Real Estate Property Transfers in Franklin for June 17, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for June 17-21, 2024.

Price Subdivision Address City Zipcode $780,000 1434 Egypt Hollow Rd Franklin 37064 $2,128,400 Lookaway Farms Sec2 Pb 77 Pg 29 6129 Lookaway Cir Franklin 37067 $751,500 Rebel Meadows Sec 4 Pb 5 Pg 26 786 Edwards Dr Franklin 37064 $796,552 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 3001 Canyon Echo Dr Franklin 37064 $850,000 Sullivan Farms Sec E Pb 28 Pg 90 716 Braemere Dr Franklin 37064 $1,400,000 Summer Hill Sec 2 Pb 34 Pg 65 2128 Summer Hill Cir Franklin 37064 $785,000 Temple Hills Sec 11 Pb 11 Pg 128 609 Sherbourne Green Franklin 37069 $2,300,000 3309 Blazer Rd Franklin 37064 $1,310,495 Daventry Sec3 Pb 76 Pg 88 3401 Dunchurch Ct Franklin 37067 $848,612 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 4158 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $2,400,000 4325 S Carothers Rd Franklin 37064 $663,000 Forrest Crossing Sec 12 Pb 26 Pg 27 1128 Culpepper Cir Franklin 37064 $156,000 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 3017 Canyon Echo Dr Franklin 37064 $915,000 Highlands @ Ladd Park Sec23 Pb 62 Pg 142 748 Fontwell Ln Franklin 37064 $4,313,387 5225 Inman Branch Rd Franklin 37064 $6,464,475 Inman Branch Rd Franklin 37064 $950,000 Marmon Pb 81 Pg 55 4416 Gosey Hill Rd Franklin 37064 $830,100 Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16 1031 Braidwood Ln Franklin 37064 $1,825,000 11 South Pb 71 Pg 5 119 Bizerte Ct Franklin 37064 $1,112,500 Highgate Sec 2 Pb 5 Pg 54 118 Century Oak Dr Franklin 37069 $832,000 Cheswicke Farm Sec 6 Pb 28 Pg 141 908 Calib Ct Franklin 37067 $1,619,870 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 1013 William St Franklin 37064 $650,000 Bradford Rd Franklin 37064 $719,900 Maplewood Sec 4 Pb 10 Pg 39 568 Watson Branch Dr Franklin 37064 $795,000 Spencer Hall Sec 1 Pb 22 Pg 99 3111 Bush Dr Franklin 37064 $850,000 Highlands @ Ladd Park Sec29 Pb 66 Pg 122 766 Beamon Dr Franklin 37064 $889,900 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 3025 Cleaver St Franklin 37064 $1,245,000 Montpier Farms Sec 5 Pb 4 Pg 96 1004 Dickinson Ln Franklin 37069 $775,000 Forrest Crossing Sec 7 Pb 15 Pg 56 621 Pembroake Ln Franklin 37064 $652,435 Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16 2049 Braidwood Ln Franklin 37064 $338,700 Lakeview Condos Pb 10 Pg 22 Block C007 1226 -g Lakeview Dr Franklin 37064 $808,000 Forrest Crossing Pb 45 Pg 57 311 S Royal Oaks Blvd #140a Franklin 37064 $610,000 340 Franklin Rd Franklin 37069 $709,759 Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16 2061 Braidwood Ln Franklin 37064 $597,500 West Meade Sec 2 Pb 3 Pg 11 105 Sherwood Ter Franklin 37064 $1,882,804 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 1006 William St Franklin 37064 $499,000 Hunters Chase Sec 2 Pb 10 Pg 59 512 Justin Dr Franklin 37064 $1,379,000 Watkins Creek Sec 3 Pb 41 Pg 55 3463 Stagecoach Dr Franklin 37067 $700,000 Summer Hill Sec 1 Pb 32 Pg 18 2393 Henpeck Ln Franklin 37064 $650,945 Stream Valley Sec 18 Pb 79 Pg 88 3066 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $1,395,000 St Marlo Sec1 Pb 78 Pg 98 6024 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $243,750 Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C102 601 Boyd Mill Ave #p-8 Franklin 37064 $667,500 Barclay Place Sec 3 Pb 56 Pg 95 324 Caysens Square Ln Franklin 37064 $1,065,000 October Park Pb 68 Pg 125 1014 October Park Way Franklin 37067

