,900.00 1767 -c W Main St Franklin 37064 $1,080,000.00 Mckays Mill Sec 26 1104 Arcola Ct Franklin 37067 $1,195,000.00 Ralston Row 421 Dragonfly Ct Franklin 37064 $799,999.00 Amelia Park Sec1 4127 Clovercroft Rd Franklin 37067 $1,998,900.00 Westhaven Sec 58 5057 Kathryn Ave Franklin 37064 $2,076,280.00 Westhaven Sec 58 5008 Kathryn Ave Franklin 37064 $1,399,555.00 Westhaven Sec 58 5027 Kathryn Ave Franklin 37064 $464,019.00 Meadowgreen Acres 355 Stable Rd Franklin 37069 $1,360,000.00 Tfl Gp 2020 Old Hillsboro Rd Franklin 37064 $675,000.00 2227 Henpeck Ln Franklin 37064 $450,000.00 Meadowgreen Acres 120 Stable Rd Franklin 37069 $625,000.00 Maplewood Sec 1 404 Shadycrest Ln Franklin 37064 $580,000.00 Liberty Hills Sec 1 3013 Liberty Hills Dr Franklin 37067 $699,900.00 Amelia Park Sec3 1445 Casner Ln Franklin 37067 $1,325,000.00 Westhaven Sec50 1618 Eliot Rd Franklin 37064 $3,285,134.00 Simmons Ridge Pud Sec 7 Orangery Dr Franklin 37064 $1,100,000.00 Bowers Dorothy S Est 3044 Wilson Pk Franklin 37067 $700,000.00 Cannonwood Sec 2 508 Delacy Ct Franklin 37067 $1,950,000.00 Cool Springs East Sec 15 220 Chatfield Way Franklin 37067 $315,000.00 217 Fairground St Franklin 37064 $36,100,000.00 Goose Creek By-pass Franklin 37064 $575,000.00 Maplewood Sec 3 674 Watson Branch Dr Franklin 37064 $1,400,000.00 Westhaven Sec 16 702 Pearre Springs Way Franklin 37064 $965,000.00 Cedarmont Farms Ph 6 1076 Cedarview Ln Franklin 37067 $429,999.00 Residences Of Grant Park 524 Grant Park Ct Franklin 37067 $1,180,000.00 Gardens At Old Natchez The 503 Gardenshire Ct Franklin 37069 $650,000.00 1110 Adams St Franklin 37064 $1,300,000.00 Mclemore Farms Sec 3 2810 Manning Ln Franklin 37064 $1,625,000.00 Henry 221 Lewisburg Ave Franklin 37064 $1,030,000.00 Cottonwood Est 508 Arbor Dr Franklin 37069 $465,000.00 Cadet Homes 108 Reveille Ct Franklin 37064 $745,000.00 Barclay Place Rev 3 518 Dabney Dr Franklin 37064 $375,000.00 Brentwood Pointe 3 1628 Brentwood Pointe Franklin 37067 $865,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec 14 119 Irvine Ln Franklin 37064 $1,455,000.00 Avalon Sec 2 219 King Arthur Cir Franklin 37067 $2,900,000.00 Westhaven Sec56 537 Bonaire Ln Franklin 37064 $975,000.00 Monticello Sec 5-b 318 Monticello Rd Franklin 37064 $270,000.00 1319 W Main St 109 Franklin 37064 $720,000.00 Gateway Village Sec 2 Rev 1 2325 Clare Park Dr Franklin 37069 $1,025,000.00 Westhaven Sec51 1079 Beckwith St Franklin 37064 $500,000.00 Villages @ Southbrooke Sec3 Long Branch Cir Franklin 37064 $2,556,000.00 Black Rose Ranch 1442 Coleman Rd Franklin 37064 $704,000.00 Liberty Hills Sec 1 3008 Liberty Hills Dr Franklin 37067 $349,900.00 Green Acres 507 Harpeth Dr Franklin 37064 $1,100,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec38 3002 Portland Ct Franklin 37064 $2,840,000.00 Hillsboro Cove 1100 Athena Ct Franklin 37069 $630,000.00 Ashton Park Sec 2 1005 Eden Park Dr Franklin 37067 $231,000.00 Stream Valley Sec 18 3077 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $1,560,000.00 Stream Valley Sec 18 Oglethorpe Dr Franklin 37064