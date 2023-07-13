Real Estate Property Transfers in Franklin for June 19, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for June 19-23, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Sale Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$617,000.00
|2004 Moultrie Cir
|Franklin
|37064
|$1,700,000.00
|Westhaven Sec 34
|1567 Westhaven Blvd
|Franklin
|37064
|$625,000.00
|Forrest Crossing Sec 2
|1525 Bedford Common
|Franklin
|37064
|$402,000.00
|Cadet Homes
|709 Liberty Pk
|Franklin
|37064
|$339,900.00
|1767 -c W Main St
|Franklin
|37064
|$1,080,000.00
|Mckays Mill Sec 26
|1104 Arcola Ct
|Franklin
|37067
|$1,195,000.00
|Ralston Row
|421 Dragonfly Ct
|Franklin
|37064
|$799,999.00
|Amelia Park Sec1
|4127 Clovercroft Rd
|Franklin
|37067
|$1,998,900.00
|Westhaven Sec 58
|5057 Kathryn Ave
|Franklin
|37064
|$2,076,280.00
|Westhaven Sec 58
|5008 Kathryn Ave
|Franklin
|37064
|$1,399,555.00
|Westhaven Sec 58
|5027 Kathryn Ave
|Franklin
|37064
|$464,019.00
|Meadowgreen Acres
|355 Stable Rd
|Franklin
|37069
|$1,360,000.00
|Tfl Gp
|2020 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|37064
|$675,000.00
|2227 Henpeck Ln
|Franklin
|37064
|$450,000.00
|Meadowgreen Acres
|120 Stable Rd
|Franklin
|37069
|$625,000.00
|Maplewood Sec 1
|404 Shadycrest Ln
|Franklin
|37064
|$580,000.00
|Liberty Hills Sec 1
|3013 Liberty Hills Dr
|Franklin
|37067
|$699,900.00
|Amelia Park Sec3
|1445 Casner Ln
|Franklin
|37067
|$1,325,000.00
|Westhaven Sec50
|1618 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$3,285,134.00
|Simmons Ridge Pud Sec 7
|Orangery Dr
|Franklin
|37064
|$1,100,000.00
|Bowers Dorothy S Est
|3044 Wilson Pk
|Franklin
|37067
|$700,000.00
|Cannonwood Sec 2
|508 Delacy Ct
|Franklin
|37067
|$1,950,000.00
|Cool Springs East Sec 15
|220 Chatfield Way
|Franklin
|37067
|$315,000.00
|217 Fairground St
|Franklin
|37064
|$36,100,000.00
|Goose Creek By-pass
|Franklin
|37064
|$575,000.00
|Maplewood Sec 3
|674 Watson Branch Dr
|Franklin
|37064
|$1,400,000.00
|Westhaven Sec 16
|702 Pearre Springs Way
|Franklin
|37064
|$965,000.00
|Cedarmont Farms Ph 6
|1076 Cedarview Ln
|Franklin
|37067
|$429,999.00
|Residences Of Grant Park
|524 Grant Park Ct
|Franklin
|37067
|$1,180,000.00
|Gardens At Old Natchez The
|503 Gardenshire Ct
|Franklin
|37069
|$650,000.00
|1110 Adams St
|Franklin
|37064
|$1,300,000.00
|Mclemore Farms Sec 3
|2810 Manning Ln
|Franklin
|37064
|$1,625,000.00
|Henry
|221 Lewisburg Ave
|Franklin
|37064
|$1,030,000.00
|Cottonwood Est
|508 Arbor Dr
|Franklin
|37069
|$465,000.00
|Cadet Homes
|108 Reveille Ct
|Franklin
|37064
|$745,000.00
|Barclay Place Rev 3
|518 Dabney Dr
|Franklin
|37064
|$375,000.00
|Brentwood Pointe 3
|1628 Brentwood Pointe
|Franklin
|37067
|$865,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec 14
|119 Irvine Ln
|Franklin
|37064
|$1,455,000.00
|Avalon Sec 2
|219 King Arthur Cir
|Franklin
|37067
|$2,900,000.00
|Westhaven Sec56
|537 Bonaire Ln
|Franklin
|37064
|$975,000.00
|Monticello Sec 5-b
|318 Monticello Rd
|Franklin
|37064
|$270,000.00
|1319 W Main St 109
|Franklin
|37064
|$720,000.00
|Gateway Village Sec 2 Rev 1
|2325 Clare Park Dr
|Franklin
|37069
|$1,025,000.00
|Westhaven Sec51
|1079 Beckwith St
|Franklin
|37064
|$500,000.00
|Villages @ Southbrooke Sec3
|Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$2,556,000.00
|Black Rose Ranch
|1442 Coleman Rd
|Franklin
|37064
|$704,000.00
|Liberty Hills Sec 1
|3008 Liberty Hills Dr
|Franklin
|37067
|$349,900.00
|Green Acres
|507 Harpeth Dr
|Franklin
|37064
|$1,100,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec38
|3002 Portland Ct
|Franklin
|37064
|$2,840,000.00
|Hillsboro Cove
|1100 Athena Ct
|Franklin
|37069
|$630,000.00
|Ashton Park Sec 2
|1005 Eden Park Dr
|Franklin
|37067
|$231,000.00
|Stream Valley Sec 18
|3077 Oglethorpe Dr
|Franklin
|37064
|$1,560,000.00
|Stream Valley Sec 18
|Oglethorpe Dr
|Franklin
|37064