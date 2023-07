Real Estate Property Transfers in Franklin for June 12, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for June 12-16, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $484,900.00 Parkside @ Aspen Grove 3201 Aspen Grove Dr #d-9 Franklin 37067 $970,000.00 Berry Farms Town Center Sec1 312 Walter Roberts St Franklin 37064 $1,006,059.00 Lockwood Glen Sec12 307 Halswelle Dr Franklin 37064 $1,125,000.00 Villages @ Southbrooke Sec2 3133 Long Branch Cir Franklin 37064 $2,097,780.00 Lookaway Farms Sec2 6109 Open Meadow Ln Franklin 37064 $648,000.00 Liberty Hills Sec 3 629 Independence Dr E Franklin 37067 $925,000.00 Stream Valley Sec14 6050 Huntmere Ave Franklin 37064 $1,069,900.00 Highlands @ Ladd Park 129 Wise Rd Franklin 37064 $1,225,000.00 Cottonwood Est 609 Countryside Ct Franklin 37069 $750,000.00 Meadowgreen Acres 343 Derby Ln Franklin 37069 $855,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec41 624 Beamon Dr Franklin 37064 $385,000.00 Parkside @ Aspen Grove 3201 Aspen Grove Dr #j-4 Franklin 37067 $4,186,539.00 Witherspoon Sec8 9333 Joslin Ct Franklin 37064 $1,165,467.00 Terravista Sec1 5056 Terravista Ln Franklin 37064 $615,000.00 Dallas Downs Sec 6 148 Heathersett Dr Franklin 37064 $772,000.00 Sullivan Farms Sec A 276 Wisteria Dr Franklin 37064 $675,000.00 Eagles Glen Sec 1 421 Honeysuckle Cir Franklin 37067 $1,200,000.00 Henley Sec 1 209 Lyle Ct Franklin 37064 $1,200,000.00 Hurstbourne Park Sec 2 306 Terri Park Way Franklin 37067 $1,205,000.00 Belle Vista Sec 1 187 Azalea Ln Franklin 37064 $1,150,000.00 Evans Estates 112 Lewisburg Ave Franklin 37064 $342,886.00 Waters Edge Sec6 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $1,100,814.00 St Marlo Sec2 6149 St Marlo Dr Franklin 37064 $360,000.00 Esmon Estates 210 Fairground St Franklin 37064 $3,850,000.00 Sloan Farm 3726 Panorama Valley Pvt Ln Franklin 37064 $700,000.00 Yorktown Sec 2 212 Gloucester St Franklin 37064 $1,254,400.00 Westhaven Sec61 Nathaniel Rd Franklin 37064 $2,593,940.00 Lookaway Farms Sec2 6132 Lookaway Cir Franklin 37067 $308,000.00 Stream Valley Sec 18 3107 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $1,220,838.00 Terravista Sec2 5136 Terravista Ln Franklin 37064 $950,000.00 Villages @ Southbrooke Sec3 3072 Long Branch Cir Franklin 37064 $1,120,465.00 Terravista Sec1 5016 Terravista Ln Franklin 37064 $400,000.00 540 Franklin Rd Franklin 37069 $3,768,067.00 Laurelbrooke Sec 2 1212 Waterstone Blvd Franklin 37069 $850,000.00 Harpeth School Rd 4524 Harpeth School Rd Franklin 37064 $180,000.00 Hill Est 224 Cherry Dr Franklin 37064 $800,000.00 Stream Valley Sec 4 644 Streamside Ln Franklin 37064 $2,250,000.00 Laurelbrooke Sec 11-d 2509 Shadow Cv Franklin 37069 $225,000.00 Villages @ Southbrooke Sec2 3201 Long Branch Cir Franklin 37064 $929,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec41 654 Beamon Dr Franklin 37064 $625,000.00 Ashton Park Sec 2 1211 Stoney Point Ln Franklin 37064 $400,000.00 Forrest Crossing Sec 12 1154 Culpepper Cir Franklin 37064 $6,625,000.00 Ingram Henry Preston Jr 5895 Bending Chestnut Rd Franklin 37064 $331,500.00 1767 -c W Main St Franklin 37064 $118,000.00 Williamsburg Com Unit 3 1129 W Main St #3 Franklin 37064