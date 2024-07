Real Estate Property Transfers in Franklin for June 10, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for June 10-14, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $2,650,000 Splendor Ridge Pb 75 Pg 145 143 Splendor Ridge Dr Franklin 37064 $1,725,000 Westhaven Sec 7 Pb 43 Pg 69 414 Wild Elm St Franklin 37064 $959,000 Cottonwood Est Pb 5 Pg 68 166 Riverwood Dr Franklin 37069 $1,300,000 Sullivan Farms Sec F Pb 26 Pg 12 408 Madison Ct Franklin 37064 $965,000 Monticello Sec 3 Pb 3 Pg 36 125 Arlington Pl Franklin 37064 $1,675,000 Jenkins W R Pb 55 Pg 3 414 Boyd Mill Ave Franklin 37064 $880,246 Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127 3036 Long Branch Cir Franklin 37064 $500,000 Carter Subdivision Pb 51 Pg 114 1220 Carter St Franklin 37064 $540,000 Simmons Ridge Sec4 Pb 69 Pg 118 2031 Orangery Dr Franklin 37064 $47,500 5897 Davis Hollow Rd Franklin 37064 $599,000 Franklin Green Sec 15 Pb 31 Pg 138 3226 Peyton Ct Franklin 37064 $724,500 Buckingham Park Sec 3 Pb 18 Pg 85 1332 Buckingham Cir Franklin 37064 $1,824,900 Echo Est Pb 24 Pg 30 1154 Echo Ln Franklin 37069 $1,895,000 1126 Beechs Tavern Pvt Trl Franklin 37069 $200,000 7450 S Harpeth Rd Franklin 37064 $1,467,968 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 3157 Long Branch Cir Franklin 37064 $216,000 Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147 7012 Southvale Blvd Franklin 37064 $545,000 Stream Valley Sec16 Pb 68 Pg 60 3035 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $1,310,000 Westhaven Sec60 Pb 80 Pg 146 1001 Littleton Way Franklin 37064 $779,900 Ashton Park Sec 2 Pb 34 Pg 144 1114 Frenchtown Ln Franklin 37067 $925,000 Myles Manor Pb 1 Pg 100 Block B Myles Manor Ct Franklin 37064 $1,150,000 Westhaven Sec53 Pb 73 Pg 3 1032 Calico St Franklin 37064 $999,999 Villages @ Southbrooke Sec1 Pb 77 Pg 69 1025 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $740,000 Sullivan Farms Sec E Pb 28 Pg 90 507 Cairnview Dr Franklin 37064 $555,000 Premier Bus Park Condos Pb 2476 Pg 337 256 Seaboard Ln #e104 Franklin 37067 $2,900,000 Avalon Sec 3 Pb 40 Pg 98 104 Earlham Ct Franklin 37067 $637,400 Hunters Chase Sec 1 Pb 9 Pg 151 1133 Hunters Chase Dr Franklin 37064 $300,000 Bujorian Rachelle Pb 75 Pg 74 7304 Walker Rd Franklin 37062 $890,000 Dunwoody Commons Sec 1 Pb 21 Pg 62 508 Dunwoody Ct Franklin 37069 $1,535,000 Temple Hills The Links Pb 37 Pg 62 432 Sandcastle Rd Franklin 37069 $760,000 5518 Sycamore St Franklin 37064 $1,800,000 813 Hillsboro Rd Franklin 37064 $1,060,000 Westhaven Sec 47 Pb 65 Pg 107 4026 Camberley St Franklin 37064 $507,500 Brentwood Pointe 3 Pb 41 Pg 93 1834 Brentwood Pointe Dr Franklin 37067 $515,000 Boyd Mill Est Sec 1 Pb 6 Pg 103 1417 Wildwood Ct Franklin 37064 $1,410,000 Harpeth Est Pb 6 Pg 94 1118 Harpeth Ridge Rd Franklin 37067 $1,069,831 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 1132 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $995,460 Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127 3024 Long Branch Cir Franklin 37064 $1,725,000 Tolbert Pb 49 Pg 83 1470 Kittrell Rd Franklin 37064 $665,000 Hunters Chase Sec 2 Pb 10 Pg 59 1007 Huntsman Cir Franklin 37064 $675,000 Natchez Trace Pkwy Franklin 37064 $2,235,000 Bonterra Pb 79 Pg 149 7128 Bonterra Dr Franklin 37064 $605,000 Residences Of Grant Park Pb 4829 Pg 670 123 Grant Park Dr Franklin 37067 $156,000 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 3019 Canyon Echo Dr Franklin 37064 $60,000 2318 N Berrys Chapel Rd Franklin 37069 $703,500 Founders Pointe Sec 8 Pb 25 Pg 27 308 Millhouse Dr Franklin 37064 $1,404,820 Starnes Creek Sec2 Pb 81 Pg 57 7056 Starnes Creek Blvd Franklin 37064 $775,000 Forrest Crossing Sec 4 Pb 11 Pg 34 521 Ridgestone Dr Franklin 37064 $1,220,000 Tohrner & Cannon Addn Pb Db33 Pg 365 304 Natchez St Franklin 37064 $1,732,000 Westhaven Sec 16 Pb 45 Pg 82 1564 Championship Blvd Franklin 37064 $805,000 Polk Place Sec 3 Pb 20 Pg 34 109 Grove Ln Franklin 37064 $760,000 Heath Pl Of Franklin Pb 7 Pg 104 1328 Kinnard Dr Franklin 37064 $1,086,000 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 1168 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $525,000 Russell Ridge Pb 72 Pg 125 6016 Russell Ridge Pvt Ln Franklin 37064 $675,000 Royal Oaks Sec 9 Ph 3 Pb 11 Pg 106 224 Kensington Pl Franklin 37067 $405,000 Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 264 2809 Kennedy Ct Franklin 37064 $615,000 Morningside Sec 8 Pb 40 Pg 104 7135 Sunrise Cir Franklin 37067 $744,220 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 9009 Brookpark Ave Franklin 37064 $769,900 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 3043 Cleaver St Franklin 37064 $844,928 Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16 1007 Braidwood Ln Franklin 37064 $850,000 Craige Frank Pb 73 Pg 109 Sweeney Hollow Rd Franklin 37064 $635,000 Hunters Chase Sec 2 Pb 10 Pg 59 536 Justin Dr Franklin 37064 $730,000 Temple Hills Sec 1 Pb 5 Pg 4 108 Winged Foot Dr Franklin 37069 $541,500 Riverview Park Sec 5-a Pb 8 Pg 94 969 Oak Meadow Dr Franklin 37064 $2,250,000 Westhaven Sec30 Pb 62 Pg 57 514 Rochester Close Franklin 37064 $1,200,000 4452 Harpeth School Rd Franklin 37064 $1,100,000 Highlands @ Ladd Park Pb 46 Pg 78 327 Wise Rd Franklin 37064 $385,000 Fieldstone Farms Sec J Pb 13 Pg 136 2107 Apollo Dr Franklin 37069 $1,460,693 Noland Jack Pb 23 Pg 94 2044 Wilson Pk Franklin 37067 $802,500 Mayberry Station Sec 2 Pb 16 Pg 35 1405 Dodson Ct Franklin 37064 $439,900 Beasley Wj Pb 21 Pg 542 1134 Mulberry St Franklin 37064 $815,000 Westhaven Sec 40 Pb 62 Pg 61 5067 Donovan St Franklin 37064 $731,000 Founders Pointe Sec 8 Pb 25 Pg 27 318 Millhouse Dr Franklin 37064 $967,500 Westhaven Sec 36 Pb 57 Pg 107 226 Fitzgerald St Franklin 37064 $216,000 Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147 7013 Southvale Blvd Franklin 37064 $1,300,000 Franklin Industrial Park Pb 8 Pg 140 129 Alpha Dr Franklin 37064 $691,000 Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147 7006 Southvale Blvd Franklin 37064 $1,015,000 Cottonwood Est Pb 5 Pg 68 118 Riverwood Dr Franklin 37069 $385,000 Carriage Park Condos Pb 19 Pg 96 Block Cb 1249 Carriage Park Dr Franklin 37064 $450,000 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 3168 Long Branch Cir Franklin 37064 $220,000 Daventry Sec4 Pb 79 Pg 138 3416 Dunchurch Ct Franklin 37067 $1,395,816 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 7024 Congress Dr Franklin 37064 $1,664,500 Laurelbrooke Sec 11-b #11 Pb 32 Pg 93 3013 Flagstone Dr Franklin 37069 $590,000 Residences Of Grant Park 725 Grant Park Ct Franklin 37067 $785,000 Highlands @ Ladd Park Sec26 Pb 64 Pg 92 2062 Beamon Dr Franklin 37064 $875,000 Lockwood Glen Sec2 Pb 60 Pg 45 318 Rafferty Ct Franklin 37064 $766,392 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 8001 Headwaters Dr Franklin 37064

