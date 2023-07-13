Real Estate Property Transfers in Franklin for June 19, 2023

By
Michael Carpenter
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See property transfers in Franklin Tennessee for May 22-26, 2023.

See property transfers in Franklin Tennessee for June 19-23, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Sale PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$617,000.002004 Moultrie CirFranklin37064
$1,700,000.00Westhaven Sec 341567 Westhaven BlvdFranklin37064
$625,000.00Forrest Crossing Sec 21525 Bedford CommonFranklin37064
$402,000.00Cadet Homes709 Liberty PkFranklin37064
$339,900.001767 -c W Main StFranklin37064
$1,080,000.00Mckays Mill Sec 261104 Arcola CtFranklin37067
$1,195,000.00Ralston Row421 Dragonfly CtFranklin37064
$799,999.00Amelia Park Sec14127 Clovercroft RdFranklin37067
$1,998,900.00Westhaven Sec 585057 Kathryn AveFranklin37064
$2,076,280.00Westhaven Sec 585008 Kathryn AveFranklin37064
$1,399,555.00Westhaven Sec 585027 Kathryn AveFranklin37064
$464,019.00Meadowgreen Acres355 Stable RdFranklin37069
$1,360,000.00Tfl Gp2020 Old Hillsboro RdFranklin37064
$675,000.002227 Henpeck LnFranklin37064
$450,000.00Meadowgreen Acres120 Stable RdFranklin37069
$625,000.00Maplewood Sec 1404 Shadycrest LnFranklin37064
$580,000.00Liberty Hills Sec 13013 Liberty Hills DrFranklin37067
$699,900.00Amelia Park Sec31445 Casner LnFranklin37067
$1,325,000.00Westhaven Sec501618 Eliot RdFranklin37064
$3,285,134.00Simmons Ridge Pud Sec 7Orangery DrFranklin37064
$1,100,000.00Bowers Dorothy S Est3044 Wilson PkFranklin37067
$700,000.00Cannonwood Sec 2508 Delacy CtFranklin37067
$1,950,000.00Cool Springs East Sec 15220 Chatfield WayFranklin37067
$315,000.00217 Fairground StFranklin37064
$36,100,000.00Goose Creek By-passFranklin37064
$575,000.00Maplewood Sec 3674 Watson Branch DrFranklin37064
$1,400,000.00Westhaven Sec 16702 Pearre Springs WayFranklin37064
$965,000.00Cedarmont Farms Ph 61076 Cedarview LnFranklin37067
$429,999.00Residences Of Grant Park524 Grant Park CtFranklin37067
$1,180,000.00Gardens At Old Natchez The503 Gardenshire CtFranklin37069
$650,000.001110 Adams StFranklin37064
$1,300,000.00Mclemore Farms Sec 32810 Manning LnFranklin37064
$1,625,000.00Henry221 Lewisburg AveFranklin37064
$1,030,000.00Cottonwood Est508 Arbor DrFranklin37069
$465,000.00Cadet Homes108 Reveille CtFranklin37064
$745,000.00Barclay Place Rev 3518 Dabney DrFranklin37064
$375,000.00Brentwood Pointe 31628 Brentwood PointeFranklin37067
$865,000.00Highlands @ Ladd Park Sec 14119 Irvine LnFranklin37064
$1,455,000.00Avalon Sec 2219 King Arthur CirFranklin37067
$2,900,000.00Westhaven Sec56537 Bonaire LnFranklin37064
$975,000.00Monticello Sec 5-b318 Monticello RdFranklin37064
$270,000.001319 W Main St 109Franklin37064
$720,000.00Gateway Village Sec 2 Rev 12325 Clare Park DrFranklin37069
$1,025,000.00Westhaven Sec511079 Beckwith StFranklin37064
$500,000.00Villages @ Southbrooke Sec3Long Branch CirFranklin37064
$2,556,000.00Black Rose Ranch1442 Coleman RdFranklin37064
$704,000.00Liberty Hills Sec 13008 Liberty Hills DrFranklin37067
$349,900.00Green Acres507 Harpeth DrFranklin37064
$1,100,000.00Highlands @ Ladd Park Sec383002 Portland CtFranklin37064
$2,840,000.00Hillsboro Cove1100 Athena CtFranklin37069
$630,000.00Ashton Park Sec 21005 Eden Park DrFranklin37067
$231,000.00Stream Valley Sec 183077 Oglethorpe DrFranklin37064
$1,560,000.00Stream Valley Sec 18Oglethorpe DrFranklin37064

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